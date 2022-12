Jaką wybrać kartę pamięci do kamery samochodowej? Zobacz nasz ranking najlepszych kart do wideorejestratora, które zapewnią bezpieczeństwo każdemu nagranemu materiałowi wideo.

Karta pamięci do wideorejestratora - na co zwracać uwagę?

Kamery samochodowe to urządzenia, o których obecności zaraz po ich zamontowaniu na szybie zwykle zapominamy. Ot, przyklejamy wideorejestrator, a ten po każdorazowym uruchomieniu silnika (lub podczas postoju) ma nagrywać otoczenie i zachować nagranie, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Wybierając kartę pamięci do wideorejestratora warto zwrócić uwagę na obecność pamięci MLC. Ta, w porównaniu do gorszej TLC gwarantuje większą bezawaryjność i bezpieczeństwo nagrań.

Warto zatem zadbać o to, by podczas wybierania karty pamięci do kamery samochodowej znaleźć taką, która przede wszystkim będzie maksymalnie bezawaryjna. Zwykle najrozsądniejszym wyborem będą karty rekomendowane przez producentów wideorejestratorów lub rozpoznawalnych marek.

Dobra karta pamięci do wideorejestratora to taka, która ma dużą pojemność pozwalającą zapisać minimum 2 godziny nagrania w wysokiej rozdzielczości.

Prędkość zapisu filmów z wideorejestratora na karcie pamięci

Oznaczenia, które zwykle znajdują się na kartach pamięci są istotne przede wszystkim ze względu na to, że pozwalają określić, czy karta pamięci w ogóle będzie kompatybilna z wideorejestratorem.

Jeśli zastanawiasz się, jaka karta pamięci do kamery samochodowej będzie najlepsza - to zależy przede wszystkim od rozdzielczości, w jakiej nagrywasz materiał. Dla Full HD wystarczająca będzie prędkość rejestracji danych (w klasie V) o oznaczeniu minimum V10.

Z kolej karta pamięci do kamery samochodowej 128 GB, którą polecamy do nagrań 4K powinna posiadać minimum V30.

Polecane karty do wideorejestratora - ranking:

Jaka pojemność karty pamięci do wideorejestratora?

W przypadku kart do wideorejestratorów zasada „im więcej - tym lepiej” nie ma zastosowania. Pojemność jest kluczowym parametrem, ale musi być ona odpowiednia do nagrywającego urządzenia.

W praktyce oznacza to, że najbardziej optymalnym wyborem dla kamery samochodowej będzie karta pamięci o pojemności 128 GB. Nieco większe warianty, bo 256 GB, są z reguły zarezerwowane do wideorejestratorów nagrywających materiały w 4K, ale też takich, które zapisują obraz przynajmniej z dwóch źródeł (przód, tył, ale też wnętrze pojazdu).

Obraz o rozdzielczości Full HD pochodzący z jednej kamery samochodowej bez problemu zapisze się na kartach o pojemności 64 GB, a nawet 32 GB. Tę drugą opcję polecamy jednak osobom, które chcą maksymalnie zaoszczędzić na karcie pamięci do wideorejestratora oraz jeżdżą stosunkowo rzadko, a zatem zapisanego materiału jest niewiele.

Verbatim Pro MicroSDHC 32 GB UHS-I/U3: tania i podstawowa karta do kamery samochodowej Full HD Ocena benchmark.pl









4/5 Tania karta pamięci do wideorejestratora o pojemności 32 GB. To minimalny wybór dla osób, które rzadko podróżują samochodem i nie jest dla nich ważne zachowanie wielu godzin materiału w najwyższej jakości. Tę kartę polecamy osobom, które korzystają z wideorejestratora nagrywającego maksymalnie w Full HD. Klasa prędkości UHS-I/U3 pozwala zapisywać i odczytywać materiały bez najmniejszych opóźnień, a jednocześnie gwarantuje działanie z każdą kamerą samochodową nagrywającą z jednego źródła. Producent dostarcza kartę razem z adapterem, który umożliwi przesłanie plików zgromadzonych w pamięci prosto na dysk komputera lub bezpośrednio na YouTube, aby podzielić się nagraniem ze znajomymi. Najważniejsze cechy: Pojemność 32 GB

Szybkość odczytu 90 MB/s

Szybkość zapisu 45 MB/s

Emtec MicroSDXC 64 GB: tania karta pamięci 64 GB do kamery samochodowej Ocena benchmark.pl









4/5 To kolejna karta pamięci do wideorejestratora, który nagrywa w rozdzielczości Full HD. Prędkość odczytu 85 MB/s oraz zapisu 21 MB/s nie pozwoli rejestrować nagrań 4K, natomiast pojemność 64 GB doskonale sprawdzi się do wideo o mniejszej rozdzielczości, ale dłuższym czasie zapisu. Ten wybór docenią kierowcy, którzy częściej poruszają się w ruchu miejskim lub wyjeżdżają w dłuższe trasy i zależy im na tym, aby materiał nie nadpisywał się zbyt szybko. Pojemność 64 GB w tej karcie pamięci do kamery samochodowej gwarantuje minimum 4 godziny nagrań w rozdzielczości 1080p. Najważniejsze cechy: Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 85 MB/s

Szybkość zapisu 21 MB/s

Samsung EVO Plus 128 GB SDXC UHS-I/U3 V30: najbardziej optymalna karta pamięci do kamery samochodowej 128 GB Ocena benchmark.pl









4,5/5 To jedna z najbardziej uniwersalnych kart pamięci do wideorejestratora, która będzie doskonale działać na większości nowych - ale też tych nieco starszych - urządzeniach. Pojemność 128 GB i prędkość zapisu na poziomie ok. 130 MB/s zapewnia bezpieczne magazynowanie materiałów w 4K nawet z dwóch wideorejestratorów (rejestrującego z przodu oraz z tyłu samochodu). Dodatkową zaletą tej karty pamięci do wideorejestratora jest to, że można ją wykorzystać m.in. w aparatach fotograficznych, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Będzie to też dobra karta SD do telefonu. Duża pojemność pozwoli przechowywać wiele godzin materiałów, ale też ewentualnych plików zapasowych. Najważniejsze cechy: Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 130 MB/s

Szybkość zapisu 100 MB/s

Samsung EVO Plus 256 GB: karta pamięci do wideorejestratora nagrywającego z przodu i z tyłu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pojemna karta pamięci do kamery samochodowej, która nada się do większości urządzeń nowej generacji. Z uwagi na aż 256 GB przestrzeni na pliki, należy się upewnić, czy twój wideorejestrator na pewno jest w stanie „udźwignąć” taką kartę. W przypadku kart o tak dużej pojemności, na której gromadzone są długie godziny wideo, ważne jest odpowiednie ich zabezpieczenie przed niechcianą utratą lub uszkodzeniem. Samsung deklaruje, że karty pamięci EVO są chronione w 7 stopniach, a dodatkowo mają aż 10-letnią gwarancję. Tę kartę pamięci warto wziąć pod uwagę, jeśli posiadasz wideorejestrator, który nie tylko nagrywa w 4K, ale też rejestruje obraz z minimum dwóch, a nawet trzech źródeł: z przodu, tyłu oraz wnętrze kabiny. Najważniejsze cechy: Pojemność 256 GB

Szybkość odczytu 130 MB/s

Szybkość zapisu 130 MB/s

Kingston Canvas Go! Plus MicroSDXC 128 GB: szybka i dobra karta pamięci do kamery samochodowej Ocena benchmark.pl









4,5/5 Prędkość klasy 3 UHS oraz wideo V30 (odczyt do 170 MB/s oraz zapis 90 MB/s) zapewniają tej karcie pamięci do wideorejestratora bezproblemowe rejestrowanie obrazu w rozdzielczości Full HD oraz 4K (z dużym bitrate). Pojemność 128 GB jest najbardziej optymalnym wyborem dla kamery samochodowej, a zatem tę propozycję warto wybrać jeśli po prostu potrzebujesz dobrej karty do wideorejestratora, która działa bez zarzutów i jednocześnie jest tania. Kingston Canvas Go! Plus nada się także do smartfonów, kamer sportowych oraz dronów - zatem bez przeszkód wykorzystasz ją w kilku różnych miejscach, kiedy akurat nie będzie potrzebna w samochodzie. Najważniejsze cechy: Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 170 MB/s

Szybkość zapisu 90 MB/s

Wymiary 15 x 11 x 1 mm

Inne dobre karty pamięci do kamer samochodowych

Jaka jest najlepsza karta pamięci do wideorejestratora?

Najważniejsze parametry, na które należy zwracać uwagę podczas wyboru karty pamięci do kamery samochodowej to oznaczenia U3, A2 i V30. Gwarantują one szybki zapis materiałów (który jest niezbędny w 4K), co w przypadku wielogodzinnych nagrań jest kluczowe.

Istotnym parametrem jest również pojemność. Najlepsza karta pamięci do kamery samochodowej będzie taka, która ma 128 GB powierzchni na dane. Z taką pojemnością poradzi sobie większość wideorejestratorów nowej generacji, ale też tych starszych.

Mniejsze warianty (64 GB) warto wybrać, jeśli dysponujesz kamerą nagrywającą maksymalnie w Full HD, natomiast większe (256 GB), jeśli nagrywasz obraz z kilku źródeł i dużo podróżujesz.

Najbardziej optymalnym wyborem w kontekście ceny oraz jakości jest naszym zdaniem karta pamięci Samsung EVO Plus, którą można kupić w różnych wariantach.