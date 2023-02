Telefon do 3000 zł to sprzęt o bardzo dużych możliwościach. Pytanie tylko jaki model wybrać ? Oto ranking najlepszych smartfonów do 3000 zł w 2023 roku.

Smartfon do 3000 zł

Kupując smartfon za 3000 zł możesz mieć duże oczekiwania. W tej cenie bez problemu znajdziesz telefon o najwyższej wydajności, takiej jak w najlepszych telefonach flagowych. W zasięgu ręki są też bardzo dobre aparaty, nagrywanie wideo 4K 60 kl/s z obu stron lub nawet 8K z tyłu, bardzo dobre wyświetlacze AMOLED 120 Hz lub nawet 144 Hz, superszybkie ładowarki 120 lub 150 W i najnowsza łączność bezprzewodowa, w tym 5G i Wi-Fi 6 / 6E.

Za 3000 zł można kupić nie tylko telefon z Androidem, ale też nowy iPhone. Masz do wyboru telefony duże i małe, więc możesz wybrać miedzy sprzętem idealnym do gier i filmów, a telefonem poręcznym i przyjemnym w obsłudze jedną ręką. Są tutaj również mocarne telefony do grania, z najnowszymi procesorami, na przykład Snapdragon 8+ Gen 1.

Jaki telefon do 3000 zł kupić?

Ranking telefonów do 3000 zł

Sprawdź jak co mają do zaoferowania modele różnych producentów.

Nokia X30 5G 8/256 GB - szybki telefon do 2600 zł z wodoszczelną obudową Ocena benchmark.pl









4/5 To smartfon z najsłabszym procesorem w tym rankingu Snapdragon 695, ale niech Cię to nie zwiedzie, bo Nokia X30 działa zaskakująco szybko. Ma czysty, lekki system Android i jest świetnie zoptymalizowana, więc nie tylko sprawnie otwiera aplikacje i gry, ale też zużywa mniej energii od niejednego konkurenta. Przekłada się to również na dobry czas pracy. Pomimo zastosowania skromnego akumulatora 4200 mAh działa typowo około 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Nokia X30 ma NFC do szybkich płatności telefonem w sklepach, najnowszą łączność komórkową 5G, wyposażona jest w dobry wyświetlacz AMOLED 90 Hz o wysokiej jakości obrazu, a także dobre aparaty, a wszystko to zamknięte jest w wodoszczelnej obudowie IP67. Telefon wytrzyma nie tylko deszcz i zalanie, ale nawet całkowite zanurzenie pod wodę. Jedyną realną wadą w tej klasie cenowej jest brak nagrywania wideo 4K (tylko Full HD z obu stron). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 185 g

realme GT NEO 3 150 W 12/256 GB - ładny smartfon z najszybszym ładowaniem do 2700 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Realme GT NEO 3 150 W ma kilka dużych zalet, ale na początek warto wymienić dwie najważniejsze. Po pierwsze oferuje ekstremalnie szybkie ładowanie akumulatora aż 150 W, pozwalające naładować telefon do pełna w około 15-16 minut. To najszybsze ładowanie wśród smartfonów do 3000 zł. Ogniwo 4500 mAh wystarcza typowo na około 1,5 dnia działania. Drugą dużą, aczkolwiek dość subiektywną zaleta jest wygląd tego telefonu. W wersji niebieskiej, z białymi paskami na tyle obudowy zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów i prezentuje się nowocześnie. Nie jest to kolejny nudny smartfon. Inne zalety też są ważne. Warto wspomnieć o wysokiej wydajności procesora Dimensity 8100 i aż 12 GB RAM oraz 256 GB szybkiej pamięci masowej. Realme GT NEO 3 150 W działa bardzo szybko w zasadzie w każdej sytuacji. Ma również znakomity wyświetlacz AMOLED 120 Hz o dużej przekątnej aż 6,7 cala. Bardzo dobrze nadaje się do grania, oglądania filmów i korzystania z mediów społecznościowych. Robi dobre zdjęcia, nagrywa wideo 4K 60 kl/s z tyłu, wyposażony jest w NFC, 5G, szybkie Wi-Fi 6, nowoczesny Bluetooth 5.3 i głośniki stereo. To po prostu jeden z najlepszych telefonów poniżej 3000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 8100 5G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 188 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

POCO F4 GT 8/128 GB - smartfon do gier do 2700 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Kolejnym interesującym modelem jest POCO F4 GT. To smartfon z zacięciem gamingowym, wyposażony w magnetyczne triggery, wysuwane z obudowy. Dzięki nim o wiele lepiej nadaje się do grania w dynamiczne strzelanki wieloosobowe, a także wyścigi. Zwłaszcza sprawność strzelania i celowania jest lepsza, niż przy użyciu przycisków dotykowych na ekranie. POCO F4 GT ma też gamingowa stylistykę i prezentuje się pięknie i nietuzinkowo, zwłaszcza w wersji żółtej. Ma bardzo wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1, robi dobre zdjęcia, nagrywa wideo 4K60 z tyłu, ma NFC, Wi-Fi 6 i dość dobry akumulator 4700 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 120 W. Można liczyć całkowite uzupełnienie energii w około 18 minut. POCO F4 GT to bardzo szybki, ładny i nowoczesny telefon do 3000 zł. Dostępna jest nawet wersja z 12 GB RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 210 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone SE 2022 (3 gen.) 128 GB - nowy iPhone do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jeśli lubisz małe, lekkie i niezwykle poręczne smartfony, które bardzo łatwo obsługuje się jedną dłonią, to iPhone SE 2022 jest propozycją dla Ciebie. To najtańszy nowy iPhone, który oprócz niewielkich wymiarów posiada kilka innych zalet. Przede wszystkim jest bardzo wydajny i szybki. Ma taki procesor jak w iPhone 13, iPhone 13 Pro i iPhone 14. Spisuje się on rewelacyjnie we wszystkich aplikacjach i zapewnia sprawne działanie systemu oraz gier. Oprócz tego ma bezprzewodowe ładowanie akumulatora, internet 5G, nowoczesne Wi-Fi 6, NFC do płatności w sklepach i robi zaskakująco dobre zdjęcia aparatem tylnym (w tym wideo 4K60). Oprócz tego warto pochwalić dobrze wykonaną i wodoszczelną obudowę IP67. Słabsze strony też się znajdą. Po pierwsze bateria jest mała, więc czas pracy to typowo 1 - 1,5 dnia, po drugie ramki pod i nad wyświetlaczem są grube, co obecnie nie wygląda już zbyt atrakcyjnie, a po trzecie ma wyświetlacz LCD zamiast AMOLEDa. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

OnePlus 10T 8/128 GB - smartfon do 3000 zł z szybkim ładowaniem 150 W Ocena benchmark.pl









4,7/5 Duży smartfon z wyświetlaczem 6,7 cala, wykonanym w technologii AMOLED 120 Hz. Oferuje bardzo wysoką jakość obrazu, świetne kolory i idealną czerń, którą docenić można zwłaszcza wieczorem, podczas oglądania filmów lub grania. A do gier OnePlus 10T nadaje się znakomicie, bo oprócz dobrego wyświetlacza ma ekstremalnie wydajny procesor Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM i szybką pamięć masową UFS 3.1. Otwieranie aplikacji i ładowanie danych jest bardzo szybkie. Smartfon ma dobry aparat tylny z nagrywaniem wideo 4K60, NFC i imponująco szybkie ładowanie akumulatora 150 W (do pełna w około 18-19 minut). Wygląda atrakcyjnie i zalicza się do najlepszych telefonów do 3000 zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wymiary 163 x 75,37 x 8,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Bateria (pojemność) 4800 mAh

Waga 203.5 g

Xiaomi 12T 8/256 GB - szybki telefon do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ciekawą propozycją jest też duży Xiaomi 12T z wyświetlaczem 6,7 cala. Dzięki technologii AMOLED zapewnia znakomita jakość kolorów i wysoki kontrast, a odświeżanie 120 Hz poprawia płynność przewijania stron, wyświetlania animacji, a także grania. Można na nim uzyskać do 120 kl/s w grach, tym bardziej, że wydajności nie brakuje. Xiaomi 12T ma bardzo dobry procesor Dimensity 8100, 8 GB RAM i pamięć masową UFS 3.1. Te cechy, w połączeniu z ekranem 120 Hz oraz dobrze zoptymalizowanym systemem Android, wpływają na doskonały komfort obsługi aplikacji i gier. Akumulator 5000 mAh wystarcza na 1,5 do 2 dni, a przy okazji warto pochwalić bardzo szybkie ładowanie 120 W, do pełna w około 19 minut. Smartfon robi bardzo dobre zdjęcia z przodu i z tyłu, a w głównym aparacie tylnym ma też stabilizację optyczną i nagrywanie 4K30. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 8100-Ultra

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 202 g

Motorola Edge 30 Fusion 8/128 GB - dobry smartfon do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Motorola Edge 30 Fusion potrafi nagrywać wideo 8K z tyłu oraz 4K z przodu, a z obu stron robi także bardzo dobre zdjęcia i ma stabilizację optyczną z tyłu. Klasycznie dla Motoroli stosowany jest tutaj niemal czysty system Android, świetnie zoptymalizowany pod kątem sprawności działania i zmniejszonego zużycia energii. Telefon ma akumulator 4400 mAh, więc mniej od niejednego konkurenta, ale robi z niego dobry użytek i zazwyczaj działa około 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Warto pochwalić to, że obudowa jest dość smukła - ma około 7,5 mm grubości. Telefon jest też relatywnie lekki. Zastosowano w nim imponujący wyświetlacz OLED z odświeżaniem aż 144 Hz, więc nie tylko jakość kolorów, ale też płynność obrazu stoją na bardzo wysokim poziomie. Procesor Snapdragon 888+ radzi sobie znakomicie w każdej sytuacji, zarówno z grami, jak i aplikacjami społecznościowymi i multimedialnymi. Na pokładzie jest NFC, Bluetooth 5.2 i superszybkie Wi-Fi 6E. To jeden z najlepszych smartfonów za 3000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 175 g

Najlepszy telefon do 3000 zł

Najlepszy smartfon do 3000 zł to POCO F4 GT. Wygląda świetnie, działa szybko, jest bardzo wydajny, nadaje się świetnie do grania, ma sprzętowe triggery szczególnie przydatne w wieloosobowych grach online, a także nowoczesną łączność i dobre aparaty. Kosztuje mniej niż 3000 zł.