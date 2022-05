Telefon za 3000 zł to sprzęt o bardzo dużych możliwościach. Pytanie tylko jaki model jest najlepszy? Wybór jest duży, ale ja Ci go ułatwię. Oto ranking smartfonów do 3000 zł polecanych w 2022 roku.

Najlepsze telefony do 3000 zł

Za 3000 zł można już mieć duże oczekiwania. W tej cenie bez problemu znajdziemy telefon o najwyższej wydajności, takiej jak w najlepszych telefonach flagowych. W zasięgu ręki są też bardzo dobre aparaty, nagrywanie wideo 4K 60 kl/s z obu stron lub nawet 8K z tyłu, bardzo dobre wyświetlacze AMOLED 120 Hz lub nawet 144 Hz, superszybkie ładowarki 120 W i najlepsza łączność bezprzewodowa.

Za 3000 zł można kupić nie tylko telefon z Androidem, ale też nowy iPhone. Mamy do wyboru telefony duże i małe, co w niższych klasach cenowych nie jest takie oczywiste. Tutaj z łatwością znajdziemy kilka kompaktowych telefonów, które wygodnie obsługuje się jedną ręką. Są tutaj również mocarne telefony do grania, z najnowszymi procesorami.

Jaki telefon do 3000 zł kupić?

Ranking smartfonów do 3000 zł

Sprawdźmy zatem co te smartfony mają do zaoferowania. Na różnorodność raczej narzekać nie można.

realme GT 2 - dobry telefon do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ten smartfon działa bardzo szybko w każdej sytuacji oraz ma wydajność w pełni wystarczającą, nawet do najbardziej zaawansowanych programów i gier. Ma duży wyświetlacz AMOLED HDR10+, który zapewnia nasycone, atrakcyjne kolory i wysoki kontrast, szczególnie w zdjęciach i filmach. Odświeżanie ekranu 120 Hz oznacza również, że przewijanie stron oraz wyświetlania gier i animacji jest płynniejsze i przyjemniejsze w odbiorze. Realme GT 2 robi też dobre zdjęcia z obu stron i nagrywa filmy 4K, ale tylko aparatem tylnym. Działa 1,5 dnia na baterii i oferuje szybkie ładowanie akumulatora 65 W (do pełna w trochę ponad pół godziny). Telefon jest ładny, dobrze wykonany i nowoczesny. To jeden z najlepszych telefonów do 2500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 199 g Zobacz recenzję

Apple iPhone SE 3 (2022) - najtańszy nowy iPhone do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jest bardzo mały, lekki, szybki, dobrze wykonany i wodoszczelny. Ma najnowszą łączność komórkową 5G i identyczny procesor jak w iPhone 13. Robi bardzo dobre zdjęcia aparatem tylnym, ma optyczną stabilizację obrazu, nagrywa wideo 4K60 i indukcyjne ładowanie akumulatora. Wyposażony jest też w czytnik linii papilarnych, do którego są przyzwyczajone osoby posiadające się np. z iPhone 7,8 lub SE. Trzeba jednak pamiętać, że ten telefon ma małą baterię, więc może pracować niewiele ponad 1 dzień. Jeśli jednak zmieniasz kilkuletniego iPhone i chcesz mieć coś nowego, ale możliwie najtańszego, to iPhone SE 2022 jest wart Twojej uwagi. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

POCO F4 GT - gamingowy telefon do 2800 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ma najlepszy procesor stosowany w telefonach z Androidem w 2022 roku, czyli Snapdragon 8 Gen 1, a do tego nawet 12 GB RAM i szybką pamięć masową. Jeśli ten telefon sobie z czymś nie poradzi, to w zasadzie żaden inny tego nie dokona. POCO F4 GT ma dwa sprzętowe triggery, wysuwane z krawędzi bocznej obudowy. Można im przypisać różne funkcje - np. celowania i strzelania. Są bardzo pomocne w szybkich strzelankach online (np. Call of Duty itp). Ma też bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz z wykrywaniem dotyku aż 480 Hz, więc sterowanie dotykowe jest precyzyjne. Ponadto wyposażony jest w cztery głośniki o wysokiej głośności oraz superszybką ładowarkę 120 W. Telefon ładuje się do pełna w około 17 minut - to jeden z najlepszych wyników wśród smartfonów z 2022 roku. Ma też małe, ozdobne paski LED pełniące funkcję diody powiadomień. Gamingowa jest też stylistyka obudowy. POCO F4 GT to najlepszy telefon do 3000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 210 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Asus ZenFone 8 - mały telefon z Androidem do 3000 zł Ocena benchmark.pl









5/5 Jeśli chcesz mieć telefon z Androidem, który jest jednocześnie mały i bardzo szybki, to Asus ZenFone 8 jest najlepszy. To najfajniejsza androidowa alternatywa dla iPhone. Świetnie wykonana obudowa, ładna stylistyka i bardzo kompaktowe wymiary to pierwsza duża zaleta. Ten smartfon bardzo wygodnie obsługuje się jedną ręką. Ma też wysoką wydajność i dużo szybkiej pamięci, więc bezproblemowo radzi sobie z każdą grą i aplikacją. Wrażenie płynności obrazu daje też wyświetlacz 120 Hz, który wykonany jest w technologii AMOLED. Asus ZenFone 8 to jeden z najlepszych telefonów do muzyki, zwłaszcza, gdy korzystasz ze słuchawek przewodowych. Ma dobry wzmacniacz i zapewnia imponującą czystość, dynamikę, głębię i szczegółowość dźwięku. Przez ostatnich kilka lat nie testowałem lepiej grającego telefonu. ZenFone 8 ma też bardzo dobre aparaty, które generują naturalny, bardzo nieznacznie przetworzony obraz. To po prostu najlepszy mały telefon z Androidem. Jedyną realną wadą jest dość mały akumulator, wystarczający najczęściej na 1 dzień lub trochę ponad. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64+12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 170 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi 11T Pro - najlepszy Xiaomi do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ma 120-watową ładowarkę, która zapełnia akumulator w około 20 minut. To bardzo ważna zaleta na wyjeździe. W dodatku po naładowaniu telefonu możemy tej kostki użyć do uzupełnienia energii w laptopie. Na rynek wydany został już następca tego modelu, ale kosztuje znacznie więcej, co sprawia, że Xiaomi 11T Pro nadal jest propozycją bardzo interesującą. Ma bardzo wydajny procesor, dużo pamięci, dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz z Dolby Vision HDR i dobry aparat główny z tyłu, z nagrywaniem wideo 8K i 4K. Dziwi mnie jednak brak nagrywania 4K z przodu, w końcu za niecałe 3000 zł można już tego oczekiwać. Taką opcję ma choćby konkurencyjny Samsung Galaxy S21 FE. Xiaomi ma dość duże zużycie energii, więc realny czas pracy to trochę ponad 1 dzień. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 204 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S21 FE - Samsung z dobrym aparatem do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Do najważniejszych zalet Galaxy S21 FE zaliczam nagrywanie wideo 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu oraz bardzo dobrą jakość zdjęć. Zupełnie szczerze jest to jeden z najlepszych smartfonów do tworzenia treści na media społecznościowe, zwłaszcza w cenie do 3000 zł. Oprócz tego warto pochwalić szybkie działanie i znakomity wyświetlacz AMOLED 120 Hz z HDR10+ i funkcją wyświetlacza zawsze włączonego. Filmy z YouTube czy Netflix wyglądają bardzo dobrze na tym telefonie. Co więcej Galaxy S21 FE ma też wodoszczelną obudowę IP68. Na pokładzie jest również 5G, szybkie Wi-Fi 6, NFC, dual SIM i Bluetooth 5.0. Moim zdaniem czas pracy nie jest rewelacyjny, ale 1 dzień solidnego używania wytrzyma. Czasami nawet 1,5. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 177 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola Edge 20 Pro - smartfon do 3000 zł z wyświetlaczem 144 Hz Ocena benchmark.pl









4,2/5 Motorola słynie z tego, że robi telefony z lekką nakładką, która nie obciąża nadmiernie systemu i procesora. Przekłada się to na szybsze działanie, przyjemniejszą obsługę i pośrednio również dłuższą pracę na baterii. Motorola Edge 20 Pro dokłada do tego dobry procesor, szybką pamięć masową i wyświetlacz OLED 144 Hz. Pod względem realnej szybkości działania jest to jeden z najlepszych telefonów do 3000 zł. Ma również bardzo dobre aparaty z przodu - 32 Mpx z nagrywaniem 4K 60 kl/s i z tyłu - 108 Mpx z nagrywaniem 8K 24 kl/s. Wrażenia z obsługi tego telefonu są po prostu topowe, na poziomie najlepszych smartfonów flagowych. Przeciętny jest tylko czas pracy - typowo 1, niekiedy do 1,5 dnia. Ładowarka też nie jest zbyt konkurencyjna - 30 W to niewiele na tle 120 W w Xiaomi. Mimo to Motorola Edge 20 Pro jest jednym z najlepszych telefonów za 3000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 16 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 185 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone 12 mini - mały iPhone do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec warto też wspomnieć o małym iPhone 12 mini. Jest zauważalnie tańszy od nowszego iPhone 13 mini, ale ma gorszy czas pracy na baterii. Wciąż jednak jest nowoczesnym, szybkim, wydajnym i wybitnie poręcznym telefonem. Ma nawet mniejsze wymiary i niższą wagę od niewielkiego iPhone SE 2022, a mimo to mieści w sobie znacznie większy wyświetlacz (5,4 cala zamiast 4,7). Ponadto jest to panel OLED, a nie IPS LCD, więc ma znacznie lepsze kolory, kontrast i czerń. Robi dobre zdjęcia i nagrywa wideo 4K60 z tyłu i z przodu, jest dobrze wykonany, wodoszczelny (IP68), ma bezprzewodowe ładowanie akumulatora (w tym MagSafe) i jego obsługa jedną ręką jest bardzo wygodna. Jeśli chcesz mieć najmniejszego iPhone, a nie chcesz dopłacać do nowszego modelu, to iPhone 12 mini jest ciekawą opcją. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 133 g

Najlepszy telefon do 3000 zł. Opinia

Najlepszym telefonem do 3000 zł jest obecnie POCO F4 GT. Łączy szybkość działania, wydajność procesora, niezły aparat, dobry wyświetlacz, nowoczesną łączność i rozbudowaną funkcjonalność. No, chyba, że nie chcesz telefonu, który ma gamingową stylistykę, to wtedy kup Samsung Galaxy S21 FE.