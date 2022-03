Czasy, gdy komputer był tylko narzędziem, w sumie słusznie już minęły i MSI Creator P50 idealnie się w nowy trend wpisuje. Bardzo wysoką wydajność stacji roboczej zamknięto tu w obudowie mniejszej (i ładniejszej) od nowych konsol – ciekawi wyników testów? Zapraszamy!

ocena redakcji:









3,7/5

Trochę czasu minęło, od kiedy ostatni raz testowaliśmy mały komputer z kategorii miniPC, do których w dobie olbrzymich obudów klasycznych PC można zaliczyć właśnie MSI Creator P50. Co ciekawe, w najbliższym czasie testów takiego sprzętu będzie więcej, więc bądźcie czujni :) Tymczasem przyjrzyjmy się bliżej faktycznemu bohaterowi tej recenzji, któremu wyjątkowo dziś towarzyszy kolega z rodziny – monitor MSI Modern MD 271C, którego również Wam przybliżymy.

Kto powiedział, że w miejscu pracy musi wiać nudą?

MSI Creator P50 otrzymujemy zapakowanego bardziej jak laptop niż typowy PC. Umieszczono go w białym materiale, a w opakowaniu poza komputerem znajdziemy również jego zasilacz, gdyż tego MSI nie dało rady zmieścić w tak małej obudowie (albo, co bardziej prawdopodobne, chcieli nieco rozproszyć źródła ciepła zestawu). Sam zasilacz akurat stanowi przeciwieństwo gracji, gdyż mowa tu o ważącej 1,3 kg „cegle” z relatywnie krótkim i sztywnym kablem zasilającym po stronie DC.



Podstawka dołączona w zestawie pozwala stabilnie postawić komputer w pionie, ale można go używać również horyzontalnie, bez udziału owej podstawki.

Biała obudowa ma pojemność ledwie ponad 5 litrów, pomimo iż w środku mieści pełnowymiarową (no powiedzmy) kartę graficzną z serii RTX, a także może być wyposażona w desktopowe procesory Intel Core i7 (nasz model akurat posiada Core i5, ale i7 też mu zaaplikowaliśmy na potrzeby testów ;)). Wykonano ją prawie całkowicie z plastiku – wyjątkiem jest tu tył obudowy z pomalowanego na biało metalu. Nie oznacza to jednak, że obudowie brakuje sztywności, gdyż pod każdym plastikowym panelem skrywa się stalowy szkielet. Komputer przez to jest dosyć ciężki, gdyż waży (bez zasilacza!) ponad 3,5 kg.



Otwór wentylacyjny pokrywa się z wentylatorem na karcie graficznej, dzięki czemu ta ma praktycznie nieograniczony dostęp do świeżego powietrza.

Front podzielono na dwa obszary, każdy ozdobny na swój sposób. Większą część stanowi panel ze złotym wzorem, dzielącym go na liczne nieforemne trójkąty, co przywodzi na myśl siatkę wierzchołków grafiki 3D. Po lewej stronie natomiast umieszczono w lekkim wgłębieniu szereg przednich portów w ilości tylko pozornie typowej dla PC. Mamy tu bowiem dosyć typowo dwa złącza USB typu A 3.2 pierwszej generacji (5 Gbps) oraz zestaw analogowych złączy HD-Audio, ale towarzyszy im Thunderbolt 4 (w formacie USB-C)!



Wnęka na porty została delikatnie podświetlona, co nie tylko ułatwia korzystanie z nich w ciemności, ale również sprawia, że cały PC wygląda bardzo nowocześnie i stylowo.

O ile normalnie nie jesteśmy zwolennikami podświetlenia RGB w komputerach do pracy, tak ten zdecydowanie robi to dobrze. Aż trudno w to uwierzyć, ale okazuje się, że RGB można zaimplementować ze stylem. Ciekawie również ukryto przycisk zasilania – jest on jednym z trójkątów na większym z paneli (na górze po prawej, gdy komputer ustawimy wertykalnie).



Przycisk również się świeci, ale dopiero, gdy komputer uruchomimy - tu w pozycji horyzontalnej.

Więcej portów naturalnie znajdziemy z tyłu, choć niestety nie ma ich łącznie nadmiarowej ilości. Do naszej dyspozycji odnajdziemy tam jeszcze dwa złącza USB typu A, choć tym razem 3.2 drugiej generacji (10 Gbps). Jest też złącze USB-C 3.2 gen 2x2 (20 Gbps). Można zatem odnieść wrażenie, że MSI stawia tu wyraźnie na stosowanie dodatkowych replikatorów portów, korzystających z tych bardzo wydajnych złączy USB.



To dziwne złącze z czterema bolcami służy do podłączenia zasilania – to realizowane jest na podwójnym przewodzie, więc klasyczne złącze baryłkowe odpada.

Nie zabrakło również złącza RJ45 o przepustowości 2,5 Gbps oraz pozostałych złączy audio (możemy tu podpiąć nawet zestaw 5.1). A jako że taki PC często może stać w miejscach publicznie dostępnych, to możemy go również przypiąć z pomocą blokady Kensington. Całkiem sporo miejsca z tyłu obudowy poświęcono na otwór wylotowy wentylatora procesora, co również dobrze wróży dla kultury pracy zestawu.



Karta graficzna stosowana przez MSI to całkowicie normalny model MSI RTX 3060 Aero ze sprzedaży detalicznej.

Karta w naszym zestawie posiada łącznie cztery wyjścia obrazu, z których można korzystać jednocześnie. Są to trzy złącza DisplayPort 1.4 oraz jedno HDMI 2.1, zatem nawet praca na czterech monitorach 4K nie będzie tu problemem.

Specyfikacja opisywanego komputera MSI Creator P50

Procesor: Intel Core i5-11400;

6 rdzeni / 12 wątków;

Taktowanie 2,6 GHz (4,4 GHz w trybie Turbo);

12 MB Cache Pamięć: 16 GB SO-DIMM (2x8 GB 3200 MHz CL22);

2/2 sloty zajęte, max 64 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 - 12 GB GDDR6 (desktop);

160 W TGP Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3. x4;

1 TB HDD 2,5" System operacyjny: Windows 10 Pro Klawiatura: brak w zestawie Myszka: brak w zestawie Ekran: brak w zestawie Napęd optyczny: brak Zasilacz: zewnętrzny, 330 W Wymiary: 69 (Sz) x 120 (G) x 177 (W) mm Waga: 3,4 kg z baterią Materiały obudowy: biały plastik pokrywający stalowy szkielet;

podświetlenie RGB wnęki ze złączami na froncie Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

Bluetooth 5.2

2,5 GbE LAN Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1 front);

1x Thunerbolt 4 (front);

2x USB typu A 3.2 gen.2 (tył);

1x USB typu C 3.2 gen. 2x2 (tył);

5x miniJack 3,5 mm (2 na froncie);

1x HDMI 2.1 (na karcie graficznej);

3x DisplayPort 1,4a (na karcie graficznej);

1x RJ45 (tył) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: uchwyt Kensington Lock Cena w dniu testu: 6490 zł Gwarancja: 2 lata

Trudno w to uwierzyć, ale ten komputer można rozbudowywać!

Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy takiego zestawu nie rozebrali. Nie jest to może najprostszy proces, ale też nie jest na tyle trudny, aby nie dało się go wykonać w domowym zaciszu. Po odkręceniu kilku śrubek i usunięciu paneli bocznych ukazuje nam się dostęp do serca maszyny.



Aby tutaj się dostać i wymienić RAM lub GPU, wystarczy odkręcić dosłownie 4 śrubki.

Pierwsze, co widzimy to to, że MSI zastosowało tu wymienne kości pamięci SODIMM, choć szkoda, że banki są tylko dwa. Szczęście w tym nieszczęściu, że oba są już obsadzone, zatem komputer fabrycznie pracuje w trybie Dual Channel. Jeżeli jednak będziemy pojemność RAM zwiększać, to pozostaje wymiana kości na większe. Tu przy okazji polecamy wybór modułów Dual Rank (fabrycznie MSI daje 1Rx8) – potrafi to dać sporego kopa wydajności! Co ciekawe, MSI zastosowało również sprzętowy moduł TPM.



Fabryczne kości oferują najszybsze taktowanie, jakie bez OC wspierają procesory Intela 11. generacji.

Karta graficzna, jak już wspomnieliśmy, jest standardowa – to MSI RTX 3060 Aero, czyli dwusplotowa, jednowentylatorowa konstrukcja z rynku detalicznego. W przyszłości możemy ją wyjąć i włożyć hipotetycznego RTX 5060 w identycznym wymiarze (większy i tak nie wejdzie). Ważne, aby nowa karta w przyszłości zadowoliła się jednym złączem zasilania 8-pin.



Układ RTX 3060 nie wymaga nadzwyczajnego chłodzenia, ale to obecne w modelu MSI Aero będzie musiało mocno się napracować, aby w upalne dni taką kartę schłodzić.

Od drugiej strony znajdziemy jeszcze złącza dysków, choć tu od razu uprzedzamy, że dostać się tam jest nieco trudniej, gdyż trzeba praktycznie rozebrać wszystkie boki, co bez dostarczonej instrukcji wymaga nieco obserwacji i wyczucia. W każdym razie złącza są dwa, jedno SATA i jedno M.2. Oba są fabrycznie zajęte i tu spotkało nas spore rozczarowanie - dysk SATA opiera się o technologię z lat 80-tych zeszłego wieku (kiedy to właśnie Seagate wprowadził na rynek pierwszy dysk talerzowy). Zdecydowanie lepiej pod względem wydajności, kultury pracy oraz wizerunku wyglądałby tu podstawowy dysk SSD o pojemności 1 lub 2 TB.



Dysk SSD przykryty był widocznym na zdjęciu termopadem, który transportuje ciepło do metalowego szkieletu obudowy. Dysk HDD przymocowano na gumowych tłumikach drgań.

Zainteresowani również stylowym monitorem do biura? MSI Modern MD271C może być odpowiedzią Zanim przejdziemy do omówienia testów MSI Creator P50, chcemy poświęcić jeszcze chwilę czasu na monitor, który dostarczono nam razem z komputerem. Początkowo miał pełnić rolę rekwizytu do zdjęć, ale ostatecznie okazał się całkiem interesujący. Jest to mocno (R1500) zakrzywiony panel VA o przekątnej 27” z rozdzielczością 1920x1080 px, odświeżany z częstotliwością 75 Hz. Przyznacie, że dosyć nietypowo jak na propozycję do pracy?

Z całą pewnością stylistycznie pasuje do MSI Creator P50. Monitor ten zdecydowanie wyróżnia się ergonomią – można go nie tylko pochylić (-5°~+20°), ale również regulować wysokość (o 11 cm), a nawet obracać na boki (30° w każdą stronę). Jeżeli tego byłoby Wam mało, to dostępne są też otwory pod montaż uchwytu VESA. Obecne są również głośniki, które może nie nadają się do odsłuchu muzyki, ale w codziennych zadaniach sprawdzają się wyśmienicie.

To tylko namiastka możliwości regulacji, jakie udostępnia MSI Modern MD271C. Zaskoczyła nas również obecność złącza USB typu C (obok tradycyjnego HDMI), do którego możemy podpiąć również (poza sygnałem obrazu) urządzenia mobilne w celu ich ładowania (napięciem 5 V przy natężeniu 3 A). Ostatnie złącze umożliwia podłączenie słuchawek.

Zasilacz jest zewnętrzny - o mocy 65 W. Monitor nie posiada przesadnie rozbudowanego OSD, ale pozwala regulować balans. Jest również kilka predefiniowanych trybów (Standardowy, Film, RTS, FPS i tryb niskiej emisji niebieskiego światła). Dwa pierwsze zostały całkiem precyzyjnie skalibrowane przez producenta, podczas gdy pozostałe starają się nam pomóc w grach gatunku odpowiadającego ich nazwie. OSD nie jest niestety po polsku i steruje się nim przy pomocy 4 przycisków umieszczonych pod monitorem.

To tylko podpisy przycisków – one same są dosyć głęboko osadzone w dolnej krawędzi. Nasze pomiary wykazały, że monitor charakteryzuje się 100% pokryciem gamutu sRGB, co jest optymalne do pracy, również z grafiką, jeżeli ta ma być używana w formie cyfrowej (czyli nie do druku).

Wizualizacja pokrycia gamutów sRGB (po lewej) oraz DCI-P3 (po prawej). Po kalibracji i profilowaniu monitor uraczył nas niemal idealnym odwzorowaniem standardowej przestrzeni kolorów RGB, a również w szerszych gamutach radzi sobie nienajgorzej.

Weryfikacja odwzorowania kolorów (po lewej względem sRGB, a po prawej względem DCI-P3) dla fabrycznej kalibracji. Po ręcznej kalibracji i profilowaniu monitor MSI mieści się poniżej rekomendowanego delta E = 1. Podświetlenie zastosowane przez MSI generuje ponad 300 nit jasności i robi to całkiem równomiernie (poza narożnikami, gdzie mamy ponad 10% spadku jasności). Kontrast natywny to ponad 4000:1, choć w części trybów będzie znacznie niższy. Można też wspomagać się dynamicznym kontrastem.

Obraz całkiem dobrze trzyma równomierność chromatyczną, ale ma problem z utrzymaniem tej samej jasności na całej powierzchni. Ogólnie to całkiem solidny monitor z jedną tylko poważną wadą – rozdzielczością. Od dawna jesteśmy zdania, że 27” zupełnie nie pasuje do 1080p, zwłaszcza w modelu, który ma być dedykowany do szeroko pojętej pracy i multimediów. To nie tylko zbyt mała przestrzeń robocza do poważnych zajęć, ale dodatkowo zbyt mała ostrość obrazu, co w czasach, gdy nasze telefony oferują obraz ostry jak żyleta, zwyczajnie rzuca się w oczy.

A tak wygląda z tyłu, jeżeli się zastanawialiście. Nasza ocena monitora MSI Modern MD271C 70% 3.5/5

MSI Creator P50 to zaskakująco kulturalny komputer, choć wiąże się z tym pewien haczyk..

MiniPC w zasadzie dzielą się na dwie kategorie – bardzo głośne i wydajne lub bardzo ograniczone, ale ciche. MSI Creator P50 znacznie bliżej tej drugiej stronie barykady, co w kontekście jego docelowych zastosowań uznajemy za bardzo dobry wybór. Ostatecznie nikt nie chciałbym pracować z ciągłym szumem w uszach, jaki zwykle fundują nam podobnej wydajności laptopy. Tym bardziej, że nawet z uwzględnieniem limitów, jakie MSI na swój produkt nałożyło, to nadal bardzo szybka maszyna, która poradzi sobie nawet ze złożoną pracą projektową lub graficzną.

Najbardziej limit wydajności dotyczy procesora, gdyż ten nigdy na dłużej nie przekroczy 65 W poboru energii. Co to oznacza w praktyce? Otóż typowy Intel Core i5-11400, jeżeli damy mu odpowiednie warunki, potrafi podnieść taktowanie wszystkich rdzeni do 4,2 GHz i na tym poziomie trzymać je tak długo, jak będzie to konieczne. Tymczasem MSI Creator P50 z tym właśnie procesorem zbija taktowanie do 3,3 GHz, gdy obciążymy wszystkie rdzenie… mówimy zatem o ponad 20-procentowym obniżeniu wydajności. Zastanawia Was, jak w takim przypadku sprawdzi się wariant z Core i7? Spieszymy z odpowiedzią – taktowanie dla obciążenia 8 rdzeni wynosi 2,8 GHz…

Limity nałożone przez MSI wynikają z wydajności chłodzenia oraz chęci utrzymania komputera relatywnie cichym nawet pod obciążeniem

Kolejnym, tym razem sprzętowym, limitem jest wydajność mobilnych kości RAM. Te, co prawda, są taktowane z optymalną efektywną częstotliwością 3200 MHz, ale osiągają ją przy znacznie wyższym opóźnieniu niż w typowym PC. Mówimy tu o wzroście CL ze standardowych 16 do 22 cykli. Tu najbardziej poszkodowane są w sumie gry, gdyż aplikacje profesjonalne aż tak na tym aspekcie pracy RAM się nie opierają.



Jak na taki rozmiar to MSI Creator i tak całkiem nieźle balansuje kwestię wydajności i kultury pracy.

Zaskoczyło nas natomiast, jak cicho, nawet pod obciążeniem, pracuje karta graficzna. Co więcej, gdy wybierzemy profil „ekstremalnej wydajności”, jej taktowanie (GPU i vRAM) zostaje podniesione, aby jeszcze zwiększyć wydajność! Ostatecznie podczas pełnego obciążenia (test w grach) komputer generuje około 43 dB. Jeżeli skupimy się tylko na obciążanie procesora, natężenie dźwięku spada do już bardzo komfortowych 38 dB, ale podczas wykonywania typowej pracy nie przekracza 33 dB (pomiary z odległości 80 cm od obudowy, dźwięk tła to 26 dB). Brawo MSI :)

Wydajność MSI Creator P50 nawet mimo limitów jest całkiem wysoka

Pora abyście przekonali się, jak opisane wyżej limity wpływają na wyniki wydajności. Testy rozpoczniemy od sprawdzenia wydajności ogólnej, a jako że testujemy niewiele tego typu komputerów, to wyniki porównamy również do wydajności laptopów. Dodatkowo nanosimy też wyniki tego samego zestawu po wymianie CPU na Core i7-11700, który jest również dostępny w ofercie MSI.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i7-11700 + GeForce RTX 3060 6722 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i5-11400 + GeForce RTX 3060 6634 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Wyniki są ogólnie wysokie, ale nie da się ukryć, że nie nadążają za laptopami z podobnej generacji. Oczywiście wyniki te osiągają pracując znacznie ciszej, ale trzeba mieć na uwadze, że wydajność nie będzie nawet zbliżona do tej, którą mogliście obserwować np. w naszym premierowym teście tych procesorów.



Po lewej wyniki wariantu z procesorem Intel Core i5-11400, a po prawej z Intel Core i7-11700.

CrossMark [punkty]

wynik ogólny + wyniki cząstkowe pod wykresem

Desktop PC

Core i9-12900K, RTX 3080 Ti,

32 GB RAM 6200 MHz 1915

1693 / 2250 / 1463 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i7-11700 + RTX 3060

32 GB RAM 3200 MHz 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz 1389

1330 / 1541 / 1158 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i5-11400 + RTX 3060

32 GB RAM 3200 MHz 1360

1397 / 1380 / 1203 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 37 1280

1261 / 1453 / 911

Bardziej nastawiony na codzienne zastosowania test Crossmark jest dla MSI łaskawszy, choć do pełnowymiarowych PC, zwłaszcza z obecnej generacji CPU, sporo brakuje. Przypominamy jednak, że twórcy tego testu określi poziom 1000 pkt. jako optymalny komfort pracy (i nadal można kupić sporo urządzeń, zwłaszcza tanich laptopów, które nawet połowy tego pułapu nie osiągają).

MSI Creator P50 nie korzysta z najnowszych rozwiązań dyskowych

Kolejne, co sprawdziliśmy, to syntetyczna wydajność dysków – te, przypominamy, są w konfiguracji 512 GB SSD NVMe (PCI-E 3.0 x4) + HDD 2,5” 1 TB. Niestety nie jest to obszar, w którym MSI błyszczy i nie mamy tu na myśli tylko faux pas związanego ze stosowaniem dysku magnetycznego w nowoczesnym PC.

Wybrany SSD to budżetowa konstrukcja bez własnej pamięci DDR, co czyni ją bardzo podatną na spowolnienie po zapełnieniu (gdy znacznie zmniejszymy bufor SLC). Zresztą nawet przed zapełnieniem nie jest to przesadnie szybki dysk – o ile w pracy biurowej zupełnie tego nie będziemy zauważać, tak przy pracy z edycją video już daje się to we znaki. Potwierdza to również test wydajności dysku w zastosowaniach kreatywnych z pakietu 3DMark.

Dysk HDD pracuje wyjątkowo cicho, co nieco łagodzi fakt jego obecności. Jest to jednak okupione wydajnością, która nawet jak na 2,5-calowy model jest raczej przeciętna.



Testy dysku HDD - zmniejszyliśmy próbkę danych aby nie czekać całego dnia.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych - czy MSI Creator P50 nadaje się dla twórców?

Teraz w sumie najważniejsze testy wydajności – dotyczące pracy w faktycznych aplikacjach profesjonalnych. Tu ponownie testy wykonaliśmy na obu dostępnych w ofercie procesorach.

Pomiar wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: MSI Creator P50

Intel Core i5-11400

RTX 3060 (160 W)

6490 zł MSI Creator P50

Intel Core i7-11700

RTX 3060 (160 W)

6490 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł Cinebench R20

Single Core: 533 577 551 587 478 Cinebench R20

Multi Core: 3136 3536 4948 4971 4089 Cinebench R23

Single Core: 1388 1501 1414 1511 1249 Cinebench R23

Multi Core: 8154 8878 12 744 13 189 10 466 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 5:13.32 4:34.65 3:18.39 4:31.42 4:21.39 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty[: 1:54.38 3:57.98 1:18.48 1:31.48 2:01.03 OctaneBench 2020: 289.12 292.87 403.00 338.32 298.99 Next V-Ray 5

CPU [vsamples]: 6250 7217 N/A

(V-Ray 5: 9176 vs) 14 627 12 378 Next V-Ray 5

GPU + CPU (CUDA) [vpaths]: 893 923 N/A

(V-Ray 5 CUDA: 1000 vp) 391 367 Next V-Ray 4

GPU (RTX) [mpaths]: 1104 1104 N/A

(V-Ray 5 RTX: 1678 vr) 411 424 7-Zip [MIPS] 44 864 48 312 64 501 49 797 66 118

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: MSI Creator P50

Intel Core i5-11400

RTX 3060 (160 W)

6490 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł 3DSMax 07 (FHD): 94.4 88.07 96.03 87.43 Catia 06 (FHD): 48.43 63.31 61.73 49.00 Creo 03 (FHD): 84.62 74.76 90.92 77.91 Energy 03 (FHD): 13.54 26.91 22.42 20.52 Maya 06 (FHD): 295.19 330.46 358.02 248.08 Medical 03 (FHD): 25.07 31.96 28.18 26.07 SNX 04 (FHD): 15.21 19.96 19.07 15.70 Solidworks 05 (FHD): 179.42 230.25 233.37 158.32

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: MSI Creator P50

Intel Core i5-11400

RTX 3060 (160 W)

6490 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070

8499 zł HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

7399 zł Media and Entertainment 2.09 2.94 2.49 1.14 Wynik CPU: 1.71 2.41 2.1 1.07 Wynik grafiki: 3.05 3.85 3.74 0.53 Wynik dysku: 2.61 4.59 2.78 3.0 Product Development: 1.51 2.23 1.6 1.07 Wynik CPU: 1.51 1.87 1.94 1.31 Wynik grafiki: 1.02 1.27 1.29 0.15 Wynik dysku: 2.21 6.65 1.13 2.74 Life Sciences: 1.95 2.25 2.19 2.07 Wynik CPU: 1.54 2.09 1.83 2.57 Wynik grafiki: 3.63 4.68 4.32 0.87 Wynik dysku: 2.11 1.36 1.9 1.06 Energy: 2.01 2.71 2.5 1.41 Wynik CPU: 1.66 2.24 2.1 1.47 Wynik grafiki: 2.89 5.49 4.63 0.76 Wynik dysku: 3.71 3.5 3.3 2.08 General Operations: 1.74 2.00 1.78 1.64 Wynik CPU: 1.57 1.66 1.74 1.31 Wynik dysku: 2.35 3.53 1.89 3.22 Financial Services: 1.75 3.00 2.11 0.88 GPU Compute: 4.08 5.31 4.83 1.35

Najbardziej w sumie dziwi mała różnica między Core i5 oraz Core i7 - tzn. dziwiłaby, gdybyśmy nie sprawdzili wcześniej limitów i taktowania narzuconego przez MSI na oba procesory. W tej sytuacji tylko w zastosowaniach 1-2 wątkowych mocniejszy procesor daje o sobie znać. Niezależnie już od wybranego procesora wydajność wypada stanowczo poniżej oczekiwań, przynajmniej dla tych bardziej wymagających zastosowań. Renderowanie odbywa się wolniej niż na laptopach z poprzednią generacją CPU. Gdy wspomożemy się GPU, to pozwala tę stratę w wydajności CPU nadgonić, ale i tak nie udaje się nawiązać walki z mobilnym RTX 3070.

MSI Creator P50 to nie jest zestaw, który kupujemy ze względu na jego wydajność – ta jest wysoka, ale bez problemu znajdziemy klasycznego PC lub gamingowego laptopa, który okaże się szybszy

Wyniki w pakiecie SPECworkstation 3.1 w dół ciągnie równie mocno wydajność dysku, co ograniczony procesor. Niemniej wszystkie te aplikacje działały ogólnie dobrze i praca odbywała się raczej komfortowo, jeżeli oczywiście nie przeszkadza nam znacznie dłuższe oczekiwanie na render podglądu albo tym bardziej finalnego obrazu/filmu. Aplikacje projektowe bez problemu działy na wielu ViewPortach jednocześnie. Pozostaje zatem się zastanowić, czy taka pogoń za wynikami testów za każdym razem ma sens, bo faktycznie jesteśmy już na takim etapie rozwoju PC, że głównie gry domagają się coraz wyższej wydajności.

Na MSI Creator P50 również pogramy, ale na pewno nie jest to zestaw optymalny dla graczy

A skoro już o temat grania zahaczyliśmy, to oczywiście takie testy też wykonaliśmy i, co ciekawe, tutaj MSI Creator P50 radzi sobie znacznie lepiej (co nie oznacza, że wyśmienicie) niż w przypadku wcześniejszych testów. Wynika to oczywiście z tego, że w grach nadal najważniejsza jest wydajność karty, a procesor rzadko będzie wymagał (w połączeniu z kartą klasy RTX 3060) więcej niż te 65 W. Sama karta zresztą operuje z limitem 160 W, co jest niemal na poziomie referencyjnych kart (te limitowane są do 170 W, choć już niereferencyjne modele z lepszym chłodzeniem miewają limit bliżej 200 W).

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 9685 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i7-11700 + GeForce RTX 3060 8381 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i5-11400 + GeForce RTX 3060 8074 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 5791 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i7-11700 + GeForce RTX 3060 4918 MSI Creator P50 [desktop]

Intel Core i5-11400 + GeForce RTX 3060 4835 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 4828

Wyniki potwierdzają też nasze obserwacje odnośnie wpływu procesora na wydajność 3D - niespełna 4% wyższy wynik konfiguracji z Intel Core i7 raczej nie skłania do dopłacania. W odniesieniu do bardziej mobilnych konkurentów oba warianty MSI Creator P50 lądują w okolicy mobilnego RTX 3060, co potwierdzają też wyniki w grach.

Pomiar wydajności MSI Creator P50 w grach

Porównanie wydajności w grach Lenovo Legion 7 z RTX 3080 z Legion 5 Pro z RTX 3070 [FPS]

Rozdzielczość 2560x1600 px, więcej = lepiej

CS:GO

(Najwyższe detale + MSAAx8)

skala wykresy 1:5 441

97

411

88 Cyberpunk 2077

(Ultra, RT Ultra + DLSS Q) 51

28

50

17 Dying Light 2

(Ultra, RT Ultra + DLSS Q) 57

39

55

31 Horizon Zero: Dawn

(Ultra + TAA ) 88

65

84

61 Shadow of the Tomb Raider

(Ultra + RT

1080p z TAA, 1600p z DLSS Q) 76

60

75

60 Legenda MSI Creator P50 (i7) - średni FPS

MSI Creator P50 (i7) - 1% Low FPS

MSI Creator P50 (i5) - średni FPS

MSI Creator P50 (i5) - 1% Low FPS

Ponownie nie jest to wydajność, o jakiej mogliście czytać podczas premierowych testów karty RTX 3060, ale przypominamy, że wtedy testowaliśmy ją z 16-rdzeniowym procesorem Ryzen 9 w obudowie, do środka której można by włożyć cztery sztuki dziś opisywanego MSI Creator P50…

Pomiar poboru energii przez zestaw MSI Creator P50

Na koniec jeszcze szybki raport z testów poboru prądu z gniazdka przez testowany przez nas model z Core i5 (model z Core i7 pobiera marginalnie więcej prądu):

Spoczynek 40 W Obciążenie renderem CPU 105 W (170 W peak) Obciążenie grą 265 W (310 W peak)

To kolejna zaleta MSI Creator P50 albo raczej następstwo nałożonych przez MSI limitów. Zestaw wymaga bardzo mało prądu do tak wydajnego działania – innymi słowy jest znacznie oszczędniejszy w przeliczeniu wydajności na zużywaną energię, a to już może być istotna karta przetargowa w sytuacji, gdy do firmy musimy zakupić kilkadziesiąt takich komputerów – różnica w rachunku za prąd może zacząć odgrywać istotną rolę.

Czy warto kupić komputer MSI Creator P50?

Biorąc do testów taki zestaw, z góry nastawialiśmy się na pewne kompromisy i te ostatecznie okazały się być dobrze przez MSI dobrane względem tego, komu ta maszyna ma służyć. Postawiono tu na możliwie cichą pracę zestawu w typowych scenariuszach, połączoną z wystarczającą do ich realizowania wydajnością. A to wszystko w uroczej małej obudowie, która będzie zdobić nam minimalistyczne biurko.



Dla mniej wtajemniczonych może się wydawać, że pracujemy na jakiejś nowej konsoli do gier ;)

Najbardziej z tego obrazu wyłamuje się w sumie uboga ilość portów (tych z tyłu), którą MSI stara się nadrobić ich przepustowością. Po prawdzie udaje mu się to, gdyż w razie potrzeby można się poratować nawet bardzo rozbudowanym replikatorem portów wpiętym w Thunderbolt 4 (tylko dlaczego to złącze wyprowadzono z przodu?!). Z pewnością też nie zabraknie nam przepustowości podczas łączności z siecią – niezależnie, czy wybierzemy kabel 2,5 GbE, czy 3,6 Gbps w przypadku Wi-Fi 6E.

MSI Creator P50 to idealny zestaw dla osób szukających przede wszystkim stylu, ale nadal potrzebujących dosyć wydajnego sprzętu

Limity ustalone prze MSI potrafią mocno podciąć skrzydła, zwłaszcza procesorowi, do tego stopnia, że miejscami zacierają się różnice między Core i5 oraz Core i7. Nie pomagają tu też dyski, zwłaszcza że jeden z nich to HDD (choć można wybrać opcję z SSD w jego miejscu – gorąco polecamy). Najmniej oberwało się karcie, która oferuje zbliżoną wydajność do tego, czego byśmy po RTX 3060 oczekiwali. Taka jednak jest cena za kompaktowe rozmiary przy zachowaniu wysokiej kultury pracy.



MSI Creator P50 jest również gotowy do używania horyzontalnie.

Nasz zestaw z Core i5 wyceniono na 6500 zł, co jest naszym zdaniem zbyt wysoką kwotą, jeżeli patrzeć tylko przez pryzmat wydajności. Tak o 30% za wysoką kwotą. Jednak w takim komputerze to nie wydajność jest najważniejsza i płacimy też za miniaturyzację oraz design. Z pewnością MSI znajdzie chętnych na tak ładny i wydajny komputer, choć równie oczywiste jest, że nie jest to zestaw dla każdego. Jeżeli jednak do grona zainteresowanych się zaliczacie, to w ramach ciekawostki dodamy, że warto decyzję zakupową podjąć już teraz. Trwa bowiem obecnie konkurs, w którym najciekawsze opinie o takim, właśnie zakupiony zestawie, będą nagradzane drugim identycznym, którym będzie można np. obradrować kogoś w rodzinie :)

Nasza ocena komputera MSI Creator P50 w kategorii zestawów do pracy 74% 3.7/5

Opinia o MSI Creator P50 Plusy bardzo mały rozmiar komputera,

wysoka kultura pracy,

atrakcyjny design,

Thunderbolt 4 + USB-C gen 2x2,

szybka łączność Wi-Fi 6E i 2,5 GbE,

możliwość rozbudowy lub własnoręcznej naprawy. Minusy bardzo ograniczona wydajność procesora,

nieco mało portów,

wolne pamięci SODIMM,

nieporęczny zasilacz zewnętrzny,

budżetowy dysk SSD oraz ogólnie obecność HDD,

za wysoka cena względem możliwości.

Sprzęt do testów dostarczył producent - MSI.