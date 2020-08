Dreame XR to odkurzacz, który ma w sobie wszystko, czego możesz potrzebować, by posprzątać całe mieszkanie (i nie tylko). Teraz możesz go kupić za naprawdę nieduże pieniądze – szczegóły promocji znajdziesz na końcu newsa.

Odkurzacz Dreame XR ma wszystko, czego potrzebujesz

Nie ma przewodów, więc nic cię nie ogranicza. Możesz swobodnie poruszać się po całym domu, by czyścić podłogi (i zresztą nie tylko je, ale o tym szerzej za chwilę). Szczególnie, że jest stosunkowo lekki, a jego naładowany do pełna akumulator zapewnia nawet 60 minut działania – to powinno w zupełności wystarczyć. Odkurzacz Dreame XR – bo o nim mowa – nie jest też szczególnie głośny. Przy 68 decybelach nie powinien jakoś negatywnie wpływać na komfort, a z odkurzaczami pod tym względem bywa różnie.

Specyfikacja ma znaczenie – a w tym przypadku można liczyć na dużą moc ssania – ale co do zasady odkurzacz jest tak funkcjonalny, jak zestaw akcesoriów do odnalezienia w pudełku. Oprócz szerokich szczotek, którymi skutecznie wyczyścimy zarówno podłogi twarde, jak i dywany, w zestawie znajdziemy też końcówki do pozbywania się zabrudzeń z narożników, sofy czy tapicerki w samochodzie.

Końcówki zdejmuje i zakłada się bardzo prosto – wystarczy jedno kliknięcie. Problemu nie powinno też sprawiać utrzymanie w czystości ich samych. Chodzi o to, że szczotki zostały specjalnie zaprojektowane tak, by czyściły głęboko, ale by nie wplątywały się w nie włosy czy sierść zwierzaków. Sporym atutem tego sprzętu są też rury – jedna jest elastyczna, a drugą w razie potrzeby można wydłużyć – trudno dostępne miejsca przestają więc takie być.

Jeden, by wysprzątać cały dom. Ale Dreame XR ma więcej zalet

Krótko mówiąc: wystarczy ci to jedno urządzenie, aby komfortowo i skutecznie wysprzątać całe mieszkanie, a w nim – podłogi, pod meblami, same meble (wraz ze szczelinami) oraz rogi, gdzie także może czaić się kurz. Producent chwali się też szczegółowo dopracowanym systemem odprowadzania ciepła, mającym zapewniać dobre warunki do pracy silnikowi i akumulatorowi. Z kolei dzięki 5-etapowej filtracji odkurzacz jest w stanie zatrzymać nawet 99,98 proc. roztoczy, alergenów oraz innych cząsteczek o średnicy nawet tak małej jak 0,3 mikrona.

Gdzie kupić Dreame XR? Sprawdź tę promocję w MC Tech Store

Czas na odpowiedź na pytanie o to, gdzie najlepiej kupić ten odkurzacz. Aktualnie bez wątpienia najlepiej jest to zrobić w sklepie MC Tech Store, działającym w ramach platformy AliExpress, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Promocja wystartowała 24 sierpnia o godzinie 9.00 i potrwa do najbliższej soboty, 29 sierpnia, do godziny 9.00. Na czym polega?

Po pierwsze: cena odkurzacza jest niższa o 40% i wynosi 237,99 dol.

Po drugie: otrzymujesz jeszcze dodatkowy kupon w wysokości 8 dol.

Po trzecie: jeśli podczas zakupu wprowadzisz kod BMARK828XR , to zaoszczędzisz jeszcze 10 dol, więc zapłacisz tylko 219,99 dol.

, to zaoszczędzisz jeszcze 10 dol, więc Po czwarte: jeśli będziesz mieć trochę szczęścia, otrzymasz swój odkurzacz za darmo (codziennie będą losowane osoby).

Po piąte: przy odrobinie szczęścia możesz też otrzymać prezent w postaci słuchawek Xiaomi Air2 SE.

Nie musisz obawiać się zakupów w chińskim sklepie. W tym przypadku możesz liczyć na darmową wysyłkę z magazynu w Polsce, a w razie problemów – na bezpłatny zwrot produktu i pełny zwrot pieniędzy. Przysługuje ci też 2-letnia gwarancja.

Tekst powstał we współpracy z MC Tech Store.

