Od dziś w Stanach Zjednoczonych zegarki Apple Watch sprzedawane będą bez funkcji pomiaru poziomu tlenu we krwi. To efekt sprawy związanej ze złamaniem przez tę firmę patentu należącego do innego przedsiębiorstwa.

Zakaz sprzedaży Apple Watch

Pod koniec grudnia informowaliśmy o tym, że firma Apple wstrzymała sprzedaż najnowszych modeli swoich smartwatchów - Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2. Zakaz dotyczył tylko oficjalnego sklepu Apple w Stanach Zjednoczonych. Związane było to z naruszeniem przez Apple patentu należącego do amerykańskiej firmy Masimo, który dotyczy nieinwazyjnego wykrywania tlenu we krwi.

Nie pomógł nawet Joe Biden, który nie zawetował decyzji o zakazie sprzedaży wydanym przez Amerykańską Komisję ds. Handlu Międzynarodowego.

Apple Watch bez pulsoksymetru

Decyzja o rozpoczęciu sprzedaży zegarków bez wspomnianej wyżej funkcji pozwoli Apple uniknąć zakazu sprzedaży. Zegarki znów dostępne będą w sklepie Apple od dziś, czyli od 18 stycznia.

Sprzedawane zegarki nadal będą mieć zainstalowaną aplikację Tlen we krwi, ale po jej uruchomieniu pojawi się komunikat, że nie jest ona dostępna, a użytkownik zostanie odesłany do aplikacji Zdrowie na iPhonie. Więcej szczegółów na ten temat ma zostać udostępnione w późniejszym czasie.

Co ważne, funkcja pulsoksymetru będzie nadal dostępna na wcześniej sprzedawanych egzemplarzach modeli, których dotyczy zakaz. Ograniczenie funkcjonalności nie dotyczy także zegarków sprzedawanych poza Stanami Zjednoczonymi.

Apple kontra Masimo

Przypomnijmy, że firma Masimo oskarżyła Apple o naruszenie wspomnianego patentu, kradzież tajemnic handlowych oraz podkupywanie personelu, a spór trwa od 2020 roku. Co więcej, sąd uznał, że te oskarżenia są zasadne.

Apple pracuje podobno nad zmianą algorytmu działania aplikacji Tlen we krwi, aby uniknąć oskarżeń związanych z łamaniem patentu należącego do Masimo.

Źródło: 9To5Mac, MacRumors