Mając do wydania 2500 złotych można kupić bardzo dobry telefon. Najnowszy model ze średniej półki czy nieco starszy flagowiec? Nasz ranking przybliża najlepsze propozycje w tym budżecie.

Najlepsze smartfony do 2500 złotych

Wprawdzie trzeba liczyć się tutaj z drobnymi kompromisami (inaczej producenci nie mieliby żadnych argumentów ku topowym konstrukcjom, a i tak już nie mają ich za wiele), ale odpowiednio wybrany smartfon kosztujący 2000-2500 złotych będzie miał do zaoferowania naprawdę sporo i powinien okazać się w pełni wystarczający dla zdecydowanej większości użytkowników. Z jednej strony zagwarantuje zauważalnie więcej niż telefony do 1500 zł czy nawet telefony do 2000 zł, a z drugiej nie wydrenuje portfela tak jak wspomniane flagowe smartfony.

Wbrew pozorom różnice pomiędzy poszczególnymi modelami z tego przedziału cenowego bywają znaczące. Po pierwsze, możemy pozwolić sobie na wybór pomiędzy Andoid i iOS. Skromny, ale zawsze. Po drugie, wśród modeli z tym pierwszym systemem mamy do czynienia z różnymi podejściami producentów objawiającymi się czystym Androidem lub różnego rodzaju nakładkami na niego. Po trzecie, stosowane tu podzespoły bywają na tyle zróżnicowane, że można pozwolić sobie na wybór pod kątem własnych preferencji oraz tego, do czego smartfon w głównej mierze będzie służył.

Jaki smartfon do 2500 zł? Oto polecane modele:​

Co powinien mieć telefon do 2500 zł?

Wydając połowę średniej krajowej na telefon wręcz trzeba oczekiwać tego, że będzie on działał szybko i płynnie. W każdej sytuacji, a więc nie tylko podczas obsługi systemu i prostych aplikacji, ale też rozbudowanych programów oraz gier. W przypadku pamięci można trzymać się zasady, że im więcej tym lepiej, ale dobrze aby była to szybka pamięć. Polecamy w tym kontekście nasz artykuł o tym, ile pamięci RAM w telefonie przyda się w 2022 roku. A co z procesorem? Tu sprawa jest bardziej złożona, ponieważ w przypadku celowania w mobilne i zaawansowane gry warto postawić na jak mocniejszy układ, w tej cenie będzie to głównie Qualcomm Snapdragon 888. Do okazjonalnego grania wystarczające będą Qualcomm Snapdragon 870, większość nowych układów z serii Qualcomm Snapdragon 7xx czy MediaTek Dimensity 920, które na co dzień sprawdzają się bez zastrzeżeń.

Z pewnością nie warto oszczędzać na wyświetlaczu, w końcu na to niego głównie patrzymy. Smartfon za omawiane tu pieniądze powinien mieć dobry panel AMOLED i to o podwyższonej częstotliwości odświeżania do minimum 90 Hz. Nie wypada też, aby nie cechował się kompletem modułów łączności bezprzewodowej w nowszych standardach i przynajmniej solidnymi aparatami fotograficznymi, ale to kwestia, którą najtrudniej ocenić na postawie samej specyfikacji, bo cyferki niewiele tu zdradzają. Warto posiłkować się recenzjami, w których zamieszczane są przykładowe fotografie oraz filmiki zarejestrowane danym smartfonem.

To samo tyczy się czasów pracy na baterii, bo i tu niekiedy sama pojemność może być myląca (jest ważna, ale nie tylko to ma znacznie dla osiągów baterii). W ostatnim czasie producenci poszli w stronę technologii szybkiego ładowania, w tym budżecie pod tym kątem zauważalnie odstaje już w zasadzie tylko Apple, niekiedy Samsung i Sony.

Z czego możemy (musimy) zrezygnować nie kupując flagowca?

Co zostaje zatem zarezerwowane dla najdroższych smartfonów i tutaj będzie trudne do znalezienia? Lista nie jest szczególnie długa, ale pewne elementy zawiera. To chociażby najnowsze, najbardziej topowe procesory, które cechuje najwyższa wydajność, ale jak już zostało wspomniane powyżej nie będą one konieczne każdemu. Najbardziej zauważalna można być warstwa foto-wideo, flagowe smarfony faktycznie mają do zaoferowania najlepsze aparaty fotograficzne i tym samym to one zapewniają najwyższej jakości zdjęcia oraz filmy. Dodatkowo większość z nich cechuje się wykorzystaniem materiałów określanych mianem premium (aluminium oraz nowych generacji szkła Gorilla Glass). W przypadku smartfonów za 2000-2500 złotych często mamy do czynienia z tworzywem sztucznym (przynajmniej w części), a zarazem brakiem wyższych standardów wodoszczelności.

Niezależnie od półki cenowej, a więc także i tutaj, producenci często rezygnują ze slotów na kartę pamięci microSD oraz ze złącza słuchawkowego. Dla niektórych użytkowników to bez znaczenia, dla innych może być pewnym mankamentem, a więc warto i na to zwrócić uwagę podczas zakupów. A zatem, jaki telefon do 2500 zł kupić?

Najlepsze smartfony do 2500 złotych - ranking

Apple iPhone SE (2022) - mały smartfon z iOS Ocena benchmark.pl









4,3/5 Najnowsze wcielenie tzw. taniego iPhone'a. To propozycja interesująca nie tylko dla sympatyków marki, ale również dla osób szukających kompaktowego smartfona. Wymiary tego modelu wynoszą 138,4 x 67,3 x 7,3 mm, a byłoby jeszcze mniej gdyby 4,7-calowego ekranu nie otaczały szerokie ramki. Nieco archaiczny design i panel IPS LCD 60 Hz to chyba największe mankamenty, jeśli komuś to nie przeszkadza, to będzie cieszył się bardzo wydajnym i szybkim urządzeniem z iOS (bo procesora nie poskąpiono, A15 Bionic to flagowa jednostka Apple), które może liczyć na kilka lat aktualizacji. Smartfon wspiera 5G, ma też opcję bezprzewodowego ładowania. Poza tym spory atut Apple iPhone SE (2022) to również wodoszczelność zgodna z normą IP67, co nawet w tym budżecie wciąż nie jest niestety standardem.



Alternatywą dla celujących w iOS może być starszy iPhone 11. Ma 6.1-calowy ekran, też IPS LCD 60 Hz, ale z zauważalnie smuklejszymi ramkami. Napędza go starszy procesor A13 Bionic i nie oferuje modułu 5G, ale lepiej prezentują się aparaty fotograficzne, jest Face ID zamiast Touch ID, nieco lepsza bateria i wyższa klasa wodoszczelności (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

Motorola Edge 30 - smartfon z czystym Androidem i dobrym aparatem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Motorola Edge 30 to z kolei coś dla osób sympatyzujących z czystym Androidem. Sprowadzanie jej mocnych stron wyłącznie do tego byłoby jednak sporym nietaktem, to smartfon bardzo udany, być może najbardziej kompletny z całego zestawienia w ujęciu cena-możliwości. Owszem, Qualcomm Snapdragon 778G+ nie jest najmocniejszym procesorem spotykanym w tym budżecie, ale większości osób w zupełności wystarczy, zwłaszcza, że współpracuje z szybką pamięcią i wspomnianym lekkim i oprogramowaniem. Motorola Edge 30 świetnie wypada nie tylko podczas podstawowych zadań i obsługi popularnych aplikacji, ale też podczas oglądania filmów, bo ma ekran AMOLED z HDR10+, do tego z wysokim odświeżaniem do 144 Hz, które z kolei przydaje się przy dynamicznych animacjach np. w grach. Pozytywnie zaskakuje jakością zdjęć i filmów (ma OIS), posiada niezłe głośniki stereo, szybkie Wi-Fi 6e, NFC i 5G, a bateria chociaż tylko 4020 mAh w naszych testach wystarczała na 1,5 dnia (jeśli nie stawia się głównie na granie). Uwagę zwraca tu również ergonomia, to bowiem smukła i lekka (waży tylko 155 g) konstrukcja pokryta hydrofobową powłoką (IP52). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 155 g Zobacz wyniki

Xiaomi 11T Pro - smartfon do 2500 zł z ładowaniem 120W Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lepszy trochę starszy flagowiec niż nowy średniak? Jeśli wyznajesz tę zasadę to możesz zainteresować się Xiaomi 11T Pro i faktycznie sięgniesz wtedy po naprawdę dobrze wyposażonego smartfona, między innymi z bardzo wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 i sporymi zasobami (8 GB RAM + 256 GB) szybkiej pamięci, a zarazem Androidem z MIUI. Dodając do tego ekran AMOLED 120 Hz z technologią AdaptiveSync i obsługą HDR10+ oraz Dolby Vision, głośniki stereo Harman Kardon i baterię 5000 mAh można mówić o modelu odpowiednim do wszystkich zadań, także do multimediów oraz gier. To jednak nie wszystkie zalety tego Xiaomi, bo ponadprzeciętnie wypada tutaj również aparat fotograficzny (i to pomimo braku OIS), można skorzystać też z dual SIM i 5G. Wyróżnia się również bardzo szybkie ładowanie 120W, napełnienie baterii zajmuje zaledwie 20 minut. Wodoszczelności nie ma, ale na pocieszenie pozostaje powłoka IP53 i materiały charakterystyczne dla półki premium - szkło oraz aluminium. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 204 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

realme GT 2 - dobry telefon do gier Ocena benchmark.pl









4,3/5 realme GT 2 to bezsprzecznie jeden z najciekawszych modeli tego producenta, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Nie tylko z racji niebanalnej stylistyki z obudową przypominającą produkty wykonywane z papieru (w kolorach Paper White i Paper Green, ale jest też nieco bardziej klasyczny, czarny bez tego efektu). O wydajność dba bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888 współpracujący z 8 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej (jest też nieco droższy wariant 12 GB + 256 GB), nie ma tu zatem z niczym problemu, a realme GT 2 dobrze radzi sobie także z grami. Tym bardziej, że ma wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz. I to AMOLED o wysokiej jasności maksymalnej 1300 nitów. Całkiem nieźle wypada aparat (a przynajmniej główny obiektyw z OIS), są głośniki stereo i solidna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 65W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 199 g Zobacz recenzję

vivo V23 5G - smartfon dla fanów selfie i mediów społecznościowych Ocena benchmark.pl









4,2/5 vivo V23 5G to propozycja dla osób robiących dużo zdjęć, także (a być może przede wszystkim) selfie. Producent mocno akcentuje frontowy aparat i nic dziwnego, bo zastosował podwójną dwutonową lampę doświetlającą, a przede wszystkim podwójny obiektyw - 50 Mpix z autofocusem oraz 8 Mpix z szerokim kątem widzenia. Jakość autoportretów już tu faktycznie na najwyższym poziomie, co zresztą sprawdziliśmy w naszych testach. W vivo V23 5G podobać może się też ekran AMOLED 90 Hz, solidny procesor MediaTek Dimensity 920 i nie byle jakie zapasy pamięci - 12 GB RAM + 256 GB przestrzeni na dane. No i design. Cała konstrukcja mierzy 7.55 grubości, ramki są aluminiowe, a tył szklany i zmieniający kolory pod wpływem promieni słonecznych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,44 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 920 5G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 181 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Inne modele, które można rozważyć

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Być może uda się kupić go nawet nieco taniej niż za 2000 złotych. Niestety za chwilę stukną mu dwa lata, ale Androida 12 jeszcze dostał. Sprzętowo cały czas się broni, ma procesor Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB RAM, bardzo dobry ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i niezłe aparaty fotograficzne.

POCO F4

Od naprawdę bardzo udanego i oryginalnego POCO F2 Pro cała seria wydaje się coraz mniej atrakcyjna, ale wypada oddać POCO F4, że jest jednym z szybszych modeli w tym budżecie. Procesor Qualcomm Snapdragon 870 we współpracy z szybką pamięcią pozwala na wiele, również na płynne granie, szczególnie przy ekranie z odświeżaniem 120 Hz. Bateria też jest niezła, ale aparaty fotograficzne nikogo nie zachwycą, pod tym względem POCO F4 wypada bardzo przeciętnie.

Najlepszy telefon do 2500 zł

W relacji cena możliwości najlepiej prezentuje się Motorola Edge 30. To smartfon, który za około 2100 złotych można określać mianem kompletnego. Qualcomm Snapdragon 778G+, szybka pamięć i czysty Android zapewniają temu modelowi bardzo dobre działanie, dochodzi do tego też wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem sięgającym 144 Hz i wsparciem HDR10+, a także jedne z lepszych aparatów fotograficznych w tym budżecie, co biorąc pod uwagę tę markę nieco zaskakuje, bo nie jest utożsamiana z pasjonatami mobilnej fotografii. Na pokładzie tej bardzo smukłej i lekkiej konstrukcji znalazł się też komplet modułów łączności bezprzewodowej w najnowszych standardach i niezłe głośniki stereo.

Bateria 4020 mAh na pierwszy rzut oka może zniechęcać i pewnie bez testów byśmy tego modelu nie rekomendowali, a w nich okazało się, że na 1,5 dnia spokojnie to tutaj wystarczy. O ile nie celuje się przede wszystkim w gry. W takim wypadku ciekawszymi opcjami mogą być wyżej wymienione modele konkurencji z pojemniejszymi bateriami i wydajniejszymi procesorami - Xiaomi 11T Pro i realme GT 2.