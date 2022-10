Zobacz jak przyspieszyć internet w telefonie. Znajdziesz tutaj szybkie porady co zrobić, by internet działał szybciej, strony ładowały się od razu i powiadomienia przychodziły bez opóźnień. Przyspieszanie dotyczy Wi-Fi i sieci komórkowej.

Szybszy internet w telefonie

Czujesz, że internet w Twoim telefonie “muli”, ale warto upewnić się czy to jest faktycznie problem z szybkością sieci komórkowej, sieci Wi-Fi, a może po to jednak nie internet, tylko telefon działa za wolno?

Na początek wykonaj poniższy Speedtest najpierw na sieci Wi-Fi jak najbliżej routera, a następnie na sieci komórkowej poza budynkiem.



kliknij jeden z powyższych obrazków, aby otworzyć SpeedTest

Przejdź od razu do ciekawego dla Ciebie tematu:

Nie oceniaj uzyskanych wyników pochopnie

Porównaj je do tych, jakie są realne do osiągnięcia w Twoim przypadku. Nie każdy telefon poradzi sobie z pełną szybkością internetu Wi-Fi. Jeśli masz internet 1 GB/s i router Wi-Fi ax (Wi-Fi 6 / 6E), ale korzystasz z telefonu wspierającego Wi-Fi ac, to nie uzyskasz pełnej szybkości około 1000 Mb/s, lecz zazwyczaj do około 600 - 650 Mb/s. Nie jest to jednak wina źle działającego telefonu, ani błędów w systemie. To jest po prostu maksimum możliwości Twojego urządzenia mobilnego.

Może być też odwrotnie. Jeśli masz bardzo nowoczesny telefon z Wi-Fi 6E (np. Samsung Galaxy Flip4), ale w domu masz gigabitowy internet z routerem w starszej technologii Wi-Fi ac, to też nie osiągniesz pełnej prędkości 1 GB/s w telefonie. Tym razem wina nie leży po stronie telefonu, lecz routera, który po prostu nie da rady pracować szybciej niż około 600 - 700 Mb/s.

Problem jest dopiero wtedy, gdy masz np. router z Wi-Fi ac, smartfon też z Wi-Fi ac, łącze internetowe np. 300 Mb/s, a realna szybkość na speedtestach wychodzi np. kilkadziesiąt Mb/s. Wtedy faktycznie warto zacząć od sprawdzenia, czy przypadkiem wina nie leży po stronie smartfonu.

W przypadku sieci komórkowej nie łączymy się z routerem, lecz ze stacjami bazowymi (BTS). Warto robić pomiary na otwartej przestrzeni, jak najbliżej anten BTS. We wnętrzach sygnał będzie słabszy, a szybkość wyraźnie spadnie. W sieci 4G LTE prędkości zazwyczaj nie przekraczają kilkudziesięciu Mb/s. W sieci 5G mogą być równie niskie, ale czasami mają szansę dotrzeć do kilkuset Mb/s. Sieci komórkowe są raczej asymetryczne, więc lepszą szybkość osiągniemy podczas pobierania, a gorszą w czasie wysyłania danych.

Poniższe czynności wykonywałem na telefonie z czystym Androidem 12. Dokładniej rzecz ujmując był to popularny custom ROM LineageOS 19.1, na dość leciwym już telefonie OnePlus 6. W smartfonach różnych producentów poniższe opcje mogą nazywać się inaczej lub być dostępne w innych miejscach.

Resetuj ustawienia sieci Wi-Fi w telefonie

Warto upewnić się, czy ustawienia sieci nie są błędne. Takie błędy wcale nie muszą wynikać z działań użytkownika. Mogą być powodowane np. przez nieprawidłowo działające oprogramowanie lub błędy podczas aktualizacji systemu.

Dlatego zaczniemy od resetowania ustawień sieci Wi-Fi i mobilnej. Aby to zrobić wchodzimy w Ustawienia, w polu wyszukiwania wpisujemy “reset” i wchodzimy w menu Resetuj W-Fi, transmisję i Bluetootha. W telefonach Samsung z One UI 4.x ta opcja nazywa się po prostu Resetowanie ustawień sieciowych.

Następnie dotykamy przycisku Zresetuj ustawienia (lub Zeruj ustawiania). Po wpisaniu pinu proces zostanie zakończony. Ta czynność spowoduje przywrócenie fabrycznych ustawień tylko sieci, a nie całego telefonu. Trzeba jednak będzie się zalogować powtórnie do Wi-Fi, bo hasła zostaną usunięte.

Włącz dodatkowe opcje Wi-Fi w telefonie

Aktywuj opcje programisty wchodząc w Ustawienia - Informacje o telefonie. Tutaj należy odnaleźć numer kompilacji (lub numer wersji), który dotykamy szybko kilka razy do momentu, gdy zobaczymy powiadomienie, że aktywowane zostały opcje programistyczne. Czasami ta opcja schowana jest w menu Informacje o oprogramowaniu.

Teraz Opcje programisty powinny pojawić się w menu Ustawienia - System (lub niekiedy bezpośrednio w ustawieniach). Wchodzimy w nie i odnajdujemy sekcję Sieci.

Tutaj włącz:

Szczegółowy dziennik Wi-Fi,

Ograniczenia skanowania Wi-Fi (jeśli domyślnie nie są włączone),

Nietrwała randomizacja adresów MAC w sieci Wi-Fi,

Akceleracja sprzętowa tetheringu.

UWAGA! W telefonach Samsung możliwe jest znalezienie kolejnych dwóch ważnych opcji:

Przepustowość skanowania Wi-Fi - aktywuj tę opcję,

Tryb bezpieczny sieci Wi-Fi - dezaktywuj tę opcję.

Teraz uruchom telefon ponownie, połącz się z najszybszą dostępną siecią Wi-Fi, wykonaj test szybkości jeszcze raz i zobacz czy coś się zmieniło.

Uruchom ponownie router

Warto upewnić się czy przypadkiem nie wystąpił jakiś prosty błąd w routerze Wi-Fi lub problem z komunikacją albo siłą sygnału. Dlatego warto spróbować wyłączyć router i uruchomić go ponownie. Po kilku minutach sieć Wi-Fi powinna się aktywować (zazwyczaj potwierdzeniem jest świecenie odpowiedniej diody na obudowie).

Wybierz odpowiednie Wi-Fi

Często bywa tak, że router Wi-Fi w domu lub pracy ma aktywne dwie lub trzy różne sieci Wi-Fi. Przykładowo starą sieć 2,4 GHz (często wyświetlana jako 2G), oprócz tego oddzielną sieć 5 GHz (5G), a nawet nowszą 6 Hz (Wi-Fi 6E).

Zalecane jest łączenie się z najszybszą, która jest wykrywana przez telefon. Obecnie większość smartfonów wykrywa sieci 5 Ghz, a niektóre nawet mają Wi-Fi 6E. One nie powinny korzystać z 2,4 GHz, bo wtedy mogą nie osiągnąć maksymalnej szybkości internetu.

UWAGA! Jeśli mamy zapisane hasła do wszystkich dostępnych sieci, to czasami bywa tak, że telefon automatycznie wybierze inną niż najszybsza. Warto sprawdzić czy tak się nie stało i w razie potrzeby ręcznie przełączyć na lepszą.

Wyczyść pamięć telefonu

Wyczyszczenie pamięci telefonu ze zbędnych danych tymczasowych, plików i aplikacji zawsze jest dobrym pomysłem. Obojętnie czy masz smartfon stary, czy nowy, będzie on lepiej działał, jeśli ma przynajmniej kilkanaście procent wolnej pamięci masowej oraz jego pamięć operacyjna (RAM) nie jest zapchana otwartymi zakładkami w przeglądarce.

Przeczytaj także:

Zaktualizuj system w telefonie

To kolejna niby oczywista sprawa, ale znam mnóstwo osób, które zupełnie ignorują powiadomienia o aktualizacjach systemu. Nie instalują ich i tym samym mogą narazić się na błędy lub niestabilne działanie telefonu. Aktualizacje łatają też luki bezpieczeństwa.

Zainstaluj szybszą przeglądarkę internetową

Tutaj znajdziesz odpowiedź jaka przeglądarka internetowa na telefon jest najszybsza. W wielu telefonach z Androidem znajdziemy domyślnie zainstalowaną przeglądarkę Chrome. Warto sprawdzić czy np. Brave zapewni szybsze działanie na posiadanym smartfonie.

Usiądź bliżej routera

Tak, wiem, że to brzmi dziecinnie, ale zupełnie szczerze warto upewnić się, że jesteśmy relatywnie blisko routera. Jeśli przez większość czasu korzystamy z internetu w danym pomieszczeniu, a router mamy kilkanaście metrów dalej, to w miarę możliwości (np. w domu) przenieśmy go bliżej. Już sama redukcja odległości powinna poprawić siłę sygnału i szybkość transferu.

Wzmocnij sygnał Wi-Fi

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przenieść routera bliżej miejsca, w którym najczęściej korzystasz z telefonu, to rozważ kupno wzmacniacza sygnału Wi-Fi (tak zwany repeater).

Wymień router na lepszy

Czasami nic złego z telefonem się nie dzieje. Po prostu internet jest słaby z powodu starego, słabego routera Wi-Fi. Dlatego zobacz nasz ranking najlepszych routerów Wi-Fi do domu i biura.

Czy szybszy internet mobilny jest możliwy?

Telefon to sprzęt bardzo poręczny i przenośny, więc bardzo często korzystać będziemy też z internetu komórkowego (LTE lub 5G). W tym przypadku też można czasami uzyskać lepsze wyniki. Z pewnością warto zacząć od resetowania ustawień sieci (podobnie jak wyżej w przypadku Wi-Fi), a także poświęcić chwilę na czyszczenie telefonu ze zbędnych plików, śmieci i programów oraz zainstalować szybszą przeglądarkę internetową.

Wyłącz oszczędzanie danych i baterii

Otwórz Ustawienia i w polu wyszukiwarki wpisz “oszczędzanie”. W wynikach poniżej powinny pojawić się takie elementy jak oszczędzanie baterii (lub oszczędzanie energii) i oszczędzanie danych. Wejdź w nie po kolei i upewnij się, że są nieaktywne.

Jasne, że obie te opcje bywają przydatne - czasami chcemy oszczędzić gigabajty z naszego pakietu, albo energię z akumulatora. Jednak rozważając maksymalne przyspieszenie transferu i najwyższą szybkość reakcji np. na powiadomienia z internetu, to najlepszym wyjściem jest ich wyłączenie.

Ponadto gdy przysługujące gigabajty w naszym pakiecie danych zostaną wyczerpane, to zazwyczaj internet nadal działa, ale bardzo wolno. Wtedy wystarczy dokupić lub rozszerzyć pakiet i prędkość zwiększy się (wróci do normy).

Jeśli jesteśmy na granicy sygnału LTE / 5G, a smartfon przełącza się między nimi zbyt często, to czasami lepszy może być wybór trochę silniejszego sygnału LTE, zamiast 5G. Niekiedy bywa tak, że wciąż zapewni on lepszą prędkość. Odpowiednią opcję można znaleźć w menu Ustawienia - Sieć i internet - Karty SIM - Preferowany typ sieci (oraz dodatkowa opcja Połączenia 4G).

Jeśli mamy bardzo nowoczesny telefon, to możemy rozważyć przesiadkę z LTE na 5G. Zazwyczaj wymagany jest kontakt z operatorem w celu aktywacji odpowiedniej usługi. To rzecz jasna nie gwarantuje, że telefon zawsze będzie w zasięgu bardzo szybkiej sieci 5G, ale jeśli ktoś mieszka w dużym mieście, to istnieje realna szansa na złapanie solidnego sygnału 5G i uzyskanie lepszej szybkości internetu.

Każdy operator ma trochę inną sieć anten (BTS) i oferuje inne prędkości internetu. Szybkość może zależeć też od miejsca w którym jesteśmy - zazwyczaj najlepsze pokrycie sygnałem komórkowym i tym samym najlepsza szybkosć jest w miastach. Czasami, żeby polepszyć prędkość po prostu trzeba zmienić operatora komórkowego.

Warto też sprawdzić jaką prędkość na naszym numerze (karcie SIM) uzyskamy na innym telefonie, w tej samej lokalizacji. Jeśli transfer będzie tak samo niski, to wina nie leży po stronie naszego telefonu, lecz raczej operatora lub jest skutkiem słabego zasięgu.

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej

Jeśli nie chcesz czyścić pamięci masowej telefonu, lecz chcesz spróbować czy pomoże tylko czyszczenie pamięci przeglądarki internetowej (tzw. cache), to spróbuj zrobić tak (na przykładzie Chrome).

Wejdź w Ustawienia - Aplikacje - Wszystkie aplikacje - Chrome - Pamięć wewnętrzna i podręczna.

Tutaj dotknij przede wszystkim przycisku Wyczyść pamięć podręczną. Jeśli używasz telefonu długo bez czyszczenia tej pamięci, to jest szansa, że znajdziesz tutaj wiele gigabajtów nieprzydatnych śmieci. Ich usunięcie może przyspieszyć działanie przeglądarki Chrome, a to może mieć wpływ na lepsze wrażenia podczas przeglądania internetu. Po prostu będziemy w stanie wykorzystać pełną, dostępną prędkość, bez wrażenia, że Chrome “zamula”.

Opcjonalnie użyj przycisku Zarządzaj miejscem i tutaj wyczyść wszystkie dane (oznacza to też wylogowanie ze stron internetowych).

Wyłącz i włącz ponownie telefon

Zupełnie poważnie - to czasami robi dużą różnicę. Niedawno znajoma osoba zastanawiała się z czego wynikają błędy podczas działania kilku aplikacji. Jak się okazuje wystarczyło wyłączyć telefon i włączyć go ponownie, a problemy zniknęły. Nie zaszkodzi, a może pomóc.

Podziel się swoimi spostrzeżeniami

Porady nie zadziałały u Ciebie? Znasz lepszy sposób, który sprawdził się w Twoim telefonie? Podziel się swoją wiedzą w komentarzu. Jest szansa, że dopiszemy Twoją poradę do artykułu.