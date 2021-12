Ceny za energię rosną od wielu lat, jednak obecnie jest to z pewnością coraz bardziej odczuwalne dla każdego z nas. Co jest tego powodem i czy ma to związek z polityką UE?

Ostatnio zrobiliśmy dla was dość obszerny artykuł o tym, ile kosztuje korzystanie z urządzeń elektrycznych, granie w gry, oglądanie TV, a także w jaki sposób można oszczędzać energię. W obecnych czasach są to przydatne informacje, z którymi warto się zapoznać i być może w jakiś sposób sobie rekompensować rosnące rachunki, np. energooszczędnymi programami urządzeń. Warto sobie zadać również pytanie, dlaczego ceny prądu rosną?

Niekorzystne warunki pogodowe

Mimo, że szef obecnego rządu winę za podwyżki cen prądu zrzuca na „bardzo drogą politykę klimatyczną Unii Europejskiej”, to warto przyjrzeć się innym powodom, dla których ceny prądu idą do góry. Ceny giełdowe energii wzrosły o 310% od kwietnia 2020 do września 2021. Na rachunkach odczujemy to później, gdyż ceny prądu ustalane są przez państwo, natomiast różnica między ceną rzeczywistą, a tą, którą płacimy, i tak idzie z naszej kieszeni, jednak inną drogą.

Na światowych rynkach rosną ceny paliw kopalnianych, a to właśnie z nich produkuje się dużą część energii elektrycznej. Wzrost wynika z zapotrzebowania startujących lub rozwijających się po lockdownie gospodarek na paliwa kopalniane.

Sezon huraganów zniszczył infrastrukturę portową w USA, a ta służyła przemysłowi gazowemu. Jednym z najgorszych był huragan Ida, który na przełomie sierpnia oraz września spodował odcięcie niektóre ze stanów od paliw płynnych. W Europie również warunki pogodowe nas nie rozpieszczały. Na Morzu Północnym praktycznie nie wiał wiatr, przez co nie działały elektrownie wiatrowe i konieczna była produkcja prądu w elektrowniach gazowych. To spowodowało większe zapotrzebowanie na gaz, a co za tym idzie – wzrost cen.

Polityka międzynarodowa

Rosja, dzięki swojej pozycji monopolisty, miała duży wpływ na rynek energii w Europie. Jesienią, opróżniła swoje magazyny gazu w Niemczech i Holandii, a gdy pojawiła się perspektywa zimy, ograniczyła przesył gazu do Europy pod pretekstem zapełnienia najpierw swoich magazynów. Nastała panika i cena poszybowała do góry.

Opowieści o Nord Stream 2, które miało zapewnić energetyczne bezpieczeństwo UE, okazały się niestety tylko bajkami. Ten projekt nigdy nie służył do zabezpieczenia Europy, raczej do wywierania nacisku na Europę. Europa Wschodnia i Środkowa mówiły o tym głośno, ale na zachodzie nikt nie chciał słuchać. Dzisiaj już jest za późno.

Oczywiście jak zaczęło brakować gazu, w górę poszły ceny węgla, a droższy węgiel = droższy prąd.

Co się stało w Polsce?

W przypadku Polski istotna jest jeszcze jedna kwestia, czyli podnoszące się ceny limitów emisji CO2. System ten powstał po to, by mobilizować do zmiany technologii węglowych na inne. To rodzaj pomocy, by bezboleśnie przejść od węgla do energetyki niskoemisyjnej lub zero emisyjnej.

Aby kraje lub branże mocno uzależnione od węgla nie zbankrutowały, powstał pakiet praw do darmowej emisji konkretnej ilości CO2. Tylko, że rząd zamiast darmowe limity przekazać branżom, które ich potrzebują, sprzedał je.

Skoro darmowy limit został sprzedany, kto płaci za emitowany CO2? My, bo pozbawione darmowych limitów branże, muszą prawa do emisji kupić. A to sprawia, że podnoszą się ceny wszystkiego, czego produkcja wiąże się z emisją CO2. Prądem oczywiście też.

Gdyby limity nie były sprzedawane, a zarabiane tak pieniądze były inwestowane w rozwój nowoczesnej energetyki, sytuacja wyglądałaby pewnie inaczej. Polska energetyka jest kilkukrotnie bardziej emisyjna niż średnia unijna, bo palimy głównie węglem w bardzo starych instalacjach.

Wahające się ceny ropy i gazu wcześniej czy później wrócą do swojego poziomu. Jednak ceny naszego prądu, produkowanego z węgla, będą rosły cały czas. Łatwiej jest być może mówić, że za to wszystko odpowiadają światowe trendy, albo UE. Jak widać, to tylko część prawdy i nie można winą za to obarczać Unii Europejskiej.

