Czy da się kupić dobry projektor i wydać mniej niż 2000 złotych. Okazuje się, że jak najbardziej jest to możliwe – wystarczyło… poczekać na promocję.

Projektory Optoma za mniej niż 2000 zł w RTV Euro AGD

Jak pewnie doskonale wiesz, staramy się trzymać rękę na pulsie nie tylko w kwestii nowości, ale też promocji na sprawdzone już produkty. Natknęliśmy się ostatnio na wyprzedaż projektorów w RTV Euro AGD i naprawdę można tam znaleźć sporo dobrego. Urządzenia, które normalnie są o kilka stówek droższe, możesz teraz kupić za mniej niż 2000 złotych. „Teraz” to znaczy do 11 lipca, no chyba, że zapasy wyczerpią się szybciej.

Wśród tych przecenionych projektorów znaleźliśmy na kilka świetnych modeli z katalogu marki Optoma, nawet bez promocji słynącej z atrakcyjnego stosunku ceny do oferowanych możliwości. Jak się pewnie domyślasz – teraz ten stosunek jest jeszcze lepszy.

Optoma HD146X jako centrum domowej rozrywki

Lubisz oglądać filmy i seriale, a czasem też przyjdzie ci ochota na meczyk albo inne sportowe wydarzenie? Najlepiej robić to na dużym ekranie. Ale takim naprawdę dużym – takim jakiego żaden telewizor ci nie da, a na pewno nie za tak małe pieniądze. Za mniej niż 2000 złotych możesz kupić projektor Optoma HD146X, który pozwala na uzyskanie obrazu o przekątnej nawet 300 cali, cechując się przy tym rozdzielczością Full HD – szczegółowość jest więc naprawdę niezła (szczególnie, że w przypadku projekcji piksele nie są tak widoczne jak na ekranie LCD czy OLED).

Dzięki jasności sięgającej 3600 lumenów wszystko to możesz oglądać nie tylko po zmroku, lecz nawet w dzień i to bez konieczności zaciemniania pokoju. Obraz jest żywy i pełen realistycznych kolorów, dzięki czemu każdy seans pozwala nacieszyć oczy. Do tego jeszcze producent postarał się o technologię Dynamic Black, odpowiadającą za taką regulację mocy, by ciemne sceny zalane były głęboką czernią.

Współczynnik projekcji na poziomie 1,5:1, korekcja trapezowa w zakresie +/-40 stopni i niewielka waga – to wszystko razem sprawia, że ustawienie projektora na właściwym miejscu nie powinno dla nikogo stanowić większego problemu. Podobnie zresztą ma się sprawa z transportem – bez trudu przewieziesz urządzenie na działkę czy też do znajomych. Na (długą, jak widzisz) listę plusów wpisujemy jeszcze: ciche działanie (na poziomie 26 dB) oraz długą żywotność (sięgającą 15 000 godzin). Innymi słowy: kupujesz sprzęt, który będzie ci służył przez lata.

W promocji znajdziesz również niemal bliźniaczy model Optoma HD145X. „Niemal”, ponieważ oferuje on minimalnie niższą jasność (3400 lumenów), która wciąż jednak wystarcza do tego, by zapewniać komfortowe warunki do oglądania najrozmaitszych treści właściwie o każdej porze dnia. Tak jak jego jaśniejszy brat wyświetla obraz Full HD o przekątnej od 28 do nawet 300 cali, cechując się przy tym wysokim kontrastem, żywymi kolorami i głęboką czernią.

Obydwa modele zostały wyposażone w 5-watowe głośniki. Wprawdzie poważnego systemu audio nie zastąpią, ale na upartego wystarczą – choćby przy oglądaniu seriali. Jeden i drugi projektor ma również specjalny tryb gry, ale graczy akurat bardziej zainteresować może inny sprzęt tego producenta. Przejdźmy więc właśnie do niego…

Jest też opcja dla graczy – Optoma HD28e

Bardzo niski input lag i super wysoki kontrast to cechy charakterystyczne projektora Optoma HD28e. Dzięki nim jest to idealny sprzęt na niedzielną rozgrywkę, jak i na codzienny maraton gier. Urządzenie nie tylko zapewnia komfortowe warunki do zabawy, ale też sprawia, że na obraz patrzy się naprawdę dobrze, a kluczowe detale są doskonale widoczne…

...Nawet w nasłonecznionym pokoju. Jest tak, bo lampa tego projektora może pochwalić się jasnością na poziomie 3800 lumenów. Pozostałe elementy specyfikacji ma podobne do wcześniej wymienianych modeli – oferuje rozdzielczość Full HD, przekątną do 300 cali, współczynnik projekcji na poziomie 1,5:1, głośnik o mocy 5 W oraz żywotność sięgającą 15 000 godzin (a w trybie Eco wynoszącą i tak świetnie 10 000 godzin).

Oczywiście ten projektor sprawdzi się też w innych zastosowaniach poza grami – w praktycznie każdej formie domowej rozrywki cyfrowej. Trudno narzekać na niego podczas oglądania filmów czy seriali, a i podczas dynamicznych wydarzeń sportowych – meczów czy wyścigów – radzi sobie lepiej niż dobrze. Krótko mówiąc: ma wszystko, czego potrzeba, by stać się multimedialnym centrum twojego salonu.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.