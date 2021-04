Samsung Galaxy A52 5G ma wodoszczelną obudowę, wyświetlacz AMOLED 120 Hz, bardzo dobre aparaty, stabilizację optyczną z tyłu, mini jack 3,5 mm, hybrydowy dual SIM, NFC i niezłą baterię. To nowość w ofercie firmy Samsung. Czy warto kupić Galaxy A52 5G? Zapraszam do recenzji.

Samsung Galaxy A52 5G - recenzja

Wśród telefonów za mniej niż 2000 zł Samsung ma bardzo mocną pozycję i dużą grupę wiernych użytkowników, ale z całą pewnością dokucza mu potężna drzazga pod paznokciem. Chodzi oczywiście o Xiaomi, a dokładniej o nowego POCO F3 5G.

Galaxy A52 5G czy POCO F3 5G? Który jest lepszy?

Już po nazwach widać, że oba mają łączność 5G, która w najbliższych latach będzie standardem również w Polsce. Wyposażone są też w wyświetlacze AMOLED 120 Hz, 6/128 GB pamięci w wersji podstawowej, podobne akumulatory, dwa głośniki i łączność zbliżeniową NFC. Ale…

POCO F3 5G jest tańszy (1599 vs 1899 zł) - w tej klasie sprzętu 300 zł robi sporą różnicę. Jest też lepszy do gier i zaawansowanych aplikacji, bo ma znacznie wydajniejszy procesor (Snapdragon 870 vs 750G) oraz szybszą pamięć masową (UFS 3.1 vs 2.1). POCO dysponuje też nowszym Wi-Fi 6, trochę mocniejszą ładowarką (33 W vs 25 W, a standardowo tylko 15 W w Samsungu). Jest również wykonany z lepszych materiałów, bo ma aluminiowe ramki i szkło Gorilla Glass 5 z tyłu, a Samsung ma w tych miejscach tworzywo sztuczne.

Jednak Galaxy A52 5G absolutnie nie jest na przegranej pozycji. Z całą pewnością walczy wodoszczelną obudową i lepszymi aparatami. Mają one wyższą rozdzielczość i mogą nagrywać filmy 4K zarówno z przodu, jak i z tyłu (POCO nagrywa 4K tylko z tyłu). Dużą zaletą jest też optyczna stabilizacja obrazu w podstawowym aparacie z tyłu, o której POCO F3 może tylko pomarzyć. Samsung ma klasyczne wyjście mini jack 3,5 mm na słuchawki przewodowe, a POCO nie ma. Galaxy dysponuje też slotem na dodatkową kartę pamięci microSD do 1 TB, co prawda jest on tylko hybrydowy, ale POCO nie ma nawet takiego. Na pokładzie jest też bardzo dobry (choć niestety niedoceniany) system szyfrowania Samsung KNOX, znakomity dla osób które przechowują ważne, wrażliwe i często cenne informacje na smartfonie (np. dokumenty służbowe).

Oczywiście w każdym smartfonie liczą się też realne wrażenia z obsługi, korzyści płynące z ekosystemu oraz indywidualne preferencje poszczególnych osób. Patrząc na specyfikację nie można definitywnie określić który z tych telefonów jest lepszy, ale z całą pewnością można napisać, że Xiaomi nie ułatwia życia Samsungowi.

Przyjrzyjmy się co dokładniej oferuje Galaxy A52 5G.

Wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz - dobry jest!

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to nowy Galaxy A52 5G oferuje w zasadzie wszystko, czego można oczekiwać od smartfonu w za mniej niż 2000 zł. Przede wszystkim technologię Super AMOLED, dzięki której kolory są nasycone, kontrast wysoki, a czerń głęboka. Po drugie ma odświeżanie 120 Hz, które zwiększa płynność animacji, przewijania stron internetowych, a także poprawia wrażenia w grach (nie jest adaptacyjne - mamy 120 albo 60 Hz). Po trzecie wielkość, która dla wielu osób będzie optymalna.

Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość FHD+ (1080 x 2400 px) i wsparcie dla HDR10+. Jest dość duży, by przyjemnie oglądać materiały wideo i korzystać z mediów społecznościowych, a jednocześnie wciąż na tyle zgrabny, by wygodnie mieścić się w kieszeni i w dłoni. Jakość kolorów jest bardzo dobra w filmach, grach i zdjęciach, a ostrość i szczegółowość pozwala bezproblemowo czytać nawet drobny tekst na stronach internetowych.

Ramki wokół ekranu są prawie symetryczne. Wciąż dolna jest trochę większa, ale nie rzuca się to zbyt mocno w oczy. Przedni aparat znajduje się w otworze, umieszczonym centralnie na górze wyświetlacza.

Wyświetlacz zawsze włączony

Diody powiadomień nie ma, bo jest funkcja Always On Display, która wyświetla ikony powiadomień, czas, dzień, datę i po dwukrotnym dotknięciu i przesunięciu w dół również widżety. Wśród nich jest np. pogoda, muzyka, plan na dziś, alarmy i parę innych.

Czas pracy na baterii - jest OK

Na tym telefonie osiągniemy kilkanaście godzin oglądania filmów online lub przeglądania stron internetowych (zazwyczaj około 14-15 godzin w zależności od jasności). Nawet jeśli zamiast 60 Hz używamy 120, to wielkiej różnicy nie odczujemy. Samsung dobrze zoptymalizował tę technologię.

W moich rękach telefon działa około 1,5 do dwóch dni na jednym ładowaniu, pod warunkiem, że nie korzystam z nawigacji GPS i zapisuję niewiele zdjęć. Gdy wliczałem w to lekko ponad godzinę nawigacji, 20 zdjęć i dwa filmy, dwie godziny słuchania muzyki na słuchawkach bezprzewodowych i oczywiście sporo przeglądania Internetu, to i tak telefon wytrzymywał od rana do wieczora. Można napisać, że jest w porządku.

Samsung Galaxy A52 5G wspiera szybkie ładowanie 25 W, ale standardowo w komplecie ma ładowarkę 15 W, więc pełne uzupełniane energii trwa ponad 1,5 godziny. To przeciętny wynik w tej klasie cenowej, ale trzeba się cieszyć, że w ogóle jest ładowarka w komplecie. Wynik jest daleki od tego co oferuje np. realme 8 Pro za znacznie mniejsze pieniądze.

Ładowanie akumulatora (15 W):

22 minuty - 25%

30 minut - 33%

1 godzina - 66%

1 godzina 8 minut - 75%

1 godzina 34 minuty - 100%

Dwa głośniki i mini jack 3,5 mm

Głośniki to mocna strona Galaxy A52 5G, przede wszystkim pod względem jakości. Dźwięk w filmach i grach brzmi dobrze, dość gładko i nie irytuje nawet przy maksymalnej głośności. Jeden głośnik umieszczono na dolnej krawędzi, a drugi w szczelinie nad wyświetlaczem. Pierwszy jest trochę mocniejszy i generuje odrobinę średnich tonów. Drugi jest wysokotonowy, ale dość głośny, więc nie ma wielkiej asymetrii.

Ogólnie rzecz ujmująć głośniki nie są wybitnie donośne, ale grają wystarczająco głośno i przyjemnie. Częściowo zawdzięczamy to też technologii Dolby Atmos, która sprawdza się na głośnikach, choć na słuchawkach wszelkie efekty zdecydowanie radzę wyłączyć.

Na dolnej krawędzi umieszczono też mini jack 3,5 mm, do którego można podłączyć słuchawki przewodowe. Tutaj też jest dobrze, bo zarówno na małych, jak i dużych słuchawkach możemy liczyć na wysoką jakość dźwięku. Brzmienie jest czyste, mocne i z solidnym basem.

Czytnik linii papilarnych

Umieszczono go pod powierzchnią wyświetlacza, więc nie psuje wyglądu obudowy. Działa dość dobrze, choć na pewno nie bije rekordów pod względem szybkości. Niedawno testowałem np. POCO X3 Pro, którego czytnik wprost imponuje szybkością (POCO F3 też ma taki).

dual SIM, microSD, NFC

Obecność NFC to w zasadzie obowiązek już w klasie cenowej około 1000 zł, więc nic dziwnego, że Galaxy A52 5G to ma. Ma też dual SIM, choć szkoda, że hybrydowy (jedną kartę nano SIM trzeba wyjąć, żeby włożyć microSD). Na pokładzie jest też Bluetooth 5.0 i dość szybkie Wi-Fi “ac” (nie ma Wi-Fi 6).

Galaxy A52 5G - wygląd

wymiary (wy/sz/gr): 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (zmierzone 9,4 mm bez aparatu lub 11,4 mm z aparatem)

masa: 189 g

wodoszczelność: IP67

materiały: szkło GG5 (przód), plastik (krawędzie boczne i tył)

Ocena stylistyki zależy od gustu. Mi się podoba, choć zamiast tego pudrowego błękitu wybrałbym raczej ciemną zieleń albo kolor morski (coś między zielonym a niebieskim). Co ciekawe tył niemal w całości przykryty jest jednym fragmentem tworzywa sztucznego znanego jako Glasstic (poliwęglan / plastik). Dotyczy to również wyspy z aparatami - tylko obiektywy i lampa błyskowa się wyróżniają.

Obudowa jest wodoszczelna, co z pewnością docenimy gdy złapie nas ulewa, albo telefon wpadnie do wanny. Galaxy A52 5G ma standard IP67, więc wytrzyma nawet całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra przez maksymalnie pół godziny.

Szybkość działania i wydajność

Galaxy A52 5G ma procesor Snapdragon 750G, który jest zupełnie w porządku, bo w połączeniu z dobrze zoptymalizowanym systemem Android 11 i One UI 3.1 działa po prostu szybko (a to chyba liczy się najbardziej). Na komfort obsługi i szybkość uruchamiania aplikacji nie ma co narzekać. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze.

Polecam jednak skrócenie czasu animacji lub ich całkowite wyłączenie w Opcjach Programistycznych. Wtedy system jeszcze szybciej reaguje na dotyk.

Jednak warto pamiętać, że za podstawową wersję trzeba zapłacić 1900 zł, a jak wiadomo za mniej niż 2000 zł można mieć znacznie wydajniejszy telefon, który lepiej nadaje się do grania i używania zaawansowanych programów. Rzecz jasna na myśl przychodzi Xiaomi Mi 10T 5G (Snapdragon 865) i POCO F3 5G (Snapdragon 870). Ba! Nawet tani POCO X3 Pro za 1100 zł ma wydajniejszy procesor Snapdragon 860.

Podkreślam jeszcze raz - Snapdragon 750G to wciąż dobry SoC, który w Galaxy A52 5G spisuje się świetnie i też nadaje się do grania, ale mimo wszystko pozostaje pewien niedosyt. Takie poczucie, że moglibyśmy mieć więcej za podobne lub mniejsze pieniądze.

3.4 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 79 kl/s GFXBench Manhattan 39 3DMark (Sling Shot) 3893 AnTuTu 8 332190 6.3 Parametry telefonu Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 6.5 cale/cali Waga 189 g 6.2 Bateria Bateria - rozmowy 1851 min. Bateria - internet 897 min. Bateria - filmy 1018 min. 8.7 Ocena subiektywna Jakość filmów 5 Jakość zdjęć 5.5 Jakość wykonania 4.8

Przydatne funkcje systemowe

Buds Together i Music Share - Odtwarzanie muzyki na dwóch parach słuchawek Galaxy Buds z jednego telefonu, a także opcja synchronizacji z drugim telefonem, by odtwarzać muzykę bez konieczności parowania głośników.

Quick Share - Szybkie i łatwe udostępnianie nawet bardzo dużych plików między smartfonami Galaxy.

Pasek boczny - Znany z niektórych smartfonów Samsung pasek można “wyciągnąć” z boku wyświetlacza. Daje szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji, kontaktów, narzędzi i widżetów (np. pogody, kompasu itp).

Skaler UHQ i Dolby Atmos - Pierwsza z tych opcji przydaje się w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów na słuchawkach przewodowych, a druga jest dobra do gier i filmów na głośnikach smartfona.

Powiadomienia świetlne - Telefon może informować o powiadomieniach migając wyświetlaczem i/lub diodą aparatu z tyłu.

Wiadomości od Google, asystent Bixby - W mojej opinii zmiana funkcji Upday na Google Discover to był dobry ruch. Ta opcja jest o wiele bardziej popularna i korzysta z niej mnóstwo osób, również w Polsce. Niestety po przytrzymaniu przycisku zasilania wciąż uruchamia się Bixby, który jest gorszy od Asystenta Google - nie rozumie polskiej mowy i nie jest tak funkcjonalny.

Ciemny motyw i ochrona wzroku - W wyświetlaczu AMOLED ciemny motyw jest w zasadzie konieczny. Głównie dlatego, że pozwala zaoszczędzić energię z baterii, ale dodatkowo ma też wpływ na zmniejszenie zmęczenia wzroku wieczorem. Oprócz tego aktywować można Ochronę wzroku, czyli klasyczny filtr światła niebieskiego. Obie funkcje mogą uruchamiać się zgodnie z harmonogramem.

Dynamiczny ekran blokady - Pozwala pobrać paczki z tapetami ekranu blokady, które zmieniają się po każdym zablokowaniu ekranu.

Kontynuacja pracy na innych urządzeniach - Zaleta ekosystemu Samsung i powiązanej z nim synchronizacji. Można rozpocząć przeglądanie Internetu w aplikacji Samsung Internet oraz tworzenie tekstu w programie Notatki Samsung, a następnie dokończyć te zadania na innym urządzeniu zalogowanym na to samo konto.

Game Launcher - Organizuje gry w jednym miejscu i pozwala korzystać z opcji i narzędzi polepszających wrażenia w czasie grania.

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz, wodoszczelna obudowa, stabilizacja optyczna, wygodna obsługa - Galaxy A52 5G to bardzo dobry i nowoczesny smartfon. Ma jednak mocnych i tańszych konkurentów.

Czy Samsung Galaxy A52 5G ma dobry aparat?

aparat tylny (podstawowy): 64 Mpx (16 MPx w trybie automatycznym), f/1.8, stabilizacja optyczna (OIS), PDAF oraz czujnik głębi ostrości

aparat tylny (ultraszerokokątny): 12 Mpx, f/2.2, 123 stopnie

aparat tylny (makro): 5 Mpx, f/2.4

aparat przedni: 32 Mpx, f/2.2

filmy (tył): 4K Ultra HD 30 kl/s

filmy (przód): 4K Ultra HD 30 kl/s

stabilizacja optyczna: tak (plus cyfrowa)

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Galaxy A52 5G ma kilka różnych zalet, ale moim zdaniem największą z nich jest jakość zdjęć i filmów. Jeśli szukacie świetnego nowego telefonu do zdjęć za niecałe 1900 zł, to ten Samsung będzie idealny. Zobaczcie zresztą sami.



aparat tylny, główny



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom hybrydowy 2x

Takiego poziomu szczegółowości i ostrości zdjęć Samsungowi może pozazdrościć większość konkurentów poniżej 2000 zł. Tutaj sekretem nie jest rozdzielczość, lecz optymalizacja przetwarzania obrazu oraz jakość optyki. Samsung od dawna (w zasadzie od zawsze) słynął z dobrej jakości zdjęć w smartfonach, ale w tej klasie cenowej Galaxy A52 5G jest wyjątkowo dobrym przykładem. W zasadzie jedyną rzeczą, którą bym zmienił, jest wyostrzanie - w moim odczuciu jest ono trochę za mocne.



aparat tylny, główny



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom 2x

Co więcej, Samsung Galaxy A52 5G nie ma oddzielnego aparatu z teleobiektywem, więc robi tak zwany zoom hybrydowy. Polega on na wykadrowaniu części obrazu z sensora głównego, a następnie jego dwukrotnym pomniejszeniu. Zatem nie jest to zoom cyfrowy, co z resztą widać, bo jakość jest zaskakująco dobra. Zupełnie szczerze - taki zoom



aparat tylny, główny



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom 2x

Zarówno aparat podstawowy, jak i ultraszerokokątny spisują się dobrze. Co prawda drugi z tych obiektywów nie ma takiej jakości i rozdzielczości oraz jest ciemniejszy, ale ogólnie wypada pozytywnie. Rozpoznawanie scen i automatyczne dopasowywanie barw działa nieźle, choć o dziwo lepiej na aparacie ultraszerokokątnym.



aparat tylny, główny



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom 2x

Testowany smartfon ma też aparat makro, czyli do zdjęć z bardzo bliska (odległość maksymalnie kilku cm). Osobiście jestem zwolennikiem tego typu fotografii, bo niektóre detale z bliska wyglądają inaczej. Jednak tutaj sensor ma zaledwie 5 Mpx, a obiektyw jest maleńki i ciemny. Dlatego uważam, że aparat makro ma znikomą przydatność.

Czasami lepiej jest zrobić zdjęcie aparatem głównym, zamiast makro, bo jakość jest lepsza.



aparat tylny, makro



aparat tylny, główny

Galaxy A52 5G ma też tryb nocny, który w połączeniu ze stabilizacją optyczną i cyfrową pozwala robić jasne, ostre, nieporuszone zdjęcia, gdy światła jest mało. Jednak nie można w tym przypadku oczekiwać jakości podobnej jak w dzień. Zdjęcia nocne są silnie odszumione i mniej szczegółowe, ale wciąż użyteczne.



tryb nocny



tryb nocny

Aparat przedni Galaxy A52 5G to szczyt jakości jakiego można oczekiwać od nowego telefonu za mniej niż 2000 zł. Taki aparat do selfie powinny mieć wszystkie smartfony w tej klasie. Zdjęcia są ostre i zaskakująco szczegółowe. Rzecz jasna dostępny jest też tryb portretowy z rozmytym tłem.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy

Telefon nagrywa wideo 4K 30 kl/s z przodu i z tyłu. Ich jakość możecie zobaczyć na poniższych filmach. Kolory, kontrast i ostrość z pewnością należy pochwalić, ale…

Stabilizacja optyczna w czasie nagrywania działa dość słabo. Podczas chodzenia widać, że obraz wciąż trzęsie się trochę za mocno, by oglądanie było przyjemne. Zdecydowanie lepszą stabilność otrzymamy, gdy zmniejszymy rozdzielczość do Full HD - wtedy działa dodatkowo stabilizacja cyfrowa, ale jakość obrazu jest niższa.

Czy warto kupić Galaxy A52 5G? Opinia

Część telefonów w cenie do 2000 zł jest po prostu słaba i niewarta uwagi, a modeli prawdziwie wyróżniających się jest garstka. I chyba nie będzie tutaj wielkim zaskoczeniem, gdy napiszę, że Samsung ma twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o konkurencję z Xiaomi.

Jeśli spojrzymy na ceny, to zauważymy, że Samsung Galaxy A52 5G za około 1900 zł musi konkurować z POCO F3 5G za 1600 zł. Czy wygrywa ten pojedynek? Pod względem aparatu z pewnością tak, a pod względem wydajności z pewnością nie. Do tego jednak dochodzi jeden ważniejszy czynnik - osobiste preferencje. Znam wiele osób, które używają tylko smartfonów Samsung i nie przesiądą się na Xiaomi, choćby było tańsze. I vice versa.

Czy Galaxy A52 5G jest dobrym telefonem? Po czasie jaki z nim spędziłem uważam, że tak. Galaxy A52 5G to szybki smartfon z rewelacyjnym aparatem. Korzysta się z niego wygodnie i bezproblemowo. Uważam, że jest wart zakupu, jednak z tyłu głowy cały czas pojawia się POCO F3 5G, który też jest świetny i jednocześnie tańszy.

Dajcie znać w komentarzach który z tych modeli wybralibyście dla siebie. Udanego dnia!

Samsung Galaxy A52 5G - ocena

bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz

wodoszczelna obudowa IP67

bardzo dobre aparaty z tyłu i z przodu (jedne z najlepszych w tej cenie)

nagrywanie filmów 4K z obu stron oraz stabilizacja optyczna z tyłu

dość szybkie działanie i wystarczajaca wydajność

do 2 dni pracy na baterii

mini jack 3,5 mm, NFC i hybrydowy dual SIM plus microSD

czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu

dwa głośniki



w podobnej lub niższej cenie konkurencja oferuje lepsze procesory

słaba ładowarka w komplecie (15 W)

czytnik linii papilarnych powinien działać szybciej

90% 4,5/5

