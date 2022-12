Te telefony do 2000 zł warto kupić. Zobacz kilka najciekawszych modeli, które działają szybko, mają dobre wyświetlacze, dobre baterie, robią świetne zdjęcia i są łatwe w użyciu. Ranking smartfonów do 2000 zł.

Najlepsze smartfony do 2000 zł

Nowy telefon do 2000 zł spełni oczekiwania zdecydowanej większości osób, nawet tych bardziej wymagających. W tej klasie cenowej bez problemu kupimy nowoczesny, dobry smartfon z wydajnym procesorem, dużym wyświetlaczem, świetnym aparatem, ładną i dobrze wykonaną obudową oraz najnowszą łącznością komórkową 5G.

Jeśli wolisz coś lepszego, to zobacz nasz ranking najlepszych telefonów flagowych. Tańsze, ale wciąż dobre modele znajdziesz w smartfonach do 1500 zł oraz telefonach do 1000 zł.

Jaki telefon do 2000 zł kupić? Oto polecane modele

Pierwsze i podstawowe pytanie jakie powinniśmy sobie zadać brzmi: czy lepiej kupić nowszego średniaka, czy starszego flagowca. Topowe smartfony sprzed roku, a nawet dwóch lat mogą być wydajniejsze, szybsze i bardziej funkcjonalne od nowych średniaków.

Jeśli priorytetem jest wydajność oraz szybkość działania telefonu, to za mniej niż 2000 zł dostaniesz znakomity model Asus ZenFone 8 ze świetnym procesorem Snapdragon 888 lub POCO F4 5G ze Snapdragonem 870. Przy czym ZenFone 8 jest szczególnie interesujący, jeśli masz już dość wielkich i ciężkich telefonów. Jest to bardzo dobry, kompaktowy smartfon flagowy. Co prawda doczekał się już następcy w postaci modelu Asus ZenFone 9, ale poprzednik nadal jest godny polecenia.

Od smartfonów za około 1600 - 2000 zł powinniśmy oczekiwać 2-3 różnych aparatów z tyłu (np. standardowy + ultraszerokokątny), a także nagrywania filmów 4K przynajmniej 30 kl/s, a najlepiej 60 kl/s i dobrego trybu nocnego, który pozwoli wykonać jasne i ostre zdjęcia w słabym świetle, bez podparcia. Jeśli często robisz zdjęcia w nocy, to zwróć szczególną uwagę na telefony z optyczną stabilizacją obrazu w aparacie głównym z tyłu. Liczba megapikseli (Mpx) nie jest aż tak istotna, choć czasami może być przydatna. W praktyce bardziej liczy się realna jakość zdjęć, a nie cyferka w specyfikacji. Jeśli więc potrzebujecie telefonu z najlepszym aparatem, to zapoznajcie się z naszymi pełnymi recenzjami.

Warto też upewnić się, że smartfon za 2000 zł ma wyświetlacz o rozdzielczości przynajmniej Full HD+, najlepiej wykonany w technologii AMOLED, która zapewnia znacznie lepszy kontrast i żywsze kolory. Częstotliwość odświeżania ma duże znaczenie, bo w połączeniu z dobrym procesorem zapewnia super płynne animacje systemowe i przewijanie stron. Najlepsze są modele z odświeżaniem 144 Hz, 120 Hz lub przynajmniej 90 Hz. Oczywiście zwykłe 60 Hz też jest dopuszczalne - wiele zależy od indywidualnych preferencji.

Ważna jest również pamięć RAM. W tej cenie absolutnym minimum jest 6 GB, ale zdecydowanie warto stawiać na modele z 8 GB RAM lub więcej (nie dotyczy to iPhone, który rządzi się trochę innymi prawami). Do innych istotnych cech należą: szybki czytnik linii papilarnych, Wi-Fi 6 czyli "ax", łączność zbliżeniowa NFC do łatwych płatności w sklepach za pomocą telefonu, dual SIM i funkcja szybkiego ładowania baterii. Niektóre smartfony w tej klasie cenowej mają ładowarki 120 W i uzupełniają energię od zera do pełna w kilkanaście minut. To bardzo dobry wynik.

Z całą pewnością dużą zaletą jest też wodoszczelna obudowa, spełniająca standard IP67 lub IP68. Taki telefon wytrzyma ulewę, zalanie napojem lub nawet całkowite zanurzenie w wodzie, przez niedługi czas.

Dobre smartfony do 2000 zł

Samsung Galaxy A33 5G 6/128 GB - dobry telefon do 1800 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ma wodoszczelną obudowę IP67, więc wytrzyma nawet całkowite zalanie albo solidną ulewę. Ważną zaletą jest bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, który zapewnia wysoką jakość obrazu w czasie oglądania filmów, zdjęć i przeglądania internetu. W dodatku ekran ma 6,4 cala, więc nie jest za duży. Telefon dobrze leży w dłoni i nie przeszkadza w kieszeni. Samsung ma też dwa niezłe głośniki stereo i łączność zbliżeniową NFC do szybkich płatności w sklepach, tak jak zwykłą kartą. Akumulator 5000 mAh wystarcza średnio na 1,5 dnia działania, ale wadą jest dość słabe ładowanie 25 W. Telefon ma też dobre aparaty z przodu i z tyłu i nagrywa wideo 4K z obu stron. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest pod powierzchnią wyświetlacza (niewidoczny). Jak sama nazwa wskazuje smartfon ma też najnowszą łączność komórkową 5G. Galaxy A33 5G działa szybko, jest łatwy i przyjemny w obsłudze i cieszy się dużą popularnością. To dobry telefon do 1800 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1280

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 186 g

Motorola Edge 30 8/128GB - telefon z dobrym aparatem do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Motorola Edge 30 to zdecydowanie jeden z najlepszych smartfonów do 2000 zł, który ma kilka dużych zalet. Po pierwsze znakomity wyświetlacza AMOLED z odświeżaniem 144 Hz, który nie tylko imponuje jakością kolorów i idealną czernią, ale też zapewnia fenomenalną płynność obrazu. Przewijanie stron i dokumentów, animacje, a nawet gry wyświetlają się bardzo gładko. Procesor Snapdragon 778G+ 5G i 8 GB RAM gwarantują szybkie działanie smartfonu praktycznie w każdej sytuacji, nawet gdy otworzysz wiele zakładek w przeglądarce internetowej oraz kilka aplikacji na raz. Motorola ma też absolutnie świetne aparaty z tyłu (zarówno podstawowy, jaki szerokokątny imponują), a także z przodu. Oczywiście z obu stron nagrywa wideo 4K. Motorola ma akumulator 4020 mAh, ale niech to Ciebie nie zwiedzie, bo znakomita optymalizacja systemu zapewnia niskie zużycie energii. To smartfon w pełni godny polecenia, lepszy niż Motorola Edge 30 neo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 155 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

realme 9 Pro+ 8/256 - ładny telefon do 1900 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Realme 9 Pro+ to jeden z najlepiej wyglądających i najlepiej wykonanych smartfonów w cenie do 2000 zł. Ma też bardzo dużo pamięci (aż 256 GB przestrzeni na aplikacje, gry, zdjęcia, filmy i inne dane), a także 8 GB RAM. Jeśli włączysz na nim kilka programów i otworzysz kilkanaście lub nawet więcej zakładek w przeglądarce Chrome, to telefon nie zwolni zauważalnie. Sprawność działania stoi na wysokim poziomie także dzięki zastosowaniu nowoczesnego procesora MediaTek Dimensity 920. Realme 9 Pro+ wyposażony jest również w dobry wyświetlacz AMOLED, którego jakość świetnie pasuje do filmów, gier, zdjęć i mediów społecznościowych. Ma dobry aparat z tyłu, z nagrywaniem 4K i sensorem 50 Mpx, akumulator na około 1,5 dnia działania, głośniki stereo o całkiem niezłej jakości, czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu, łączność bezprzewodową Wi-Fi 6, przydatną podczas korzystania z bardzo szybkiego internetu w biurze lub domu, a także szybką ładowarkę 60 W (ładującą telefon do pełna w około 45 minut). Na pokładzie jest też oczywiście 5G. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wymiary 160,2 x 73,3 x 7,99 mm

Wyświetlacz (technologia) Super AMOLED

Bateria (pojemność) 4500 mAh

Waga 182 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

OnePlus Nord 2T 5G 8/128GB - dobry telefon do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Warto też rozważyć zakup modelu OnePlus Nord 2T. On również wyposażony jest w dobry wyświetlacz AMOLED 90 Hz o lubianej przekątnej około 6,4 cala, a także wydajny i nowoczesny procesor MediaTek Dimensity 1300 oraz 8 GB RAM. Działa bardzo szybko w większości sytuacji, a oprócz tego wyróżnia się szybkim ładowaniem 80 W, od zera do pełna w nieco ponad 30 minut. Pozytywne wrażenie robią również dwa głośniki, zapewniające wysoki poziom głośności i dobrą jakość. Telefon robi bardzo dobre zdjęcia z tyłu i z przodu, może też nagrywać wideo 4K (z tyłu). Ma bardzo szybką pamięć masową UFS 3.1, dzięki której aplikacje uruchamiają się sprawnie, a aktualizacja programów nie zamula nadmiernie systemu. Czytnik linii papilarnych umieszczono w ekranie, więc jest niewidoczny, a działa całkiem pewnie. Telefon ma też najszybszą dostępną łączność komórkową 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 1300

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 8+ 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g

POCO F4 6/128GB 5G - najlepszy POCO do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 POCO F4 to znakomity smartfon, wart zakupu z kilku względów. Ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz, więc oczekiwać można nie tylko bardzo dobrej jakości kolorów i wysokiego kontrastu, ale też znakomitej płynności obrazu w systemie, aplikacjach i grach. Telefon ma dość wysoką wydajność, więc większośc nowych gier działa na nim świetnie. Jest duży, bo ma przekątną prawie 6,7 cala, ale obudowa jest w miarę smukła i bardzo atrakcyjna. W sprawnym działaniu pomaga też szybka pamięć masowa UFS 3.1, z bardzo dobrą szybkością odczytu i zapisu danych. Telefon robi wysokiej jakości zdjęcia z obu stron i ma stabilizację optyczną oraz nagrywanie 4K w głównym aparacie tylnym. Dysponuje szybkim ładowaniem 67 W (około 40 minut do pełna) i akumulatorem 4500 mAh na 1,5 dnia pracy. Ma NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, szybkie Wi-Fi 6, 5G i bardzo szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy. POCO F4 jest nowoczesny i szybki, a jego obsługa to przyjemność. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 (f/1.79) z OIS + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 195 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Redmi Note 11 Pro+ 5G 6/128 GB - najlepszy Xiaomi do 2000 zł z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,3/5 Dwie cechy wyróżniają ten smartfon na tle konkurencji. Pierwszą z nich jest bardzo szybkie ładowanie 120 W, uzupełniające energię od zera do pełna w zaledwie 17 minut. W dodatku producent nie próbuje sztucznie zaoszczędzić i dodaje 120-watową ładowarkę do kompletu. Typowy czas pracy oscyluje wokół 1,5 dnia na jednym ładowaniu, czyli jest typowy w tej klasie telefonów. Drugą zaletą jest aparat tylny 108 Mpx z nagrywaniem 4K, którym można zrobić zaskakująco dobre zdjęcia i filmy. Oprócz tego pochwalić warto też wyświetlacz AMOLED 120 Hz, który generuje piękny obraz i znakomitą płynność. Ma również tryb zawsze włączony, czyli Always On Display (AOD). Na pokładzie znaleźć można dwa głośniki stereo, nowoczesną łączność komórkową 5G, Wi-Fi 6, NFC oraz bardzo szybki czytnik linii papilarnych. To duży, ale dobry smartfon do 2000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 920 5G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 204 g

Samsung Galaxy A53 5G 6/128 GB - najlepszy Samsung do 2000 zł z dobrym aparatem Ocena benchmark.pl









4,8/5 Samsung Galaxy A53 5G to jeden z najbardziej udanych telefonów tego producenta i mocny konkurent Xiaomi/Redmi/POCO. Jeden z najlepszych telefonów do 2000 zł, który ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Przede wszystkim jest wodoszczelny zgodnie ze standardem IP67, a tą cechą może pochwalić się oficjalnie niewielu rywali. Jest też jednym z najlepszych pod względem jakości aparatu. Robi świetne zdjęcia i nagrywa wideo 4K zarówno z przodu, jak i z tyłu. W dodatku w głównym aparacie tylnym ma skuteczną optyczną stabilizację obrazu, zwiększającą pewność wykonania ostrego, nieporuszonego zdjęcia wieczorem lub w słabo oświetlonych wnętrzach. Ma też duży akumulator 5000 mAh, choć optymalizacja zużycia energii nie jest tak dobra, jak np. w Motoroli, więc realny czas pracy, to wciąż około 1,5 dnia. Do wad zaliczam słabe ładowanie 25 W i brak ładowarki w komplecie. Galaxy A53 5G można zaktualizować do najnowszego Androida 13. Smartfon działa dość szybko, ma głośniki stereo i bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz o wysokiej jasności. To po prostu świetny model, wart zakupu w tym przedziale cenowym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Jaki telefon do 2000 zł jest najlepszy w 2022 roku?

Najlepszym smartfonem do 2000 zł jest najpewniej Motorola Edge 30. Ma rewelacyjny wyświetlacz AMOLED 144 Hz, działa bardzo szybko, imponuje jakością zdjęć z obu aparatów tylnych oraz przedniego, nagrywa wideo 4K z obu stron, jest smukła, lekka i ładna, ma nowoczesną łączność (w tym 5G) oraz wystarczająco dobrą baterię. Polecam szczerze ten telefon.

Niemniej wszystkie telefony wymienione powyżej powinny spełnić wymagania przeciętnego użytkownika, a z uwagi na półkę cenową, mają znacznie więcej zalet niż niedostatków.