Jeśli masz serwer, domenę lub inną usługę u swojego dostawcy, sprawdź koniecznie, czy nie oferuje on programu partnerskiego. To praktyczne i korzystne finansowo rozwiązanie oferuje na przykład nazwa.pl.

Programy partnerskie to sposób na zarabianie poprzez polecanie usług lub produktów takich jak hosting w chmurze innym użytkownikom. Wygląda to najczęściej tak, że po zakupie dostajemy indywidualny kod, który należy udostępnić znajomym. Możemy to zrobić na naszej stronie WWW, w mediach społecznościowych lub po prostu przekazać osobiście. Osoba, która skorzysta z niego podczas rejestracji lub zakupu danej usługi, może np. otrzymać rabat, natomiast skorzystamy na tym również my, zwykle dostając jakiś profit.

Jak to działa?

Zysk w postaci bezpośredniego zarobku lub zniżki na kolejne zakupy u dostawcy, którego usługi polecamy, przychodzi bez większego wysiłku, a jedyne, w co musimy zainwestować, to cierpliwość i nadzieja, że z naszego polecenia skorzysta jak najwięcej osób. Zwykle polecanie jest też dobrą formą wyrażenia pozytywnej opinii o produkcie, z którą możemy dotrzeć do dużej liczby odbiorców.

Często jednak obok propozycji udziału w programie partnerskim przechodzimy obojętnie. Powody są różne. Czasem jest to źle opracowana strategia samego programu, która sprawia, że szybko wyczerpujemy potencjał jako dostarczyciela nowych klientów. Nie zachęca też polityka firm, w której zyskujemy tylko na początku, gdy polecona osoba zacznie korzystać z usługi, albo gdy korzyści są niewspółmierne do naszego zaangażowania.

Są jednak programy partnerskie, które przynoszą korzyści nie do przecenienia. Programy, w których zarabiamy nie tylko na poleceniu, ale też w przypadku, gdy polecony klient okaże się użytkownikiem lojalnym. Dobrym przykładem jest Program Partnerski oferowany przez nazwa.pl - lidera technologicznego w Polsce i dostawcę najszybszych usług hostingowych. Zobaczcie, jak prosto z niego skorzystać i dlaczego warto to zrobić.

Dwa warianty Programu Partnerskiego nazwa.pl

W przypadku nazwa.pl mamy dwie możliwości otrzymywania wynagrodzenia za polecanie usług. Pierwsza jest skierowana do każdego klienta nazwa.pl, który zdecydował się za jej pomocą zarejestrować domenę, wykupić usługę hostingu, serwera VPS, czy też opisywanego przez nas narzędzia Cloud Backup.

Taki użytkownik w Panelu Klienta znajdzie indywidualny kod rabatowy w postaci vouchera lub linku polecającego. Sami z niego nie skorzystamy, ale możemy przekazać go innym osobom zainteresowanym usługami w nazwa.pl.

Gdy te osoby lub firmy z niego skorzystają, otrzymają 20% zniżki na pierwszy zakup, a my (czyli polecający) dostaniemy 25% prowizji od wartości tego zakupu. Jeśli polecony użytkownik okaże się lojalny wobec nazwa.pl i odnowi usługę na kolejny okres rozliczeniowy, ponownie dostaniemy prowizję od wpłaty. Zarobią znajomi albo i nieznajomi, zarobi nazwa.pl, w końcu zarobimy też my. Ważną nowinką w Programie Partnerskim nazwa.pl jest wprowadzona w ostatnich dniach możliwość płatności własnymi punktami za usługi, z których korzystamy. Nie chcesz płacić za hosting? Wystarczy, że zbierzesz odpowiednią liczbę punktów.

Druga forma Programu Partnerskiego nazwa.pl to propozycja dla tych osób, które zajmują się zawodowo tworzeniem stron WWW, serwisem komputerów lub wszelką inną działalnością, która umożliwia polecanie usług większej liczbie klientów.

W tym przypadku korzyści są jeszcze większe, ponieważ otrzymamy aż 50% prowizji od opłaty wniesionej przez nowego klienta. Podobnie jak w pierwszym wariancie możemy polecić dowolną liczbę osób, jednak na tym się nie kończy. Tym razem stały zysk za dalsze opłacanie usług wyniesie nawet aż 35%, dopóki polecony klient będzie korzystał z nazwa.pl.

Aktywność polecanych użytkowników może więc stać się dla nas dodatkowym źródłem dochodu. Małym albo dużym, ale najważniejsze, że stałym, co w dzisiejszych czasach liczy się najbardziej.

Program Partnerski - o tym musisz wiedzieć

Słysząc o atrakcyjnych korzyściach w Programie Partnerskim, mogą pojawić się następujące pytania: Czy kwalifikuję się do niego? Czy nie ma ograniczeń w zarabianiu? Jaki to ma sens, skoro można zakupić usługę w promocyjnej cenie, od której prowizja będzie znikoma?

Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące Programu Partnerskiego nazwa.pl:

z Programu Partnerskiego może skorzystać każdy klient nazwa.pl ,

, nie ma żadnych ograniczeń, co do liczby poleceń,

zniżka dla polecanego obowiązuje przy jego pierwszym zakupie,

zgłoszenie udziału w wariancie rozszerzonym Programu Partnerskiego należy przekazać za pomocą formularza na stronie https://www.nazwa.pl/program-partnerski/ ,

, w przypadku polecania z wyższą prowizją, by wejść do Programu Partnerskiego musimy najpierw znaleźć 5 osób, które zdecydują się skorzystać z usług nazwa.pl,

jeśli jednak zadeklarujemy przeniesienie co najmniej 5 klientów do nazwa.pl, firma daje szansę na prowizję w wysokości 50% już od pierwszego poleconego,

nie ma ograniczeń w zarabianiu, kod polecenia jest ważny bezterminowo,

uzyskane prowizje od wpłat można wykorzystać nie tylko do opłacenia własnych usług w nazwa.pl, ale także przelać je na własne konto bankowe.

Odpowiedź na pytanie, jaki sens ma program partnerski jest następująca. Po pierwsze, jeśli podoba nam się dana usługa, to warto polecać ją w sposób, który dodatkowo zapewnia zarobek. Po drugie, klienci, którzy nie kwalifikują się do innych, oferowanych przez nazwa.pl zniżek, poprzez nasze polecenie będą mogli wykupić większą liczbę usług w niższej cenie. Po trzecie, korzyści są stałe, czyli jak wspomniałem, będą się utrzymywać nie tylko przy pierwszym zakupie usługi, ale dopóki poleceni użytkownicy będą pozostawać klientami nazwa.pl.

I to jest właśnie bardzo dobry program partnerski.

Tekst powstał przy współpracy z nazwa.pl