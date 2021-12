Wszyscy kochamy gry komputerowe, ale do pełnego zadowolenia konieczny jest też dobry sprzęt gamingowy. Oto pięć pomysłów na idealny prezent gamingowy od HyperX.

Prezenty gamingowe HyperX

Dobra gra to podstawa, ale żeby się nią cieszyć, trzeba mieć solidne i wygodne akcesoria do grania. Jeśli więc jesteś graczem, albo szukasz gamingowego prezentu, który na pewno ucieszy obdarowaną osobę, to jesteś w dobrym miejscu. Przedstawiamy 5 świetnych pomysłów na prezent pod choinkę, znanej i lubianej marki HyperX. Przed Wami gamingowe słuchawki bezprzewodowe, klawiatura, myszka, mikrofon do streamowania oraz zestaw słuchawki + mikrofon w dobrej cenie. Zapraszamy do wideo z Martyną :).

HyperX Cloud II Wireless to naszym zdaniem najbardziej opłacalne, bezprzewodowe słuchawki gamingowe. Imponują wygodą, mają mocny bas, szczegółowe, czyste brzmienie, dobry mikrofon i działają 30 godzin na baterii. Nic dziwnego, że są tak lubiane i chętnie wybierane. Po prostu są optymalnym wyborem w swojej cenie.

HyperX Alloy Origins 60 to klawiatura mechaniczna w rozmiarze 60%. Zajmuje o wiele mniej miejsca, ale ma duże klawisze, wszystkie ważne funkcje oraz jest bardzo solidna (korpus wykonany z aluminium). Ma też dynamiczne podświetlenie RGB, trzy poziomy regulacji kąta pochylenia, pełny anty-ghosting oraz przełączniki, które wytrzymają 80 milionów naciśnięć.

HyperX Pulsefire Haste to gamingowa myszka dobra do szybkich strzelanek i nie tylko. Można na niej zrobić drag-klika, bo w zestawie znajdziemy taśmy antypoślizgowe, a złote mikroprzełączniki są w stanie rozpoznać wiele szybkich naciśnięć. Jest lekka, ma podświetlaną rolkę i ażurową konstrukcję, zapewniającą lepszą wentylację dłoni. Rozdzielczość to aż 16 tysięcy DPI.

Gamingowym streamerom polecamy mikrofon HyperX QuadCast S. Ma zawieszenie przeciwwstrząsowe, wbudowany pop-filtr, gniazdo na słuchawki i adapter do montażu na ramieniu.

A jeśli potrzebujesz jednocześnie dobrych słuchawek i mikrofonu, to wybierz HyperX Streamer Starter Pack. Znajdziesz w nim mikrofon HyperX SoloCast oraz słuchawki HyperX Cloud Core. Teraz będziesz mógł grać i streamować "like a boss", zarówno z komputera, jak i konsoli.

Zobacz nasz film i daj znać w komentarzu, który z tych gamingowych sprzętów przydałby się Tobie.

PS. Pamiętaj też że fajne rzeczy możesz wygrać w konkursach, w naszym kalendarzu adwentowym.

Materiał powstał we współpracy z HyperX