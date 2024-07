Tani, niewielki, ale czy wart zakupu? Sprawdzamy Prido Easy 4K

Polski producent Prido przedstawia nową propozycję na nadchodzące wyjazdy wakacyjne. Model Easy 4K to wideorejestrator, który w teorii ma wszystko, czego można wymagać od tego typu urządzenia – a do tego jest tani. Czy są w tym jakieś "haczyki"?

Płatna współpraca z marką Prido.

Czymże byłaby recenzja wideorejestratora podpisana moim imieniem i nazwiskiem, gdybym nie okrasił jej standardowym wstępem, w którym za każdym razem wyjaśniam, że wideorejestratory to moim zdaniem "trudne" urządzenia. Wszak to sprzęt, który spełnia w zasadzie jedną funkcję i nie korzystamy z niego tak intensywnie, jak choćby ze smartfona, laptopa czy nawet zegarka. Wideorejestrator ma zwyczajnie sprawdzać się na co dzień i nie przeszkadzać w samochodzie. A przy tym dobrze, żeby cechował się dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Kiedy odebrałem od kuriera Prido Easy 4K, pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to jego kompaktowe gabaryty. Jakże duże było moje zdziwienie, kiedy później okazało się, że 4K w nazwie w rzeczywistości gwarantuje wysoką rozdzielczość nagrań. A co okazało się najlepsze? Że producent wycenia tego flagowca na dokładnie 349 zł, choć pewnie z uwagi na trwające wakacje można spodziewać się promocji u różnych sprzedawców.

Oczekiwania wobec Easy 4K miałem duże od samego początku – szczególnie w świetle tego, że jeszcze w zeszłoroczne wakacje miałem przyjemność testować inny model tej polskiej firmy, Prido i9. Nowy Easy 4K jest jednak produktem zupełnie innym od wspomnianej "i-dziewiątki". To po prostu poręczny i kompaktowy wideorejestrator, który ma być w pełni funkcjonalny i niezawodny.

Prido Easy 4K robi dobre wrażenie od samego początku - jeszcze przed rozpakowaniem

Prido Easy 4K - zawartość opakowania

Na kartoniku znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące egzemplarza znajdującego się wewnątrz. W tym miejscu więc można już poznać w zasadzie całą specyfikację Prido Easy 4K i dowiedzieć się, co najlepszego ma do zaoferowania. Do tego jednak przejdziemy za chwilę. Na ten moment skupmy się na tym, co w środku opakowania.

A jest na czym się skupić, bo Prido dba o każdy szczegół, aby ułatwić życie klientom. Wewnątrz opakowania znajduje się więc przede wszystkim kamera – wiadomo. Poza tym jest również uchwyt z zapasową naklejką oraz ładowarka samochodowa 12/24 V. Miło, że producent pamiętał o zapasowej naklejce – to zawsze dobry pomysł. Sama ładowarka (zakończona USB-C) ma natomiast tak długi przewód, że gwarantuję, iż w każdym samochodzie bez większych trudności podłączysz zasilanie do kamery i ukryjesz kabel w niewidocznym miejscu.

Oprócz tego w kartoniku znajduje się zestaw akcesoriów do prowadzenia kabla oraz dwie naklejki elektrostatyczne do montażu na szybie. O ile naklejka jest dziś właściwie standardem, tak akcesoria do montażu nie są taką oczywistością. W każdym razie za ich obecność należy się plus. W zestawie z Prido Easy 4K jest też instrukcja obsługi – wiadomo.

Wewnątrz każdy element zestawu został starannie zapakowany

Jakość wykonania i montowanie na szybie

Zacznijmy od tego drugiego, czyli montowania Prido Easy 4K na szybie. Producent pozwala tutaj w zasadzie na dwie metody montażu. Pierwszą jest przyklejenie urządzenia na szybę przy pomocy naklejki na obudowie. Druga metoda również wykorzystuje mocną taśmę, jednak można ją zamontować na naklejce elektrostatycznej. Osobiście polecam właśnie tę drugą – bowiem nie zostawi ona śladów na szybie, jeśli kiedyś zechcesz zdemontować wideorejestrator.

Montaż na szybie to jednak nie wszystko, co trzeba zrobić. Trzeba też przecież ukryć gdzieś przewód zasilający – chyba że nie przeszkadza ci zwisający na środku szyby kabel poprowadzony do gniazdka zapalniczki 12 V. Jeśli natomiast zależy ci na minimalizmie w aucie i chcesz ukryć długi przewód, Prido dołączył do zestawu wspomniane akcesoria do prowadzenia kabla. Są to uchwyty na przewód z taśmą dwustronną oraz coś, co najłatwiej jest określić jako narzędzie do podważania plastików. Zestaw jak najbardziej wystarczający, aby wygodnie poprowadzić przewód od kamery samochodowej do zasilania.

Przewód jest naprawdę długi, a do tego zakończony USB-C. Oprócz tego w zestawie znalazły się akcesoria ułatwiające montaż

Co do jakości wykonania, Prido Easy 4K zaskakuje pozytywnie. Owszem, cała konstrukcja jest wykonana z plastiku – jest on jednak bardzo dobrej jakości. Prido nie pozwala odczuć, że w którymkolwiek miejscu postanowiono pójść na kompromis i szukać oszczędności. Wideorejestrator jest ruchomy, tj. można regulować kąt nachylenia części z obiektywem, w związku z czym nawet po zainstalowaniu na szybie możliwe jest wygodne wyregulowanie optymalnego kadru.

Jeśli natomiast chodzi o to, co znalazło się na obudowie Prido Easy 4K – nie ma tutaj zbyt wiele do szukania, ale to nic dziwnego w świetle bardzo kompaktowych gabarytów. W przedniej części naturalnie znajduje się obiektyw nagrywający w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px).

Z drugiej strony obudowy znalazł się natomiast niewielki ekran TFT o wysokim kontraście, na którym wyświetlane są kluczowe dla kierowcy ikony (informujące o prowadzeniu nagrywania, czy wewnątrz znajduje się karta pamięci etc.). Mimo tego, iż nie wyświetla on obrazu z kamery, jest w pełni funkcjonalny.

Prido Easy 4K to niewielka konstrukcja, na której znalazł się niezbędny zestaw portów (USB-C i microSD), uniwersalny przycisk sterowania i mały wyświetlacz TFT. Dla zdecydowanej większości użytkowników będzie to wystarczające.

Po bokach wideorejestratora Prido Easy 4K znalazły się natomiast dwa porty: slot na kartę pamięci microSD o pojemności do 128 GB, a obok niego port zasilania USB-C. Prosty i standardowy zestaw złączy. Po przeciwległej stronie z kolei pojawił się duży (jak na tę małą konstrukcję) przycisk do sterowania wszystkimi funkcjami urządzenia. W zależności od tego, ile razy go klikniesz, wywoła inną funkcję (np. włączenie/wyłączenie Wi-Fi, zabezpieczenie aktualnego nagrania na karcie pamięci etc.).

To naprawdę niewielka konstrukcja. Prawie nie widać jej na szybie

Co oferuje Prido Easy 4K?

Przejdźmy do dodatków, którymi Prido Easy 4K chce urzec potencjalnych klientów. W tym modelu na uwagę zasługuje przede wszystkim wbudowany moduł szybkiego Wi-Fi 6. Oznacza to, że dostęp do wszystkich nagrań oraz ustawień możesz mieć bezpośrednio ze swojego telefonu (w aplikacji Prido GO).

Wbudowane Wi-Fi i obsługa poprzez aplikację sprawdza się bardzo dobrze. Nie ma mowy o żadnych opóźnieniach w połączeniu, zacięciach interfejsu etc. Umówmy się jednak – z tej aplikacji raczej nie korzysta się na co dzień. Wynika to z tego, o czym pisałem w pierwszych akapitach tekstu. Wszak wideorejestrator montuje się na szybie, ustawia go raz, a później korzysta w trakcie jazdy. Dobrze więc, że w przypadku Prido Easy 4K wszystko działa perfekcyjnie, a jego instalacja i obsługa jest intuicyjna, ale nie jest to kategoria produktowa, w której powiązanie ze smartfonem i codzienna obsługa przez aplikację jest na pierwszym miejscu.

Prido Easy 4K ma tylko jeden przycisk - to właśnie ten element z napisem WiFi

Aplikacja Prido GO działa bardzo sprawnie w połączeniu z wideorejestratorem Easy 4K. Ustawienia są stosowane w czasie rzeczywistym, nie ma miejsca na żadne trudności w połączeniach. To po prostu dobrze zaprojektowane narzędzie.

O wiele bardziej przydatnym dla codziennego użytku dodatkiem jest moduł GPS. To właśnie on odpowiada za rejestrowanie prędkości oraz dokładnej lokalizacji podczas podróży. Wszelkie zapisywane przez Prido Easy 4K dane można później wykorzystać w sytuacji kryzysowej, np. kiedy dojdzie do kolizji. Co jednak najważniejsze w przypadku tego modułu – wskazania GPS-u są naprawdę dokładne. Lokalizacja w żaden sposób nie jest przekłamana, tak samo zresztą prędkość – jest w zasadzie identyczna z tą, którą wskazuje prędkościomierz w samochodzie.

Aplikacja Prido GO

Prido Easy 4K obsługuje funkcję sterowania głosowego. Można więc powiedzieć wideorejestatorowi, aby zachował nagranie i zabezpieczył je przed nadpisaniem. To dobre dla bezpieczeństwa kierowcy. Ten nie musi bowiem odrywać rąk od kierownicy, aby zapisać film.

Polacy zapewnili też możliwość rozbudowania funkcji Prido Easy 4K o trzy tryby parkingowe, tj. klasyczny, poklatkowy oraz ciągły. Dzięki temu ten wideorejestrator może też śledzić wszystko, co dzieje się wokół samochodu, kiedy ten stoi na parkingu. Jest jednak jedno "ale". Wymaga to dokupienia zestawu Prido Hardwire Kit KH2. Nie ma go w zestawie, ale to moim zdaniem dobra decyzja. Nie każdy potrzebuje trybu parkingowego w samochodzie, więc nie ma potrzeby, aby na siłę dokładać specjalny zestaw do wideorejestratora i zwiększać jego cenę.

Przewód nie musi u was wisieć w ten sposób. Można go poprowadzić o wiele ładniej

Jakość nagrań Prido Easy 4K. Jak nagrywa ten wideorejestrator?

Kamera nagrywająca w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) sugeruje, że obraz rejestrowany przez Prido Easy 4K będzie ostry jak brzytwa – a to przecież kluczowe, bo czymże byłoby nagranie z wideorejestratora, na którym nie da się odczytać tablicy rejestracyjnej innych uczestników ruchu drogowego.

Za poprawę jakości obrazu odpowiada w Prido Easy 4K funkcja WDR (wide dynamic range), która odpowiada za to, że w trudnych warunkach oświetleniowych zachowywana jest wysoka jakość nagrania. Jak to wygląda w praktyce? Otóż efekty pracy WDR widać przede wszystkim podczas wyjeżdżania z parkingów podziemnych, gdzie zwykle panują gorsze warunki oświetleniowe niż na otwartym słońcu. W takiej sytuacji obraz jest ciągle wyraźny, nie pojawiają się prześwietlenia etc.

Jak więc parametry Prido Easy 4K wyglądają nie na papierze, a w praktyce? Zobaczcie na poniższych nagraniach, pamiętając przy tym, że YouTube może nieznacznie kompresować nagrania, wobec czego obraz widoczny na filmie nie jest w 100 proc. taki sam, jak przy bezpośrednim odczycie na dysku.

Zasadniczo do jakości nagrań oferowanych przez Prido Easy 4K nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Obraz jest bardzo czytelny we właściwie wszystkich warunkach. Oczywiste jest, że w słoneczny dzień (lub po prostu w dzień) nagranie będzie wyraźniejsze. Technologii nie da się oszukać, a matryca obiektywu w wideorejestratorze ma swój ograniczony rozmiar. To jednak domena każdego tego typu sprzętu.

Prido Easy 4K robi jednak wszystko, co może, aby nagrywać filmy w najlepszej możliwej jakości – i wychodzi mu to zaskakująco dobrze. Słowem – jeśli poszukujesz stosunkowo taniej kamery samochodowej o świetnym stosunku ceny do jakości, Easy 4K będzie doskonałym wyborem, który nie rozczaruje cię podczas żadnej podróży.

Na filmach z tego wideorejestratora nie pojawiają się prześwietlenia. Nie ma też efektu "smużenia" i rozmywania ważnych elementów nagrań. Bez trudności można odczytywać tablice rejestracyjne, które uwieczni Easy 4K. Bardzo dobrze wyglądają też w jego przypadku nagrania nocne – szczególnie te, kiedy dookoła w zasadzie nie ma żadnych źródeł światła poza samym samochodem. To trudne warunki dla wideorejestratorów, ale Prido Easy 4K daje sobie z nimi radę.

Slot na kartę i port USB-C. Nic więcej nie potrzeba w tym zestawie

Czy warto kupić Prido Easy 4K? Opinia

Ten podsumowujący akapit warto zacząć od tego, że Prido Easy 4K nie jest jedynym przedstawicielem linii Easy w ofercie tego polskiego producenta. Otóż zaraz obok modelu nagrywającego w 4K znajdują się dwa inne – Prido Easy 2K oraz Prido Easy FHD. Czym się różnią? Jak sama nazwa wskazuje – rozdzielczością nagrywanego obrazu. No i ceną, oczywiście.

Stojąc więc przed wyborem wideorejestratora w sklepie i mając przed sobą trzy niemal identyczne urządzenia różniące się jakością obrazu i ceną – naturalne będzie, że w głowie potencjalnego klienta pojawi się zwątpienie, który egzemplarz wybrać. Sam nie będę "ściemniał", bo miałem przyjemność testować tylko model Easy 4K. Nie wiem więc, jak sprawdza się Easy 2K oraz Easy FHD.

Mogę jednak z pełną świadomością polecić Prido Easy 4K każdemu, kto poszukuje naprawdę dobrego wideorejestratora i nie chce wozić na szybie samochodu wielkiego telewizora. Flagowiec z serii Easy nagrywa naprawdę genialny obraz, który jest czytelny w każdych warunkach – zarówno w dzień, jak i w nocy. Do tego producent wycenia go na 349 zł. To tylko 50 zł więcej od modelu Easy 2K, zatem wybór wydaje się oczywisty i świadczy na korzyść wyższego modelu.

Co natomiast z modelem Easy FHD? Ten z kolei producent wycenia na 199 zł i to jak najbardziej rozsądna cena za wideorejestrator Full HD. Warto jednak wziąć pod uwagę, że specyfikacji technicznej nie da się oszukać i zwyczajnie matryca Full HD będzie nagrywać obraz niższej jakości od wariantu 4K. W związku z tym najtańszym modelem warto się zainteresować, kiedy poszukujesz taniej kamery samochodowej, a w ciągu dnia samochodem poruszasz się najwyżej kilka kilometrów od domu i zwyczajnie chcesz mieć "zabezpieczenie" w postaci nagrania na wypadek niespodziewanej sytuacji na drodze.

W każdym innym scenariuszu, a więc jeśli nie jesteś niedzielnym kierowcą – Prido Easy 4K jest naprawdę świetnym wyborem. Jest tani, prosty w obsłudze, nie sprawia żadnych kłopotów na co dzień, a do tego po zawieszeniu go na szybie – staje się w zasadzie niezauważalny ze względu na swoje kompaktowe gabaryty. No i nie brak mu nowoczesnych funkcji, czyli Wi-Fi, sterowania głosem oraz GPS.

Produkty z linii Easy są już dostępne w sprzedaży w takich sieciach jak MediaExpert, MediaMarkt, Komputronik, Allegro oraz u innych partnerów, w trzech wariantach cenowych: Prido Easy 4K – 349 PLN, Prido Easy 2K – 299 PLN, Prido Easy FHD – 199 PLN.

