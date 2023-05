Jaki jest najlepszy telefon do 2000 zł w 2023 roku? Wybraliśmy najciekawsze modele dostępne w sprzedaży i nieprzekraczające tego pułapu cenowego. Działają szybko, mają sporo pamięci, świetne wyświetlacze, solidne baterie i robią naprawdę dobre zdjęcia.

Dobry smartfon do 2000 zł

Nowy telefon do 2000 zł spełni oczekiwania zdecydowanej większości osób, nawet tych bardziej wymagających. W tej cenie bez problemu kupimy nowoczesny, dobry smartfon z wydajnym procesorem, dużym wyświetlaczem, świetnym aparatem, ładną i dobrze wykonaną obudową (niekiedy nawet wodoszczelną) oraz najnowszą łącznością komórkową 5G. Jeśli wolisz coś lepszego, to zobacz nasz ranking najlepszych telefonów flagowych. Tańsze modele znajdziesz natomiast w zestawieniach skupiających się na smartfonach do 1500 zł oraz telefonach do 1000 zł. Tutaj otrzymasz coś pomiędzy obydwoma światami i raczej nie będziesz rozczarowany.

Jaki telefon do 2000 zł kupić? Oto polecane modele

Smartfon do 2000 zł. Co powinien mieć?

Czego można, a w zasadzie należy oczekiwać od smartfonów za około 1600 - 2000 zł? Bezsprzecznie bardzo dobrej wydajności i płynnej, szybkiej pracy w każdej sytuacji. Smartfon za takie pieniądze musi mieć nie tylko dobry procesor, ale też sporo pamięci. Minimum w przypadku systemu Android to w tym budżecie 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli uda się dostać model oferujący większe zasoby pamięci będzie można traktować go jako rozwiązanie lepiej rokujące na przyszłość. To uwaga dla osób, które kupują sobie telefon na kilka lat.

Powinniśmy też oczekiwać 2-3 różnych aparatów z tyłu (standardowy + ultraszerokokątny to standard, niekiedy producenci dodają coś więcej, ale w tym segmencie wciąż pomijają teleobiektyw), a także nagrywania filmów 4K przynajmniej 30 kl/s, a najlepiej 60 kl/s i dobrego trybu nocnego, który pozwoli wykonać jasne i ostre zdjęcia w słabym świetle, bez podparcia. Jeśli często robisz zdjęcia w nocy, to zwróć szczególną uwagę na telefony z optyczną stabilizacją obrazu w aparacie głównym z tyłu. Liczba megapikseli (Mpix) nie jest aż tak istotna, choć czasami może być przydatna. W praktyce bardziej liczy się realna jakość zdjęć, a nie cyferka w specyfikacji. Jeśli więc potrzebujecie telefonu z najlepszym aparatem, to zapoznajcie się z naszymi pełnymi recenzjami, w których publikujemy przykładowe fotografie i omawiamy ich cechy.

Warto upewnić się, że smartfon za 2000 zł ma wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ (chociaż to już raczej norma), najlepiej wykonany w technologii AMOLED, która zapewnia znacznie lepszy kontrast i żywsze kolory. Częstotliwość odświeżania ma duże znaczenie, bo w połączeniu z dobrym procesorem zapewnia super płynne animacje systemowe i przewijanie stron. Najlepsze są modele z odświeżaniem 144 Hz, 120 Hz lub przynajmniej 90 Hz. Oczywiście zwykłe 60 Hz też jest dopuszczalne, wiele zależy od indywidualnych preferencji i tego, do czego smartfon będzie służył w największym stopniu. Mobilni gracze w tej kwestii nie mogą iść na kompromis.

Do innych istotnych cech należą: szybki czytnik linii papilarnych, Wi-Fi 6 czyli "ax", łączność zbliżeniowa NFC do łatwych płatności w sklepach za pomocą telefonu, dual SIM, 5G i funkcja szybkiego ładowania baterii. Niektóre smartfony w tej klasie cenowej mają ładowarki powyżej 60W i uzupełniają energię od zera do pełna w kilkadziesiąt minut. To bardzo dobry wynik.

Obudowa? Design i kolorystyka podlegają indywidualnym ocenom. Z całą pewnością dużą zaletą jest jednak wodoszczelna obudowa spełniająca standard IP67 lub IP68. Taki telefon wytrzyma ulewę, zalanie napojem lub nawet całkowite zanurzenie w wodzie przez pewien czas, np. przypadkową kąpiel w wannie. Nie jest to częsty element specyfikacji w tym budżecie, ale tak, można go spotkać.

Ranking telefonów do 2000 zł - te modele warto wybrać

Samsung Galaxy A34 5G - wodoszczelny telefon do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,1/5 Samsung do 2000 zł? W takim przypadku jednym z głównych wyborów powinien być Galaxy A34 5G. To jedna z największych nowości tego koreańskiego producenta cenionego m.in. za stosowanie świetnych wyświetlaczy i ogólną dobrą jakość wykonania telefonów. Tutaj też można liczyć na te elementy. Galaxy A34 5G oferuje ekran Super AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz idealny nie tylko do pracy, ale też oglądania multimediów i gier. Ma świetnie spasowaną obudowę, która zapewnia całej konstrukcji wodoszczelność zgodnie z normą IP67, co w tej cenie należy do rzadkości. Odpowiednią wydajność gwarantuje procesor Mediatek Dimensity 1080 (6nm), do którego dorzucono 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Całkiem nieźle Galaxy A34 5G wypada w kontekście aparatów fotograficznych (główny jest wspierany optyczną stabilizacją obrazu) i czasu pracy na baterii. Trochę gorzej jest z szybkością ładowania, to skromne 25W. Nie zabrakło modułu do obsługi 5G, funkcji dual SIM (hybrydowy slot współdzielony z miejscem na kartę microSD) oraz głośników stereo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 1080

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

realme 9 Pro+ - smartfon do 2000 zł z dużą pamięcią Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zdaniem całkiem sporego grona osób realme 9 Pro+ to jeden z najlepiej wyglądających i najlepiej wykonanych smartfonów w cenie do 2000 zł. Ma też dużo pamięci wewnętrznej (256 GB przestrzeni na aplikacje, gry, zdjęcia, filmy i inne dane), a także 8 GB RAM. Jeśli włączysz na nim kilka programów i otworzysz kilkanaście lub nawet więcej zakładek w przeglądarce Chrome, to telefon nie zwolni zauważalnie. Sprawność działania stoi na wysokim poziomie także dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 920 (6nm). Realme 9 Pro+ wyposażony jest również w dobry wyświetlacz AMOLED, którego jakość świetnie pasuje do filmów, gier, zdjęć i mediów społecznościowych. Ma dobry aparat z tyłu z nagrywaniem 4K i sensorem 50 Mpix, akumulator na około 1,5 dnia działania, głośniki stereo o całkiem niezłej jakości, czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu, łączność bezprzewodową Wi-Fi 6, przydatną podczas korzystania z bardzo szybkiego internetu w biurze lub domu, a także szybką ładowarkę 60W (ładującą telefon do pełna w około 45 minut). Na pokładzie jest też oczywiście 5G. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wymiary 160,2 x 73,3 x 7,99 mm

Wyświetlacz (technologia) Super AMOLED

Waga 182 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Poco X5 Pro 5G - telefon do 2000 zł do gier Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nowy przedstawiciel serii, które wyróżnia się przede wszystkim wydajnością. Często jest ona wyższa niż w innych podobnie wycenionych modelach, z racji czego smartfony Poco mają opinię dobrych propozycji dla mobilnych graczy. Poco X5 Pro 5G też może być rozpatrywany w takiej kategorii. Ma procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane, w naszych testach wydajność wypadła na tyle dobrze, że z czystym sumieniem możemy polecić ten telefon często grającym w gry. Szczególnie, że posiada przy tym duży ekran AMOLED z odświeżaniem 120Hz, głośniki stereo oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm dla preferujących klasyczne słuchawki i pojemną baterię 5000 mAh, którą w razie potrzeby można dość szybko uzupełnić ładowarką o mocy 67W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 181 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola Edge 30 - telefon z dobrym aparatem do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Motorola Edge 30 to zdecydowanie jeden z najlepszych smartfonów do 2000 zł, który ma kilka dużych zalet. Po pierwsze znakomity wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 144 Hz, który nie tylko imponuje jakością kolorów i idealną czernią, ale też zapewnia fenomenalną płynność obrazu. Przewijanie stron i dokumentów, animacje, a nawet gry wyświetlają się bardzo gładko. Procesor Snapdragon 778G+ 5G i 8 GB RAM gwarantują szybkie działanie smartfonu praktycznie w każdej sytuacji, nawet gdy otworzysz wiele zakładek w przeglądarce internetowej oraz kilka aplikacji na raz. Tym bardziej, że posiada czystego Androida. Motorola Edge 30 ma też świetne aparaty z tyłu (zarówno podstawowy z OIS jak i ultraszerokokątny imponują reprodukcją kolorów przy naprawdę dobrej szczegółowości), a także z przodu. Z obu stron nagrywa wideo 4K. Wedle niektórych recenzentów to telefon do 2000 z najlepszym aparatem. Motorola ma akumulator 4020 mAh, ale niech to Ciebie nie zwiedzie, bo znakomita optymalizacja systemu zapewnia niskie zużycie energii, co potwierdziliśmy w naszych testach. To smartfon w pełni godny polecenia, jeszcze lepszy niż nieco tańsza Motorola Edge 30 neo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 155 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G - dobry telefon do 2000 zł z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,4/5 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G to jeden z czterech nowych telefonów należących do bardzo popularnej serii. To nowość, zadebiutował w Polsce na początku 2023 r. Posiada 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, a także szklaną obudowę, co wyróżnia go na tle sporej większości rywali. Nie jest wodoszczelny, ale odporny na zachlapania (IP53) i w ogólnie jakość wykonania wypada tu bardzo dobrze. Podobnie jak np. wyżej wymieniony model firmy Samsung został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 1080, do tego 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Wnętrze obudowy skrywa również baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67W oraz komplet modułów łączności bezprzewodowej, jakich należy oczekiwać od urządzenia z tej półki cenowej - jest Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC i 5G, a do tego funkcja dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 1080

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 187 g

Samsung Galaxy S20 FE 5G - starszy prawie flagowy smartfon z bezprzewodowym ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Samsung Galaxy S20 FE 5G to nieco starszy smartfon, który w momencie premiery był modelem bardzo bliskim flagowcom. W praktyce do dziś oferuje specyfikację, która dorównuje wielu nowym średniakom, a niektóre nawet przewyższa. Debiutował z systemem Android 10 na pokładzie, ale otrzymywał aktualizacje i obecni użytkownicy cieszą się z Androida 13. Ma rewelacyjny ekran Super AMOLED z HDR10+ i odświeżaniem 120Hz, dzięki czemu zapewnia doskonałej jakości obraz podczas pracy, oglądania filmów i grania. Wydajność wynikająca z zastosowania procesora Qualcomm Snapdragon 865 5G (7 nm+) wciąż stoi na odpowiednim poziomie, jednocześnie telefon korzysta z 6 GB RAM i szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Został wyposażony w potrójny, dobry aparat fotograficzny z teleobiektywem (zoom optyczny 3x), co wyróżnia go z grona innych proponowanych modeli. Ma OIS, szybki autofokus i nagrywa też w 4K/60 z przodu i z tyłu. Bateria 4500 mAh wystarcza na ok. 1,5 dnia typowego użytkowania przy SOT (czasie włączonego ekranu) na poziomie 6-8 godzin. Ładowanie 25W nie imponuje, ale na plus jednoczesna obecność ładowania bezprzewodowego 15W. Niewątpliwe atuty Galaxy S20 FE 5G to także głośniki stereo i wodoszczelność IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy telefon do 2000 zł w 2023 roku?

Każdy z zaproponowanych przez nas smartfonów będzie bardzo dobrze sprawdzał się na co dzień. W ogólnym rozrachunku najlepszym smartfonem do 2000 zł wydaje się Motorola Edge 30. Ma rewelacyjny wyświetlacz AMOLED 144 Hz, działa bardzo szybko, punktuje jakością zdjęć z obu aparatów tylnych oraz przedniego, nagrywa wideo 4K z obu stron, a do tego jest smukła, lekka i ładna, ma nowoczesną łączność (w tym 5G) oraz wystarczająco dobrą baterię. Polecamy ten telefon.