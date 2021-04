Testujemy niewielki projektor 4K z obsługą HDR i praktycznym systemem WebOS, którzy czyni go podobnym w obsłudze do telewizorów marki LG.

Oto LG Cinebeam 4K. Projektor standardowego rzutu, który zapewne znacie już z naszego prezentownika świątecznego. Urządzenie stosunkowo niewielkie, przypominające dekoder lub konsolę do gier. Kanciasta obudowa, skrywa w sobie LEDowy mechanizm wyświetlania z technologią DLP, która posiłkuje się niezależnymi LEDami dla kolorów składowych. I co najważniejsze oprogramowanie WebOS, które zamienia LG Cinebeam 4K w sprzęt o zdolnościach SmartTV. Wyjątkowo dobrze zaimplementowanych jak na urządzenie typu projektor.

Na początek specyfikacja LG Cinebeam 4K, który w sklepach oznaczany jest także jako LG HU70LS.

technologia: DLP z 4ch LED (bez koła filtrów)

jasność: 1500 ANSI lumenów

rozdzielczość: 4K (XPR), obsługa HDR10

odległość projekcji: 160 - 376 cm

rozmiar obrazu: 60 do 140 cali

komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

złącza: 2xHDMI, 2xUSB, USB typu C, minijack wyjście audio, SPDIF, RJ-45

dźwięk: 2x3W (stereo)

wymiary i waga: 314 x 95 x 210 mm i 3,2 kg

Technologia w LG Cinebeam 4K, która ma wyeliminować efekty tęczy

Projektor LG Cinebeam 4K, to projektor 4K obsługujący HDR z technologią DLP, który ma pojedynczy chip DMD o rozmiarze 0,66 cala i rozdzielczości 2715 x 1527 pikseli. Pełna rozdzielczość uzyskiwana jest z pomocą technologii XPR czyli poprzez przesunięcia chipu z częstością 120 Hz - projektor wyświetla obraz maksymalnie 4K przy 60 kl/s.

Zwykle w domowych projektorach DLP mamy koło filtrów, które odpowiada za powstawanie kolorów, ale są odstępstwa od tej reguły. W LG Cinebeam 4K zastosowano LEDy, które mają żywotność około 30 tys. godzin, w czterech kolorach. Są to RGB. Czwarty kolor określany jest jako DG (dynamiczna zieleń) i ma na celu podniesienie jasności i nasycenia kolorów. Zastosowano tu niebieski LEDa i filtr modyfikujący światło. Inaczej mówiąc mamy czterokolorowe źródło światła, które oświetla chip DMD.

Wysoka jak na projektor DLP jasność kolorów to jedna z największych zalet LG Cinebeam 4K

LG zapewnia, że dzięki temu efektu tęczy nie doświadczymy. Praktyka pokazała, że faktycznie jest to zjawisko praktycznie nieobecne, ale kilka razy udało mi się uchwycić okiem to niepożądane zjawisko. Częstość była podobna jak w innych dobrych projektorach DLP, więc raczej nie tutaj należy upatrywać zalet braku koła filtrów przy pojedynczym chipie DMD.

Istotniejsze może być tu lepsze nasycenie barw, mniejsze błędy w ich odwzorowaniu i jasność bliska jasności bieli co daje LG Cinebeam 4K ogromną przewagę w porównaniu z projektorami wyposażonymi w koła filtrów.

LG Cinebeam 4K, czy jest przenośny

Zastosowanie LEDowego źródła światła i dobrze wentylowanej obudowy sprawia, że projektor grzeje się nieznacznie, szybko schładza się po wyłączeniu. A także nie jest urządzeniem zbyt głośnym, choć przy maksymalnej jasności czuć wysiłek wentylatorów. Poza tym dostajemy produkt niewielki i lekki (314 x 95 x 210 mm i 3,2 kg). Czy to oznacza, że przenośny?

LG ma w swojej ofercie projektory z serii Cinebeam, które wyposażono we wbudowany akumulator. W LG Cinebeam 4K musimy niestety posiłkować się zasilaniem sieciowym - zasilacz ma rozmiary podobne co zasilacze do superwydajnych laptopów gamingowych, więc nie jest małym akcesorium. To z jednej strony pozbawia projektor charakteru urządzenia przenośnego, z drugiej całość nie jest aż tak niewygodna w transporcie, by nie pozwolić sobie na wyprawę z projektorem na działkę czy do znajomych, którzy zapewne mają w domu gniazdko elektryczne.

Gdzie najlepiej sprawdzi się LG Cinebeam 4K, jak go ustawić

Wyjaśniliśmy sobie, że LG Cinebeam 4K da się transportować, ale trzeba go jeszcze ustawić. Ponieważ jest to projektor standardowego rzutu, będzie konieczny dystans co najmniej dwóch metrów od ekranu czy ściany, by uzyskać rozsądnej przekątnej obraz. Przykładowe odległości (minimalna dla zoom 1.25x, maksymalna dla zoom x1) dla najpopularniejszych przekątnych.

65 cali - od 173 do 217 cm

85 cali - od 228 do 285 cm

100 cali - od 268 do 336 cm

120 cali - od 323 do 404 cm

140 cali (maksymalna sugerowana przekątna) - od 376 do 472 cm

Jak widać, w przypadku przenośnego zastosowania, dostaniemy obraz podobny jak w najpopularniejszych obecnie telewizorach, może minimalnie większy. Jeśli chcemy mieć naprawdę duże kino w domu projektor należy zainstalować albo pod sufitem, albo za naszymi plecami mając jednak na względzie fakt, że dolna krawędź obrazu znajduje się w płaszczyźnie instalacji. Stawiając projektor na szafce musi ona być powyżej linii głów widzów.

LG Cinebeam 4K nie ma przesuwnej osi optycznej, za to zachowano możliwość korekty zniekształceń trapezowych w pionie poprzez opcję w menu.





Najpierw warto wykorzystać dwie regulowane nóżki z przodu obudowy, by wypoziomować projektor. Zoom pozwala na zmianę przekątnej o 1,25x, a wbudowana funkcja zdalnego ogniskowania, zapewnia bardzo precyzyjne ustawienie ostrości wyświetlanego obrazu.



Spód projektora ma kształt ściętego stożka. Projektor ma otwory do instalacji na suficie lub trzy nóżki do postawienia na szafce

Jasność projektora

Dopuszczalne warunki eksploatacji wskazuje jasność urządzenia. Projektor ma trzy ustawienia mocy świecenia. Określone jako minimalne, średnie i maksymalne oszczędzanie mocy. Przy minimalnym oszczędzaniu praca wentylatorów najbardziej daje się we znaki, ale wciąż hałas jest na poziomie akceptowalnym. Przy niższych mocach źródła światła jest już praktycznie cicho.

Niech was nie zwiedzie sugerowana jasność projektora, jest lepiej niż wynika to z cyferek

LG Cinebeam 4K nie jest projektorem jasnym, maksymalna deklarowana jasność to 1500 ANSI lumenów, w praktyce jest troszeczkę niższa. Na szczęście dzięki dużej jasności barw, ten projektor sprawdzi się w dużo jaśniejszym otoczeniu niż projektory DLP z kołem filtrów, a o podobnej jasności w metryczce produktu.

Mimo wspomnianej jasności można z tego projektora korzystać nie tylko w zaciemnionym otoczeniu (to są optymalne warunki), ale także w pomieszczeniach z pewną ilością zastanego światła, bądź to sztucznego bądź wpadającego przez przysłonięte żaluzje. W pewnym sytuacjach nawet lepiej jest mieć trochę tego dodatkowego światła, o czym więcej później.

Nie najnowszy LG WebOS, ale i tak jest bardzo dobrze

W odróżnieniu projektorów multimedialnych z systemem Android TV lub jego wariantem, tutaj mamy autorską platformę WebOS, którą dobrze znacie z telewizorów tej marki. To bardzo przyjemne w użytkowaniu oprogramowanie, które zapewnia dostęp do najważniejszych aplikacji poprzez sklep LG w tym przeglądarki internetowej, a także funkcje przeglądarki multimediów (zdjęcia, filmy, dźwięki, dokumenty biurowe). Żal trochę, że ta przeglądarka treści wymaga przełączania się pomiędzy typami danych, a nie widzi ich wszystkich od razu na podłączonym dysku lub pendrive.

A skoro mowa o podłączaniu, to na tylnej ściance projektora mamy następujące złącza:

2x HDMI 2.0b i HDCP 2.2 (port numer 1 wspiera ARC, obsługiwana jest funkcja SIMPLINK/HDMI-CEC czyli sterowanie dodatkowymi urządzeniami poprzez pilot projektora),

USB typu C (wspierana jest funkcja PowerDelivery, transmisja obrazu, w tym zgodna z DP),

2xUSB typu A,

wyjście audio na słuchawki, cyfrowe wyjście audio,

port Ethernet,

i port zasilacza.

Projektor można wykorzystać także jako głośnik dla odtwarzanych treści, w tym treści z urządzeń podłączonych bezprzewodowo

System WebOS zainstalowany na testowanym LG Cinebeam 4K ma wersję 3.0 co oznacza, że nie jest to najnowsze oprogramowanie. W telewizorach mamy już WebOS 5.0. Mimo to, funkcjonalność projektora jako urządzenia do przeglądania multimediów i dostępu do platform strumieniowania wideo jest więcej niż bardzo dobra. Wspomaga ją dołączony do zestawu doskonały pilot LG Magic z podświetleniem (można je wyłączyć), który ma funkcję bezprzewodowego wskaźnika znakomicie upraszczającą nawigację po treściach i wprowadzanie znaków z pomocą klawiatury wirtualnej.

Pilot LG Magic to najlepsze tego typu rozwiązanie w popularnych projektorach

Pilot można zastąpić także aplikacją LG TV Plus, która dodatkowo zapewnia przekazywanie zdjęć i filmów z pamięci telefonu na projektor. Sam wybór treści do przekazania jest niezbyt wygodny, ale w przypadku filmów transmisja odbywa się sprawniej niż w przypadku androidowej funkcji projekcji na zewnętrzny ekran.



Ta wersja pilota LG Magic nie obsługuje komend głosowych, ale to akurat mi nie przeszkadzało

Szkoda tylko, że LG nie oferuje aplikacji Tidal, jest jedynie Spotify. To też nie jedyna ciekawa aplikacja, której nie nadal nie ma w LG Store. Abonenci sieci Play i użytkownicy PlayNOW też mają czego żałować. Natywna aplikacja pojawiła się już w sklepie LG, ale nasz projektor jej jeszcze nie widzi. Tymczasem przesyłanie obrazu ze smartfona w przypadku treści z DRM zawodzi. Wskazane jest także podłączenie do Wi-Fi 5 GHz, gdy chcemy oglądać inne filmy z telefonu.

Menu użytkownika, czyli regulujemy ustawienia projektora

Jako urządzenie multimedialne z aspiracjami do kina domowego, LG Cinebeam 4K oferuje całkiem pokaźną paletę opcji. Po wciśnięciu przycisku menu wyświetla się lista z podstawowymi opcjami uznanymi przez LG za najważniejsze.

Tryb obrazu

Proporcje ekranu

Wyjście dźwięku

Drzemka

Tryby projekcji

Sieć

Wszystkie ustawienia

Ostatnia pozycja w tym szybkim menu włącza menu zaawansowane podzielone na kilka sekcji:

Obraz – wszystkie ustawienia obrazu, od trybów wyświetlania po zaawansowaną korektę kolorów dla każdej z 6 składowych barw

Dźwięk – ustawienia audio, zależne od wybranego wyjścia dźwięku, włącznie z opcją synchronizacji z wideo i uprzestrzennianiem, tu są też opcje dla audio poprzez Bluetooth

Połączenie – opcje przewodowego i bezprzewodowego połączenia z siecią lokalną i internetem, a także połączeń z urządzeniami zewnętrznymi (mamy tu prosty kreator podłączania) i ustawienia dla HDMI

Ogólne – wszystkie inne ustawienia, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach, tu jest też opcja korekty zniekształceń i funkcja timera

Bezpieczeństwo – funkcje blokady dostępu do aplikacji i urządzenia

Dostępność – opcje menu i wskaźnika podążającego a wskazaniami pilota

Dla widza najważniejsze będą opcje w dwóch pierwszych podmenu. Projektor samodzielnie wykrywa typ treści, więc jeśli włączymy film w HDR10 (treści HLG nie są wspierane) to od razu aktywowany zostanie odpowiedni tryb. Niemniej wciąż mamy możliwość selekcji kilku podtrybów dla obrazu HDR i korekty innych ustawień. Podobne podtryby są aktywne przy obrazie HD i SDR, oczywiście efekt ich działania będzie odmienny. Są to:

Żywy

Standardowy

Kino

Sport

Gra

Efekt HDR (tylko dla sygnału SDR)

Ekspert (jasne pomieszczenie)

Ekspert (ciemne pomieszczenie)

Te dwa ostatnie tryby jako jedyne dają nam niezależną kontrolę nad kolorami składowymi. W pozostałych trybach modyfikacje wpływają na cały gamut, a jedynym odstępstwem jest opcja Preferowany kolor, która pozwala dostosować w niewielkim zakresie odcienie skóry, trawy i nieba.

Najistotniejsze opcje, które pomogą dostosować obraz do naszych oczekiwań to:

Kontrast dynamiczny – poprawa kontrastu w scenach o szerokim zakresie dynamiki

Kolor dynamiczny – poprawa wyrazistości koloru w bogatych kolorystycznie scenach

Super rozdzielczość – poprawa detaliczności obrazu o wysokiej rodzielczości

Gamma – kompensacja kontrastu i jasności sygnału wejściowego

Prawdziwe kino – optymalizacja obrazu pod kątem filmów

Trumotion – upłynniacz ruchu, do wyboru trzy predefiniowane siły upłynniania i tryb użytkownika 10 poziomami

W przypadku dźwięku możemy:

wybrać tryb dźwięku spośród opcji – Standardowy, Kino, Czysty głos III, Sport, Muzyka, Gra

regulować balans pomiędzy kanałami

uprzestrzennić dźwięk (funkcja Ultra Surround)

użyć prostego 5 pasmowego korektora dźwięku

Tym co najbardziej doskwiera w menu to jego rozmiar (z włączonym wyborem opcji zajmuje pół ekranu). Trudno w projektorze ustawić coś i jednocześnie ocenić wpływ zmian na obraz bez opuszczania menu. Jedynie regulacja ostrości pozwala podejrzeć efekt w satysfakcjonujący sposób.

Projektor w praktyce

Projektor po pierwszym uruchomieniu warto wyregulować. To może być trudne zadanie jeśli nie dysponujemy punktem odniesienia. Nie jest oczywiście tak, że kolory z projektora wypadają źle. Wręcz przeciwnie, obraz wyróżnia się bogatą kolorystyką i towarzyszącą jej dużą szczegółowością obrazu (szczególnie w rozdzielczości 4K, słabszej jakości sygnał 2K nie wypada już tak rewelacyjnie).

Obraz wyświetlany przez LG Cinebeam 4K ma ciekawą cechę. Choć jest rzutowany na ekran w zaciemnionym pomieszczeniu sprawia wrażenie jakbyśmy mieli przed sobą telewizor, a nie projektor.

Lecz mamy tu ewidentne odstępstwa od prawidłowego balansu bieli, domyślne ustawienia są albo zbyt ciepłe, albo zbyt chłodne. Co ciekawe balans bieli Naturalny był w naszym egzemplarzu kompletnie rozregulowany (zółto-zielona dominanta barwna).

To nie musi oczywiście przeszkadzać (nawet bez regulacji, bardzo przyjemnie ogląda się wyświetlany obraz), ale jeśli chcecie mieć idealnie skalibrowany projektor, warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje i przynosi efekty.

Wcześniej wspominałem o dodatkowym świetle, które czasem się przyda w trakcie seansu. LG Cinebeam 4K chwali się ogromnym kontrastem, ale w zaciemnionym pomieszczeniu to w dużym stopniu wrażenie, które potęgują ginące w cieniach szczegóły.

Wrażenie smolistej czerni można skompensować zmieniając ustawienia projektora, a dodanie światła w otoczeniu choć nie wpływa korzystnie na kontrast sprawia, dodatkowo sprawi, że obraz będzie przyjemny w odbiorze.

Pomimo pewnych zastrzeżeń, obraz wyświetlany przez projektor należy zaliczyć do kategorii bardzo dobry

LG Cinebeam 4K nie jest wyposażony w tak zaawansowany system audio jak niedawno opisywany projektor Optoma, ale i tak zaskoczył mnie pozytywnie jakością dźwięku. Szczególnie że wydobywa się on w dwóch niepozornych głośników o mocy 3W umieszczonych po bokach obudowy obok otworów wentylacyjnych.

Nie tylko stereo, ale nawet uprzestrzennianie dźwięku, potrafi zaskoczyć na przykład na przyrodniczych nagraniach. Wciąż mamy świadomość, że to stereo z pudełkowej obudowy projektora, ale i tak zaliczyć je należy do tych lepszych. Docenić to można w sytuacjach, gdy projektor traktujemy jako sprzęt przenośny z którym w teren naszego wzmacniacza i kompletu głośników do dźwięku przestrzennego, a nawet bezprzewodowego soundbaru, raczej nie zabierzemy.

Czy warto kupić LG Cinebeam 4K? Nasza opinia

W niedawnej recenzji projektora Optoma napisałem, że jest to urządzenie tak wygodne jak telewizor. Wtedy odnosiłem się przede wszystkim do wygody ustawienia i uruchomienia całego zestawu. LG Cinebeam 4K nie jest tak praktyczny, ale też ma swoją niezaprzeczalną zaletę jako niewielkie urządzenie, które łatwo będzie nam przestawiać z miejsca na miejsce.

Z telewizorem LG Cinebeam 4K ma związek poprzez oprogramowanie WebOS, które choć nie najnowsze, czyni ten projektor w pełni niezależnym sprzętem o charakterze SmartTV. Nie musimy do niego podłączać już żadnych dodatkowych akcesoriów jeśli wystarczy nam dostęp do usług VoD. Nawet wbudowany głośnik sprawdzi się, gdy nie mamy możliwości podłączenia czegoś lepszego.

Smart TV w niewielkim projektorze? LG zrobił to naprawdę nieźle

Dla kogo LG Cinebeam 4K będzie najlepszym wyborem? Teoretycznie niewielka jasność sugerowałaby zastosowania kina domowego. LG dobrze radzi sobie z tym typem rozrywki, ale lepiej traktować go jako urządzenie multimedialne, a nie projektor kina domowego. To właśnie uniwersalność, poparta wysoką jakością obrazu 4K (z obsługą HDR) i kompaktowość jest najważniejszą zaletą tego projektora. Jeśli zapewnimy mu odpowiednią przestrzeń do instalacji, doskonale wpasuje się do każdego pomieszczenia, małego lub dużego, a jego praca zadowoli nie tylko w zaciemnionym otoczeniu, ale też przy niewielkiej ilości światła zastanego.

Cena projektora, która obecnie wynosi 7999 złotych plasuje go na równi z bardzo dobrymi telewizorami 4K o przekątnej do 65 cali. LG Cinebeam 4K wygrywa tym w czym projektor jest najlepszy, czyli w dostarczaniu obrazu o przekątnej dużo większej niż porównywalne cenowo telewizory.

Ocena LG Cinebeam 4K - co nam się spodobało, a o czym trzeba pamiętać

bardzo dobra jakość wideo 4K,

trwałe źródło światła LED,

dużo opcji regulacji obrazu,

kompaktowa obudowa,

sprawdzi się jako przenośne urządzenie,

wbudowany system webOS,

pozwala na instalację aplikacji VoD i innych,

obsługuje wszystkie najważniejsze pliki multimedialne,

stosunkowo cicha praca,

bardzo wygodny pilot LG Magic,

wysoka jasność barw w porównaniu z bielą.



nie ma czytnika na karty pamięci,

w cieniach jest zbyt ciemno,

wymaga oddzielnego zasilacza sieciowego,

wersja webOS nie jest najnowsza,

brak przesuwnej osi, korekta trapezu tylko w pionie,

oddzielne przeglądanie plików zależnie od typu.

84% 4,2/5

