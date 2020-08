Automatyczny dozownik do mydła Simpleway podaje solidną porcję pianki do mycia rąk bez bezpośredniego kontaktu z pojemniczkiem. Ceny takich bajerów są dość spore, na szczęście pojawiają się duże promocje — taką właśnie dla Was znaleźliśmy.

Szczegóły dotyczące promocji na zakup dozownika Simpleway zamieściliśmy na końcu publikacji.

Co znajdziesz w zestawie Simpleway?

W opakowaniu znajduje się automatyczny dozownik do mydła, buteleczka z płynem do mycia rąk Simpleway Amino Acid Forming i instrukcja. Aby uruchomić dozownik potrzebne będą dodatkowo 3 baterie paluszki AA, których niestety nie ma w zestawie.

Wszelkie informacje w instrukcji oraz na opakowaniu napisane są w języku angielskim. Informacje bezpośrednio od producenta znajdziemy na stronie www.simpleway.tech. Trafimy jednak na stronę w języku chińskim, której język możemy zmienić na angielski w prawym górnym rogu.

Niestety strona przetłumaczona jest połowicznie, dlatego w tym teście wyczerpiemy doszczętnie temat tego chińskiego produktu.

Dozownik do mydła Simpleway - budowa i wygląd

Górna część tej automatycznej maszynki do spieniania mydła to dozownik wykonany z białego plastiku, pod nim znajduje się przeźroczysty pojemnik z płynem. Te dwa elementy łączą się ze sobą przez proste wkręcenie buteleczki w otwór na dole dozownika.

Dozownik wraz z pojemniczkiem po złożeniu prezentuje się nowocześnie, minimalistycznie i schludnie.

Dzięki nienachalnej i schludnej formie z pewnością wpasuje się do każdej łazienki oraz kuchni.

Najbardziej przyciągającym uwagę detalem jest logo na górze białego pojemnika, które podświetla się w trakcie dozowania mydła. W połączeniu z dźwiękiem dozowania robi to fajne wrażenie.

Bezdotykowo i błyskawicznie…

Mydło dozowane jest w 0,25 sekundy. Wystarczy podłożyć dłoń pod “dziubek”, a czujnik podczerwieni automatycznie poda porcję pianki do mycia.

Antybakteryjny płyn do mycia rąk Simpleway Amino Acid Forming

Czas zbadać czym jest płyn do mycia rąk, który tak jak sam dozownik wyprodukowany został w Chinach.

Piana powstająca z płynu Simpleway Amino Acid Forming jest środkiem antybakteryjnym o skuteczności 99,9%.

Producent zapewnia skuteczną dezynfekcję, która hamuje takie bakterie jak: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans itp.

Pianka do mycia rąk — zapach i nawilżenie

Dozowany płyn przyjmuje postać pianki, która przypomina chmurkę. Jest mięciutka i przyjemna podczas mycia.

Już po pierwszym myciu dłoni pianką Simpleway Amino Acid Forming można zauważyć, że skóra dłoni jest miękka i gładka.

Po umyciu na dłoniach utrzymuje się przyjemny cytrusowy zapach... taki letni zapach świeżości.

Płyn Simpleway to delikatny środek aminokwasowy wzbogacony substancjami nawilżającymi (humektantami). Dzięki nim skóra jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale także wolniej się starzeje (im niższy poziom wilgoci tym proces starzenia się skóry jest szybszy, a humektanty zatrzymują wilgoć w warstwie rogowej naskórka).

Równowaga pH skóry nawet przy długotrwałym stosowaniu nie zostanie uszkodzona. Płyn ma słabo kwaśną formułę, która zbliżona jest do pH ludzkiej skóry.

Dlaczego tradycyjna pompka z mydłem przestaje nam odpowiadać?

Unikając jakiegokolwiek kontaktu z potencjalnym miejscem gromadzenia się drobnoustrojów, wirusów i bakterii chronimy siebie i innych przed zakażeniem krzyżowym (czyli przenoszenia ich poprzez nasze ręce). Jeśli chodzi o mydło w płynie, pojawiają się jednak spory, dotyczące tego, czy nie przesadzamy troszeczkę z obawami o roznoszenie bakterii na chwilę przed myciem rąk.

Korzystanie z tradycyjnej pompki z mydłem wydaje się bezpieczne, bo jest to proces: naciśnięcie pompki (ewentualny kontakt z miejscem bakteryjnym) - umycie rąk (pozbycie się baterii). Ostatecznie uzyskujemy efekt czystych rąk, więc pompka nie powinna być problem. Okazuje się jednak, że...

...dla większości z nas naciskanie pompki mydła, którą ktokolwiek inny wcześniej dotykał, jest niekomfortowe. Zdecydowanie bezpieczniej czujemy się, nie mając kontaktu z bakteriami, nawet jeśli wiemy, że za sekundę zastosujemy środki antybakteryjne.

Bezdotykowe dozowniki są zatem świetnym rozwiązaniem dla naszego spokoju psychicznego, którego z całą pewnością potrzebujemy.

Inne minusy tradycyjnej pompki do mydła

Ze względu na epidemię znacznie częściej myjemy ręce. Stosując mydło w płynie z pompką, ciągle musimy ją wciskać, czasem kilkakrotnie, bo mydło się kończy i za pierwszym razem nie załapie. Nie jest to szczególnie wielki wysiłek, więc aż tak się do tego nie będę doczepiać.

Najgorsze jest jednak gdy nie znamy możliwości pompki z mydłem i po jej naciśnięciu mydło ląduje w zupełnie innym miejscu niż nasza dłoń.

Automatyczny dozownik do mydła Simpleway — czy to się opłaca?

Tutaj bez wątpliwości mogę powiedzieć, że ze względów ekologicznych i ekonomicznych zakup ten się opłaca.

Mniejsze zużycie plastiku . Jeden wkład z płynem Simpleway odpowiada mniej więcej 3 butelkom mydła w płynie.

. Jeden wkład z płynem Simpleway odpowiada mniej więcej 3 butelkom mydła w płynie. Mniejsze koszty. 300 ml płynu to aż 440 dozowania pianki. Przy użytkowaniu dozownika 8 razy dziennie jeden płyn wystarczy na aż 55 dni.

Czy mydło w piance zabija więcej zarazków niż w płynne lub w postaci stałej?

Zarazki nie są zabijane jedynie przez kontakt z mydłem, więc jego rodzaj nie ma aż tak dużego znaczenia. Całkowite usunięcie zarazków ma miejsce jedynie, gdy wykonujemy tarcie podczas mycia rąk.

Czyste ręce uzyskujemy stosując właściwą technikę mycia rąk.

Dozownik do mydła Simpleway — czy warto?

Ceny regularne zarówno tego dozownika, jak i innych marek znacznie przekraczają sto złotych. Wydaje się sporo, ale zależne jest też od jego przeznaczenia.

Do użytku domowego, dozownik o spieniania mydła będzie bardziej gadżetem. Uatrakcyjnia wnętrze, zwiększy komfort mycia rąk (cieszy się aprobatą dzieciaków, które chętniej myją ręce) i pozwala zmniejszyć wydatki związane z wcześniejszym zakupem mydła w płynie. W takim wypadku warto poczekać na promocje i kupić dozownik w promocyjnej cenie (więcej info poniżej).

Z kolei w miejscach, gdzie różne osoby korzystają z mydła np. w firmach, dozownik będzie świetnym rozwiązaniem. Zwiększy on poczucie bezpieczeństwa użytkujących oraz pozwoli na zaoszczędzenie czasu poświęcanego na częste odkażanie pompki mydła. W takim wypadku warto zainwestować każdą kwotę.

Dozownik do spieniania mydła nie jest niesamowitą rewolucją. Uznawany może być za zbędny bajer. Fakt jest jednak taki, że jest wygodny, ładnie się prezentuje, a świadomość mniejszego kontaktu ze skupiskami bakterii jest w czasach pandemii bardzo komfortowa. Nie aż tak ważne jest jednak to, czy myjemy ręce mydłem w płynie, czy pianką z automatycznego dozownika. Najważniejsze jest to, żeby robić to prawidłowo i często.

Gdzie kupić dozownik do mydła Simpleway? Aż 41% taniej w MC Tech Store

Najlepiej kupić tam, gdzie jest najtaniej i oczywiście bezpiecznie. Aktualnie możemy polecić sklep MC Tech Store, który działa w ramach platformy popularnej AliExpress. Znając potęgę, AliExpress nie musimy się obawiać, że jest to jakiś sklep krzak, mimo że polskie tłumaczenie strony nie jest idealne.

Aktualnie dozownik Simpleway kupimy najtaniej w sklepie MC Tech Store, który od wczoraj (24 sierpnia) uruchomił promocję -41% na właśnie ten produkt. Z ceny 115,09 zł skaczemy na 67,89 zł. Promocja trwa jedynie do soboty 29 sierpnia do 8:59.

Dozownik Simpleway w sklepie MC Tech Store >

Dodatkowo dla każdego, kto kupi dozownik Simpleway w czasie promocji, przygotowane są bonusy: Istnieje szansa, że ostatecznie otrzymasz dozownik za darmo (dziennie losowo wybierane jest 10 rachunków uznawanych za darmowe),

5 klientów, którzy będą mieli największą kwotę zamówienia, otrzyma: bezpłatnie elektryczny mop Dreame Mopping o wartości 89 $

Pierwszych 100 klientów, których zamówienie przekroczy 69 $, otrzyma zestaw słuchawkowy Bluetooth Xiaomi Air2 SEworth.

Przed zakupem możesz również skorzystać z dodatkowych kuponów, które znajdują się zaraz pod ceną produktu.

Ocena końcowa dozownika do mydła Simpleway

Brak konieczności naciskania dozownika (kontaktu ze skupiskami bakterii)

Minimalistyczny design

Przystępna cena (szczególnie podczas promocji)



Brak baterii w zestawie (tego producent nie może zmienić ze względu na ograniczenia transportowe)

90% 4,5/5

Czytaj więcej o sprzęcie AGD: