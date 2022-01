Jak przeskanować komputer w poszukiwaniu wirusów? Można tutaj wykorzystać skaner online, który pomoże zweryfikować bezpieczeństwo naszych plików. W naszym poradniku wyjaśniamy kiedy taki sposób będzie skuteczny i polecamy kilka popularnych narzędzi.

Komputer to jedno z tych urządzeń, które stało się nieodłącznym elementem naszego życia – służy nam do pracy, rozrywki, kontaktu ze znajomymi, a często też załatwiania prywatnych, poufnych spraw. Podczas korzystania z urządzenia, bardzo ważne jest zachowanie kwestii bezpieczeństwa, chociażby poprzez instalację dobrego darmowego programu antywirusowego. W nagłych i nieprzewidzianych przypadkach można jednak posłużyć się skanerem online.

Skaner online - kiedy warto stosować?

Skanery online (Online Scanner) można traktować jako uzupełnienie podstawowej ochrony komputera – takie narzędzie pozwoli wykryć wirusy, złośliwe oprogramowanie oraz programy szpiegujące, a przy tym nie wymaga instalacji i może działać obok dowolnego innego oprogramowania zabezpieczającego. W niektórych przypadkach twórcy pokusili się o możliwość okresowego skanowania komputera, co na pewno usprawni dbanie o bezpieczeństwo komputera.

Jaki skaner online wybrać? W sieci można znaleźć kilka programów zabezpieczających (przeważająca większość działa na komputerach z systemem Windows), ale najprościej i najbezpieczniej jest wybrać narzędzie znanej marki, zajmującej się tworzeniem oprogramowania antywirusowego. Poniżej znajdziecie kilka darmowych propozycji, które naszym zdaniem są warte uwagi.

ESET Online Scanner

ESET Online Scanner to chyba najpopularniejsze narzędzie do skanowania online. Bezpłatna wersja pozwala przeskanować komputer i usunąć wykryte zagrożenia, a także zlecić raz w miesiącu proces automatycznego skanowania. Wykupując pełny pakiet, program działa w tle i oferuje ochronę w czasie rzeczywistym.

Jak przeskanować komputer?



ESET Online Scanner oferuje kilka trybów skanowania komputera

Wystarczy ściągnąć i uruchomić niewielki program – twórcy przewidzieli tutaj trzy różne typy skanowania: pełne (całego komputera), szybkie (najważniejszych plików systemowych) i niestandardowe (konkretnie wskazanych plików).



Na końcu otrzymujemy informację o wyniku skanowania

Wybieramy właściwą opcję, a narzędzie automatycznie ściągnie wymagane sygnatury i przeskanuje komputer - w zależności od wybranego trybu i ilości plików, proces może potrwać od kilku minut do kilku godzin. Na samym końcu otrzymujemy informacje o wyniku skanowania (można też przejrzeć dziennik skanowania)

F-Secure Online Scanner

F-Secure Online Scanner to w pełni darmowe narzędzie, które powinno spełnić oczekiwania większości użytkowników – aplikacja znajduje i usuwa szkodliwe pliki i aplikacje na komputerze. Producent chwali się, że oprogramowanie nie zbiera żadnych danych osobowych (można zdecydować się na wysyłanie niespersonalizowanych danych na temat korzystania z niego).

F-Secure Online Scanner jest prostszy w użyciu.



F-Secure Online Scanner to proste narzędzie - twórcy przewidzieli tylko jeden tryb skanowania systemu

Wystarczy ściągnąć i uruchomić niewielki program, a następnie wybrać funkcję skanowania (narzędzie oferuje tylko zwykłe skanowanie plików systemowych).



Na końcu aplikacja informuje nas o wyniku skanowania systemu

Aplikacja automatycznie pobierze i skonfiguruje skaner, a następnie sprawdzi najważniejsze pliki na komputerze. Na końcu otrzymujemy informację o wyniku skanowania (przy okazji otrzymamy też propozycję zakupu pakietu F-Secure SAFE, który zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym oraz dodatkowe funkcje poprawiające bezpieczeństwo komputera).

Norton Power Eraser

Kolejną propozycją wartą uwagi jest Norton Power Eraser – to bezpłatne narzędzie do usuwania programów typu spyware i innych zagrożeń z komputera. Dodatkowym atutem jest funkcja skanowania systemu pod kątem potencjalnie niepożądanych programów/aplikacji (PUP/PUA).

Zasada działania jest bardzo podobna do wcześniejszych propozycji. Ściągamy i uruchamiamy niewielki program.



Norton Power Eraser pozwala na przeskanowanie komputera także pod kątem nieporządanych aplikacji

Norton Power Eraser pozwala na uruchomienie pełnego skanowania systemu lub wskazania konkretnego pliku/folderu do sprawdzenia. Aplikacja daje też możliwość przeskanowania systemu właśnie pod kątem potencjalnie niepożądanych programów/aplikacji.



Norton Power Eraser informuje o wykrytych zagrożeniach (dodatkowo daje opcję zgłoszenia zagrożeń, których aplikacja mogła nie wykryć)

Po przeskanowaniu komputera (w zależności od wybranej opcji i ilości plików proces może potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut) otrzymujemy informację o wyniku skanowania.

VirusTotal

Omawiając skanery online nie sposób nie wspomnieć o platformie internetowej VirusTotal, która pozwala na analizę podejrzanych plików i stron internetowych pod kątem złośliwego oprogramowania. Warto jednak pamiętać, że przesyłane pliki muszą spełniać regulamin platformy, a skanowane dane są automatycznie udostępniane społeczności zajmującej się bezpieczeństwem.



Serwis VirusTotal pozwala przesłać plik do zbadania pod kątem bezpieczeństwa

Obsługa serwisu jest bajecznie prosta – wystarczy wskazać na dysku wybrany plik do przesłania (lub wkleić adres internetowy do analizy), a platforma automatycznie podda go analizie. Co ważne, ze strony można korzystać także ze smartfona (można zatem powierdzieć, że to też skaner online na smartfona).



Przesłany plik jest poddany analizie przez kilkadziesiąt popularnych skanerów antywirusowych

VirusTotal skanuje dany plik za pomocą kilkudziesięciu silników antywirusowych, a ponadto udostępnia dane na temat historii skanowania danego pliku i ewentualnych powiązań z adresami internetowymi (co może być przydatne właśnie dla społeczności zajmującej się bezpieczeństwem).

Skaner online to (tylko) uzupełnienie ochrony antywirusowej

Skaner online to proste i przydatne narzędzie, które pozwoli szybko przeskanować komputer w poszukiwaniu niebezpiecznego oprogramowania, aczkolwiek należy traktować tylko jako uzupełnienie standardowego oprogramowania zabezpieczającego (antywirusa lub pakietu Internet Security).

Wybór narzędzi typu Online Scanner jest całkiem spory, ale polecamy tutaj korzystać ze sprawdzonych produktów (szczególnie, że sporo z nich jest dostępna w darmowych wersjach). Jeżeli chcielibyście dokładniej sprawdzić konkretny plik, warto posłużyć się tutaj platformą VirusTotal, która daje możliwość szczegółowej analizy bezpieczeństwa.

