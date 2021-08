Dostęp do globalnej biblioteki Netflix? Dostęp do Disney+, zanim łaskawie udostępnią go w Polsce? A może niższe ceny z innych krajów na Steam? Te i wiele innych korzyści daje już dziś dobry VPN. Pomożemy wybrać optymalnego dostawce takiej usługi!

Co to ten cały VPN?

O zasadach działania VPN pisaliśmy już wcześniej, więc ciekawych tego tematu odsyłamy do naszego artykułu, w którym dokładnie wyjaśniamy, co to VPN. W skrócie tylko przypomnimy, że jest to usługa, która w połączeniu z aplikacją na naszym komputerze (lub kompatybilnym routerze) pozwala przekierować cały ruch internetowy przez serwer dostawcy usługi. Wiąże się z tym szereg korzyści, jak ominięcie blokad regionalnych oraz zwiększenie anonimowości (choć tej w pełni żaden VPN nie zagwarantuje).

VPN nie jest lekiem na całe zło Internetu, ale znacząco podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania, a przy okazji pozwala obejść pewne ograniczenia

Oczywiście usługa usłudze nierówna i nie każdy dostawca wirtualnej sieci prywatnej oferuje takie same korzyści. Z pewnością też dostawcy nie robią tego w tej samej cenie i przy tych samych parametrach przepustowości. Pamiętajmy bowiem, że taka usługa to kolejne ogniwo między nami a Internetem, a co za tym idzie - wprowadza opóźnienia oraz może limitować przepustowość!

Jaki VPN wybrać? Oto 5 polecanych przez nas dostawców tej usługi

Surfshark – optymalny wybór dla większości użytkowników

ExpressVPN – lider wśród dostawców, ale w bardzo wysokiej cenie

NordVPN – jeden z najbardziej rozpoznawalnych VPN na świecie

Hotspot Shield – VPN stawiający na szybkość

VPNonline – polski VPN

Powyższa lista nie została ułożona w żadnej konkretnej kolejności – wszystkie wymienione usługi (może poza ostatnią) oferują bardzo zbliżony poziom, a różnią się detalami, które należy dobrać pod swoje potrzeby. Poniżej zatem znajdziecie ich opis z wyłuskanymi takimi szczegółami.

Surfshark – prawdopodobnie najbardziej opłacalny wybór

Ten usługodawca przykuł do siebie naszą uwagę poprzez optymalne zbalansowanie oferowanej funkcjonalności, szybkości oraz niewygórowanej ceny. Zwłaszcza jeżeli z góry zdecydujemy się na 2 lata usługi, to miesięcznie nie będzie nas taki VPN kosztować nawet 10 zł! Otrzymujemy w tej cenie dostęp do ponad 3 tysięcy serwerów w ponad 100 lokalizacjach na całym świecie (65 krajów). Surfshark nie limituje ilości urządzeń, jakie będą z naszego pakietu korzystać, a jednocześnie oferuje bardzo przyzwoitą prędkość (choć nie tak wysoką, jak droższe rozwiązania).

Bez problemu z jego pomocą obejdziemy blokady takich usług jak Netflix czy Disney+. Dużym plusem w naszych oczach jest również prosty w obsłudze interfejs użytkownika – o czym możecie dokładnie przeczytać w artykule o Surfshark, który wcześniej popełniliśmy. Usługę tę można za darmo przetestować przez 30 dni, a w razie problemów oferuje bardzo dobrze działający dział pomocy online.

ExpressVPN – czasami warto dopłacić

Jeżeli szukacie usługi bez kompromisów, to ExpressVPN obecnie właśnie to oferuje – najwyższa przepustowość, serwery w 160 lokalizacjach (94 kraje) i bardzo niskie opóźnienia. Jedynym mankamentem może być limit do 5 urządzeń w ramach subskrypcji, choć na potrzeby domowe to zwykle wystarczy (zwłaszcza jeżeli VPN ustawiamy na routerze).

Mniej przyjazna jest natomiast cena – blisko 26 zł za miesiąc w najdłuższym dostępnym okresie 12 miesięcy to niemała kwota. Oczywiście tutaj również dostajemy 30 dni okresu próbnego i profesjonalną pomoc online przez cały dzień. Nieco przytłaczający może być dla początkujących użytkowników interfejs, więc niekoniecznie byłby to nasz wybór na rozpoczęcie przygody z VPN.

NordVPN – do niedawna najchętniej wybierany VPN

Ten usługodawca plasuje się gdzieś pomiędzy dwoma pierwszymi wymienionymi. Ponad 80 lokalizacji serwerów w łącznie 59 krajach (sumarycznie ponad 5 tysięcy serwerów!). W cenie niecałych 15 złotych za miesiąc w planie dwuletnim z pewnością nie jest szczególnie kosztowny, a wydajnością bliżej mu do ExpressVPN, zwłaszcza dzięki niedawno wprowadzonemu protokołowi NordLynx.

Oferuje zbliżone możliwości odblokowywania usług VOD, co Surfshark, oraz nawet lepsze funkcje w zakresie bezpieczeństwa. Niestety, w naszym odczuciu, oferuje najgorszy ze wszystkich wymienionych „user experience”, czyli zwyczajnie nie jest prosty w obsłudze. Limituje też ilość urządzeń do 6 i, podobnie jak obie powyższe propozycje, oferuje 30 dni na wypróbowanie oraz 24 godziny na dobę wsparcia technicznego online.

Hotspot Shield – jeżeli szybkość jest najważniejsza

Nie jest to może najbardziej funkcjonalna usługa (przykładowo nie pozwoli oglądać Disney+ w Polsce oraz nie posiada aż tylu funkcji prywatności, co powyższe rozwiązania), ale nadrabia szybkością serwerów. Realna prędkość ponad 300 Mbps czyni z niej w tej kwestii lidera pośród dużych dostawców VPN. Oferuje ponad 110 lokalizacji serwerów w ponad 80 krajach (łącznie około 1800 serwerów), a w ramach subskrypcji możemy do usługi podpiąć do 5 urządzeń.

Interfejs użytkownika jest bajecznie prosty na PC i Androidzie (niestety mocno kuleje na iOS) i to wszystko dostaniemy w cenie bliskiej Surfshark (10 zł za miesiąc, ale w planie 3-letnim). Okres próbny to aż 45 dni, ale pamiętajcie, że w czasie jego trwania limit przesyłu to 500 MB na dzień!

VPNonline – usługa VPN od polskiego dostawcy

Jeżeli preferujecie produkty „dobre, bo polskie”, to VPNonline zdecydowanie powinien Was zainteresować. W liczbach może nie robią aż takiego wrażenia, co zagraniczni dostawcy, bo mówimy tu o 80 serwerach w 29 krajach (w tym 27 z nich na terenie Polski). Jednakże dostawca nie limituje przesyłu danych, ani przełączania między serwerami. Limitem jest za to 6 jednoczesnych połączeń oraz oczywiście przepustowość łącza.

W tym przypadku nawet okres próbny jest płatny, bo kosztuje aż 10 zł za 5 dni… W najdłuższym planie (rok czasu) wychodzi około 22 zł za miesiąc, więc trudno też dopatrywać się tu aspektu ekonomicznego. Choć ukłon w stronę VPNonline za możliwość płacenia kryptowalutą (poprzez BitPay, zatem m.in. za pomocą Bitcoin oraz Etherum) - podobnie jak u tych największych globalnych dostawców.