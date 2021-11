Razer Kraken V3 HyperSense to gamingowe słuchawki z mocnym basem i wibracjami. System haptyczny pozwala dosłownie odczuć wybuchy i inne efekty na głowie. Słuchawki są bardzo wygodne i mają kolorowe podświetlenie RGB LED, z regulacją w programie na PC. Zapraszam do recenzji.

Wybuchy można poczuć dosłownie. Recenzja Razer Kraken V3 HyperSense

Razer Kraken V3 HyperSense to jedne z tych słuchawek gamingowych, w których czuć jakość od samego początku. Od chwili wyjęcia z opakowania zachwycają jakością wykonania, miękkimi, grubymi poduszkami oraz atrakcyjnym wyglądem. Podłączasz je do komputera i zaczynają świecić wielobarwnymi diodami, a potem zakładasz je na głowę i fizycznie czujesz każdy wybuch na swojej skórze. Nie w przenośni lecz dosłownie.

Działa to fenomenalnie!

Haptyka, czyli wibracje na Twojej głowie

Razer Kraken V3 HyperSense to słuchawki z wibracjami. Wysyłają haptyczne (dotykowe) informacje o wybuchach i innych mocnych efektach wprost na głowę użytkownika. Razer nazywa tę technologię HyperSense. Powstała we współpracy z firmą Lofelt i jest zoptymalizowana w taki sposób, aby wyłapywać dźwięki o niskich częstotliwościach i generować potężny bas oraz jednocześnie wprawiać w ruch specjalne silniki, które za pomocą silnych wibracji wzmacniają odczucia na głowie.

Haptyczna technologia HyperSense sprawia, że potężne dźwięki w grach można realnie, fizycznie poczuć. Wrażenia są spotęgowane, a jakość działania wibracji jest świetnie dopracowana. Słuchawki nie trzęsą się po prostu, lecz wibracje mają różną częstotliwość i dostosowują się do charakterystyki dźwięku. Ich moc można regulować ręcznie w czterech poziomach.

Co ważne, haptyka HyperSense może być również aktywna podczas słuchania muzyki. Przy odpowiednim ustawieniu mocy wibracji również w tym przypadku można uzyskać interesujące wrażenia, pogłębiające odczucie mocnych basów.

Słowem: HyperSense jest przydatny i ma realny wpływ na wrażenia w grach i muzyce.

Kolorowe LEDy i Razer Synapse

Teoretycznie żadna aplikacja nie jest konieczna do używania tych słuchawek na komputerze. Jednak zdecydowanie polecam zainstalować program Razer Synapse 3, bo dzięki niemu zyskamy dostęp do ustawień słuchawek Kraken V3 HyperSense, w tym do oświetlenia RGB LED.

Fajnie jest mieć wiele akcesoriów wspierających efekty świetlne Razer Chroma. Wtedy za pomocą programu Synapse można ustawić ten sam kolor lub ten sam efekt na wszystkich jednocześnie. Robi to świetne wrażenie w nocy.

Gdy macie tę opcję tylko w słuchawkach, to wciąż jest warte uwagi. Mamy tutaj trzy tryby podstawowe - Breathing (oddychanie), Spectrum Cycling (przejście po wszystkich kolorach po kolei) oraz Static (jeden, wybrany kolor).

Jeśli nie zwróciliście uwagi, to dodam od razu, że aplikacja Razer Synapse 3 nie jest wciąż oficjalnie przetłumaczona na język polski. Nie jest to może wielka wada, ale jednak wada.

Regulacja siły haptyki

Do dyspozycji mamy 4 poziomy wibracji: wyłączone, słabe, średnie, mocne. W mojej opinii średnie są najlepsze podczas grania. W niektórych grach można ustawić najwyższy poziom. Natomiast w muzyce najlepszy jest tryb niski lub wyłączony.

Co ważne moc wibracji haptycznych można również zmieniać bezpośrednio na słuchawkach. Pod prawą obudową jest przycisk, który zmienia wszystkie cztery tryby po kolei. Można więc szybko dostosować wrażenia bez wychodzenia z gry.

Wirtualny dźwięk przestrzenny

Jak przystało na słuchawki gamingowe z USB dodano tutaj dźwięk przestrzenny. Rzecz jasna wirtualny, bo przecież omawiane słuchawki mają dwa przetworniki i pracują w systemie stereo, a nie wielokanałowym.

Zaletą jest to, że można automatycznie lub ręcznie włączyć przełączanie między trybem stereo, a przestrzennym, w zależności od aplikacji (np. stereo w odtwarzaczu muzycznym, a przestrzenny w grach).

THX Spatial Audio - czy to działa?

W grach z widokiem izometrycznym, np. w stylu Diablo, lepiej spisuje się zwykły dźwięk stereo. Jest to widok w którym dźwięki nie otaczają gracza (nie dobiegają wokół jego głowy), więc wzmacnianie wirtualnej przestrzeni nie ma większego sensu.

Natomiast w strzelankach z widokiem z pierwszej osoby (FPS), albo grach wyścigowych z widokiem z wnętrza samochodu, efekty przestrzenne THX są po prostu ciekawe i stanowią interesującą alternatywę dla stereo. Dźwięki pojawiają się nieco dalej od głowy, co jest przydatne, bo domyślnie słuchawki Razer Kraken V3 HyperSense grają blisko uszu.

W niektórych grach można również lepiej odseparować kierunki z których dobiegają dźwięki (np. kroki i wystrzały). Nie jest to reguła, ponieważ czasami dźwięk z lewej strony jest emitowany z wirtualnego kanału “przedni lewy”, a czasami “tylny lewy”, co może być mylące.

Przydatne jest to, że aplikacja pozwala zmieniać EQ, czyli korektor dźwięku oddzielnie dla słuchawek i mikrofonu. To przydatna opcja, ponieważ w mikrofonie warto wzmocnić środek pasma, a w słuchawkach stosujemy inne ustawienia dla gier i muzyki.

Jest też opcja Bass Boost, czyli wzmocnienie tonów niskich. Moim zdaniem słuchawki Razer Kraken V3 HyperSense już w standardzie są bardzo basowe, więc nie wymagają tego, ale jeśli ktoś lubi, to może.

Gracz ma możliwość odsłuchu własnego głosu w słuchawkach. Bardzo przydatna jest opcja Voice Gate, która sprawia, że mikrofon aktywuje się dopiero od pewnego poziomu decybeli (mamy możliwość regulacji). Innymi słowy można odfiltrować całkowicie nasz oddech oraz lekkie hałasy z otoczenia (np. pisanie na klawiaturze). Włączyć można też funkcję wzmocnienia brzmienia głosu z mikrofonu oraz redukcję szumu w mikrofonie.

Jakość mikrofonu

Mikrofon ma giętkie ramię, jest odłączany i wyposażony w piankę tłumiącą tak zwane pufnięcia. Wyłączamy go przyciskiem w lewej obudowie. Nie ma żadnej diody informującej o wyłączeniu mikrofonu. Generalnie jest to wada, bo jeśli ktoś nie lubi czerwonego światełka pod nosem, to mógłby je wyłączyć w aplikacji.

Jakość mikrofonu możecie ocenić sami na poniższym nagraniu. Zaznaczę tutaj, że mikrofon jest jednokierunkowy, z charakterystyką kardioidalną - zrobiony tak, by dobrze zbierać głos użytkownika, a w mniejszym stopniu dźwięki z otoczenia (czyli tak jak powinno być w słuchawkach gamingowych).

Jakość wykonania i komfort

Kraken V3 HyperSense to słuchawki bardzo wygodne i solidne. Pod względem komfortu zupełnie szczerze mogę im dać ocenę 5/5. Mają duże, grupe poduszki, mocny, metalowy pałąk i dobrze wykonane obudowy z tworzywa sztucznego. Czy rozpadną się po roku? Tego nie wiem, bo nie miałem aż tyle czasu na test. Jednak wrażenia po pierwszych tygodniach są wyłącznie pozytywne.

Izolacja pasywna

Warto dodać, że poduszki są płócienno-skórzane. W mojej opinii jest to zaleta, bo łączą dobrą izolację pasywną, z lepszą wymianą ciepła. Skóra nie poci się tak, jak w przypadku poduszek całkowicie skórzanych, a redukcja hałasów zewnętrznych jest niemal równie dobra. Wnętrze muszli jest pokryte gąbką, więc uszy nie są nadmiernie uciskane w żadnym miejscu.

Wymiary poduszek:

Zewnętrzne (wy/sz): 102 x 86 mm

Wewnętrzne (wy/sz): 64 x 42 mm

Głębokość: 26 mm

Poduszki boczne można zdjąć i wymienić na inne lub po prostu wyczyścić.

Pałąk ma metalową konstrukcję wewnętrzną i skokową, 9-stopniową regulację. Pasuje zarówno na małą, jak i dużą głowę. Zaletą jest bardzo szeroka i gruba poduszka, która dobrze rozkłada ciężar słuchawek na głowie.

Docisk generowany przez pałąk jest moim zdaniem optymalny. Zapewnia szczelne przyleganie poduszek do głowy, a jednocześnie bardzo wysoki komfort, nawet przez wiele godzin używania słuchawek. Pałąk również zasługuje na ocenę 5/5.

Efekt mikrofonowy

Testowane Krakeny są wygodne, ale słuchawek idealnych nie ma. W tym modelu przeszkadzał mi dość intensywny efekt mikrofonowy w lewej słuchawce. Chodzi oczywiście o tarcie przewodu o odzież, które powoduje przenoszenie irytujących, nieprzyjemnych wibracji do obudowy słuchawki i pośrednio emitowanie tego dźwięku do ucha.

Niestety efekt mikrofonowy jest w tych słuchawkach znaczny. Czy można się do niego przyzwyczaić? Pewnie, że tak. Z biegiem czasu człowiek przyzwyczai się do wielu różnych rzeczy, zarówno tych dobrych, jak i nieprzyjemnych. Jednak trzeba podkreślić, że wyraźnie słyszalny efekt mikrofonowy jest wadą, która powinna być wyeliminowana lub zredukowana na etapie projektowania.

Oplot przewodu zapewnia dodatkową ochronę przed przetarciem, ale jednocześnie jest na tyle szorstki, że trąc o zwykłą, bawełniana bluzę powoduje niemal ciągłe generowanie efektu mikrofonowego, przy każdym ruchu głowy. Jest on słyszalny głównie przy niższych poziomach głośności, ale bywa denerwujący.

Przewód nie jest odłączany od słuchawek. Jego długość to 2 metry - wystarcza, jeśli ktoś ma peceta na biurku. Jeśli jednak stoi on gdzieś obok i chcemy poprowadzić przewód za biurkiem, to te 2 metry mogą nie wystarczyć (mi na przykład nie wystarczały).

Kraken V3 HyperSense - specyfikacja

konstrukcja: słuchawki wokółuszne, zamknięte

przetworniki: dynamiczne, 50 mm

pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

impedancja: 32 omy

czułość / skuteczność: 96 dB SPL przy 1 mW i 1 kHz

przewód: 2 m, w oplocie, wtyk USB-A

odłączany przewód: nie

odłączany mikrofon: tak

masa: 344 g

mikrofon: jednokierunkowy, kardioidalny, 100 - 10000 Hz, -42 dB +/- 3 dB

kompatybilność: PC, PlayStation, Nintendo Switch (zadokowany)

inne cechy: wibracje haptyczne (z regulacją intensywności), podświetlenie LED RGB, wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1

Razer Kraken V3 HyperSense - jakość dźwięku

Kwestię Dźwięku przestrzennego omówiłem już wyżej. Pozostała więc kwestia charakterystyki brzmienia w grach i w muzyce. Tutaj rzecz jasna bardzo dużą rolę odgrywają subiektywne wrażenia i preferencje.

Informacją którą chcę bardzo mocno podkreślić jest to, że brzmienie ma kształt litery V - bardzo mocne tony niskie, cofnięty środek pasma oraz dość mocne tony wysokie. Można wręcz napisać, że jest to klasyka wśród słuchawek gamingowych, ale nie do końca.

Wrażenia jak w kinie. Słuchawki dobre do filmów?

Poprosiłem kilka osób o obejrzenie (a w zasadzie posłuchanie) kilku dynamicznych scen akcji w filmach, przy włączonej haptyce na maksymalnym poziomie. Ich wrażenia dobrze podsumowuje wypowiedź jednej osoby: “wrażenia jak w kinie”.

Gdy zapytałem dlaczego tak sądzi, to osoba ta powiedziała, że gdy w kinie jest dobre, mocne nagłośnienie, to w niektórych filmach efekty dźwiękowe są tak potężne, że aż wibruje cały fotel, a moc dźwięku można odczuć całym ciałem.

I muszę przyznać, że jest to bardzo celne spostrzeżenie. Co prawda te słuchawki generują basy i wibracje odczuwalne w głowie i szyi, a nie w całym ciele, ale coś w tym jest. Faktycznie można poczuć się jak na sali kinowej (pomijając kwestię przestrzeni wynikającej z rozmiarów sali). Jakość i moc efektów jest bardzo w porządku, z dialogami jest trochę gorzej, ale są one zrozumiałe, choć trochę ciemniejsze i ocieplone.

W grach sprawa wygląda tak...

Razer Kraken V3 HyperSense są dość ciemne. Nacisk położono w największym stopniu na potężną moc basów, które podkreślone są jeszcze przez wibracje haptyczne. Takie połączenie “robi robotę”. W dole pasma panuje wszechpotężna moc, ale wyżej czuć pewne braki. Środek jest dość delikatny i ocieplony, a góra dość szybko robi się metaliczna i ma punktowy charakter. Dźwięki wysokotonowe brzmią jakby były skompresowane i przytłoczone. Nie chodzi o moc, bo góra potrafi być ostra, ale zdecydowanie brakuje tam przestrzeni i jasności.

Efekt jest taki, że słuchawki bywają trochę klaustrofobiczne. Dół wybrzmiewa przy samych uszach, a środek i góra nie rozchodzą się zbyt mocno na boki i w głąb. Sytuację tę poprawia trochę włączenie efektów przestrzennych THX, ale tak jak napisałem wcześniej - nie w każdej grze i raczej nie w muzyce.

Ze względu na potężną moc basu oraz metaliczną, zwartą, punktową górę słuchawki świetnie spisują się w strzelankach FPS. Gorzej w wyścigach, bo dźwięki silników brzmią sztucznie, a basowe buczenie jest spotęgowane. W RPGach w stylu Horizon: Zero Dawn, Assassin’s Creed Valhalla lub Wiedźmin 3 jest po prostu OK. Gra się przyjemnie, większość odgłosów walki i przeciwników jest wyraźna, trochę gorzej z odgłosami natury (szum lasu, wodospadu itp), które są zbyt ciepłe, przytłumione. W TPP już można pokusić się o włączenie przestrzennych efektów THX. Strategie RTS też brzmią w miarę dobrze, ale raczej w zwykłym trybie stereo.

Największe zalety dźwięku w grach: potężna moc basów, wzmacniana przez haptykę, a także wysoka głośność i wystarczająca kierunkowość

Największe wady dźwięku w grach: wąska scena, ciemne, ocieplone brzmienie oraz niezbyt przyjemna, metaliczna góra.

Czy są dobre do muzyki?

Skoro słuchawki są bardzo basowe, to może nadają się do niektórych gatunków muzycznych? Jeśli jesteś bassheadem, to odpowiedź brzmi tak, ale jeśli lubisz jasne, przestrzenne, lekkie brzmienie to na pewno nie.

Utwór LISA - MONEY to dobry przykład. Z jednej strony mamy tutaj potężne tony niskie, które faktycznie są piekielnie mocne w słuchawkach Kraken V3 HyperSense. W połączeniu z haptyką na poziomie średnim lub wysokim wrażenia są niesamowite. Wokal jest ciepły i gładki, ale zdecydowanie cofnięty i trochę przytłoczony.

I żeby nie było nieporozumień - oceniam dźwięk przy wyłączonym Bass Boost, wyłączonej normalizacji i z płaskim korektorem. Fabryczne ustawienia EQ podbijają tony niskie i wysokie jeszcze bardziej.

Do łagodnej elektroniki w stylu BOP, Subwave - Don’t Wake Me Up słuchawki nadają się nieźle. Jednak ponownie - dół jest dominujący, w wokalu czuć niedosyt i jest on za ciemny, a góra pasma jest metaliczna i brzmi jakby była skompresowana (trochę szorstka i niezbyt szczegółowa). W tym utworze słychać jednak więcej przestrzeni, co liczę na plus dla słuchawek.

Generalnie do wolnej elektroniki z mocnym basem, do rapu / hip-hopu te słuchawki nadają się całkiem OK. Do muzyki akustycznej, klasycznej, wokalnej, ambientowej już gorzej, a do gitary, zwłaszcza ciężkiej już nie mogę polecić ich wcale. Za mocny, buczący dół, za słaby środek i za mało szczegółowa góra pasma.

Ale… to przecież nie są słuchawki do muzyki, lecz słuchawki do gier. Nie każdy model gamingowy musi być uniwersalny. To Ty musisz określić na czym Ci zależy bardziej.

Czy warto kupić Razer Kraken V3 HyperSense? Opinia

Do gier i filmów - warto, ale w muzyce spisują się znacznie gorzej. Kraken V3 HyperSense mają klasyczne, ciepłe, ciemne, basowe brzmienie z wąską sceną, pasujące do wielu gier oraz filmów akcji. Nie jest jednak na tyle uniwersalne, by zadowolić wymagające osoby w muzyce (choć wiele zależy od gustu - ocena brzmienia zawsze jest subiektywna).

Słuchawki zdecydowanie wyróżniają się bardzo dobrze zoptymalizowanym systemem wibracji - HyperSense. Ta technologia haptyczna wykrywa niskie tony i podczas wybuchów oraz innych efektów generuje potężne wstrząsy, odczuwalne na głowie i szyi. Świetnie sprawdza się to w czasie grania i oglądania filmów.

Słuchawki są bardzo głośne, mają dużą moc i dość dobry mikrofon. Są też niesłychanie wygodne. Pod względem komfortu to jedne z najlepszych słuchawek, jakie dotychczas testowałem (a trochę ich było). Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Wielu osobom może przypaść do gustu kolorowe oświetlenie RGB LED, którym można sterować za pomocą programu na PC. Wadą jest natomiast dość wyraźny efekt mikrofonowy w lewej słuchawce, powodowany przez oplot przewodu USB.

Dajcie znać jakie są Wasze opinie o Razer Kraken V3 HyperSense. Napiszcie w komentarzach czy wydalibyście na nie własne pieniądze.

Razer Kraken V3 HyperSense - ocena

bardzo wygodna i solidna konstrukcja

duże miękkie poduszki i optymalny docisk pałąka

potężne basy

wibracje haptyczne wzmacniające odczuwanie tonów niskich

brzmienie pasujące do wielu gier, a nawet filmów

dobra jakość odłączanego mikrofonu

kolorowe oświetlenie RGB LED sterowane w aplikacji

bardzo wysoka głośność

wirtualny dźwięk przestrzenny przydatny w niektórych grach



wyraźny efekt mikrofonowy w lewej słuchawce (przez oplot przewodu)

przewód słuchawkowy nie jest odłączany

brak czerwonej diody informującej o wyłączeniu mikrofonu