Średnie dzienne zużycie prądu? Ile dziennie kosztuje prąd w domu?

Jakie jest średnie zużycie prądu w standardowym, typowym domu lub mieszkaniu? Ile płacimy za taki normalny dzień, podczas którego korzystamy z domowych sprzętów? Sprawdźmy!

Ile prądu zużywamy w mieszkaniu lub domu średnio każdego dnia? Najprościej jest po prostu odczytać dane z liczników energii elektrycznej, który każdy posiada. Można też spojrzeć na otrzymywane co jakiś czas rachunki od dostawcy energii. W dzisiejszym artykule postaramy się natomiast oszacować średnie zużycie prądu dla mieszkania i dla domu. Ile dziennie kosztuje prąd w domu?

Jak obliczyć zużycie prądu w domu?

Ceny energii są podnoszone niemal każdego roku. Szczególnie dotkliwe były podwyżki cen energii sprzed kilku miesięcy - odczuli to głównie przedsiębiorcy. W Internecie pojawiło się wtedy sporo artykułów o piekarniach, restauracjach i innych miejscach, które zostały zamknięte ze względu na wysokie ceny prądu. W tym artykule skupimy się jednak na obliczeniu średniego zużycia prądu w domu lub mieszkaniu.

Średnie zużycie prądu danego urządzenia ocenimy sprawdzając jego moc oraz średni dzienny czas pracy.

Niektóre sprzęty są włączone przez cały dzień - na przykład lodówka, router Wi-Fi. Inne włączamy kilka razy dziennie - pralkę, komputer, mikrofalówkę i inne. W przypadku części sprzętów nawet mimo pracy w trybie standby (podłączone do prądu, nie włączone) musimy liczyć się z pewnym zużyciem prądu. Do łącznego zużycia prądu w domu musimy oczywiście doliczyć oświetlenie - żarówki.

Rosnące ceny energii sprawiły, że większość z nas otrzymuje co miesiąc wyższe rachunki za prąd. Możemy jednak na kilka sposobów wpłynąć na obniżenie ich:

rzadsze korzystanie z urządzeń elektrycznych,

zamiana sprzętu na bardziej energooszczędny (np. żarówki LED),

zmiana dostawcy energii na tańszego.

Średnie dzienne zużycie prądu jednego urządzenia

Najprościej jest oszacować dzienne zużycie prądu dla pojedynczego sprzętu. Sprawdźmy jego moc i oceńmy, jak długo pracuje każdego dnia. Weźmy za przykład pralkę - znamy czas jej pracy dla jednego cyklu, moc, a także częstotliwość użytkowania. Zakładamy, że średnio robimy jedno pranie na dwa dni. Jeśli pralka pobiera 500 W mocy i pracuje przez dwie godziny, jej zużycie prądu to 1 kWh (kilowatogodzina). Koszt 1 kWh to dziś około 60 groszy. Oznacza to, że dla 15 prań w ciągu miesiąca, zużycie prądu wyniesie średnio około 9 złotych.

W Internecie znajdziemy średnie zużycie prądu dla każdego urządzenia. Dla poznania dokładnych danych musimy jednak sprawdzić moc swojego urządzenia.

Zebraliśmy kilka urządzeń domowych i sprawdziliśmy ich średnie, miesięczne zużycie prądu:

żarówka 100 W - 15 kWh miesięcznie (ok 9 zł),

żarówka LED 3 W - 0,5 kWh miesięcznie (20-30 groszy),

duża lodówka - 20 kWh miesięcznie (ok 12 złotych),

pralka - 15 kWh miesięcznie (ok 9 złotych),

zmywarka - 30 kWh miesięcznie (ok 18 złotych),

telewizor LED 40-50” - 80 kWh miesięcznie (ok 50 złotych).

Zobacz nasz artykuł i przekonaj się, ile prądu zużywają urządzenia elektryczne, takie jak telewizor czy komputer.

Średnie dzienne i miesięczne zużycie prądu w mieszkaniu

Po zsumowaniu poboru mocy i związanych z tym opłat dla wszystkich domowych sprzętów możemy oszacować, ile kosztuje prąd każdego dnia. Oczywiście dane te są mocno przybliżone i dla różnych gospodarstw domowych mogą się znacznie różnić.

Podczas oszczędnego korzystania z prądu, trzyosobowa rodzina w 3-pokojowym mieszkaniu zapłaci za prąd około 5 złotych dziennie.

Najbardziej oszczędne osoby potrafią zejść z kosztem prądu do nawet około 50 złotych miesięcznie. Będzie tak jednak tylko wtedy, kiedy wyposażymy się w energooszczędny, nowoczesny sprzęt, a pralki i zmywarki użyjemy tylko raz na kilka dni. Dość prądożerne są także telewizor i komputer. Jeśli z nich nie korzystasz w domu, możesz cieszyć się naprawdę niskimi rachunkami za prąd.

Kiedy dzienny koszt prądu rośnie?

Dzienna cena prądu w mieszkaniu znacznie rośnie, gdy mieszkają w nim małe dzieci. Oznacza to zwykle konieczność częstego podgrzewania posiłków, codzienne pranie i dużo włączonych sprzętów. Wtedy nawet w dwu- lub trzypokojowym mieszkaniu powinniśmy spodziewać się rachunków sięgających 7 zł dziennie, czyli nawet ponad 200 złotych miesięcznie.

Dość prądożerne są sprzęty niezbędne do przygotowania jedzenia. Kuchenka elektryczna, płyta indukcyjna i piekarnik zwykle mają dużą moc pozwalającą na szybkie rozgrzanie ich. Gdy codziennie przygotowujesz w domu obiady, rachunki za prąd będą wyższe. Także mieszkania i domy ogrzewane elektrycznymi piecami mogą generować wyższe koszty energii elektrycznej. Dotyczy to też klimatyzacji.

Dzienny koszt energii elektrycznej - mieszkanie a dom

Czy dzienny koszt prądu w domu jest wyższy, niż w mieszkaniu? Pierwszą odpowiedzią, jaka przychodzi do głowy jest: tak. Dom jest w końcu kilkukrotnie większy od nawet sporego mieszkania, często ma więcej, niż jedno piętro. Wysokie rachunki za prąd w domu mogą być wysokie, jeśli energia elektryczna jest zużywana do ogrzewania, podgrzewania wody lub do klimatyzacji wielu pomieszczeń. W przeciwnym wypadku nie zauważymy wyższych rachunków za prąd.

Mimo że dom jest większy od mieszkania, zwykle jest w nim taka sama ilość sprzętów elektrycznych.

Zarówno w domu, jak i w nawet małym mieszkaniu największe koszty prądu generują pralka, zmywarka, telewizor, czy piekarnik. Większe dzienne zużycie prądu odnotowują natomiast gospodarstwa, w których mieszka więcej osób. Oznacza to bowiem częstsze korzystanie z urządzeń elektrycznych, włączanie światła, itp.

Koszt energii elektrycznej dla domu lub mieszkania powinniśmy więc oceniać raczej na podstawie ilości osób w mieszkaniu, a nie powierzchni i liczby pokoi.

Praca zdalna a dzienny koszt prądu

Przypomnijmy, jak obliczać dzienne zużycie prądu. Sprawdzamy, jakie sprzęty pobierają energię elektryczną, badamy ich moc i mnożymy razy ilość godzin pracy. Wartość w watogodzinach wszystkich urządzeń sumujemy i mnożymy przez cenę prądu. Tak otrzymujemy łączny średni koszt prądu dla mieszkania. Nic dziwnego, że osoby przebywające często poza domem (w pracy, w szkole) zapłacą za prąd mniej, niż ci, którzy spędzają w mieszkaniu cały dzień.

Praca zdalna z domu wiąże się ze wzrostem dziennego kosztu prądu.

Wiele zależy od tego, jakiego komputera używasz podczas pracy w domu. Komputery stacjonarne, szczególnie z mocną specyfikacją (np. sprzęt gamingowy) zużywają nawet 10x więcej energii, niż laptopy. Przyjmijmy jednak, że Twój laptop potrzebuje 100 W do działania. Przy pracy przez 8 godzin dziennie dzienny koszt prądu to niecałe 50 groszy. Miesięcznie wydasz więc na zasilanie laptopa około 10-15 złotych. Dla przeciętnego stacjonarnego i monitora ten koszt może natomiast wynieść 2-3 złote dziennie, czyli nawet około 50 złotych miesięcznie.

Jak obniżyć koszt prądu przy pracy z domu?

Skoro korzystanie z komputera podczas pracy z domu może oznaczać miesięczny koszt prądu nawet 50 złotych, czy można jakoś obniżyć rachunek? Oczywiście, jest na to kilka sposobów. Jeśli wykonujesz pracę biurową lub przez Internet, nie korzystaj w tym celu z komputera przeznaczonego do gier, który pobiera wiele prądu. Zmień go na prosty i energooszczędny komputer stacjonarny lub na nowoczesny laptop. Gamingowe laptopy mają moc 100-150 W, natomiast w przypadku modeli dedykowanych do pracy biurowej wartość ta wynosi nawet mniej, niż 50 W.

W ustawieniach komputera włącz tryb oszczędzania energii. Gdy od niego odchodzisz, wyłącz zasilanie lub przejdź w tryb hibernacji. Możesz włączyć automatyczną hibernację przy używaniu sprzętu przez dłuższą chwilę. W ten sposób możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.