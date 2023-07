Telewizja Nowej Generacji oferowana przez Play to usługa, która zabiera nas w świat konfigurowalnej, wygodnej i po prostu przyjemnej telewizji, sprzężonej z serwisami streamingowymi na świecie. Jak sprawdza się w praktyce i jak się z niej korzysta?

Płatna współpraca z marką Play

Telewizja Nowej Generacji od Play, do której kluczem jest dekoder Play BOX TV, to telewizja internetowa, która pozwala na oglądanie filmów, seriali i programów w 4K, jeśli dana stacja lub serwis streamingowy oferuje taką rozdzielczość, wzbogacona o serwisy z filmami i serialami, jak choćby Netflix. Czym wyróżnia się na tle konkurencji? Działa przez internet, to po pierwsze. Oferuje bazowe zestawienie aż 75 kanałów – to po drugie, a do tego możliwość aktywacji i korzystania z Netflix czy HBO Max w ramach jednego rachunku – to po trzecie. Jednak to jeszcze nic!

Mamy tu opcję korzystania z serwisów streamingowych, a nawet możliwość dobrania sobie pakietów sportowych - co jest gratką dla fanów konkretnych dyscyplin, ot choćby kolarski wyścig Tour de France można obejrzeć tu w super jakości, a po zakończeniu rywalizacji zamienić sportowy pakiet i na pakiet z filmami i serialami. Przełomowe w tej usłudze jest bez wątpienia to, że to my, my użytkownicy sami wybieramy sobie, co nas interesuje, co chcemy oglądać i konfigurujemy swoją własną wymarzoną telewizję na podstawie dodatkowych pakietów, na swoich zasadach, przeznaczając na to punkty otrzymywane w ramach abonamentu lub wykupywane dodatkowo.

Sprawdź, jak działa Telewizja Nowej Generacji na naszym wideo!

Jak działa Play BOX TV i czy wygodnie się go używa?

Sprzęt działa w oparciu o system Android, co sprawia, że konfiguracja jest dziecinnie prosta. Dosłownie! Mówimy naszemu asystentowi, by skonfigurował urządzenie i dzieje się magia – Play BOX TV zostaje rozpoznany, łączymy się z nim, przenosimy konto ze smartfona i takie tam. Bardzo wygodny proces i takie flow pozwalające faktycznie poczuć, że jest to rozwiązanie prawdziwie nowej generacji.

Dodam jeszcze, że Play BOX TV automatycznie łączy się podczas konfiguracji z siecią Wi-Fi, z którą sparowany jest nasz smartfon, aktualizuje się i jest gotowy do pracy po raptem kilku minutach. No, może kilkunastu, nie liczyłem mu czasu ze stoperem. Tak czy inaczej, od dawna nie miałem przyjemności obcowania z urządzeniem tak wdzięcznym w konfiguracji. Ktoś tu pomyślał, ktoś się nad wygodą użytkownika pochylił i zrobił absolutnie genialną robotę!

Wspominałem już, że Play BOX TV działa na Androidzie, co sprawia, że można instalować na nim androidowe aplikacje, a to przekłada się na możliwość korzystania z wielu serwisów streamingowych czy multimedialnych, które znajdziemy w sklepie Google Play. Na pilocie wyodrębnione znajdziemy te najpopularniejsze serwisy: Netflix, Amazon Prime Video, Viaplay, HBO Max, ale jak będziemy mieli fantazję pobrać sobie coś innego – droga wolna.

Takie usługi jak Netflix czy np. HBO Max możemy aktywować w ramach punktów otrzymywanych w abonamencie. Ot, wybieramy usługę i przeznaczamy na nią wymaganą liczbę punktów, a wszystko to poruszając się po intuicyjnym menu dekodera. Jeśli chcemy więcej serwisów, np. i Netflix, i HBO Max, to wystarczy, że wykupimy dodatkowe punkty, za które opłata zostanie doliczona do comiesięcznego abonamentu. Uszycie swojej własnej telewizji jest w przypadku tej usługi tak proste, tak przyjemne, że aż się człowiek cieszy, kiedy po pracy chwyta za pilota.

Dodatkowe serwisy streamingowe aktywujemy jak wszędzie indziej, na stronach, podając kod urządzenia etc. – tu nie ma żadnej filozofii i każdy, kto konfigurował kiedyś choćby Netflix, poradzi sobie bez problemu.

Na pilocie znajdziemy też skrót do Canal+ oraz YouTube’a, a sama obsługa telewizji od Play za pomocą wspomnianego pilota jest niezwykle wygodna. Przyciski są rozmieszczone klasycznie, nawigacja po systemie jest przyjemna, a fakt, że pilotem obsłużymy zarówno dekoder, jak i sam telewizor, to świetny, funkcjonalny dodatek.

Konfigurujemy swoją własną telewizję

Wybierając telewizję od Play, zaczynamy od wybrania pakietu. Mamy dwie podstawowe opcje. Pierwsza kosztuje dla obecnych klientów sieci Play 45 zł dla klientów Play i otrzymujemy w niej 75 kanałów oraz 25 pkt na miesiąc. Druga to koszt 65 zł i również 75 kanałów oraz 40 pkt na miesiąc. Co ważne, na pierwsze 6 miesięcy korzystania z usługi w każdym z pakietów otrzymujemy dodatkowe 100 pkt. Dodajmy jeszcze, że klienci Play otrzymują 20 zł zniżki na abonament, którego ceny dla osób dołączających dopiero do rodziny Play to 65 i 85 zł.

Czym są wspominane punkty? Cóż, pozwalają nam one na pewne spersonalizowanie usługi. Możemy wymienić je nie dodatkowe kanały lub dostęp do serwisów streamingowych. Przykładowo, za podstawowego Netflix zapłacimy 25 punktów, za HBO Max również 25 punktów, a pakiet Polsat Sport Premium to koszt 15 punktów. Mamy też pakiet Filmy i seriale za 10 punktów czy Kids lub Dokumenty za 5 punktów. Opcji jest dużo, więc zachęcam do zerknięcia na stronę sieci Play.

Standardowo w poczet 75 kanałów wchodzi Polsat, TVN, TTV, Eurosport, Canal+, WPTV, Disney Channel i wiele, wiele innych. Serio, 75 kanałów to bardzo dużo i naprawdę jest tu w czym wybierać. Oferta jest kompletna, przemyślana, skrojona bardzo uniwersalnie… Co zmienia się, kiedy korzystamy z punktów i dopasowujemy ją do swoich preferencji.

Wspomnieć muszę jeszcze o tym, że wymiana punktów na usługi czy pakiety jest bardzo łatwa. Z poziomu ekranu głównego w Play BOX TV wchodzimy sobie w panel Punkty, gdzie mamy wgląd w niewykorzystaną liczbę punktów i możemy wykupić dodatkowe punkty. Dalej wchodząc w zakładkę Pakiety, wybieramy, na co chcemy przeznaczyć określoną liczbę punktów. Dwa, trzy kliknięcia na pilocie i już – mamy aktywowanego Netflix, HBO Max czy co tam sobie zażyczymy.

Dodatki, które cieszą!

Play BOX TV i w zasadzie cała usługa telewizyjna to coś niebywale przyjemnego w użytkowaniu – znacznie, ale to znacznie lepszego niż klasyczne pakiety telewizji kablowej ze względu na elastyczność oferty, możliwość jej personalizacji oraz wygodę obsługi. Tu w zasadzie ograniczają nas jedynie nasze własne potrzeby. Chcemy skorzystać z serwisu streamingowego, którego Play nie ma w swojej ofercie? Żaden problem, instalujemy sobie np. Filmy Google Play i oglądamy! Chcemy wypożyczyć film? Moment i gotowe, wchodzimy w panel Wypożyczalnia i już za kilkanaście złotych mamy dostęp do kinowych hitów. Koszt wypożyczonego filmu Play doliczy nam do miesięcznej faktury.

Wspomnijmy jeszcze o aplikacjach i grach. Wchodzimy sobie w sklep Google Play, szukamy interesującej nas multimedialnej aplikacji, wybieramy, instalujemy i korzystamy. Mamy fantazję zainstalować np. Polsat Sport Go? Nie ma problemu! A co z grami? Tych też znajdziemy całkiem sporo, od popularnej serii Asphalt po przyjemne platformówki czy gry indie. Wystarczy zainstalować dany tytuł, a potem podpiąć gamepada do Play BOX TV i grać w najlepsze!

Wasze pytania i moje odpowiedzi

Zapytaliście nas w socialach o kilka kwestii i choć część z nich poruszyłem już w tekście, to uznałem, że przygotuję dla was taką osobną sekcję, takie małe FAQ.

Jakie kanały znajdę w telewizji od Play?

Wszystkie, a nawet trochę więcej. Od TVN po Polsat, Eurosport, TVN24, TTV i jeszcze 70 innych. I to bez rozszerzania oferty o pakiety wykupywane za punkty. Polecam wejść na stronę Play i przejrzeć sobie ofertę dokładnie.

Czy na każdym telewizorze mogę podłączyć tę usługę?

Jeśli twój telewizor ma port HDMI, a ty masz w domu internet, to nic nie stoi na przeszkodzie, by odpalić sobie Telewizję Nowej Generacji.

Czy za dekoder jest osobna opłata?

Nie, nie ma żadnych ukrytych opłat, płacimy dokładnie tyle, ile stoi na stronie Play i nie dopłacamy za dekoder.

Ile to kosztuje?

Podstawowa cena to 65 zł lub 45 zł dla klientów Play oraz 85 zł i 65 zł dla klientów Play. Tak, obecni klienci mają 20 zł zniżki. Dodatkowe 10 pkt to 20 zł, 20 pkt to 25 zł, a 40 pkt to 40 zł.

Czy jednym pilotem mogę obsługiwać dekoder i telewizor?

Możesz i polecam tak działać, bo to świetna sprawa.

Czy Play BOX TV i telewizja od Play dały mi radość?

O, całe mnóstwo radości! Obejrzałem sobie zwycięstwo polskiej kadry z Niemcami i spektakularną porażkę z Mołdawią. Odświeżyłem "Wiedźmina" na Netflix, obejrzałem drugi sezon "Łasucha" oraz "Emily w Paryżu" (serio, nawet polecam). Zapomniałem też na czas korzystania z usługi Play o pilocie do telewizora, wszystko obsługując pilotem od dekodera. Po tej przygodzie mogę stwierdzić wprost, że jeśli ktoś szuka telewizji, w której to on będzie panem, wiecie – sterem, żaglem i okrętem i sam wybierze sobie, co chce oglądać – to Telewizja Nowej Generacji od Play jest rozwiązaniem w zasadzie bezkonkurencyjnym.

