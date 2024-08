W poniedziałek, 9 września odbędzie prezentacja „It’s Glowtime”, podczas której pojawią się smartfony iPhone 16, ale to nie wszystko. Sprawdzamy co jeszcze szykuje Apple.

iPhone 16 - premiera

Jak już wspomnieliśmy, prezentacja „It’s Glowtime”, podczas której pojawią się cztery nowe modele iPhone 16 odbędzie się w poniedziałek, 9 września o godzinie 19:00 czasu obwiązującego w Polsce.

Jednak jak to zwykle bywa, prawie pewne jest, że firma Apple zaprezentuje inne nowe urządzenia. Podsumowujemy plotki na temat potencjalnych nowości, które zadebiutują 9 września.

Nowe zegarki Apple Watch

Większość analityków zgodnie twierdzi, że Apple odświeży całe portfolio swoich smartwatchy. Ma się pojawić nowy model pozycjonowany jako sportowy zegarek, czyli Apple Watch Ultra 3. Będą też standardowe modele Apple Watch Series 10 oraz nowy Apple Watch SE 3, który może namieszać w sektorze inteligentnych zegarków dla dzieci.

Apple Watch Ultra 3

Większość analityków zgodnie twierdzi, że Apple Watch Ultra 3 nie będzie wiele różnić się od swojego poprzednika. W Apple Watch Ultra 2 wprowadzono kilka nowości w porównaniu do pierwszej generacji i nic nie wskazuje na to, by w tym roku szykowała się jakaś rewolucja.

Mark Gurman z agencji prasowej Bloomberg twierdzi, że nowy model będzie wyglądać niemal tak samo jak poprzednie generacje. Zaprzeczył on plotkom, według których na rynku miał pojawić się zupełnie przeprojektowany Apple Watch X z cieńszą kopertą i paskami mocowanymi na magnes. Być może będzie to kolejny model, dostępny obok serii SE, Series i Ultra, ale raczej nie pojawi się w tym roku.

Apple Watch Ultra 2

Doniesienia na ten temat opublikował też Ming-Chi Kuo. Twierdzi on, że Ultra 3 nie będzie posiadać nowych czujników do monitorowania parametrów zdrowotnych. Możliwe jednak, że zegarek będzie w stanie wykrywać bezdech senny i monitorować ciśnienie krwi za pomocą obecnie wykorzystywanych sensorów. Z pomocą ma przyjść sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Ultra 3 ma otrzymać nowy układ SiP (system in package), który zastąpi czip S9 i będzie przystosowany do obsługi funkcji wykorzystujących AI.

Apple Watch Series 10

W przeciwieństwie do Ultra 3, nowe modele zegarków Apple Watch Series 10 mają zostać przeprojektowane. Ich obudowa ma być znacznie cieńsza od tej, która stosowana jest w bieżącej generacji. Inne zmiany wyglądu nie są raczej planowane.

Apple Watch Series 9

W tym przypadku także kilkukrotnie wspominano o magnetycznym mocowaniu pasków, ale w ostatnim czasie doniesienia na ten temat ucichły. Taka zmiana oznaczała by utratę kompatybilności wszystkich starych pasków z nowymi modelami zegarków.

Podobnie jak Ultra 3, zegarki Series 10 mogą otrzymać funkcje wykrywania bezdechu sennego i pomiaru ciśnienia krwi, ale nie jest to jeszcze pewne. Firma zmaga się z problemami związanymi z tymi rozwiązaniami. Pomiary ciśnienia nie są jeszcze wystarczająco precyzyjne, a wykrywania bezdechu sennego opiera się na monitorowaniu natlenienia krwi, które nie działa w Stanach Zjednoczonych ze względu na trwający spór patentowy.

Apple Watch SE 3

Zegarki Apple Watch SE 3. generacji także mają „urosnąć”. Dostępne mają być w rozmiarach 41 oraz 45 mm, tak jak obecnie jest to w przypadku Series 9. Obecnie wybrać można warianty z koperta 40 oraz 44 mm.

Apple Watch SE 2

Co więcej, zamiast aluminium do produkcji ich obudowy ma zostać wykorzystany specjalny rodzaj plastiku. Ma to obniżyć koszty produkcji i ceny rynkowej, a zegarki Apple Watch SE 3 mają być pozycjonowane między innymi jako smartwatche dla dzieci.

Słuchawki AirPods 4 i AirPods Max 2

Mówi się również o tym, że podczas najbliższej konferencji mogą pojawić się słuchawki AirPods 4. generacji. Analitycy przewidują, że Apple będzie oferować dwie wersje w różnych cenach, ale nie chodzi o nowy model serii Pro. Oba warianty będą wyglądem przypominać właśnie słuchawki AirPods Pro, a ich etui ładujące będzie wyposażone w złącze USB-C.

Droższa wersja, której cena będzie niższa od AirPods Pro 2, ma podobno oferować funkcję aktywnej redukcji hałasu (ANC) mimo braku silikonowych wkładek dousznych. Będzie tez śledzenie lokalizacji w aplikacji Find My.

AirPods 3

Oba modele mają zostać wyposażone w czip H2, który zapewnia między innymi łączność Bluetooth 5.3, a także lepszą wydajność energetyczną, co przekładać się będzie na dłuższy czas pracy na baterii. Co więcej, Apple twierdzi, że ten układ zapewnia znacznie lepszą jakość dźwięku niż jego poprzednik.

Możliwe też, że pojawią się nauszne słuchawki AirPods Max 2, ale to nie jest pewne. Ich pierwsza generacja zadebiutowała się w grudniu 2020 roku. Zmiany dotyczyć mają zastosowania portu USB-C oraz technologii Bluetooth 5.3. Mówi się także o nowych wariantach kolorystycznych. Być może firma wykorzysta wspomniany już czip H2 albo wprowadzi nowszy model.

AirPods Max

iPad mini 7

Obecna generacja tego tabletu, czyli iPad mini 6 miała swoją premierę we wrześniu 2021 roku. W ostatnim czasie liczba dostępnych egzemplarzy w sklepach znacznie spadła, co może oznaczać, że Apple szykuje aktualizacje tego urządzenia. Być może pojawi się ona podczas wydarzenia „It’s Glowtime”, ale większość analityków podaje to jako prawdopodobne, a nie jako pewne.

iPad mini 6

Nowy iPad mini ma zostać wyposażony w czip A17 Pro lub lepszy, co umożliwi obsługę Apple Intelligence. Możliwe też, że Apple zdecyduje się na zastosowanie lepszych aparatów, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Nowością ma być także Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Nowe akcesoria

Wraz z nowymi modelami iPhone’ow i zegarków Apple Watch pojawią się także nowe akcesoria do tych urządzeń. To już tradycja, że we wrześniu firma wprowadza do sprzedaży kolejne wersje kolorystyczne etui i innych akcesoriów do iPhone’ów oraz pasków do swoich smartwatchy.

Przypomnijmy przy tej okazji, że z oferty zniknąć ma mniejszy z dwóch modeli Apple Watch Series, a w zamian pojawi wariant z kopertą o rozmiarze 49 mm - takim samym jak seria Ultra, więc paski od tych zegarków będzie można stosować zamiennie. Dodajmy też, że paski dla modeli 45 mm również pasują do Apple Watchy Ultra. Zanosi się więc na swego rodzaju standaryzację, z której prawdopodobnie wykluczone będą tylko mniejsze z nowych zegarków SE.

Nowe systemy operacyjne

W trakcie konferencji podane zostaną również daty premiery nowych systemów operacyjnych, które zaprezentowane zostały podczas tegorocznej konferencji WWDC - między innymi iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 oraz tvOS 18. Oprogramowanie może zostać udostępnione wszystkim użytkownikom nawet kilka dni po tym wydarzeniu.

Źródła: cnet, macrumors, pcmag, gizmodo, appleinsider. Grafiki w tekście: Apple