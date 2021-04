Nowy realme 8 Pro to telefon, który ma szansę odnieść sukces, bo jest dobry i niedrogi. Ma jasny wyświetlacz AMOLED, aparat 108 Mpx z tyłu i 16 Mpx z przodu, 8 GB RAM, dobrą baterię 4500 mAh, superszybkie ładowanie 50 W, czytnik w ekranie, ładną, smukłą obudowę i Androida 11.

Plusy - dobry wyświetlacz AMOLED z trybem zawsze włączonym,; - dużo pamięci - 8 / 128 GB,; - bardzo szybkie ładowanie baterii i dobry czas pracy,; - szybkie działanie systemu Android 11 i aplikacji,; - dual SIM, oddzielny slot microSD, mini jack 3,5 mm oraz NFC,; - dobra jakość zdjęć i filmów 4K,; - czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza,; - sporo ciekawych funkcji w systemie,; - atrakcyjny wygląd i smukła obudowa,; - plecki ochronne w komplecie,; - dobra relacja ceny do możliwości. Minusy - odczyt linii papilarnych powinien być sprawniejszy,; - szkoda, że wyświetlacz nie ma odświeżania 90 lub 120 Hz.

Recenzja realme 8 Pro - bardzo dobry telefon dla większości z nas

Jak na telefon klasy średniej powyższa specyfikacja robi bardzo pozytywne wrażenie. Dokładna cena? Zupełnie szczerze realme przysłało do mnie ten telefon tak wcześnie przed premierą, że polska cena nie była nawet ustalona. Jednak realme 8 Pro jest bezpośrednim następcą realme 7 Pro, więc można założyć, że zapłacimy za niego mniej niż 1300 zł na start, w zależności od wersji.

Czy realme 8 Pro jest idealny? Nie, nie jest, ale nie powstał jeszcze telefon, który zadowoliłby każdego. Jednak na co dzień używa mi się go bardzo przyjemnie i nie czułem żadnych istotnych braków. Oto test realme 8 Pro - znakomitego smartfonu, który nie zrujnuje Twojego budżetu.

Najważniejsze cechy realme 8 Pro:

duży i jasny wyświetlacz AMOLED 6,4” 1080x2400 px, z trybem zawsze włączonym (AOD) - dobry do filmów, social mediów i przeglądania Internetu

aparat tylny 108 Mpx, wideo 4K, tryb nocny, superstabilizacja, bardzo dobry aparat selfie, aparat ultraszerokokątny - dobre możliwości w tej klasie cenowej

8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej - wystarczy do aplikacji, gier, filmów i zdjęć (jest też tańsza wersja 6/128 GB za 1199 zł)

akumulator 4500 mAh i ładowarka 65 W - dość długi czas pracy i bardzo szybkie uzupełnianie energii

oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD + dual SIM - gdyby jednak komuś nie wystarczyła pamięć wbudowana

mini jack 3,5 mm - podłączysz swoje ulubione słuchawki przewodowe

bardzo dobrze zoptymalizowany system Android 11 z realme UI 2.0 - sprawne działanie, przyjemna obsługa dotykowa i garść przydatnych funkcji

wystarczająco dobry procesor Snapdragon 720G (w wersji LTE)

czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza

NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach

co prawda tył obudowy jest plastikowy, ale ma matową powierzchnię odporną na drobne zarysowania, jest też odporniejszy na upadki od szkła

atrakcyjny wygląd i dość smukły profil obudowy

W 45 minut do pełna i 1,5 dnia pracy

Ładowarka z technologią Super Dart generuje 10 V x 6,5 A, czyli 65 W. Jest w stanie naładować akumulator 4500 mAh do połowy w około 45 minut, mimo, że teoretycznie smartfon jest w stanie przyjąć jedynie 50 W. Jest to czas osiągany, gdy ładowany telefon jest włączony. Jeśli go wyłączymy czas będzie odrobinę krótszy.

Jeśli nie ładujecie od zupełnego zera, lecz macie jeszcze kilkanaście procent w zapasie, to telefon naładuje się w około pół godziny. Ładowanie do 0 do 50% trwa 19 minut. Są to wyniki rewelacyjne, choć warto też zauważyć, że podobne jak u poprzednika.

Z kolei rozładowanie zajmuje typowo około 1,5 dnia. Telefon w czasie testów nie rozładował się ani razu w jeden dzień. Zawsze zostawało przynajmniej trochę energii na następny. W zasadzie przy spokojnym używaniu, bez obciążenia przez aparat i GPS telefon może pracować nawet 2 dni.

45 minut ciągłego nagrywania wideo 4K30 zużywa około 16% baterii. Cała bateria pozwala nagrać łącznie około 5 godzin materiału 4K, oczywiście z wszystkimi standardowymi funkcjami włączonymi w tle (np. synchronizacja przez Internet, odbieranie powiadomień itp). Dłuższy czas osiągniemy nagrywając w niższej rozdzielczości Full HD.

Warto też podkreślić to, że smartfon zużywa bardzo mało energii w trybie czuwania. Potrafi leżeć cały dzień lub dwa i zużyć niewielką część zapasów zgromadzonych w akumulatorze. Przez noc zużywa nie więcej niż kilka procent, choć oczywiście wiele zależy od aplikacji zainstalowanych i działających w tle (np. synchronizujących dane).

Dobry wyświetlacz AMOLED

Poprzednik też miał wyświetlacz Super AMOLED, więc nie jest to nowość, Mimo to warto podkreślić, że jakość obrazu jest bardzo dobra. Kolory są nasycone, kontrast wysoki, czerń głęboka, a szczegółowość i ostrość stoją na wysokim poziomie. Nawet w mocnym świetle słonecznym wszystko jest czytelne. Maksymalna jasność to 600 cd/m2, a szczytowa (chwilowa) to nawet 1000 cd/m2. Słowem: jest dobrze.

Słabszą stroną jest odświeżanie 60 Hz, które rzecz jasna wystarcza, ale część nowoczesnych konkurentów oferuje już 90, a nawet 120 Hz. Chcę wyraźnie podkreślić, że w tej klasie cenowej 60 Hz nie jest żadna wadą. Po prostu wyższa częstotliwość mniej męczy wzrok i poprawia płynność animacji w systemie oraz grach (o ile procesor Snapdragon 720G będzie w stanie wycisnąć więcej niż 60 kl/s).

Wielkość wyświetlacza jest bardzo dobra do filmów, gier, przeglądania stron i wygodnego korzystania z podglądu w aparacie. Warto dodać, że szkło 2,5D z przodu jest fabrycznie zabezpieczone folią ochronną.

Wygląda dobrze i jest wygodny

Wymiary (wy/sz/gr): 160,6 x 73,9 x 8,1 mm

Masa: 176 g

Przekątna ekranu 6,4 cala i dość cienkie ramki z trzech stron wpływają na to, że telefon nie jest za duży. Wciąż dość wygodnie leży w dłoni, a jednocześnie obraz jest wyraźny. Obudowa jest smukła i ma zaokrąglone krawędzie. Ramki boczne i tył obudowy są plastikowe, ale ich zaletą jest atrakcyjny wygląd.

W oczy rzuca się przede wszystkim duży napis DARE TO LEAP, który jest mottem przewodnim marki realme.

Bardzo ciekawie prezentuje się wyspa z aparatami tylnymi, która jest częściowo przezroczysta (widać to pod kątem), a każdy obiektyw jest w niej umieszczony oddzielnie.

W komplecie dostajemy też miękkie, przezroczyste plecki ochronne, które spisują się dobrze.

Mini jack 3,5 mm, microSD, dual SIM, NFC i głośnik

Jest oddzielne wyjście na słuchawki przewodowe, w dodatku z całkiem niezłą jakością dźwięku. Jest też niezależny slot microSD, oprócz dwóch miejsc na karty nano SIM. Skorzystać można też z NFC do szybkich płatności w sklepach za pomocą telefonu. To z pewnością cechy, które będą wykorzystywane przez dużą grupę osób.

Głośnik jest jeden, na dolnej krawędzi obudowy. Pod względem jakości i głośności wypada powyżej przeciętnej w tej klasie cenowej. Słychać odrobinę niższych tonów, a dźwięk nie trzeszczy przy wysokiej głośności.

Na pokładzie znajdziemy też dwuzakresowe Wi-Fi ac (2,4 i 5 GHz) oraz Bluetooth 5.0.

Czytnik linii papilarnych w ekranie

Czytnik działa dość szybko, ale jeśli chodzi o powtarzalność, to bywa różnie. Jeśli często telefon nie chce się odblokować, to trzeba usunąć dany “palec” i dodać go ponownie. Nie można dodać jednego palca wielokrotnie.

Szybkie działanie i wystarczajaca wydajność

Android 11 wraz z nakładką realme UI 2.0 jest dobrze zoptymalizowany, więc procesor Snapdragon 720G daje radę.

Systemowe aplikacje, funkcje i animacje działają szybko i bez przycięć. W opcjach programistycznych można skrócić czas animacji do 0,5x - wtedy efekt jest jeszcze lepszy. Popularne aplikacje ze Sklepu Play też otwierają się w ciągu sekundy i zazwyczaj działają bezproblemowo oraz szybko.

Wydajność to nie to samo co szybkość. Tutaj bowiem nie chodzi o optymalizację działania systemu, lecz o czystą moc obliczeniową, przydatną do sprawnego działania gier. W praktyce realme 8 Pro radzi sobie z prostszymi i średnio zaawansowanymi grami. Najbardziej wymagające tytuły mogą uruchamiać się z niższymi ustawieniami graficznymi albo działać z gorszą płynnością. Ogólnie jednak sytuacja wygląda dość dobrze, biorąc pod uwagę cenę telefonu.

Przydatne funkcje systemowe

Na pierwszy rzut oka interfejs realme UI 2 bardzo przypomina czystego Androida, ale w praktyce ma wiele dodatkowych funkcji.

Ekran zawsze aktywny - Powiadomienia, stan naładowania akumulatora oraz godzina i data są zawsze wyświetlane. Nawet po zablokowaniu telefonu. Co ważne można ustawić harmonogram aktywacji tej funkcji - np. wyłączyć ją na noc, żeby nie pobierała energii (chociaż i tak pobiera niewiele).

Inteligentny pasek boczny - Zawiera skróty do kilku przydatnych aplikacji i funkcji, w tym nagrywania filmu z ekranu. Możemy oczywiście je usunąć i dodać własne.

Dostosowanie wyglądu pulpitu - Można na przykład ustawić czy ruch palcem z góry na dół ma wyświetlać panel ustawień podręcznych, czy wyszukiwarkę. Można zmieniać kształty ikon oraz zaokrąglenie narożników. Jest też blokada podwójnym dotknięciem, dostosowanie siatki i wiele innych. W systemie jest też sporo kolorowych tapet i możliwość zmiany koloru detali systemowych. Słowem - opcje personalizacji są bogate.

realme 8 Pro jest bardzo przyjemny w użyciu, działa szybko, ma bardzo dobry wyświetlacz, świetne aparaty i Androida 11. W zasadzie nie ma na co narzekać.

Tryb ciemny i ochrona wzroku - Wiadomo - tryb ciemny w AMOLEDzie to podstawa, a filtr światła niebieskiego dodatkowo zmniejsza zmęczenie oczu wieczorem

Tryb wysokiej wydajności - Pozwala ręcznie włączyć i utrzymać maksymalną wydajność procesora. Nie należy tego używać na co dzień. Co najwyżej w niektórych, wybranych sytuacjach. Np. jeśli będziemy przez dłuższy czas używać kilku wymagających aplikacji na zmianę.

Gesty zamiast przycisków - Systemem można sterować gestami, do których wiele osób już jest przyzwyczajonych. Przeciągniecie od pocznej ramki ku środkowi to cofnij, od dołu do góry to wyjście na pulpit, a od dołu do góry i przytrzymanie to otwarcie ostatnich aplikacji.

Jest też zrzut ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami z góry na dół. Z kolei przeciągnięcie trzema ku górze spowoduje podzielenie ekranu na dwie części (dwie aplikacje na raz).

Odsłuch w słuchawkach - Przydatna opcja słyszenia własnego głosu w słuchawkach, podczas nagrywania. Znajdziemy ją w menu Ustawienia - Dźwięk i wibracje - Więcej ustawień dźwięku - Odsłuch w słuchawkach.

Aparat. Czy realme 8 Pro robi dobre zdjęcia i filmy?

aparat tylny (podstawowy): 108 Mpx (12 MPx w trybie automatycznym), Samsung ISOCELL HM2, f/1.88, format sensora 1/1,52", PDAF

aparat tylny (ultraszerokokątny): 8 Mpx, f/2.25, 119 stopni

aparat tylny (makro): 2 Mpx, f/2.4

aparat tylny (czarno-biały): 2 Mpx, f/2.4, tylko efekty portretowe oraz głębia ostrości

aparat przedni: 16 Mpx, f/2.45, Sony IMX471

filmy (tył): 4K Ultra HD 30 kl/s

filmy (przód): Full HD 30 kl/s

stabilizacja optyczna: nie (tylko cyfrowa)

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Aparat tylny 108 Mpx jest mocno akcentowany w specyfikacji realme 8 Pro. Warto jednak wiedzieć, dlaczego sensor o tak potężnej rozdzielczości został wykorzystany i do czego się przydaje.

Bynajmniej nie chodzi o to, żeby wszystkie zdjęcia robić w ponad stu megapikselach. To nie jest zalecane, bo jedno zdjęcie waży ponad 50 MB. W trybie automatycznym, czyli takim, z którego będzie korzystało regularnie 99% użytkowników, smartfon łączy 9 pikseli w jeden, czyli w praktyce zmniejsza zdjęcie ze 108 do 12 Mpx.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom hybrydowy 3x



aparat tylny, zoom hybrydowy 5x

Ma to bardzo wymierne zalety. Po pierwsze plik nie waży 50, tylko co najwyżej 5 MB, czyli oszczędzamy miejsce w pamięci telefonu. Po drugie, pomniejszane jest wszystko na zdjęciu, włącznie z szumem kolorowym i monochromatycznym. Zdjęcia 12 Mpx oglądane w pełnym rozmiarze (1:1) wyglądają lepiej, niż zdjęcia 108 Mpx. Są przede wszystkim ostrzejsze. Po trzecie w trybie automatycznym 12 Mpx można korzystać z funkcji AI, dzięki której kolory są żywsze, kontrast lepszy, a efekty HDR bardziej zauważalne.

Ale 108 Mpx ma sens, ponieważ…

Wykorzystywane jest do robienia tak zwanego zoomu hybrydowego. Chodzi o to, że realme 8 Pro wycina fragment pikseli z sensora, a potem ten fragment jeszcze pomniejsza i zapisuje w postaci zdjęcia 12 Mpx. Do dyspozycji mamy zoom 3x i 5x. Jest to lepsze rozwiązanie niż zoom stricte cyfrowy, polegający na powiększeniu zdjęć.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom hybrydowy 3x



aparat tylny, zoom hybrydowy 5x

Jakość zdjęć z aparatu głównego jest w tej klasie sprzętu bardzo dobra. Zupełnie poważnie uważam, że to co prezentuje aparat realme 8 Pro wystarczy zdecydowanej większości osób. Szczególnie dobrze spisuje się AI oraz HDR - dzięki nim zdjęcia nabierają kolorów i po prostu wyglądają atrakcyjniej. Zapewne najlepsze efekty byłoby widać latem, a nie w szary zimowy dzień, ale… może jeszcze będzie okazja w ładniejszych okolicznościach fotografować tym smartfonem.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom hybrydowy 3x



aparat tylny, zoom hybrydowy 5x

Jak widać na załączonych zdjęciach wśród aparatów jest też dostępny obiektyw ultraszerokokątny, o polu widzenia 119 stopni. Zdjęcia z niego mają 8 Mpx i wyglądają wystarczająco dobrze. Optyka jest trochę mniej ostra, ale do zdjęć pejzażu, architektury lub większej grupy ludzi wystarczy.

Smartfon ma też tryb nocny (Ultra Night). Zdecydowanie bywa on bardzo przydatny, gdy mamy zamiar robić zdjęcia wieczorem lub w delikatnie oświetlonym pomieszczeniu. Dotyczy to głównie scen statycznych, które najlepiej wychodzą w trybie nocnym. Nie trzeba używać podparcia, można fotografować “z ręki”, a obraz i tak będzie dość jasny i nieporuszony.



tryb gwiaździstego nieba, zdjecie robione z podparcia



tryb nocny, zdjęcie robione "z ręki"



tryb nocny, zdjęcie robione "z ręki"

Obiektyw makro raczej należy potraktować jako ciekawostkę. Co prawda sam jestem wielkim zwolennikiem tego typu fotografii (latem kwiaty i owady świetnie wychodzą), ale tutaj rozdzielczość jest niska (2 Mpx), a jakość optyki co najwyżej średnia. Może się to przydać sporadycznie.



aparat tylny, zdjęcie makro

Dość dobrze wypada aparat przedni. W standardzie ostrość i szczegółowość zdjęć jest zupełnie w porządku, jak na smartfon za mniej niż 1300 zł. Można skorzystać z trybu portretowego - odcinanie i rozmywanie tła jest OK.



aparat przedni, tryb portretowy

Filmy tylne można nagrywać w maksymalnej rozdzielczości 4K 30 kl/s, a przednie FHD 30 kl/s. Warto dodać, że autofokus z tyłu działa dość szybko i precyzyjnie. Szkoda, że ultrastabilizacja nie działa w 4K (maksymalnie w Full HD).

Czy warto kupić realme 8 Pro? Opinia

Smartfon w czasie testu zrobił na mnie tak dobre wrażenie, że jestem skłonny zaliczyć go do grona najlepszych smartfonów do 1500 zł, nawet w czołówce tego zestawienia.

Nowy realme 8 Pro ma dobry wyświetlacz AMOLED, dość dużą baterię, bardzo szybką ładowarkę w zestawie, zaskakująco dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K, 8 GB RAM (w testowanej wersji, bo jest też opcja 6 GB), NFC, dual SIM, oddzielny slot microSD, wyjście mini jack 3,5 mm na słuchawki, ładną i smukłą obudowę oraz nowy system Android 11 z dobrze zoptymalizowana nakładką realme UI 2. A na dodatek jest całkiem nieźle wyceniony.

To po prostu bardzo dobry smartfon dla większości z nas. Dajcie znać w komentarzach co Wy o nim sądzicie. Udanego dnia!

realme 8 Pro - ocena

dobry wyświetlacz AMOLED z trybem zawsze włączonym

dużo pamięci - 8 / 128 GB

bardzo szybkie ładowanie baterii i dobry czas pracy

szybkie działanie systemu Android 11 i aplikacji

dual SIM, oddzielny slot microSD, mini jack 3,5 mm oraz NFC

dobra jakość zdjęć i filmów 4K

czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza

sporo ciekawych funkcji w systemie

atrakcyjny wygląd i smukła obudowa

plecki ochronne w komplecie

dobra relacja ceny do możliwości



odczyt linii papilarnych powinien być sprawniejszy

szkoda, że wyświetlacz nie ma odświeżania 90 lub 120 Hz

94% 4,7/5

