Projektor przyniesiony z pracy do domu? Teraz ma to sens częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Testowany Epson EB-FH52 to dobry przykład czego oczekiwać w przypadku projektora o takim podwójnym obliczu.

Minęło już kilka lat od momentu, gdy zadawaliśmy sobie pytanie, czy projektor przeznaczony do biznesowych zastosowań ma sens również w domowym zaciszu. Odpowiedź była jak najbardziej twierdząca i podtrzymujemy ją, choć czas i postęp technologii projektorowych sprawił, że nasze wymogi wzrosły. Tym razem projektorem, który spełni dobrze rolę sprzętu w firmie, a po godzinach w domu, który wam proponujemy jest Epson EB-FH52. To następca modelu U42, który z kolei zastąpił recenzowany w 2016 roku model Epson EB-U32.



Zawartość opakowania z projektorem, a w komplecie torba do transportu sprzętu

Skąd zmiana z U na FH w nazwie projektora? Otóż tym razem nie będziemy już mieli dostępu do rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, a jedynie 1920 x 1080 pikseli, czyli klasycznego FullHD. Być może część biznesowych użytkowników będzie na to narzekać, ale w praktyce odpowiednio przygotowana prezentacja nie musi mieć proporcji 16:10, zadowoli się formatem 16:9. Ale co mają powiedzieć osoby, które już przyzwyczaiły się do 4K w domu, nie tylko na monitorze, nie wspominając o urządzeniach z Androidem.

Specyfikacja Epson EB-FH52

Model Epson EB-FH52 (projektor biznesowo-multimedialny) Technologia 3 panele LCD 0,61 cala (C2 Fine)

liczba kolorów 1,07 miliarda

przetwarzanie 10 bit

odświeżanie 192 - 240 Hz Rozdzielczość FullHD (1920 x 1080 pikseli)

proporcje 16:9 Jasność 4000 lumenów (w trybie Jasny), 2400 (w trybie Eco)

lampa wysokociśnieniowa 230W Kontrast 16000:1 Żywotność źródła światła 5500 godzin (standard), 12000 godzin (ECO) Obsługiwane rozdzielczości od VGA do WUXGA (komputer)

od 480i do 1080p (wideo) Obsługiwane systemy 3D brak wsparcia Przekątna ekranu od 30 do 300 cali Regulacja powiększenia x1,6 Współczynnik rzutowania 1,32 - 2,14:1

przesunięcie obrazu ~100% (dolna krawędź obrazu w płaszczyźnie instalacji)

odległość projekcji od 1,7 do 14 m Obiektyw Ogniskowa 18,2-29,2 mm

Jasność f/1,51-1,99 Regulacja położenia osi optycznej korekta keystone +/- 30 stopni w pionie i w poziomie, funkcja zoomu cyfrowego połączona z przesuwaniem obrazu (symuluje przesuwną oś optyczną), funkcja korekty narożników Głośniki wbudowany 16 W (mono) Złącza HDMIx2 (bez wparcia 3D), D-Sub, kompozytowe, wejście audio (cinch stereo), USB typu A, USB typu B (obsługa wyświetlania obrazu), odbiornik IR (2x, z tyłu i z przodu), wbudowany moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n z obsługą Miracast Język polski w menu OSD Tak Wymiary 309 x 282 x 90 mm Waga 3,1 kg Głośność 37 dB(A) (w trybie jasnym), 28 dB(A) (w trybie Eco) Warunki pracy 5 do 40 stopni C, maks. wilgotność 80% Zużycie energii 327W, 225W (w trybie Eco), 0.3W (w trybie czuwania) Pilot zdalnego sterowania Tak

Dlaczego FullHD, a nie 4K

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to projektor po pierwsze biznesowo-edukacyjny. W tym przypadku zastosowana rozdzielczość jak najbardziej wystarczy, a znacznie istotniejsza jest jasność projektora, również w kolorach, oraz wyrazistość obrazu. Wiele projektorów oferuje bardzo ostry obraz, ale przy bliższej inspekcji okazuje się, że są różnice w ostrości pomiędzy górną i dolną krawędzią. W efekcie ustawiamy ostrość na środek i jesteśmy względnie zadowoleni.



Dźwignie regulacji ostrości i zoomu

Epson gwarantuje nam bardzo dobrą ostrość w całym kadrze. Czy to będzie lewy czy prawy narożnik? Górny czy dolny? Wszędzie ostrość jest taka sama. Dlatego dla widzów siedzących dalej kwestia czy oglądają prezentację w 4K czy FullHD będzie drugorzędna, a nawet z oglądając obraz bliska, jeśli materiał wejściowy będzie wysokiej jakości pochwalimy pracę projektora. Istotne jest również to, że na dzień dzisiejszy praktycznie nie spotyka się materiału 4K w zastosowaniach biznesowych. Zaś korzystając z projektora w domu wciąż zdecydowana większość (np. kanały sportowe, informacyjne, etc.) nadawane są w jakości Full HD.

Ten potencjalny deficyt Epson rekompensuje nam wysoką jasnością. Tym razem dostajemy lampę, która ma deklarowaną jasność 4000 ISO lumenów. A ponieważ jest to projektor 3LCD możemy liczyć na równie wysoką jasność zarówno dla bieli jak i kolorów. A wierność barw jest kluczowa nie tylko przy prezentacjach, ale także podczas oglądania filmów.



Suwak, którym blokujemy wyświetlanie obrazu, a jednoczesnie chronimy optykę, gdy nie używamy projektora lub go przenosimy

Zastosowanie technologii 3LCD w tym przypadku rodzi pewne konsekwencje. Czernie nie są tak ciemne jak by chciał tego miłośnik kina domowego. Nawet zastosowanie aktywnej przysłony, które poprawia sprawę, nie eliminuje problemu całkowicie. Czy jednak można nazywać to problemem? Podczas prezentacji biznesowych nie będziemy się tym pewnie przejmować, bo czytelność obrazu nawet w pomieszczeniu z niezasłoniętymi oknami, będzie wysoka. W domu, jeśli zdecydujemy się ten projektor używać po godzinach, wysoka jasność zachęci ponownie do korzystania w warunkach bardziej imprezowych niż kinowego skupienia. Czyli przy włączonych lampach, a nawet za dnia, gdy słoneczko jeszcze świeci za oknami.

Co więcej, EB-FH52 doskonale spisze się także jako własne, prywatne kino na tarasie, balkonie czy w ogrodzie..... gdzie obraz możemy wyświetlić na ekranie o dużych przekątnych lub nawet ścianie budynku.

Projektor Epson EB-FH52 z bliska

Przyjrzyjmy się projektorowi z bliska. To konstrukcja klasyczna dla Epsonowych projektorów biznesowo-edukacyjnych, ale także niektórych typowo domowych. Jest on bardzo podobny na przykład do domowego modelu Epson EH-TW740 czy projektorów z serii EB-51.

A zatem mamy niewielkie urządzenie, który waży około 3 kilogramów. Choć jest pomyślany jako sprzęt do pracy stacjonarnej, mobilność jest jak najbardziej możliwa i jest tu dużą zaletą. W zestawie dostajemy nawet torbę, co sugeruje takie jego użytkowanie. Projektor ma funkcję natychmiastowego wyłączenia, szybko się schładza i jedynie - jak we wszystkich lampowych - przy uruchomieniu trzeba poczekać około 30 sekund, aż sprzęt zacznie świecić z maksymalną mocą.

Z przodu mamy wylot ciepłego powietrza i zasłaniany obiektyw. Osłona jest wbudowana więc nie trzeba martwić się, że ja zgubimy lub zapomnimy zabrać ze sobą. Po prawej stronie podobnie jak w innych modelach Epson umieszczono filtr zasysanego powietrza. W przypadku technologii 3LCD jest on wskazany. Filtr można łatwo wymienić, ale najpierw wystarczy ograniczyć się do czyszczenia od czasu do czasu. Można to zrobić odkurzaczem na niewielkiej mocy.

Po lewej stronie nie mamy w zasadzie nic interesującego. Uwagę zwraca jedynie śrubka od pokrywy komory lampy projektora. Zakup nowej lampy w przypadku tego producenta nie jest dużym wydatkiem (cena to około 360 zł), z wymianą też poradzi sobie każdy, kto uważnie czyta instrukcję. Poza tym Epson EB-FH52 jako nowoczesna konstrukcja na dodatek długo radzi sobie bez wymiany lampy. Przy maksymalnej jasności jest to 5500 godzin pracy. W trybie ECO ten czas można wydłużyć ponad dwukrotnie do 12000 godzin co przekłada się w praktyce na... korzystanie z projektora 7 lat po 8 godzin dziennie.

I tu uwaga, choć mowa o trybie ECO, jasność wciąż jest na tyle wystarczająca by projektor był w pełni użyteczny. Osobiście korzystając z projektorów Epson, rzadko kiedy przełączam się na tryb inny niż ECO.

Na tylnej ściance projektora jak zwykle mamy złącza. Tym razem są to:

zasilanie

USB typu A (nośniki przenośne) i USB typu B (z opcją transmisji obrazu)

D-Sub

2x HDMI

wideo koaksjalne

audio wejście 2x RCA

Zestaw standardowy i niestety jak zwykle w tej klasie sprzętu mamy tu brak wyjścia audio, choć np. wyżej spozycjonowany EB-992F wyposażony jest już w takie wejście i wyjście.

Trzeba o tym pamiętać, jeśli jednym z waszych kryteriów jest wyprowadzenie dźwięku z projektora. Jest na szczęście alternatywa i to nie byle jaka, bo na pokładzie mamy głośnik 16W, który znajduje się z tyłu obok panelu ze złączami. Nie jest to oczywiście żadna klasa Hi-Fi, brzmienie ma charakter typowo mono, ale mimo wszystko można być usatysfakcjonowanym jego pracą, gdy pod ręką nie mamy nic innego. Co ważne, nawet gdy mocno podkręcimy głośność, dźwięk nie staje się przesterowany.

Nie ma też złącza RS-232, ale zakładając, że do pewnego stopnia projektorem da się sterować z poziomu komputera, a sprzęt ma być traktowany też jako przenośny, ponownie nie jest to wielka wada.



Pilot w komplecie z projektorem. Przycisk LAN u góry w tym przypadku włącza obraz przesyłany przez Wi-Fi

Port USB służy jak zawsze do podłączania nośnika z materiałami graficznymi (JPG, PNG, BMP). I tylko takimi, bo wbudowany czytnik nie radzi sobie z treściami takimi jak prezentacje i dokumenty Office. Ale po co skoro…

…jest Wi-Fi i to takie, które radzi sobie ze zdalną projekcją!

Łączność bezprzewodowa to funkcja, którą w niektórych projektorach Epson spotkamy wyłącznie w wersji współpracującej z aplikacją iProjection. Tym razem jednak jest dużo ciekawiej, bo mamy obsługę Miracast i w ten sposób po połączeniu projektora z naszą lokalną siecią możemy transmitować nań obraz z dźwiękiem prosto ze smartfona czy innego kompatybilnego urządzenia. A jeśli smartfon ma opcję zdalnej projekcji w trybie pulpitu to jest jeszcze ciekawiej. Ekran telefonu służy nam jako gładzik, a projektor wyświetla jego zawartość.



Pulpit w Huawei Mate 40 Pro wyświetlany za pomocą funkcji Projekcja bezprzewodowa

To funkcja szczególnie przydatna podczas prezentacji, a także w tych domowych zastosowaniach, które charakteryzują się spontanicznością. Działanie modułu Wi-Fi można włączyć i wyłączyć poprzez menu projektora.



Projekcja bezprzewodowa to coś więcej niż Chromecast wbudowany na przykład w podłączany do projektora odtwarzacz. To także mniej przewodów i szybsza konfiguracja, gdy pracujemy w terenie

Uniwersalna łączność bezprzewodowa, to olbrzymi walor: np. podczas spotkania z klientem bez instalacji czegokolwiek na laptopie, po połączeniu wyświetla się potrzebne treści. Z kolei w domu-zdalny dostęp do filmów, serwisów streamingowych, takich jak Netflix, przeglądanie wspomnień z wakacji, to ogromna wygoda.

Split screen - bardzo przydatna funkcja

Dzielenie ekranu na dwie części, każda wyświetlająca obraz z innego źródła to bardzo przydatne rozwiązanie w zastosowaniach biznesowych. W domu mniej, choć można sobie wyobrazić, że chcemy oglądać film, a jednocześnie śledzić inną akcję w oknie obok. Okienka mogą mieć te same rozmiary, może być też jedno większe niż drugie. Szkoda tylko, że nie znajdziemy tu opcji obrazu z obrazie.

Choć funkcja dzielenia ekranu pozwala wybrać różne źródła dla każdej części wyświetlacza to nie każda kombinacja jest akceptowana. Na przykład gdy jedno z wybranych wejść to HDMI na drugim nie uda się aktywować zdalnej projekcji ze smartfona.

Ustawiamy projektor

Epson EB-FH52 to projektor standardowego rzutu i to z naciskiem na większe odległości projekcji. Zastosowany obiektyw oferuje zoom 1.6x co pozwala w sporym stopniu kontrolować pozycję projektora bez większych strat na jasności obrazu. Jasność obiektywu wraz ze zmianą zoomu z pozycji szerokiej na tele zmienia się niespełna 2-krotnie, więc dla ludzkiego oka jest to zmiana mało istotna.

Projektor można ustawić przed oglądającymi (w domu), ale także poza dużą grupą widzów (w biurze)

Na górnej ściance projektora oprócz przycisków menu oraz dźwigni zoomu i ostrości mamy suwak korekty zniekształceń trapezowych w poziomie. W menu możemy też dokonać korekcji w pionie, a jeśli to nie wystarczy jest też opcja niezależnej korekty położenia każdego z narożników.

Projektor nie pozwala na przesuwanie osi projekcji. Obraz standardowo jest ustawiony tak, że jego dolna (górna) krawędź jest w płaszczyźnie blatu (sufitu). Jeśli mimo wszystko bardzo nam zależy na przesunięciu obrazu ponad te płaszczyzny pomocą będzie zoom cyfrowy, zmniejszenie obrazu i manipulacja jego położeniem. To wyłącznie awaryjna opcja, bo dużo tracimy z rozdzielczości wyświetlania.





Nóżki, którymi regulujemy położenie projektora gdy stawiamy go na płaskiej powierzchni

Ustawiając projektor otrzymamy następujące przekątne dla konkretnych odległości projekcji (proporcje obrazu 16:9):

60 cali - od 176 do 286 cm

100 cali - od 295 do 478 cm

150 cali - od 443 do 719 cm

200 cali - od 591 do 959 cm

300 cali - od 888 do 1441 cm

Wniosek jest następujący. Epson EB-FH52 będziemy ustawiać stosunkowo daleko od ekranu, ale nie oznacza to, że zawsze musi on stać za widzami. Sprawdza sie tu bowiem zasada im większy obraz "tym lepiej wygląda z większej odległości".

Dźwięk z projektora, ten własny

Epsony z tej serii produktowej nie należą do najcichszych urządzeń podczas pracy przy maksymalnej jasności. Inaczej jest w trybie ECO, w którym projektor cichnie na tyle (28 zamiast 37 dB), że staje się od dwie klasy mniej hałaśliwym urządzeniem. Oczywiście na kwestię hałasu przy w normalnym trybie należy spojrzeć się z perspektywy dużej jasności i jej wykorzystania.

w zastosowaniach biznesowych, hałas w większej sali nie będzie tak przeszkadzać jak w domu

podobnie na imprezie i za dnia, gdy ważniejsza jest atmosfera kreowana przez rozmowy, a nie niuanse odtwarzanego dźwięku

szum chłodzenia dobiegający z testowanego modelu jest i tak dużo mniejszy niż w poprzednikach

Istotniejszy wydał mi się odgłos automatycznej przesłony. Być może to kwestia dotarcia, bo w kilku innych modelach projektorów Epson choć słyszalny nie była tak dotkliwy jak w testowanym egzemplarzu. Zawsze można tę przysłonę wyłączyć gdy nam nie odpowiada.



Otwór z siatką, przez który wydmuchiwane jest ciepłe powietrze

Ta automatyka pozwala uzyskać ciemniejszy obraz, gdy nie są wyświetlane jasne elementy, ale wystarczy tylko kilka jaśniejszych liter, by ciemne tło zostało rozjaśnione. W końcu to nie strefowe, a globalne sterowanie jasnością w kadrze.

Jasność spodziewana, a jasność realna

Producenci projektorów, szczególnie DLP chwalą się dużą jasnością, ale zapominają, że w specyfikacji pada zwykle tylko parametr jasności bieli. Technologia 3LCD ma tę zaletę, że można oczekiwać tej samej jasności w kolorze co w bieli. Inaczej rzecz ujmując, jasność każdej trzech składowych koloru (RGB) łącznie daje tę samą jasność co kolor biały, gdy wszystkie kolory świecą jednocześnie.



Obraz rozjaśniony w stosunku do rzeczywistego stanu w celu pokazania siły świecenia barw (kolory mogą być nieprawidłowo wyświetlane na monitorze)

Dzięki temu nawet jeśli wyświetlamy obraz, w którym dominuje jeden kolor lub jego odcienie, nie musimy obawiać się, że będzie on słabo widoczny. Tę zaletę technologii 3LCD, w przypadku jasnego i nie dedykowanego kinu domowemu projektora, najlepiej dostrzec w silniejszym oświetleniu. Wtedy silniej wyświecone niż w projektorze DLP ciemne partie kadru już tak nie przeszkadzają, bo i tak kontrastują z otoczeniem mocniej niż w ciemnym pomieszczeniu. A różnica pod tym względem pomiędzy technologiami się zaciera.

Ważna oprócz jasności koloru jest też jasność projektora w bieli. Wedle specyfikacji jasność starszego modelu U32 to było jedynie 3200 ISO lumentów, model U42 miał 3600 ISO lumenów, a testowany FD52 to równe 4000 ISO lumenów. Zmierzone w praktyce jasności bieli (pomiary wskazują, że jasność koloru jest podobna) to:

tryb Dynamiczny: 3800 ISO lumenów (tryb ECO: 2200)

tryb Prezentacja: 3150 ISO lumenów (tryb ECO: 1950)

tryb Kino: 2900 ISO lumenów (tryb ECO: 1730)

tryb sRGB: 2450 ISO lumenów (tryb ECO: 1463)

tryb Czarna tablica: 2400 ISO lumenów (tryb ECO: 1420)

Jak widać jasność bliska 4000 ISO lumenów osiągana jest tylko w trybie Dynamiczny, jednakże nawet te niższe jasności dla Prezentacja i Kino wciąż oznaczają, że możemy liczyć na dobre zachowanie projektora w takich scenariuszach jak:

wyświetlanie obrazu o przekątnej nawet 300 cali w zaciemnionym pomieszczeniu (te 300 cali często jest podawane nawet przy ciemniejszych projektorach, ale z pominięciem uwagi, że jej użyteczność jest już nie największa)

wyświetlanie obrazu o mniejszej przekątnej, na przykład 100 cali w pomieszczeniu w którym jest sporo światła zastanego, a nawet mamy wpadające przez okna światło słoneczne

Teoretycznie sam parametr jasności nie jest niczym niezwykłym, bo projektory mogą świecić mocniej, ale po przyjrzeniu się gabarytom (293 x 309 x 105 mm) i wadze urządzenia (3,1 kg) nabieramy do niego większego szacunku.

Inne parametry obrazu. Czy tylko biznes i edukacja, czy w domu też będzie dobrze?

Z biznesowymi zastosowaniami bywa różnie. Jedna szkoła mówi, że odwzorowanie kolorów z maksymalną precyzją jest bezwzględnie wymagane w takich zastosowaniach. Inna trochę bagatelizuje ten parametr, zwracając naszą uwagę na czytelność i jasność obrazu. Użytkownik, który chce projektor użyć w domu, przynosząc go po godzinach z pracy, jest w stanie zaakceptować (w granicach rozsądku) pewne ograniczenia w wyświetlaniu filmów.

Epson EB-FH52 pod tym względem wypada dobrze. Należy to rozumieć tak.

ostrość obrazu jest wysoka, sprawdza się gdy używamy projektor do wyświetlania dużych partii obrazu lub jako ekran interfejsu komputera

równomierne oświetlenie kadru zapewnia przyjemne odczucia nawet gdy projektor zastosujemy jako narzędzie do odtwarzania filmów czy zdjęć (wyjątek to tryb Dynamiczny, gdzie mamy rozbieżność temperatury bieli po lewej i prawej stronie, trudną do zauważenia przy kolorach)

kolory są przyjemne w odbiorze i na tyle dobrze odwzorowane, by zarówno użytkownik biznesowy jak i domowy był zadowolony

W menu projektora nie znajdziemy zbyt wielu opcji regulacyjnych dla jakości obrazu. Są te podstawowe, czyli regulacja dla każdej z barw, która wpływa na balans bieli.

Są też wspomniane tryby wyświetlania, czyli:

Dynamiczny - tutaj mamy największą jasność, ale też najmocniejszy kontrast, kolory robią się bardzo jasne, lecz odbywa się to kosztem zmniejszenia rozdzielczości tonalnej.

Presentation - podobnie jak w trybie Dynamicznym mamy bardzo soczyście nasycone barwy, lecz znacznie lepiej oddane są przejścia tonalne

Kino - tryb o wiadomym przeznaczeniu, prawdopodobnie każdy będzie musiał w nim dostosować balans bieli do swoich upodobań, bo domyślne ustawienia nie są uniwersalne

sRGB - może wydać się mdły w porównaniu z pierwszymi dwoma trybami, ale to właśnie tutaj najwięcej da się wyciągnąć z kolorystyki, jak się można spodziewać głównie zdjęć

Czarna tablica - tryb wyświetlania na czarnym lub zielonym tle

Tylko tryb ostatni ma mocno przeinaczone kolory ze względu na przeznaczenie. Epsona trzeba pochwalić z spójność kolorystyki obrazu przy przełączaniu się pomiędzy pozostałymi trybami. Choć się różnią balansem bieli (tryb Dynamiczny ma zielony odcień), to w każdym z nich kolorowy obraz będzie wyglądał dobrze. Nie można tego powiedzieć o każdym projektorze przeznaczonym do biznesu, gdyż często tylko tryb Kino ma sens w domowych warunkach.



Rożnice w kolorystyce pomiędzy poszczególnymi trybami wyświetlania (zdjęcie poglądowe)

Inne ważne funkcje, których nie można przegapić

Projektor wyposażono w panele pracujące z odświeżaniem 240 Hz. Nie jest to co prawda urządzenie dedykowane graczom, ale ten parametr docenimy, gdy zależy nam na zachowaniu płynności i zminimalizowaniu negatywnego wpływu opóźnienia w transmisji obrazu.

Nie należy częstotliwości odświeżania mylić z klatkowaniem sygnału wejściowego. W tym przypadku dla złącz HDMI akceptowany jest sygnał maksymalnie 60 Hz, a dla portu RGB (D-Sub) od 60 Hz do 85 Hz przy niższych rozdzielczościach obrazu (maksymalnie SXGA).

Druga istotna cecha to tryb harmonogramu. W Epson EB-FH52 określimy w jakich godzinach i dniach projektor ma się uruchamiać, wyłączać, albo udostępniać dane złącza do połączenia. Dostęp do zmiany tych ustawień da się zablokować hasłem, by użytkownik nie mógł wykorzystać projektora wtedy gdy nie ma takich uprawnień. Funkcja zdaje się być typowo biznesową, ale można sobie wyobrazić blokadę w domu, gdy chcemy mieć pewność, że pod naszą nieobecność projektor nie będzie uruchamiany.

Kończymy zabawę i pracę z Epson EB-FH52. Czy jest to projektor wart zakupu?

Jak zawsze cena projektora na stronie Epsona jest tylko sugerowaną. Dlatego należy od razu zajrzeć do porównywarki cen. A tam okaże się, że za Epson EB-FH52 należy zapłacić około 3780 złotych (dane Ceneo z 1.03.2021). Może się wydawać, że to sporo jak za projektor FullHD, ale gdy dodamy do tego wspomniane odświeżanie 240 Hz, jasność 4000 ISO lumenów i wbudowane Wi-Fi z obsługą Miracast, zmienimy zdanie.

Epson EB-FH52 to urządzenie pomyślane po pierwsze jako sprzęt do biznesu i edukacji. Sprzęt, który nie musi być na stałe zainstalowany może być wygodnie transportowany z miejsca na miejsce. Urządzenie z funkcjami, które wesprą wygodną prezentację, do których nalezy zaliczyć także przyzwoity wbudowany głośnik. Projektor bardzo jasny w stosunku do rozmiarów, zapewniający użyteczność albo przy bardzo dużej przekątnej obrazu, albo w jasnym pomieszczeniu. Warto rozważyć jego zakup, gdy zależy nam na rozmiarze urządzenia i nie chcemy nim zanadto epatować.

EB-FH52 został stworzony też jako sprzęt, który nie będzie się bał użycia w domu, podczas imprezy i to nie tylko okazjonalnie. Sugeruje to duża jasność projektora nawet w trybie ECO od razu podpowiada. Jeśli w domu, to rozrywka w większym gronie lub bez zgaszonych świateł. A ponieważ dni są coraz dłuższe, o takie chwile będą coraz częstsze. Jasne - jeśli szukamy dedykowanego projektora do kina domowego, można wybrać inaczej, ale zaletą est tu właśnie uniwersalność.

Ocena Epson EB-FH52 - co nam się spodobało, a o czym trzeba pamiętać

bardzo ostry i czytelny obraz FullHD,

technologia 3LCD z odświeżaniem 240 Hz,

spory zoom 1,6x,

dobre odwzorowanie kolorów w każdym trybie wyświetlania,

wysoka jasność pozwalająca na komfortowe korzystanie w ciągu dnia oraz 100% widoczność także w maksymalnych przekątnych,

wbudowane Wi-Fi dwuzakresowe,

obsługa projekcji bezprzewodowej (Miracast),

jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł,

funkcja harmonogramu pracy,

łatwa w wymianie lampa o żywotności od 5500 do 12000 godzin,

cicha praca w trybie ECO,

przyzwoity i mocny wbudowany głośnik, choć tylko mono,

zintegrowana zaślepka obiektywu, z funkcją wyłączania projekcji,

w zestawie torba do przenoszenia projektora.



wbudowany odtwarzacz nośników USB radzi sobie tylko ze zdjęciami,

podłączane dyski USB muszą być formatowane jako FAT16/32,

w trybie maksymalnej jasności potrafi być hałaśliwy,

opcje korekty kolorystyki obrazu tylko podstawowe,

nie wyprowadzimy audio z projektora,

nie ma portu RS-232,

nie ma portu RJ-45,

jest port USB typu B do transmisji obrazu, ale kabelek trzeba załatwić sobie samodzielnie.

