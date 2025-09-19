Dokąd zmierzasz HUAWEI? Premiera WATCH GT 6 Pro i WATCH GT 6. Ceny i pierwsze wrażenia

Dokładnie rok po premierze serii HUAWEI WATCH GT 5, które jako pierwsze zegarki tego producenta wprowadziły obsługę płatności mobilnych w Polsce, pora na HUAWEI WATCH GT 6 Pro, a także WATCH GT 6. Zawarte w nich nowe rozwiązania pokazują w jakim kierunku zmierza (jedzie) Huawei.

A ten kierunek to stopniowe udoskonalanie kolejnych wersji zegarka HUAWEI WATCH GT, który choć jest skromniej wyposażonym bratem zegarków z serii HUAWEI WATCH, obrasta w piórka. I to, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Stopniowo oznacza nie tylko ciągłe poszukiwanie idealnej formy dla koperty zegarka i sposobu zawieszenia paska, ale przede wszystkim ulepszenia technologiczne z myślą o uczynieniu serii HUAWEI WATCH GT idealnym połączeniem zegarka sportowego i casualowego.

W tym roku w przypadku serii WATCH GT 6 nowości oznaczają:

ekran, którego jasność w wersjach 46 mm sięga 3000 nit, podniesiony bezel i o 5,5 proc. większa powierzchnia ekranu niż w poprzedniku,

udoskonalony i to bardzo tryb rowerowy (rok temu Huawei skupił się na biegaczach, w 2025 r. dostajemy takie funkcje jak szacowanie wirtualnej mocy generowanej przez pedałującego bez pomocy zewnętrznego urządzenia pomiarowego, w tym ocenę FTP, czyli utrzymywanej maksymalnej wydajności rowerzysty w ciągu godziny, usprawnione wykrywanie jazdy, możliwość zamiany ekranu smartfonowego w komputer rowerowy), dzięki czemu tymi zegarkami ma zainteresować się jeszcze większa grupa rowerzystów (zarówno tych okazjonalnych jak i wyczynowych oraz profesjonalnych),

jeszcze precyzyjniejsza nawigacja (jakby to nie była cecha wyróżniająca już wcześniejsze smartwatche tej marki), dokładność oceny pozycji do 8 metrów, a wysokości do 10 metrów w terenie płaskim i 20 metrów w górzystym,

dłuższy czas pracy na akumulatorze. Tak to nie pomyłka, wdrożenie technologii anody krzemowej, niestandardowy kształt ogniwa, które wypełnia kopertę zegarka w 26 proc. efektywniej, przekłada się na o 37 proc. większą gęstość energii. Inaczej rzecz ujmując pojemność akumulatora w HUAWEI WATCH GT 6 Pro wynosi 867 mAh, podczas gdy poprzednik miał „tylko” 530 mAh.

Do tego Harmony OS 6.0 i znacząco rozwinięte możliwości dostosowania pracy interfejsu, szczególnie prezentacji danych aktywności podczas ćwiczeń, do naszych oczekiwań. Nowe zegarki mają też lepszy czujnik przeciążeń (zamiast 8G, wykrywane jest przeciążenie do 32 G), co pozwala skuteczniej wykrywać upadki w sportach ekstremalnych, jak i te związane z wyjątkowo mocnymi uderzeniami. Miłośnicy prestiżowego golfa otrzymali jeszcze bardziej realistyczne mapy pól. Ta funkcja jest dobrym przykładem jak dużo w dziedzinie wizualizacji danych można osiągnąć z obecnym systemem operacyjnym.



Po lewej HUAWEI WATCH GT 6 Pro, po prawej HUAWEI WATCH GT 6 w wersji 41 mm.

Nieco później, po premierze, pojawią się też dodatkowe funkcje sygnalizacji przeforsowania organizmu treningiem rowerowym i ograniczonej zdolności adaptacji do zmiany warunków. Będzie też rozwinięty tryb jazdy na nartach, być może w sam raz na nadchodzący sezon. Pojawi się też funkcja pierścieni aktywności dla osób, które zmuszone są do jazdy na wózku.

Seria HUAWEI WATCH GT to najważniejsze zegarki tej marki w Polsce

Według badań wewnętrznych na bazie danych zbieranych przez aplikacje Huawei Zdrowie, tego typu zegarki to znakomita większość smartwatchy Huawei, które kupują mężczyźni. Również panie cenią sobie te zegarki, ale tutaj po piętach depcze seria FIT, znacznie mniej popularna wśród panów. Huawei sprawdził także jakie aktywności są u nas najpopularniejsze w różnych kategoriach wiekowych. Oczywistym zwycięzcą jest spacerowanie, a jego popularność nie zmienia się przez sporą część naszego życia. Za to bieganie, około 20 roku życia równie popularne co spacery, z każdą kolejną dekadą życia staje się mniej powszechne, a przynajmniej mniej chętnie dokumentowane przez funkcje zegarkowe.



Z kolei jeżdżenie na rowerze, początkowo dwa razy mniej popularne niż spacery i biegi, stopniowo zyskuje na popularności i utrzymuje się na podobnym poziomie do 55 roku życia. Po 35 roku życia według statystyk Huawei Zdrowie jest popularniejsze niż bieganie. Nie jest więc zaskoczeniem, wybór następnego typu aktywności, który Huawei postanowił lepiej obsłużyć w nowej serii zegarków.

Porównanie HUAWEI WATCH GT 6 Pro i WATCH GT 6

Huawei chce, by jego smartwatche z serii GT konkurowały z typowo sportowymi konstrukcjami jak te oferowane przez Garmin. Podobnie jak w przypadku poprzednika, mamy zarówno Pro jak i nie pro model. Główne różnice dotyczą wdrożenia technologii TruSense, model Pro pozwala na pomiar EKG i sztywności tętnic. Obie wersje za to udostępnią detekcję arytmii serca (nieregularnego rytmu jego bicia) na podstawie tak zwanej Analizy Fali Tętna, która wykorzystuje główny czujnik optyczny na spodniej stronie koperty zegarka. Poniżej porównanie parametrów trzech dostępnych wersji WATCH GT 6.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

(46 mm) HUAWEI WATCH GT 6

(46 mm) HUAWEI WATCH GT 6

(41 mm) Wymiary i waga

(bez paska) 45,6 x 45,6 x 11,25 mm

54,7 g 45,8 x 45,8 x 10,9 mm

51,3 g 41,3 × 41,3 × 9,9 mm

37,5 g Materiał Stop tytanu klasy lotniczej TC4,

szafirowe szkło na ekranie,

ceramiczny spód koperty Stal nierdzewna Procesor - - Pamięć - - Ekran 1,47 cala

AMOLED

466 × 466 px, 317 ppi,

do 3000 nitów 1,32 cala

466 × 466 px, 352 ppi, Zdrowie Funkcja "W formie" - śledzenie deficytu kalorycznego,

Śledzenie cyklu menstruacyjnego na bazie analizy parametrów zdrowotnych,

Monitoring snu z analizą oddechu,

Pomiary: tętna, stresu, saturacji krwi i temperatury skóry,

EKG i pomiar sztywności tętnic,

Ćwiczenia oddechowe, Monitoring HRV i nastroju,

Analiza fali tętna (detekcja arytmii),

Ocena mocy wirtualnej rowerzysty i FTP, ostrzeżenia przed przeforsowaniem organizmu, ocena VO2max. Funkcja "W formie" - śledzenie deficytu kalorycznego,

Śledzenie cyklu menstruacyjnego na bazie analizy parametrów zdrowotnych,

Monitoring snu z analizą oddechu,

Pomiary: tętna, stresu, saturacji krwi i temperatury skóry,

Ćwiczenia oddechowe, Monitoring HRV i nastroju,

Analiza fali tętna (detekcja arytmii),

Ocena mocy wirtualnej rowerzysty i FTP, ostrzeżenia przed przeforsowaniem organizmu, ocena VO2max. Czujniki Głębokości i temperatury, żyroskop, akcelerometr (32G),

optyczny pomiar tętna, barometr, EKG, światła otoczenia, magnetometr. Temperatury, żyroskop, akcelerometr (32G),

optyczny pomiar tętna, barometr, światła otoczenia, magnetometr. Bateria 867 mAh (litowo-polimerowa)

czas pracy do 21 dni 540 mAh (litowo-polimerowa)

czas pracy do 14 dni Ładowanie bezprzewodowe

5-10 V DC / 2A Łączność Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR)

NFC,

dwuzakresowe GNSS (GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS) Odporność 5 ATM + IP69

nurkowanie do 40 metrów 5 ATM + IP69 Oprogramowanie Harmony OS 6.0 Pozostałe Mikrofon, głośnik, wibracja,

obrotowa koronka przycisk, przycisk z elektrodą EKG.

Technologia TruSense. Wymienne paski.

Obsługa zewnętrznych mierników. Mikrofon, głośnik, wibracja,

obrotowa koronka przycisk, przycisk dodatkowy.

Technologia TruSense. Wymienne paski.

Obsługa zewnętrznych mierników.

Podobnie jak w przypadku serii WATCH GT 5 różnice dotyczą także wyglądu. Wersja 41 mm WATCH GT 6 ma kształt koperty, sposób mocowania pasków jak i ich kolory dobrane z myślą o paniach. Z kolei dużą 46 mm wersję WATCH GT 6 Pro i WATCH GT 6 rozróżnimy przede wszystkim po zaczepie paska. W tym pierwszym zegarku pasek łączy się z kopertą tak, by tworzyć jednolitą strukturę. W wersji tańszej teleskopowe mocowanie pozwala na swobodny ruch części paskowej. Z tego też powodu modele GT 6 Pro mają sztywniej umocowany pasek, z kolei modele GT 6 łatwiej dostosować do różnego rozmiaru nadgarstków, podobnie jak 41 mm warianty, które jeszcze lepiej niż poprzednie modele dopasować do szczególnie szczupłych dłoni.



HUAWEI WATCH GT 6 Pro.

Obudowa Huawei WATCH GT 6 Pro ma szafirowe szkło, tytanową kopertę i ceramiczną część spodnią. Całość tak jak w poprzedniku spełnia wymogi normy IP69 i pozwala na nurkowanie do 40 m. Z kolei Huawei WATCH GT zarówno ten większy jak i mniejszy ma kopertę ze stali szlachetnej.



HUAWEI WATCH GT 6 w wersji 41 mm.

Ceny i dostępność produktów

HUAWEI WATCH GT 6 Pro i HUAWEI GT 6 są już dostępne w sprzedaży, a do 26 października trwa okres promocyjny, w których modele Pro (rozmiar 46 mm) są przecenione o 200 zł, a modele podstawowe (zarówno wersja 46 mm jak i 41 mm) o 150 zł. Ceny regularne są następujące:

1999 zł za wersję WATCH GT 6 Pro Elite z tytanową kopertą i paskiem w kolorze srebrnym

1599 zł za wersję WATCH GT 6 Pro Safari ze srebrną tytanową kopertą i paskiem z plecionki i fluoroelastomeru

1599 zł za wersję WATCH GT 6 Pro Active, czarną, z grafitową kopertą tytanową i czarnym paskiem fluoroelastomerowym

1099 zł za wersję WATCH GT 6 46 mm, w wersji Zielonej (pasek z plecionki i fluoroelastomeru), Brązowej (pasek ze skóry kompozytowej) i Czarnej (pasek z fluoroelastomeru), każda z kopertą ze stali szlachetnej

1299 zł za wersję WATCH GT 6 41 mm z kopertą ze stali szlachetnej i bransoletą milanese

1099 zł za wersję WATCH GT 6 41 mm w wariancie Fioletowym (pasek z fluoroelastomeru), Classic (pasek ze skóry kompozytowej), Brązowym (pasek ze skóry i plecionki)

1099 zł za wersję WATCH GT 6 41 mm Elite, w wersji czarnej z paskiem fluoroelastomerowym, która dostępna będzie wyłącznie w sklepie huawei.pl



Warianty kolorystyczne HUAWEI WATCH GT 6 Pro dostępne w Polsce.



Warianty kolorystyczne HUAWEI WATCH GT 6 46 mm dostepne w Polsce.



Warianty kolorystyczne HUAWEI WATCH GT 6 46 mm dostepne w Polsce.

Pierwsze wrażenia z HUAWEI WATCH GT 6 Pro i 41 mm wersji WATCH GT 6

Najwięcej czasu spędziłem jak na razie z HUAWEI WATCH GT 6 Pro, a doświadczenia z WATCH GT 6 zyskałem z kobiecej dłoni. Ten damski model wydaje się delikatniejszy niż poprzednik, jednakże to tylko wrażenie potęgowane przez sposób uchwytu paska. Sam wygląd zegarka dla kobiet znacząco się nie zmienił, ale już widać, że czas pracy zgodnie z prognozami producenta będzie dużo lepszy. Z kolei duży HUAWEI WATCH GT 6 Pro w wersji Safari doskonale pasuje do mojej dłoni, nawet lepiej niż poprzednik, choć może to być tylko efekt nowości. Już jednak dostrzegłem korzyści z bardzo jasnego ekranu - premierowa pogoda w Paryżu jest bardzo słoneczna. Również w tym dużym modelu czas pracy zapowiada się obiecująco, przy wyłączonym ekranie AoD zużycie baterii nie schodzi powyżej 5 proc. z aktywnym monitorowaniem tętna, oceną stanu emocjonalnego (podobnie jak w WATCH 5 to nie tylko statystyka poziomu stresu, ale też aktualnego nastawienia), a nocą snu. Czyli trzy tygodnie pracy są w zasiegu. Włączenie AoD za dnia zwiększa to zużycie, a po dodaniu okazjonalnego krótkiego spaceru z GPS raz dziennie i ekstrapolując czas pracy, akumulator może istotnie wytrzymać 2 tygodnie.

Czas pracy i jasny ekran są tym co najbardziej w tej chwili spodobało mi się w HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Dobrze zapowiadają się także opcje konfiguracji ekranów z danymi o aktywności. Możemy na wiele różnych sposobów rozmieścić wskaźniki, tak by odpowiadało to indywidualnym preferencjom. Doceniam tę możliwość, bo nie przepadam za przewijaniem ekranu podczas aktywności.

Huawei dużo obiecuje w przypadku zegarków i nie rzuca słów na wiatr, dlatego wyróżnienie otrzyma ostatecznie prawdopodobnie także nawigacja. Jeszcze nie sprawdziłem jej w wyjątkowo trudnych zaułkach, ale już na pierwszy rzut oka widać, że wskaźnik położenia reaguje nawet na niewielkie odchyłki od prostego marszu, biegu czy jazdy. I to lepiej niż w poprzedniej generacji. Nie zauważyłem większych zmian w pomiarach tętna czy snu, bo samo zaimplementowanie czujników TruSense już w serii WATCH GT 5 było dużym krokiem naprzód. Interfejs użytkownika działa jeszcze płynniej, pomimo faktu, że już wcześniej ten element zasługiwał na pozytywne oceny.

Jedno wiem już na pewno. Huawei wciąż nie traktuje poważniej zegarkowego AppGallery, wciąż leży ono odłogiem, a liczba użytecznych narzędzi jest skromna. Wiem też, że HUAWEI WATCH GT 6 Pro i tak zasłuży na naszą rekomendację, chyba że w kolejnych dniach wydarzy się coś nieprzewidywalnego deprecjonującego ten smartwatch. Ostateczne wnioski dotyczące pracy HUAWEI WATCH GT 6 Pro i 41 mm wersji WATCH GT 6 będą na was czekać w pełnej recenzji.

Organizatorem wyjazdu na premierę zegarków była firma Huawei.