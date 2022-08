Jaki skaner PDF na telefonie jest dobry i darmowy? Jak zmienić zmienić zdjęcie w tekst za pomocą skanera OCR na smartfonie? Jak zeskanować dokument telefonem łatwo i szybko? Zobacz poradnik krok po kroku.

Aplikacje do skanowania dokumentów na telefonie

Telefon z dobrym aparatem przydaje się nie tylko do robienia zdjęć z imprezy lub filmów z wakacji. Aparat o rozdzielczości kilkunastu lub kilkudziesięciu megapikseli można też wykorzystać do roli skanera dokumentów. Bo… dlaczego nie? Chyba nikt nie nosi przy sobie skanera na co dzień, a smartfon mamy w kieszeni niemal przez cały czas. Sprawdźmy więc jakie są darmowe sposoby na skanowanie dokumentów za pomocą telefonu.

Skanowanie telefonem? A może wystarczy zwykłe zdjęcie?

Dobra aplikacja do skanowania dokumentów ma kilka zalet:

Automatyczne przetwarzanie obrazu tak, aby zwiększyć czytelność. Białe tło jest śnieżno białe, a nie szare, czarny tekst jest kontrastowy i wyraźny, redukowane są też zazwyczaj delikatne zagniecenia kartki. Obraz zeskanowany w ten sposób nadaje się do ponownego wydrukowania, z zachowaniem wystarczająco dobrej jakości. Zwykłe zdjęcie kartki nie daje nam takiego efektu.

Możliwość łatwego tworzenia dokumentów wielostronicowych. Każda kolejna strona to nowe zdjęcie, z poprawionym obrazem, dodane do jednego dokumentu.

Automatyczne kadrowanie stron i dokumentów. Przykładowo aplikacja wycina białą kartkę leżącą na drewnianym biurku w taki sposób, że nie widać tła.

Łatwe zapisywanie zeskanowanego dokumentu do formatu PDF. To jeden z najpopularniejszych i najszerzej wspieranych formatów biurowych.

Możliwość dodania przycisku lub widżetu do szybkiego skanowania na pulpicie telefonu.

Dobry program do skanowania masz już na telefonie

Najlepsza aplikacja to taka, której nie musisz pobierać, bo niemal na pewno masz ją na telefonie. Do skanowania dobry jest Dysk Google. Ma on wszystkie wymienione wyżej zalety oraz wiele innych, bo przecież służy do tworzenia, przesyłania i udostępniania plików w chmurze Google. Wiele osób wykorzystuje go również w codziennej pracy (np. do pisania, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi itp).

Jak skanować dokumenty przy użyciu Dysku Google?

Otwórz Dysk Google i dotknij przycisku “+” w prawym dolnym narożniku ekranu.

Pojawi się panel Utwórz w którym wybierz przycisk Skan. Jeśli system zapyta czy zezwolić aplikacji Dysk na robienie zdjęć i nagrywanie filmów, wybierz opcję Podczas korzystania z aplikacji (wtedy nie zapyta już więcej) lub Tylko tym razem (wtedy będzie pytać za każdym razem).

Pokaże się obraz z aparatu. Tutaj trzeba wycelować telefonem tak, aby dokument był jak najbliżej, nie był odcięty w żadnym miejscu i w miarę możliwości nie był przekrzywiony. Ważne jest też to, by kartka leżała płasko (nie była wygięta). Po wykonaniu zdjęcia zobaczymy podgląd i jeśli jest OK, to dotykamy środkowego przycisku “V” na dole ekranu, aby potwierdzić.

Obraz zostanie błyskawicznie przetworzony tak, aby tło było bielsza, a czerń kontrastowa. Domyślny tryb jest czarno-biały, z wysokim kontrastem, ale w razie potrzeby można go zmienić na inny.

Jeśli skan nie pokazuje całego dokumentu, lecz jest przycięty, to można go poprawić. W tym celu dotykamy przycisku kadrowania, w prawym dolnym narożniku ekranu, a następnie przesuwamy linie lub punkty wyznaczające rogi dokumentu tak, aby cała treść mieściła się między nimi.

Na koniec dotykamy Gotowe oraz Zapisz. Podczas zapisywania skanu dokumentu aplikacja Dysk Google zapyta nas o lokalizację zapisu. Można oczywiście stworzyć sobie odpowiedni katalog, pasujący do treści dokumentu. Jeśli tego nie zrobimy, to plik zapisany zostanie w głównym katalogu Dysku Google (Mój Dysk).

Jak dodać przycisk szybkiego skanowania do pulpitu telefonu?

UWAGA! Ta porada została wykonana na czystym Androidzie 12, bez nakładki. Procedura jest podobna w każdym telefonie z w miarę świeżym Androidem, może jednak różnić się detalami i wyglądem poszczególnych ekranów.

Przytrzymujemy palec w pustym miejscu na pulpicie telefonu. Pojawi się menu, z którego wybieramy Widżety.

Na wyświetlonej liście widżetów znajdujemy Dysk i dotykamy go.

Tutaj mamy dwie interesujące opcje:

widżet z kilkoma funkcjami, wśród których jest przycisk skanowania,

oddzielny przycisk Skanowanie na Dysk.

Oba działają podobnie. Pojedynczy przycisk skanowania zajmuje mniej miejsca na pulpicie, więc w tym przypadku jest bardziej polecany.

Jak skanować dokumenty na iPhone?

Na iPhone też nie musimy niczego instalować, bo smartfon Apple ma już funkcję skanowania dokumentów w systemie. Jest ona wbudowana w fabrycznie zainstalowaną aplikację Notatki.

Otwórz aplikację Notatki w iOS, a następnie w prawym dolnym narożniku ekranu dotknij przycisku Utwórz nową notatkę.

W nowej notatce tuż nad klawiaturą pokaże się pasek z dodatkowymi funkcjami. Dotknij ikony aparatu. Następnie w wysuniętym menu wybierz opcję Skanuj dokumenty.

Włączy się aparat. Ustaw go na wprost dokumentu, tak aby objąć całą kartkę możliwie jak najbliżej. Aplikacja Notatki automatycznie rozpozna brzegi kartki i samoczynnie wykona zdjęcie. Po prostu zeskanuj jeden raz wszystkie strony dokumentu.

Zeskanowany dokument pojawi się w Notatkach. Co ciekawe aplikacja rozpoznaje tytuł dokumentu i używa go do nazwania pliku.

Korzystając z funkcji na dole ekranu możesz dodać kolejne skany, przyciąć dokument (wykadrować), zmienić kolor, obrócić i usunąć. Bardzo przydatna jest zmiana koloru, bo pozwala ustawić mniejszy lub większy kontrast i tym samym usunąć lekkie niedoskonałości, lepiej wybielić tło i zwiększyć czytelność tekstu.

Po zapisaniu dokumenty znajdziemy na głównym ekranie aplikacji Notatki. Naciskając przycisk z trzema kropkami w prawym górnym rogu ekranu wyświetlimy opcje dokumentu. Tutaj możemy użyć np. funkcji Zablokuj, czyli zabezpieczyć dokument hasłem.

Jak wyciągnąć tekst ze zdjęcia? Skaner OCR w telefonie

Jak zmienić zdjęcie w tekst? W tym celu możemy posłużyć się darmową aplikacją do tworzenia notatek Google Keep (Notatki Keep). Jest ona dostępna na Androidzie i iOS.

Otwórz Notatki Keep i dotknij przycisku “+” w prawym dolnym rogu ekranu, żeby utworzyć nową notatkę.

W nowej notatce dotknij przycisku “+”na pasku ponad klawiaturą. Następnie w małym menu wybierz opcję Zrób zdjęcie.

Włączy się aparat. Ustaw go tak, aby jak najlepiej objąć dokument. Następnie wykonaj zdjęcie i jeśli wyszło dobrze, to zatwierdź.

Teraz w podglądzie zdjęcia dotknij przycisku z trzema kropkami, w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz opcję Wyciągnij tekst z obrazu.

Aplikacja przeskanuje zdjęcie i wklei cały czytelny, prawidłowo rozpoznany tekst w postaci cyfrowej. Ten tekst możemy łatwo skopiować i użyć w innym dokumencie, e-mailu itp.

Inne skanery PDF OCR

W sklepie z aplikacjami można znaleźć więcej programów do skanowania dokumentów i wyciągania tekstu ze zdjęć (OCR). Wśród nich jest wiele darmowych, a część z nich może oferować więcej funkcji. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że niewielka część tych aplikacji może być potencjalnie niebezpieczna pod względem przechowywania i wykorzystywania naszych dokumentów i danych.

Dlatego jeśli opisane wcześniej funkcje Ci wystarczają, to lepiej jest korzystać z popularnych aplikacji systemowych w pakiecie Google lub w fabrycznych aplikacjach Apple.