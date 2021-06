Wakacyjny czas rządzi się swoimi prawami – wykorzystaj go dobrze. Podpowiadamy, jakie akcesoria i gadżety na lato warto kupić, by w pełni cieszyć się czasem spędzanym na świeżym powietrzu, a także by czuć się bezpiecznie podczas jazdy na wczasy i w trakcie powrotu.

Sprzęt na lato 2021 - dobre gadżety i akcesoria

Ubiegłoroczne wakacje wielu z nas nie pozwoliły wypocząć, ale w tym roku – choć pewne ograniczenia wciąż istnieją – lato powinno być znacznie bardziej pogodne. Czy to w mieście, czy poza nim będziemy mogli oddawać się najróżniejszym formom relaksu, rozrywki i aktywności na świeżym powietrzu, by naładować swoje wewnętrzne akumulatory do pełna. Można zwiedzić najbliższą okolicę na elektrycznej hulajnodze lub rowerze, pospacerować po lesie czy górach, odkrywając nowe szlaki, rozpalić grilla lub ognisko, porobić zdjęcia telefonem albo dronem, a może nawet nagrać film.

Przygotowaliśmy dla ciebie propozycje takich gadżetów i akcesoriów, które pomogą ci czerpać z lata jak najwięcej przyjemności. Nie zapomnieliśmy jednak także o urządzeniach, pozwalających ci zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wakacyjnych podróży.

Bezpieczna podróż na wczasy – z 70mai i Xblitz

Jeżeli planujesz wyjechać gdzieś dalej i wybierasz opcję „własny samochód”, to zatroszcz się o to, by czuć się pewnie. Pomoże ci w tym samochodowy wideorejestrator. Życzymy ci, by nagrania z niego nie były potrzebne, ale w razie czego taki gadżet naprawdę może się przydać.

Dobrym wyborem będzie 70mai A400 Dash Cam – przykuwa wzrok stylową konstrukcją, ale ta jest tylko ładną otoczką dla tego, co najważniejsze. A najważniejsze jest to, że nagrywa filmy w rozdzielczości 1440p przy 30 klatkach na sekundę i 145-stopniowym kącie widzenia. Dzięki temu jest w stanie zarejestrować wszystkie szczegóły (ewentualnego) zdarzenia. Przysłona F2.0 i szeroki zakres dynamiki pozwalają ci zaś liczyć na równie wysoką jakość za dnia, jak i w nocy czy przy niesprzyjającej pogodzie.

Wbudowany czujnik przeciążeń zabezpiecza nagrania przed nadpisaniem, gdy wykryje niepokojące zdarzenie, ale oczywiście można też zapisać wideo samodzielnie. To nietrudne, szczególnie że kamera oferuje polski interfejs.

Rozsądną opcją jest również Xblitz S10 Duo – wideorejestrator, a właściwie zestaw dwóch kamer samochodowych, dzięki czemu widać to, co działo się przed twoim autem, jak i za nim. Obie rejestrują nagrania w rozdzielczości Full HD, ale dodatkowo ta tylna może pełnić funkcję kamery cofania – podgląd wyświetla się wówczas na wyświetlaczu zintegrowanym z tą przednią.

Wysokiej jakości matryca Sony zapewnia pełne detali i dobrze wyglądające filmy, w dzień i w nocy. Dzięki temu naprawdę może polegać na tym gadżecie – a przecież po to właśnie go kupujesz.

Bezpieczeństwo i komfort w trasie zapewni ci również przenośny kompresor – niewielkie urządzonko, które pozwoli ci szybko napompować koło samochodowe. Taki na przykład 70mai Air Compressor Lite zrobi to w mniej niż 5 minut – jasne, to nie jest prędkość przemysłowej sprężarki, ale przypominamy, że mówimy o maleństwie, które bez problemu możesz zawsze wozić ze sobą, by w razie potrzeby podłączyć je do gniazda zapalniczki, z którego jest zasilane.

Kompresor 70mai ma też dodatkowe dysze, dzięki którym równie szybko i wygodnie nadmuchasz materac, piłkę czy zabawki plażowe. Sprawdzi się więc nie tylko podczas podróży, ale też już po tym jak dotrzesz na miejsce.

Elektryczne hulajnogi Xiaomi i Frugal, by poczuć wiatr we włosach

Czas od wiosny do jesieni jest idealny, by korzystać z małych pojazdów elektrycznych. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro to bardzo dobra hulajnoga elektryczna, polecana i używana przez wiele osób w Polsce i nie tylko.

Gwarantuje większe bezpieczeństwo i stabilność niż pojazdy jednokołowe oraz tak zwane hoverboardy, a przy tym ma daleki zasięg. Mi Electric Scooter Pro teoretycznie może przejechać do 45 km na jednym ładowaniu, a w praktyce około 35 km, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Rozpędza się do 25 km/h. Jest solidnie wykonana, składana, ma jasne światło z przodu oraz czerwone z tyłu. Jest też wyświetlacz, na którym prezentowane są: prędkość, stopień naładowania akumulatora, tryb jazdy i inne informacje.

Niedawno mieliśmy też okazję pojeździć trochę na hulajnogach Frugal. Konkretnie przetestowaliśmy trzy modele, wśród których możesz znaleźć ten odpowiedni dla siebie. Dowiedz się więcej i sprawdź je w akcji na naszym materiale wideo:

Frugal Touring 2.0 to zaawansowany model z zasięgiem do 32 km, szerokim podestem, kuferkiem na mały bagaż i kołami, które nieźle radzą sobie z nierównościami…

… Frugal Cyber to bardziej uniwersalna hulajnoga, która wciąż rozpędza się dynamicznie i bez problemu radzi sobie z nierównościami w miejskim terenie…

… A Frugal Alpha to propozycja kierowana przede wszystkim do nastolatków. Znacznie lżejsza i z nieco niżej osadzoną kierownicą, ale nadal oferująca niezłe osiągi.

Trzy sposoby na zdjęcia i filmy z wakacji - od DJI i Canon

Lato, a w szczególności wakacje, to dobry czas na wszelkie aktywności poza domem. Niezależnie od tego, czy pływasz żaglówką, albo kajakiem, jeździsz wyczynowo na rowerze, wędrujesz po górach, czy po prostu chcesz uwiecznić wakacje z rodziną, przyda Ci się dobra kamera sportowa, taka jak DJI Osmo Action, którą testowaliśmy dla was wcześniej. To doskonała alternatywa dla GoPro.

Główna zaleta jest taka, że kamera w ochronnej obudowie, wytrzyma znacznie więcej, niż typowy smartfon. Jest odporna na uderzenia, upadki i zachlapanie. Można ją też o wiele łatwiej zamocować, do różnych powierzchni, za pomocą uchwytów i przyssawek. Bez problemu umieścimy ją na kasku, motocyklu, samochodzie, łodzi lub założymy na siebie za pomocą szelek.

Ponadto DJI Osmo Action nagrywa piękne filmy 4K/60 kl/s, imponujące szczegółowością. Wyróżnia się też doskonałą stabilizacją obrazu RockSteady, która gwarantuje płynne filmy, bez silnych wstrząsów, nawet gdy biegniemy lub jedziemy rowerem po nierównym terenie. Kamera ma dwa wyświetlacze (przód i tył). Działa ponad godzinę w 4K60, z aktywną stabilizacją i ponad 2 godziny w FHD30, z wyłączoną stabilizacją.

Piękne nagrania można robić nie tylko z ziemi, ale również z powietrza. Nada się do tego testowany przez nas dron DJI Mavic Mini. To dobry dron dla początkujących i nie tylko. Jest idealny dla tych, którzy chcą nagrać atrakcyjne filmy, w łatwy i przyjemny sposób. Rozdzielczość 2720 x 1530 px 30 kl/s lub Full HD 1920 x 1080 px 60 kl/s, w połączeniu z dobrym sensorem i obiektywem daje znakomite efekty.

Akumulator wystarcza maksymalnie na 30 minut lotu. DJI Mavic Mini może latać z prędkością 13 m/s (około 46 km/h), wznosić się 4 m/s i opadać 3 m/s. Steruje się nim za pomocą kontrolera, z podglądem na smartfonie (Android lub iPhone). Dron jest mały, składany i lekki, więc łatwo można go przenosić.

Jeżeli natomiast nazywasz się miłośniczką lub miłośnikiem obserwowania przyrody, to może cię zainteresować ta ciekawostka, jaką niewątpliwie jest Canon PowerShot ZOOM. To nieduży, wręcz kieszonkowy aparat cyfrowy z 12,1-megapikselową matrycą, którym możesz zrobić dobre zdjęcia i nagrać filmy Full HD. Największe wrażenie robi jego obiektyw.

Jak na aparat ze słowem ZOOM w nazwie przystało, oferuje przybliżenie 100 i 400 mm (a cyfrowo nawet 800 mm), dzięki czemu możesz dokładnie przyjrzeć się ptakom i innym reprezentantom fauny, jak i flory, nawet z dużej odległości – przez jasny wizjer cyfrowy. Docenisz też autofokus i 4-osiową stabilizację optyczną. Miłym dodatkiem jest również tryb zdjęć seryjnych (10 kl./s).

Aparat waży tylko 145 gramów i ma pasek na nadgarstek, co sprawia, że nosi się go wygodnie i bezpiecznie. Producent dorzucił do tego wszystkiego jeszcze moduły Wi-Fi i Bluetooth, dzięki którym szybko i bezproblemowo prześlesz zrobione zdjęcia i nagrane filmy na inne urządzenia lub od razu do znajomych, za pomocą aplikacji Canon Camera Connect na smartfona.

Kompan na nadgarstku - sprawdź smartwatcha Huawei, Suunto i Garett

Dobry smartwatch to rzecz przydatna przez cały rok. Szczególnie taki, który nie kosztuje fortuny, a ma większość przydatnych funkcji. Ciekawym modelem jest nowy Huawei Watch GT 2e, którego niedawno testowaliśmy. Warto od razu zaznaczyć, że zadziała on również ze smartfonami innych producentów, choć oczywiście do telefonów Huawei pasuje najlepiej.

Do czego przyda się taki zegarek? Przede wszystkim do wyświetlania powiadomień z telefonu oraz do treningu sportowego. To bardzo dobry wybór dla osób, które amatorsko, kilka razy w tygodniu biegają lub chodzą na siłownię. Mierzy puls i nasycenie tlenu we krwi, liczy kroki, ma barometr, a nawet GPS. Wyposażono go też w czytelny wyświetlacz AMOLED oraz baterię wystarczającą nawet na dwa tygodnie działania.

Jeżeli natomiast sport to twoje życie i szukasz kompana dla przygód z prawdziwego zdarzenia, to rzuć okiem na Suunto 9 Peak. To zegarek sportowy o smukłej i dyskretnej, a zarazem wytrzymałej konstrukcji, w której wnętrzu drzemie jednak kompletny pakiet podzespołów do monitorowania aktywności.

Dziewiątka z dopiskiem Peak przez całą dobę mierzy puls i natlenienie krwi, a do tego monitoruje aktywność w przeszło 80 trybach sportowych. Ma na pokładzie GPS-a i barometr, dzięki czemu sprawdza się podczas podróży w nieznane, a wisienką na torcie jest wodoszczelność (w klasie 100 m). Oprócz wytrzymałości, funkcjonalności i precyzji sporym atutem tego zegarka jest też długi czas pracy, dochodzący do tygodnia w trybie wycieczki.

Wakacje to dla dzieci czas większej swobody, a jednocześnie – dodatkowych zagrożeń. Dlatego rodzicom rekomendujemy kupno taniego i dobrego smartwatcha dla dzieci, z telefonem i GPS'em. Dobrym przykładem jest testowany przez nas niedawno Garett Kids 4G.

Zegarek służy do szybkiej lokalizacji dziecka, zarówno na zewnątrz przez GPS, jak i w budynku przez sieć komórkową (LBS). Wyposażono go w miejsce dla karty SIM, mikrofon oraz głośnik, więc można zadzwonić do dziecka w każdej chwili (albo dziecko do rodziców). Dodatkowo możliwe są też rozmowy wideo, bo Garett Kids 4G ma wbudowaną kamerę. Wyświetlacz jest czytelny, obudowa solidna, pyłoszczelna i wodoszczelna, a akumulator wystarcza na 2 dni.

Samsung ma telefon z dużym akumulatorem na letnie wyjazdy

Latem często przebywamy poza domem, a to oznacza, że jesteśmy z dala od gniazdka elektrycznego. Dlatego bardzo przydatny będzie smartfon z dużą baterią, którego nie trzeba często ładować. A najlepiej jeśli to będzie dobry i tani telefon do 1000 zł. Taki właśnie jest Samsung Galaxy M21. Ma potężny akumulator 6000 mAh, który wystarcza na 3 dni działania, więc można go wziąć na cały weekend, bez ładowarki.

Ponadto smartfon wyposażono w duży wyświetlacz AMOLED. Kolory są żywe, kontrast wysoki, a jasność dobra. Latem przydatne będą też dobre aparaty i nagrywanie filmów 4K, a na co dzień skorzystamy z płatności zbliżeniowych przez NFC. Słowem: Samsung Galaxy M21 to bardzo dobry telefon na wakacje i na co dzień.

Energia w podróży - powerbank Xiaomi i ładowarka Navitel

A co jeśli wyjeżdżasz na dłużej i nawet znakomita bateria w smartfonie Samsung Galaxy M21 Ci nie wystarczy? Wtedy kup dobry powerbank, taki jak Redmi 18W Fast Charge Power Bank 20000 mAh. Jak sama nazwa wskazuje ma on pojemność aż 20000 mAh (74 Wh), ale kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Ma dwa duże porty USB-A, jeden USB-C i jeden micro USB. Może więc ładować kilka urządzeń jednocześnie, z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi oraz ochroną przeciwko przeładowaniu.

Zaczęliśmy od samochodów i na nich skończymy. Latem bowiem często nim podróżujemy, więc przydatny będzie też dobry uchwyt samochodowy do telefonu. Mały, ładny i solidny, a najlepiej od razu ładujący akumulator w smartfonie. Navitel SH1000 PRO to uchwyt na telefon z ładowaniem indukcyjnym (bezprzewodowym), w bardzo popularnym standardzie Qi. Będzie zatem działał z różnymi modelami telefonów i ładował je sprawnie dzięki mocy do 15 W (w zależności od mocy ładowarki 12 V).

Co ciekawe uchwyt jest zautomatyzowany - otwiera się samoczynnie po przekręceniu kluczyka, a po włożeniu telefonu zamyka się i dostosowuje do odpowiedniej szerokości urządzenia (52 - 82 mm). Jest obrotowy i można go zamontować w kratce nawiewu.

Daj znać, który z powyższych sprzętów elektronicznych przydałby ci się najbardziej. Jeśli masz własne propozycje, których nie ma w tym zestawieniu, zaproponuj je w komentarzu. Miłego lata! :)