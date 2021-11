W obecnych, burzliwych czasach inteligentny monitoring to już nie fanaberia, a konieczność. By chronić swój dom, działkę czy plac budowy nie trzeba jednak wcale głęboko sięgać do kieszeni. Tanie kamery też świetnie dają sobie radę. Sam się o tym przekonałem, i to kilkukrotnie.

Jak już zapewne wiecie z moich poprzednich artykułów o inteligentnym monitoringu na mojej wiejskiej działce i znajdującym się tam domu wiszą już obrotowe kamery Orllo. Ich zakup szybko okazał się strzałem w 10-tkę nie tylko pozwalając mi zdalnie nadzorować remont dachu, ale i zapewniając spore bezpieczeństwo dzięki alarmom przy każdym nieuprawionym wejściu na posesje. A wierzcie lub nie, przez ostatnie pół roku było ich całkiem sporo. Kiedyś przez głowę by mi nie przeszło, że nasze społeczeństwo ma tak nonszalancki stosunek do czyjejś prywatnej własności. No ale niestety, taka jest prawda.

Dlatego na każdym kroku polecam montaż inteligentnego monitoringu. On naprawdę potrafi zmienić nasze postrzeganie zagrożeń. I wcale nie potrzeba tu firmy instalacyjnej - zamontowanie kamer i ich konfiguracja jest przystępna dla każdego. Oczywiście, domyślam się, że nie każdy może i chce od razu sięgnąć głęboko do kieszeni, by kupić kilka kamer Orllo „z wyższej półki”, oferujących całą masę nowoczesnych funkcji – od znacznie wyższej rozdzielczości, poprzez tryb nocny sięgający nawet 45 metrów, aż po imponujący zoom optyczny.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by tworzenie własnego monitoringu zacząć mniej kosztownie. Wbrew pozorom bowiem, tani nie znaczy tu wcale gorszy. Niedrogie kamery też sporo potrafią co idealnie pokazują trzy bezprzewodowe urządzenia firmy Orllo – Orllo Goodcam Z1, Orllo Goodcam Z12 i Orllo Goodcam W4+. Oczywiście, tani monitoring niesie ze sobą pewne kompromisy. Jakie? To właśnie sprawdziliśmy.

Orllo Goodcam Z1 – mała, tania, zewnętrzna kamera bezprzewodowa IP WiFi

Niech nie zwiodą Was niewielkie wymiary i niska cena, swoimi możliwościami ta kamera potrafi bowiem całkiem przyjemnie zaskoczyć. Mamy tu zatem i wodoszczelną obudowę (klasa IP66), i wbudowany mikrofon, i nagrywanie w pętli, na karcie microSD, w rozdzielczości 3Mpx (2304x1296p). Mamy też całkiem niezły tryb nocny „oświetlający” otoczenie do jakichś 15-20 metrów i znaną już z „większych” kamer Orllo inteligentną analizę obrazu (AI IVS) umożliwiającą wykrywanie ludzi i ruchu. Ba, jest tu nawet wyznaczanie niestandardowego obszaru monitorowania.

Czego więc tu nie ma? A choćby dwukierunkowej komunikacji. Orllo Goodcam Z1 posiada wbudowany mikrofon, który pozwala podsłuchiwać i nagrywać to co dzieje się na monitorowanym obszarze, ale brak tu głośnika. Nie ma też mowy o jakimkolwiek zoomie optycznym (jest zoom cyfrowy x5) czy alarmie dźwiękowym. W tym przypadku nie jest to jednak potrzebne. Orllo Goodcam Z1 ma przede wszystkim monitorować pewien obszar naszej posesji i powiadamiać nas o wszelkich podejrzanych aktywnościach. I z tego zadania wywiązuje się wprost doskonale.

Dość powiedzieć, że dobre pół roku temu sam zdecydowałem się na zakup tej właśnie kamerki jako dodatkowej ochrony wąskiego przejścia między domem, a ulicą. Ot, uznałem, że obrotowa kamera w tym miejscu nie za bardzo się sprawdzi i lepsza będzie „stacjonarna”. I wiecie co? Wystarczyło kilka tygodni bym „złapał” dwóch nonszalanckich panów przechadzających się po posesji jak po swoim. Ten drugi był tak „miły”, że nawet z bliska zaglądał w okna. Co prawda udało mi się go odstraszyć odzywając się poprzez kolejną kamerę, w zasięgu której później się znalazł, ale pierwsze wykryło go właśnie Orllo Goodcam Z1. Ba, udało mi się nawet zrobić mu całkiem niezłe zdjęcie.

Jeśli ktoś z Was poznaje tego Pana to przekażcie mu proszę, że został nagrany oraz że nie wchodzi się na teren cudzej posesji. Raczej trudno uznać to za normalne zachowanie

Orllo Goodcam Z12 – zewnętrzna, obrotowa kamera IP WiFi na każdą kieszeń

Zewnętrzna kamera, która potrafi wykrywać ruch i obracając się śledzić poczynania intruzów wcale nie musi być droga - oto najlepszy tego przykład. Co najlepsze jednak Orllo Goodcam Z12 nie tylko nie wymaga jakiegoś głębokiego sięgnięcia do portfela, ale oferuje całkiem pokaźny pakiet funkcji, które wydawały się być zarezerwowane dla dużo droższych modeli.

Poza obrotową głowicą, której zakres ruchu to 355 stopni w poziomie i 95 stopni w pionie, kamera ta posiada jeszcze wbudowany mikrofon i głośnik – do dwukierunkowej komunikacji, 5-krotny zoom cyfrowy, tryb nocny do 20 metrów oraz alarm świetlny i dźwiękowy. Brzmi dobrze, prawda? Szczególnie jeśli dodamy do tego całkiem niezłą rozdzielczość obrazu – 3 Mpx, czyli 2304x1296p.

Skoro mamy tu i inteligentne podążanie za wykrytym ruchem, i odstraszające alarmy dźwiękowe, i tryb nocny z możliwością doświetlenia kadru diodami LED, to gdzie ów kompromis? No cóż, niższa cena oznacza w tym przypadku nieco słabsze wykonanie. Ale choć zamiast metalowej obudowy mamy tutaj plastik, a klasa szczelności jest o poziom niżej (IP65) to jednak nie wpływa to jakoś wielce na funkcjonalność tej kamery. Testowałem ją przy pierwszych przymrozkach i świetnie dała sobie radę. Jedno istotne spostrzeżenie – jarzące się czerwonym światłem diody IR widać w nocy z daleka. Czy to źle? Nie, bo samo w sobie może to działać odstraszająco na potencjalnych intruzów.

Orllo Goodcam W4+ - mini kamera IP WiFi w sam raz do domu

Może i ta kamerka wygląda jak kamerka internetowa, ale to właśnie jedna z jej niezaprzeczalnych zalet. Dzięki temu można ją postawić niedaleko komputera i mało kto z miejsca rozpozna, że to część systemu monitoringu. I to takiego, który potrafi wykryć nawet najmniejszy ruch, a potem podążać za nim rejestrując obraz i dźwięk. Orllo Goodcam W4+ działa niemal bezgłośnie przez co nie zwraca na siebie uwagi nawet podczas obrotu.

Co ciekawe, ta niewielka kamerka WiFi posiada również głośnik i mikrofon, dzięki którym możliwa jest dwukierunkowa komunikacja. Nic nie stoi też na przeszkodzie by ustawić tu własne ostrzeżenie głosowe aktywowane w momencie wykrycia ruchu bądź człowieka. I choć tryb nocny działa tu efektywnie tylko na jakieś 10 metrów to w większości wypadków w zupełności to wystarcza.

Przeznaczeniem Orllo Goodcam W4+ jest bowiem monitorowanie mieszkania, biura czy jednego, wybranego pokoju w domu. Idealnie nadaje się też jako uzupełnienie istniejącego, zewnętrznego zestawu kamer, na wypadek, gdyby jednak intruzowi udało się je ominąć. Ja sam poważnie się zastanawiam, czy nie dołożyć tego modelu do mojego, istniejącego już systemu monitoringu w momencie rozpoczęcia drugiego etapu remontu domu. Przy tych cenach materiałów budowlanych decyzja może być właściwie tylko jedna.

Tani monitoring dla każdego

Oczywiście, przykłady monitoringu na każdą kieszeń można mnożyć niemal w nieskończoność. Najważniejsze to wiedzieć do czego go potrzebujemy i tak dobrać kamery oraz ich umiejscowienie, by swoim zasięgiem obejmowały wrażliwy obszar. Ja, po moich, niezbyt miłych doświadczeniach, wiem już, że muszę nieco przeorganizować ustawienie kamer i w niektórych miejscach wspomogę się zapewne właśnie tanim monitoringiem.

Co istotne, każda z opisywanych wyżej kamer Orllo pozwala na podgląd na żywo nie tylko na smartfonie czy tablecie, ale też na komputerze. Każda umożliwia też na zapis nagrań na karcie pamięci bądź opcjonalnie, w chmurze. Do tego dochodzi jeszcze możliwość zdalnego pobierania zarejestrowanych nagrań na telefon z każdego miejsca na świecie oraz dodawany w gratisie Pakiet Orllo obejmujący polską aplikację, bezpłatne aktualizacje i bezpłatne wsparcie techniczne.

Ocena kamery Orllo Goodcam Z1:

stacjonarna kamerka IP WiFi z niewielką, wodoodporną obudową (klasa IP66)

rozdzielczość 3 Mpx (2304x1296p)

inteligentna analiza obrazu (AI IVS) pozwalająca na efektywne wykrywanie ludzi i ich kadrowanie

diody podczerwieni do trybu nocnego rozświetlające otoczenie do około 15-20 metrów od kamery

automatyczne powiadomienia o alarmach

możliwość ręcznej aktywacji rejestracji wideo i robienia zdjęć

nagrywanie w pętli na karcie microSD oraz opcjonalnie - w chmurze

prosta w obsłudze, darmowa aplikacja mobilna Eye4 i możliwość podpięcia do niej kilku kamer jednocześnie

bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczna

przystępna cena



nieco kłopotliwy sposób instalacji karty microSD (konieczność dostania się do środka kamery)

trochę za krótki kabel do zasilacza

dodatkowo płatna chmura

Ocena końcowa 86% 4.3/5

Ocena kamery Orllo Goodcam Z12:

zewnętrzna kamera IP WiFi z obrotową głowicą w zakresie 355 stopni w poziomie i 95 stopni w pionie

rozdzielczość 3 Mpx (2304x1296p)

opcja aparmu dźwiękowego i świetlnego w momencie wykrycia intruza

tryb nocny - na podczerwień, do około 15-20 metrów oraz kolorowy, za sprawą wbudowanych diod LED

inteligentna analiza obrazu (AI IVS) pozwalająca na efektywne wykrywanie ludzi, podążanie za nimi i kadrowanie

opcja ustawienia ostrzeżeń głosowych

wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające dwustronną komunikację

automatyczne powiadomienia o alarmach

możliwość ręcznego sterowania obrotem kamery, robienia zdjęć i aktywacji nagrywania

nagrywanie w pętli na karcie microSD oraz opcjonalnie - w chmurze

prosta w obsłudze, darmowa aplikacja mobilna Eye4 i możliwość podpięcia do niej kilku kamer jednocześnie

bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczna

przystępna cena i niezły stosunek jakości do ceny



plastikowa obudowa i nieco niższa klasa szczelności (IP65)

trochę krótki kabel do zasilacza

dodatkowo płatna chmura

Ocena końcowa 90% 4.5/5

Ocena kamery Orllo Goodcam W4+:

obrotowa kamerka IP WiFi do domu, mieszkania czy biura działająca w zakresie 350 stopni w poziomie i 60 stopni w pionie

rozdzielczość 3 Mpx (2304x1296p)

inteligentna analiza obrazu (AI IVS) pozwalająca na efektywne wykrywanie ludzi, śledzenie ich i kadrowanie

wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające dwustronną komunikację

tryb nocny, na podczerwień, do 10 metrów

automatyczne powiadomienia o alarmach

możliwość ręcznego sterowania obrotem kamery, robienia zdjęć i aktywacji nagrywania

opcja własnych ostrzeżeń głosowych aktywowanych automatycznie w momencie wykrycia intruza

nagrywanie w pętli na karcie microSD oraz opcjonalnie - w chmurze

prosta w obsłudze, darmowa aplikacja mobilna Eye4 i możliwość podpięcia do niej kilku kamer jednocześnie

bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczna

przystępna cena



troszkę zbyt czuły mikrofon i konieczność własnej regulacji, by nie wyłapywać dźwięków samej kamery

nieco krótki kabel do zasilacza

brak zoomu optycznego

dodatkowo płatna chmura