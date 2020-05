Przymiotnik chmurowy stosowany jest często bez zastanowienia jako synonim wszystkich działań, które realizowane są na serwerach sieciowych. A jednak „chmurowy” to bardzo ważne słowo i należy używać go z rozwagą, na przykład mówiąc o chmurowym hostingu.

Co to jest hosting w chmurze? Czym różni się od zwykłego hostingu?

Cloud Hosting, czyli hosting w chmurze, to innowacyjne rozwiązanie stosowane przez nielicznych dostawców usług sieciowych na świecie. Wśród polskich firm to nazwa.pl, która jest liderem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zastosowała technologię Cloud Hosting.

Może okazać się, że przejdziemy nad słowem „cloud” do porządku dziennego, nie zastanawiając się nad tym, co ono w zasadzie oznacza. A oznacza w tym przypadku znacznie więcej niż na tylko rozproszone przetwarzanie, z których kojarzona jest ta technologia.

Zalety Cloud Hostingu

Cloud Hosting realizuje, podobnie jak zwykły hosting, zadania polegające na udostępnianiu przestrzeni na dane, mocy obliczeniowej serwerów i oprogramowania, które służą zapewnieniu dostępu do treści on-line przez internautów. W porównaniu ze zwykłym hostingiem wyróżnia się kilkoma cechami.

Cloud Hosting zapewnia nam:

znacznie większe bezpieczeństwo,

gwarancję ciągłej dostępności,

skalowalność potencjału zależnie od potrzeb użytkownika,

możliwość natychmiastowego przydzielenia nowych zasobów.

Hosting w chmurze - jak to wygląda

Zwykły hosting realizowany jest na pojedynczym serwerze. W przypadku Cloud Hostingu nie ma z góry określonej liczby serwerów przypisanych do naszej usługi. W nazwa.pl może być ona dynamicznie zmieniana, a o tym, które urządzenia w danej chwili zajmują się realizacją zapytań spływających na naszą stronę WWW, decydują tak zwane load balancery. Klient usługi w nazwa.pl może w tym przypadku koncentrować się nad zawartością swojej strony WWW.

Nazwa dość dobrze oddaje rolę load balancerów. One to rozdysponowują w przeciągu milisekund zadania i związane z nimi obciążenie pomiędzy dostępne zasoby sprzętowe. Pilnują, by w razie potrzeby zwiększyć ilość serwerów, z których mocy dana strona WWW może korzystać, a w przypadku awarii szybko przydzielają nowe zasoby, nie dopuszczając do powstania wąskich gardeł. Te objawiają się jako spowolnienie funkcjonowania usługi hostingu, w efekcie wolniejsze działanie stron WWW.

Takie awarie to coś, co osoby przeglądające strony WWW powinny teoretycznie traktować ze zrozumieniem. Wszak wydajność całego Internetu to wypadkowa wydajności wszystkich jego składników, ponieważ Internet jest tak dobry, jak najsłabszy jego element. Praktyka pokazuje jednak, że internauci często przedkładają dostępność nad lojalność. I jeśli dana strona WWW przestanie działać, to gdy w momencie awarii pojawi się kusząca alternatywa, sięgną właśnie po nią.

Decydując się na Cloud Hosting zyskujemy pewność, że to dostępność stron WWW, którą oferuje nasz dostawca hostingu, takim słabym elementem nigdy się nie stanie.

Szybszy niż tradycyjny hosting niezależnie od sytuacji

Z opisanych powyżej zalet Cloud Hostingu wynika też jedna z najistotniejszych, czyli szybkość działania znacznie większa niż hostingu tradycyjnego. W przypadku nazwa.pl o wydajność dbają procesory serwerowe Intel Xeon taktowane zegarami 5 GHz, wspomagane przez dyski Intel Optane, które można dowolnie łączyć, a to oznacza, że Cloud Hosting jest w stanie zaoferować użytkownikowi moc setek serwerów, a nie tylko pojedynczego, jak to ma miejsce w zwykłym hostingu.

Tradycyjny hosting może nam zapewnić wedle umowy pewien stopień obciążalności, ale nie może go nam zawsze zagwarantować.

Pojedynczy serwer podobnie jak łącza internetowe, które łączą sieć z domami internautów, może ulec przeciążeniu. Tak jak w domowym Internecie do przeciążenia prowadzi nadmierne wykorzystanie przez innych użytkowników łącz dostępowych, tak w firmie hostingowej przeciążenie wynika z nadmiernego zapotrzebowania na moc obliczeniową ze strony innych użytkowników.

W efekcie spada szybkość działania hostingu, czasem znacznie poniżej założonych parametrów dostępności. Lecz tylko w tradycyjnym hostingu, w chmurze tego nie doświadczymy.

Właściwie już argument szybkości Cloud Hostingu powinien zachęcić każdego klienta do wyboru takiej usługi i przedłożenia jej nad zwykły hosting. Warto jednak też wiedzieć, że pozostałe zalety Cloud Hostingu to również nie czcze słowa.

Bezpieczeństwo i gwarancja ciągłej dostępności

Zapewnienie bezpieczeństwa danych umieszczonych na serwerach sieciowych to zadanie, które stawiane jest przed każdą usługą hostingową. Bezpieczeństwo to nie tylko gwarancja kopii zapasowych danych, ale też gwarancja nieprzerwanego działania usług. W nazwa.pl wygląda to następująco:

„Wszystkie elementy chmury nazwa.pl są zduplikowane, począwszy od podwójnych torów zasilania, podwójnych zasilaczy w każdym urządzeniu, przez podwójną sieć, po wielokrotnie zduplikowane load balancery sterujące pracą wszystkich serwerów. Połączenia sieciowe realizowane są technologią światłowodową z prędkością do 100 Gbps, zapewniając bardzo niskie opóźnienia w transmisji i wysoką niezawodność działania. Zduplikowane macierze RAID synchronizujące pomiędzy sobą dane, zapewniają możliwość szybkiego powrotu do działania w przypadku dużych awarii dyskowych, a kopie zapasowe wykonywane do innych Data Center stanowią żelazne zabezpieczenie na wypadek całkowitej awarii nośników danych w podstawowych i zapasowych macierzach w chmurze nazwa.pl”.

Wdrożenie procedur bezpieczeństwa opisuje przyznany nazwa.pl przez organizację DEKRA certyfikat ISO 27001:2017. Ministerstwo Cyfryzacji uznało z kolei nazwa.pl za Operatora Usługi Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski.

Skalowalność i dostęp do nowych zasobów

Cloud Hosting może być na bieżąco rozbudowywany o kolejne serwery albo w przypadku awarii natychmiast przeniesiony na sprawne urządzenia. W przypadku tradycyjnego hostingu zwiększenie mocy wymaga działań, które nie są niezauważalne dla działania serwisów WWW. Z kolei hosting chmurowy umożliwia działania w obu kierunkach. Gdy rośnie ich liczba, przyporządkowana moc i liczba serwerów obsługujących zadanie rośnie, gdy użytkowników jest mniej, odłączane są te niepotrzebne. Mogą być nawet wyłączone, co pozwala zmniejszyć zużycie prądu. Zmiany realizowane są w czasie krótszym niż średni czas odpowiedzi na zapytanie z komputera internauty (tzw. ping), dlatego nie wpływają na komfort korzystania ze stron WWW.

Z zalety skalowalności mogą korzystać nie tylko duzi klienci, ale każdy, kto zechce mieć usługę hostingu w nazwa.pl. Powszechna dostępność i niższe koszty eksploatacji to jeszcze jedna, niepisana zaleta Cloud Hostingu.

Tekst powstał we współpracy z nazwa.pl