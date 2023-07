Telefon do 3000 zł to sprzęt o bardzo dużych możliwościach. Nie każdy model jest jednak równie dobry. Jaki smartfon zatem kupić? W tym rankingu podpowiadamy, co wybrać.

Jaki telefon do 3000 zł będzie najlepszy?

Kupując smartfon za 3000 zł możesz mieć duże oczekiwania. W tej cenie bez problemu znajdziesz telefon o najwyższej wydajności, takiej jak w najlepszych telefonach flagowych. Większość modeli z tego przedziału cenowego dysponuje bardzo dobrymi wyświetlaczami AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz lub nawet 144 Hz. Coś dla siebie znajdą tutaj także osoby ceniące sobie superszybkie ładowarki, np. o mocy 120 W lub 150 W, co pozwala na pełne ładowanie w zaledwie kilkanaście minut.

Mimo wszystko jest to budżet, w którym dominują smartfony z systemem Android. Chcą sięgnąć po iPhone'a pozostaje nam starsza albo używana konstrukcja, ewentualnie model z linii SE. Niektóre propozycje wyróżniają się ciekawą stylistyką, inne bardzo wysoką jakością wykonania czy wodoszczelnością.

Ranking telefonów do 3000 zł. Co kupić?

W czym smartfon za 3000 zł będzie ustępował jeszcze droższym flagowcom? Cóż, mimo wszystko różnice w największym stopniu będą widoczne w jakości zdjęć oraz rejestrowanych materiałów wideo. Chcąc cieszyć się jak najlepszymi zdjęciami i szczegółowymi filmami trzeba najmocniej przyłożyć się do odpowiedniego wyboru.

W zasięgu ręki są dobre aparaty, nawet z nagrywaniem wideo 4K przy 60 fps z obu stron. Warto uważnie zapoznać się ze specyfikacją i dostępnymi w sieci recenzjami pod kątem obecności optycznej stabilizacji obrazu (OIS), skutecznego trybu nocnego, mile widziany będzie jak najbardziej funkcjonalny zestaw obiektywów. W tej cenie teleobiektyw to ponadprzeciętny dodatek.

Za standard można uznawać już za to obsługę sieci 5G, która jeszcze do niedawna gościła w najdroższych modelach. W ogóle zaplecze komunikacyjne w smartfonie za takie pieniądze powinno być nie tylko kompletne, ale też nowoczesne (wyższe, a zarazem szybsze standardy Wi-Fi i Bluetooth). Dla wielu osób ważna będzie opcja dual SIM.

Sprawdź, co mają do zaoferowania modele różnych producentów. Jednak za drogo? Sprawdź nasze zestawienie telefonów do 2500 złotych albo jeszcze nieco tańszych smartfonów do 2000 złotych. To wciąż modele warte uwagi, średniopółkowe i wystarczające do codziennych zastosowań, a nie wydrenują tak bardzo portfela.

Ranking telefonów 2023 - najlepsze smartfony do 3000 zł

Nothing Phone (1) - telefon z oryginalną obudową Ocena benchmark.pl









4,4/5 Nothing Phone (1) z pewnością wpadnie w oko osobom lubiącym niebanalnie wyglądające smartfony. Producent zastosował przezroczystą obudowę oraz diody LED. To nowa marka na rynku urządzeń mobilnych, ale nie polecamy Nothing Phone (1) przypadkowo i tylko z racji designu. Mieliśmy okazję dokładnie go przetestować i wypadł naprawdę dobrze. Ma system zbliżony do czystego Androida i obiecane 4-letnie wsparcie. Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, aż 12 GB RAM i 256 GB pamięci UFS 3.1 to zestaw bardzo dobry jak na tę cenę, smartfon działa szybko i płynnie. Ekran też cieszy oko, to panel OLED z odświeżaniem 120 Hz. Nothing Phone (1) oferuje przy tym dual SIM, obsługuje 5G, a nawet bezprzewodowe ładowanie baterii. Obudowa jest zabezpieczona przed zachlapaniami (IP53). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G+

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 194 g Zobacz recenzję

realme GT NEO 3 150 W 12/256 GB - smartfon z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,3/5 Realme GT NEO 3 150 W ma kilka dużych zalet, ale na początek warto wymienić dwie najważniejsze. Po pierwsze oferuje ekstremalnie szybkie ładowanie akumulatora aż 150 W, pozwalające naładować telefon do pełna w około 15-16 minut. To najszybsze ładowanie wśród smartfonów do 3000 zł. Ogniwo 4500 mAh wystarcza typowo na około 1,5 dnia działania. Drugą dużą, aczkolwiek dość subiektywną zaleta jest wygląd tego telefonu. W wersji niebieskiej, z białymi paskami na tyle obudowy zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów i prezentuje się nowocześnie. Nie jest to kolejny nudny smartfon. Inne zalety też są ważne. Warto wspomnieć o wysokiej wydajności procesora Dimensity 8100 i aż 12 GB RAM oraz 256 GB szybkiej pamięci masowej. Realme GT NEO 3 150 W działa bardzo szybko w zasadzie w każdej sytuacji. Ma również znakomity wyświetlacz AMOLED 120 Hz o dużej przekątnej aż 6,7 cala. Bardzo dobrze nadaje się do grania, oglądania filmów i korzystania z mediów społecznościowych. Robi dobre zdjęcia, nagrywa wideo 4K 60 kl/s z tyłu, wyposażony jest w NFC, 5G, szybkie Wi-Fi 6, nowoczesny Bluetooth 5.3 i głośniki stereo. To po prostu jeden z najlepszych telefonów poniżej 3000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 8100 5G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 188 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

POCO F4 GT 8/128 GB - smartfon do 3000 zł do gier Ocena benchmark.pl









4,8/5 Kolejnym interesującym modelem jest POCO F4 GT. To smartfon z zacięciem gamingowym, wyposażony w magnetyczne triggery, wysuwane z obudowy. Dzięki nim o wiele lepiej nadaje się do grania w dynamiczne strzelanki wieloosobowe, a także wyścigi. Zwłaszcza sprawność strzelania i celowania jest lepsza, niż przy użyciu przycisków dotykowych na ekranie. POCO F4 GT ma też gamingową stylistykę i prezentuje się nietuzinkowo, zwłaszcza w wersji żółtej. Ma bardzo wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1, robi dobre zdjęcia, nagrywa wideo 4K/60 fps z tyłu, ma NFC, Wi-Fi 6 i dość dobry akumulator 4700 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 120 W. Można liczyć całkowite uzupełnienie energii w około 18 minut. POCO F4 GT to bardzo szybki, ładny i nowoczesny telefon do 3000 zł. Dostępna jest nawet wersja z 12 GB RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 210 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone SE 2022 (3 gen.) 128 GB - nowy iPhone do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jeśli lubisz małe, lekkie i niezwykle poręczne smartfony, które bardzo łatwo obsługuje się jedną dłonią, to iPhone SE 2022 jest propozycją dla Ciebie. To najtańszy nowy iPhone, który oprócz niewielkich wymiarów posiada kilka innych zalet. Przede wszystkim jest bardzo wydajny i szybki. Ma taki procesor jak w iPhone 13, iPhone 13 Pro i iPhone 14. Spisuje się on rewelacyjnie we wszystkich aplikacjach i zapewnia sprawne działanie systemu oraz gier. Oprócz tego ma bezprzewodowe ładowanie akumulatora, internet 5G, nowoczesne Wi-Fi 6, NFC do płatności w sklepach i robi zaskakująco dobre zdjęcia aparatem tylnym (w tym wideo 4K60). Oprócz tego warto pochwalić dobrze wykonaną i wodoszczelną obudowę IP67. Słabsze strony też się znajdą. Po pierwsze bateria jest mała, więc czas pracy to typowo 1 - 1,5 dnia, po drugie ramki pod i nad wyświetlaczem są grube, co obecnie nie wygląda już zbyt atrakcyjnie, a po trzecie ma wyświetlacz LCD zamiast AMOLEDa. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

OnePlus 10T 8/128 GB - smartfon do 3000 zł z szybkim ładowaniem 150 W Ocena benchmark.pl









4,7/5 Duży smartfon z wyświetlaczem 6,7 cala, wykonanym w technologii AMOLED 120 Hz. Oferuje bardzo wysoką jakość obrazu, świetne kolory i idealną czerń, którą docenić można zwłaszcza wieczorem, podczas oglądania filmów lub grania. A do gier OnePlus 10T nadaje się znakomicie, bo oprócz dobrego wyświetlacza ma wydajny procesor Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM i szybką pamięć masową UFS 3.1. Otwieranie aplikacji i ładowanie danych jest bardzo szybkie. Smartfon ma dobry aparat tylny z nagrywaniem wideo 4K/60 fps, NFC i imponująco szybkie ładowanie akumulatora 150 W (do pełna w około 18-19 minut). Wygląda atrakcyjnie i zalicza się do najlepszych telefonów do 3000 zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wymiary 163 x 75,37 x 8,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Waga 203.5 g

Samsung Galaxy S21 FE 5G - telefon z dobrym aparatem do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Galaxy S21 FE 5G wypadł doskonale w naszych testach, zebrał również mnóstwo pozytywnych komentarzy od użytkowników. To przystępniejszy cenowo brat modeli z serii Galaxy S21. Teoretycznie okrojona, bo w praktyce godząc się na obudowę z tworzywa sztucznego zamiast ze szkła i nieco gorsze możliwości fotograficzne otrzymujemy niemal to samo. Galaxy S21 FE 5G działa bardzo szybko, ma procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, który wciąż zapewnia topową wydajność, a także 6 GB RAM (wariant z 8 GB przekracza założony tutaj budżet, ale oczywiście jest jeszcze lepszy). Duże zalety Galaxy S21 FE 5G to także rewelacyjny ekran AMOLED 2X 120 Hz, rejestrowanie wideo 4K/30 fps z przodu i z tyłu, komplet modułów łączności bezprzewodowej oraz wodoszczelność IP68. Na uwagę zasługuje obecność nie tylko OIS w głównym obiektywie, ale też teleobiektyw zapewniający zoom optyczny x3. Samsung nie wydał Galaxy S22 FE, dopiero za kilka miesięcy powinien pojawić się Galaxy S23 FE. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 177 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola edge 40 - dobry smartfon do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Motorola edge 40 to gratka dla osób lubiących system Android w czystej wersji bez nakładek i szeregu preinstalowanych aplikacji na starcie. Jednocześnie kolejny dowód na to, że Motorola już na dobre rozgościła się w sektorze smartfonów ze średniej i wyższej półki. Genialna optymalizacja oprogramowani przy procesorze Mediatek Dimensity 8020, 8 GB RAM i szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1 gwarantują płynną i komfortową pracę nawet przy wielu otwartych aplikacjach, pozwalają też cieszyć się multimediami i grami. To dobry model do tego, ponieważ dysponuje też ekranem OLED z HDR10+ i odświeżaniem aż 144 Hz oraz głośnikami stereo z Dolby Atmos. Aparaty fotograficzne są tylko dwa (szerokokątny i ultraszerokokatny), ale całkiem niezłe. Główny ma OIS i nagrywa w 4K/30 fps. Baterię 4400 mAh można ładować przewodowo z mocą 66W lub bezprzewodowo (15W). Motorola edge 40 też jest wodoszczelna zgodnie z IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 8020

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 172 g

Jaki jest obecnie najlepszy smartfon do 3000 zł?

Najlepszy smartfon do 3000 zł to w naszej opinii nadal Galaxy S21 FE 5G. Wygląda dobrze, działa szybko, jest wydajny, nadaje się nie tylko do pracy z podstawowymi aplikacjami, ale również do multimediów i gier. Może pochwalić się też nowoczesną łącznością i dobrymi aparatami. Poza tym jest dobrze wykonany i ma wodoszczelną obudowę z IP68.