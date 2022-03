Chromebox to niewielki komputer stacjonarny, na którym zainstalowany jest opracowany przez firmę Google system operacyjny Chrome OS. Do naszej redakcji trafił ASUS Chromebox 4. Czy warto kupić Chromeboxa? Zapraszamy do zapoznana się z naszą recenzją.

4,1/5

Co to jest chromebox?

Jak wspomniano we wstępie, chromebox to komputer stacjonarny typu Mini PC z systemem Chrome OS. Specyfikacja techniczna takich urządzeń jest zazwyczaj nieco mniej spektakularna niż w przypadku komputerów z Windowsem, ale niech Was to nie zmyli. Chrome OS jest zdecydowanie mniej wymagający niż wspomniany system firmy Microsoft. Chromebox działać będzie dużo płynniej niż komputer z Windowsem, który jest wyposażony w takie same podzespoły. Warto jednak dodać, że system stworzony przez firmę Google oferuje zdecydowanie mniej możliwości niż Windows, dlatego warto przed zakupem takiego komputera przemyśleć do jakich zastosowań będzie wykorzystywany, ponieważ nie zawsze się sprawdzi. Jest jednak całe mnóstwo użytkowników, dla których chromebox będzie lepszym rozwiązaniem niż komputer z Windowsem.

ASUS Chromebox 4 – specyfikacja techniczna

Specyfikacja produktu Asus Chromebox 4 Waga 1.00 kg

Wymiary (wys/sz/gł) 148.5 x 148.5 x 40 mm

System operacyjny ChromeOS

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 3x USB 3.2 typu A gen 1 rozwiń

Testowany przez nas komputer wyposażony jest między innymi w procesor Intel Core i3 – 10110U, który posiada dwa rdzenie, a częstotliwość taktowania to 2,1 GHz. Gdyby było to urządzenie z Windowsem, to można by było napisać, że nie jest to demon prędkości, ale w przypadku chromeboxa to dość wysoka półka. Na rynku dostępne są modele wyposażone w dużo gorsze procesory, a też całkiem nieźle sobie radzą. Warto dodać, że czip Intel Core i3 posiada zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics, która w przypadku komputera ASUS Chromebox 4 potrafi obsłużyć trzy monitory o rozdzielczości 4K, dzięki czemu sprawdzi się on jako komputer do biura.

Ważna jest także pojemność pamięci RAM. ASUS w testowanej wersji wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM, co byłoby całkiem dobrym wynikiem nawet w przypadku komputera z systemem Windows.

Komputer posiada dysk SSD o pojemności 128 GB. I znowu – byłoby to niewiele w przypadku maszyny z Windowsem, ale na dysku chromeboxa zapisany jest tylko system operacyjny oraz zainstalowane aplikacje. W przypadku Chrome OS dane przechowywane są w chmurze.

Istotna jest także karta sieciowa, ponieważ komputer ten rozwija swoje skrzydła, gdy połączony jest z Internetem. W tym przypadku, poza gniazdem LAN (do połączenia przewodowego) jest także karta bezprzewodowa obsługująca standard Wi-Fi 6, która zapewnia szybki transfer danych.

Testowany ASUS wyposażony jest w wiele portów, które umieszczono po obu stronach obudowy. Z przodu są dwa gniazda USB 3.2 Gen1, wejście słuchawkowe oraz czytnik kart pamięci Micro SD. Z tyłu znajdują się trzy gniazda USB, jedno USB-C, dwa porty HDMI oraz gniazdo zasilania i zamka Kensington. To ostatnie pozwala zamocować komputer na przykład do biurka za pomocą stalowej linki, co chroni go przed kradzieżą.

Dzięki obsłudze technologii USB Power Delivery komputer ASUS Chromebox 4 może pobierać energię poprzez przewód USB-C, który łączy go z monitorem. Eliminuje to konieczność podłączania komputera do zewnętrznego zasilacza, który znajduje się w zestawie. Trzeba jednak pamiętać, że w taką samą technologię musi być wyposażony monitor.

Wymiary komputera ASUS Chromebox 4 to 148,5 x 148,5 x 40 mm. W zestawie znajduje się także uchwyt VESA, dzięki któremu komputer można przymocować na przykład do monitora, co sprawi, że nie będzie zajmować miejsca na biurku.

Chrome OS – co to jest?

Chrome OS nie jest tak funkcjonalny jak Windows, macOS czy Linux, ale nie oznacza to, że nie jest warty uwagi, a komputery z tym systemem do niczego się nie nadają. Jest wręcz przeciwnie – są takie zastosowania, w których sprawdzą się dużo lepiej niż urządzenia z innymi systemami operacyjnymi.

Podstawową aplikacją tego systemu jest Chrome, czyli jedna z najpopularniejszych na świecie przeglądarek internetowych. Poza tym, do dyspozycji są rozszerzenia tej przeglądarki oraz aplikacje dostępne w sklepie Google Play, czyli te same, które zainstalować można na telefonach czy tabletach z systemem Android. Są między innymi aplikacje do pracy, komunikacji oraz rozrywki. Trzeba pamiętać, że ich interfejs dostosowany jest raczej do urządzeń z ekranem dotykowym, a aplikacje działają w mniejszym oknie, a nie na całym ekranie.

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku realizacji podstawowych zadań, obsługa Chome OS sprowadza się do korzystania z przeglądarki internetowej i sklepu Google Play oraz dostępnych w nim aplikacji.

Jak wspomniano, Chrome OS ma niewielkie wymagania sprzętowe, dzięki czemu stabilnie i płynnie działa na słabszych komputerach, a na tych z nieco lepszymi parametrami technicznymi funkcjonuje bardzo sprawnie i tak jest przypadku testowanego ASUSa. Podczas korzystania z podstawowych narzędzi wbudowanych w system, wentylatory nie włączyły się ani razu.

Ważnym aspektem jest bezpieczeństwo. System automatycznie instaluje aktualizacje, co chroni dane przed wirusami. Ograniczenie możliwości korzystania z aplikacji tylko do tych pochodzących ze sklepu Play dodatkowo większa poziom bezpieczeństwa. Oczywiście jest możliwość instalowania aplikacji spoza tego sklepu, ale to nieco wyższa szkoła jazdy.

Chrome OS w praktyce – nie taki straszny jak go malują

Wbrew pozorom, system Chrome OS drastycznie nie różni się na przykład od Windowsa czy macOS. W zasadzie jest ich mieszanką. Po uruchomieniu komputera w lewym dolnym rogu znajduje się okrągła ikona, która aktywuje coś w rodzaju menu start, które znane jest z systemu firmy Microsoft.

Znajduje się tutaj wyszukiwarka zasobów systemowych, aplikacji i ustawień. Można na przykład wpisać tytuł dokumentu, który chcemy znaleźć lub nazwę programu, który chcemy uruchomić. Jest też możliwość skorzystania z niej jak z wyszukiwarki internetowej. Działa to podobnie jak Spotlight znany z komputerów Mac.

Po kliknięciu strzałki w górę otwiera się coś w rodzaju Launchpada, który także jest elementem systemu macOS. Z tego poziomu można między innymi przeglądać i uruchamiać zainstalowane aplikacje.

W prawym dolnym rogu znajduje się centrum sterowania. Jest tutaj na przykład możliwość zmiany ustawień jasności ekranu albo otwarcie opcji sieci Wi-Fi.

Wszystkie opisane wyżej narzędzia do podstawowej obsługi tego systemu są bardzo intuicyjne i szybko można się przyzwyczaić do sposobu ich działania.

Rolę eksploratora plików pełni aplikacja Pliki i zintegrowany z nią Dysk Google, w którym pliki zapisywane są w chmurze. Trzeba zatem pamiętać, że co do zasady dostęp do danych możliwy jest w trybie online czyli wtedy, gdy chromebox połączony jest z Internetem. To duża zaleta, ponieważ dostęp do plików jest wszędzie tam, gdzie jest jakikolwiek inny komputer czy smartfon połączony z Internetem – wystarczy zalogować się do aplikacji Dysk. Jest oczywiście możliwość zapisania poszczególnych plików na wbudowanym dysku komputera, więc można wybrać, które dane zawsze będą pod ręką bez względu na dostępność Internetu.

Działają także skróty klawiszowe znane z innych systemów, na przykład Ctrl+C, Ctrl+V, czy Ctrl+A. Można także przeciągać i upuszczać pliki. Szybko więc okaże się, że obsługa Chrome OS jest intuicyjna i podobna jak w przypadku innych popularnych systemów operacyjnych.

Jak już wspomniano wcześniej, na urządzeniach z systemem Chrome OS nie ma możliwości zainstalowania programów, które dostępne są na przykład na komputerach z Windowsem. Są za to rozszerzenie przeglądarki Chrome OS, takie jak na przykład:

Wiadomości (informacje zebrane z różnych serwisów),

Meet (do prowadzenia wideokonferencji),

Dysk (przeglądarka plików zapisanych w chmurze),

Dokumenty i Arkusze (zamiennik dla pakietu biurowego)

i wiele innych.

Zatrzymajmy się chwilę przy pakiecie biurowym. Chromebox pozycjonowany jest między innymi jako komputer do nauki zdalnej, dlatego z pewnością przyda się tego typu oprogramowanie. Z pomocą przychodzą tutaj zintegrowane z systemem operacyjnym (więc darmowe) aplikacje Dokumenty (odpowiednik MS Word), Arkusze (odpowiednik MS Excel) oraz Prezentacje (odpowiednik MS PowerPoint).

Aplikacja Dokumenty

Jeśli nie chcemy korzystać z zamienników moża wejść na stronę www.office.com i pracować na przeglądarkowej wersji pakietu Microsoft Office. Dostepne są tutaj wspomniane już aplikacje Word, Excel oraz PowerPoint, a także Teams i Outlook i inne.

MS Excel w wersji przeglądarkowej

Co więcej, aplikację Teams pobrać można ze sklepu Play.



Aplikacja MS Teams pobrana ze sklepu Play

Nie ma zatem obaw, że na komputerze z systemem Chrome OS nie można wykonywać pracy biurowej.

Mniej wymagający użytkownicy znajdą zatem wszystko to co jest im niezbędne, ponieważ system oferuje wiele narzędzi do podstawowej pracy, a liczba aplikacji dostępnych w sklepie Play jest ogromna.

Chrome OS umożliwia otwarcie kilku aplikacji jednocześnie, ale warto dodać, że niektóre z nich dostosowane są do ekranu smartfona i widać to gołym okiem. Na zdjęciu poniżej zobaczyć można uruchomioną aplikację Facebook – nawet kształt okna przypomina ekran smartfona.

Na komputerach z systemem Chrome OS możliwe jest granie w niektóre gry mobilne, ale zdecydowanie nie jest to sprzęt gamingowy. Na chromeboxie zainstalować można gry dostępne w sklepie Play, ale trzeba pamiętać, że są one dostosowane przede wszystkim do smartfonów. Uruchomienie wyścigów Asphalt 9 zakończyło się czarnym ekranem, który pojawił się zaraz po zniknięciu pierwszego widoku ładowania, a do pracy wyrwały się wentylatory co świadczy o tym, że nie jest on wyposażony w podzespoły, które dedykowane są do gamingu. Udało się za to zagrać w Subway Surfers, ale w tym przypadku okno było małe i miało kształt ekranu smartfona.

Sterowanie odbywało się za pomocą kursora, którym naśladować trzeba było ruchy palca poruszającego się po ekranie. Możliwe było także uruchomienie i zagranie w PawPatrol oraz Candy Crush Saga.

Czy warto kupić komputer ASUS Chromebox 4?

Zdecydowanie tak, jeśli decyzję zakupową podejmuje się świadomie i ma się wiedzę na temat możliwości i funkcji, które oferuje. System Chrome OS jest łatwy w obsłudze, ale wiąże się to z ograniczoną funkcjonalnością w porównaniu do Windowsa, Linuxa czy macOS. Taki komputer sprawdzi się wśród uczniów, starszych członków rodziny lub mniej wymagających użytkowników, którym do pracy wystarczy na przykład pakiet darmowych aplikacji Google Workspace. Zaletą jest to, że Chrome OS ma niewielkie wymagania sprzętowe, więc będzie stabilnie i płynnie działać na komputerach, które z innymi systemami operacyjnymi radziły sobie zdecydowanie gorzej. ASUS Chromebox 4 sprawdzi się w codziennych zastosowaniach między innymi jako urządzenie do nauki, surfowania po Internecie, oglądania filmów, wykonywania przelewów i robienia zakupów w sklepach internetowych czy nawet grania w niewymagające gry mobilne. Wyposażony jest w podzespoły ze średniej półki, które jednak bez problemu obsłużą system Chrome OS, a dzięki temu jego cena nie jest wygórowana.

Podsumowując, ASUS Chromebox 4 to wszechstronny komputer do codziennego użytku dla mniej wymagających użytkowników. Można na nim wykonać niemal wszystko, ale na podstawowym poziomie.

Opinia o Asus Chromebox 4 Plusy niewielkie rozmiary,

możliwość przymocowania do monitora,

ogromna liczba portów,

wydajna specyfikacja techniczna jak na chromebox,

obsługa Wi-Fi 6,

obsługa trzech monitorów o rozdzielczości 4K, Minusy ograniczona funkcjonalność wynikająca z systemu Chrome OS,

sporych rozmiarów zasilacz (taki jak w tańszych modelach laptopów).

ASUS Chromebox 4 - ocena końcowa 82% 4.1/5