Sztuczna inteligencja usmaży ci idealnego steka. Cena? Lepiej usiądź

Brytyjski startup seergrills pokazał na targach CES 2024 “pierwszy na świecie grill AI”. Cacko o nazwie Perfecta miałem okazję zobaczyć na żywo i - choć pierwszej generacji z uwagi na zaporową cenę z pewnością nie kupię - sama idea AI w kuchni naprawdę do mnie trafia. Ale, no właśnie, w kuchni.

Targi CES 2024 zostały całkowicie zdominowane przez rozwiązania mniej lub bardziej powiązane ze sztuczną inteligencją. Wiele urządzeń tego typu zdaje się być jedynie bezsensownym owocem wiary, że dzięki sloganowi “pierwsze na świecie coś-tam z AI” klientom portfele same wyskoczą z kieszeni. W niektórych przypadkach podbicie może mieć jednak realną wartość użytkową, a jednym z nich jest inteligentny grill.

Grill AI ma usmażyć steka szybciej i lepiej niż człowiek

Perfecta to grill do użytku zewnętrznego, który - co w przypadku tej kategorii produktowej niecodzienne - potrzebuje dwóch źródeł energii. Gaz napędza wbudowane palniki, które mają osiągać temperatury dobijające do 900 stopni Celsjusza, a prąd płynący z gniazdka elektrycznego zasili wbudowane sensory, 4-rdzeniowy czip z NPU oraz wyświetlacz.

Perfecta: grill z AI

Firma seergrills przekonuje, że w niektórych przypadkach czas gotowania może być nawet 10-krótszy niż w przypadku tradycyjnych metod gotowania. Przyrządzenie 2,5-centymetrowego steka ma zająć ok. 90 sekund.

W przypadku steków oprogramowanie pozwala wybrać jeden z 6 stopni wysmażenia oraz 3 stopni zarumienienia. Wbudowane sensory ma analizować takie parametry jak grubość czy temperatura potrawy, a podczas grillowania automatycznie poziom nagrzania i odległość palników. Te umieszczone są po obu stronach, więc obracanie grillowanych potraw nie jest konieczne.

Praktycznie cała kampania promocyjna kręci się wokół steków, ale urządzenie można będzie wykorzystać także do błyskawicznego przyrządzenia innych potraw. Twórcy wymieniają m.in. filety z kurczaka czy nawet pizzę.

Perfecta: grill z AI

Cena należy niestety raczej do kategorii tych astronomicznych. Inteligentny grill seergrills Perfecta został wyceniony na 3499 dol., co - uwzględniając polski VAT - daje równowartość ok. 1000 zł. Start sprzedaży zaplanowano na drugą połowę 2024 roku, a pierwsi zamawiający mogą liczyć na 1000 dol. zniżki.

AI w kuchni? Jestem za, choć niekoniecznie zacząłbym od grilla

Jestem człowiekiem, któremu gotowanie nie daje przesadnie wielkiej radości, dlatego od lat pakuję kasę w urządzenia, które mogą jakkolwiek ten proces uprościć. Przerabiałem już praktycznie wszystko: od mikrofalówek i elektrycznych grillów, przez maszyny do robienia hamburgerów, aż po wielofunkcyjne roboty do gotowania.

Zasada działania większości takich automatów sprowadza się do przyjęcia, że rzecz X należy smażyć/gotować przez X minut, co nie zawsze zdaje egzamin. Raz po raz zdarza się, że po wybraniu konkretnego programu potrawa wychodzi niedosmażona lub niegotowana i trzeba cały proces wydłużyć. Nic zresztą dziwnego - każdy kawałek mięsa jest inny, podobnie jak każda marchewka i każdy ziemniak, więc całego procesu nie da się zautomatyzować operując wyłącznie czasem i temperaturą.

Dlatego sama idea wykorzystania w kuchni sztucznej inteligencji, która faktycznie będzie monitorować cały proces dbając o prawidłowe wykonanie potrawy, w 100 proc. do mnie trafia. Grillowanie jest jednak pod tym względem specyficzne, bo ręczne przewracanie mięsa oraz kłócenie się o to, kto zje ten najbardziej zjarany kawałek, to przecież istotna część całego rytuału. Może nawet istotniejsza od samego smaku potraw, dlatego osobiście nie chciałbym sprowadzać całości do konsumpcji potraw perfekcyjnie sporządzonych przez bezdusznego robota. Za to garnek z AI chętnie bym przytulił.