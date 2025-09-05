Premiera Huawei MateTV. Rysik, kamera 50 MP i procesor z AI w telewizorze

Huawei MateTV to nowa seria telewizorów. Dwa modele potrafią znacznie więcej, niż typowe smart TV.

Chiński producent zaprezentował nową serię telewizorów. Możliwości prezentują się imponująco. Huawei MateTV mają kilka funkcji niespotykanych u konkurencji.

Premiera Huawei MateTV

Nowe telewizory Huawei MateTV wyróżnia wysoka wydajność. Dzięki niej mogą sprawdzić się w różnych, także dość nietypowych zastosowaniach. Pod względem mocy obliczeniowej przypominają raczej nowoczesny smartfon lub tablet, niż “zwykły” smart TV. Huawei postawił na procesor Kirin 9020 oraz dodatkowy chip Honghu Vivid. W zależności od wersji mamy 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane lub 12 GB RAM i 256 GB pamięci (wersja Pro). Oba modele z nowej serii pracują na systemie Harmony OS 5.1. Bez trudu integrują się z ekosystemem Huawei, pozwalają na instalację aplikacji i gier. Na pokładzie nie mamy Androida (to efekt nałożonych kilka lat temu amerykańskich sankcji na Chiny), jednak Harmony OS mocno przypomina popularny system.

Nowe telewizory Huawei MateTV oprócz pilota obsługują rysik Lingxi Stylus. Mimo braku panelu dotykowego, technologia NearLink pozwala na pisanie i rysowanie bezpośrednio na ekranie. Rysika użyjemy też do sterowania interfejsem telewizora, a także w niektórych aplikacjach i grach. Rysik Lingxi Stylus nie jest natomiast wyposażeniem standardowym i należy go dokupić oddzielnie.

Z modelem MateTV dostajemy dość zwyczajny pilot. Wariant Pro posiada natomiast w zestawie pilot Lingxi Floating Touchpad z 328 sensorami dotykowymi, obsługą gestów, sprzężeniem zwrotnym haptycznym i przyciskami do gier.

Huawei MateTV

Nowa seria telewizorów występuje w czterech rozmiarach - z przekątną od 65 do 98 cali. Modele wyróżnia niewielka grubość - zaledwie 36,9 mm. Telewizor można powiesić jedynie 5 mm od ściany. Producentowi udało się wypełnić aż 99% powierzchni frontu ekranem. Pozwoliły na to zminimalizowanie ramek do zaledwie 3,6 mm. W praktyce ramki są zatem niemal niewidoczne.

Telewizory Huawei MateTV dostały ciekawą funkcję. Always-on Display sprawia, że ekran działa jak cyfrowa ramka, włącza się przy wejściu osoby do pokoju, wyłącza po wyjściu. Wyświetlacz to Panel Black Diamond z lampkami SuperMiniLED. Jasność to imponujące 4000 nitów. W modelu MateTV Pro dodano też warstwę antyrefleksową. Ekrany wyświetlają 91% kolorów z gamy BT.2020.

Nie zabrakło też dobrego systemu audio z głośnikami różnego typu (wysokotonowe, średniotonowe, niskotonowe). Podstawowy model ma 6 głośników (system 2.2). MateTV Pro dostał natomiast 3.2.2-kanałowy system Yuezhang, 9 głośników, 180 W. Opcjonalnie możemy dokupić dedykowany system kina domowego 7.1.4 o mocy aż 700 W.

Możliwości multimedialne uzupełnia kamera 50 MP. Pozwala prowadzić wideorozmowy w jakości 4K. Huawei MateTV pozwala na odblokowywanie ekranu dzięki rozpoznawaniu twarzy. Jest też funkcja rozpoznawania głosu i opcja tworzenia wielu profili użytkowników. Sam telewizor posiada funkcję upscallingu AI - gry w 1080p może pokazywać w 4K.

Ceny Huawei MateTV i MateTV Pro

Przedsprzedaż ruszyła 4 września, natomiast rozpoczęcie dystrybucji zaplanowano na 26 września. Telewizory póki co będą dostępne wyłącznie na rodzimym rynku chińskim.

MateTV (model podstawowy, 8GB RAM, 128GB, głośniki 2.2 , zwykły pilot):

65″ – 8 999 CNY, ok. 5 220 zł

75″ – 11 999 CNY, ok. 6 960 zł

85″ – 15 999 CNY, ok. 9 280 zł

98″ – 24 999 CNY, ok. 14 500 zł

MateTV Pro (12GB RAM, 128GB, 3.2.2 głośniki, powłoka antyrefleksowa, pilot Lingxi Remote + Touchpad):