Nowy model flagowego wideorejestratora - 70mai A810 4K HDR zaskakuje nie tylko świetnej jakości nagraniami, które dzięki HDR są dużo czytelniejsze, ale też nietypowym trybem parkingowym z mocnym wsparciem sztucznej inteligencji. Jak to wszystko działa? O tym w naszej recenzji.

4,8/5

Nie da się nie zauważyć, że popularność kamerek samochodowych wciąż nieustannie rośnie. To zaś skłania ich producentów nie tylko do ciągłego ulepszania konstrukcji wideorejestratorów, ale też szukania nowych, innowacyjnych sposobów na rozwinięcie ich funkcjonalności. Świetnym tego przykładem może być choćby opisywany przez nas całkiem niedawno 70mai Omni X200 – nowy, obrotowy wideorejestrator działający w oparciu o sztuczną inteligencję, potrafiący wykrywać ruch wokół samochodu i nagrywać to co dzieje się w jego pobliżu.

Ale jak widać chiński producent kamerek samochodowych w kwestii zdalnego monitorowania pojazdu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Oto bowiem na półki sklepowe trafia właśnie jego nowy flagowy wideorejestrator - 70mai Dash Cam 4K A810 HDR, który wyraźnie podnosi poprzeczkę. Dlaczego? Tego dowiecie się z naszej recenzji.

70mai A810 + RC12 – recenzja następcy znakomitego modelu A800s

Nie wiem czy pamiętacie, ale gdy w 2020 roku testowaliśmy wideorejestrator 70mai A800 nasz redakcyjny kolega Tomek Duda nie mógł się go nachwalić doceniając nie tylko znakomitą jakość obrazu, ale także fenomenalny stosunek jego możliwości do ceny. Najwyraźniej miał rację, bo model ten szybko stał się hitem sprzedażowym. Podobnie zresztą jak i jego następca – 70mai A800S z 2021 roku, który dorzucił do tego jeszcze nowy procesor oraz obsługę w języku polskim.

Najnowsza odsłona tej serii – A810 w zmianach, poprawkach i ulepszeniach idzie jednak znacznie dalej przynosząc pakiet istotnych nowości, które czynią ten sprzęt jeszcze bardziej uniwersalnym. Ich zestawienie, w przystępnej formie, znajdziecie poniżej.

Najważniejsze cechy 70mai 4K A810 HDR: wysokiej klasy sensor optyczny Sony Starvis 2 IMX678 pozwalający nagrywać w rozdzielczości 4K

bardzo dobrze działający tryb HDR, który pozwala wydobyć więcej szczegółów z kadru

szeroki kąt widzenia wynoszący 150 stopni

możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę

3-calowy ekranik z wyjątkowo przystępnym interfejsem w języku polskim

dwukanałowe nagrywanie – możliwość podłączenia kamery tylnej bądź kabinowej

działający w oparciu o sztuczną inteligencję tryb parkingowy, który potrafi reagować już nie tylko na wstrząsy, ale też na ruch w pobliżu naszego samochodu

od października 2023 możliwość zdalnego monitorowania pojazdu i zapisywania nagrań w chmurze (wymaga dokupienia opcjonalnego modemu 70mai 4G Hardware Kit UP04)

dodatkowe funkcje wsparcia kierowcy (ADAS), które ostrzegają głosowo przed potencjalnymi zagrożeniami na drodze

aplikacja mobilna umożliwiająca zapisywanie nagrań z nałożonymi nań najistotniejszymi informacjami (efekty RS)

łatwy montaż za pośrednictwem specjalnej folii elektrostatycznej

Dyskretnie, szybko i nowocześnie

Wbrew pozorom montaż wideorejestratora to obecnie dość istotna kwestia. Czasy, w których kamerki samochodowe przyczepiało się do szyby na przyssawki dawno odeszły w niepamięć. Teraz liczy się prostota, wygoda i co najważniejsze łatwość instalacji. 70mai ma na to swój własny patent – do każdej kamery dokłada bowiem specjalną, samoprzylepną folię elektrostatyczną, na której dokładnie zaznaczono pozycje przyczepianego do nich urządzenia. Dzięki temu mamy pewność, że wszystko zamontujemy poprawnie, a same kamerki nie odkleją się podczas naszej nieobecności od nagrzanej w słońcu szyby.

Oczywiście, montaż kamery tylnej, w tym przypadku modelu RC12, jest nieco bardziej skomplikowany, ale dołączony do zestawu 5,5 metrowy kabel pozwala na sporą dowolność jego przeprowadzenia nawet w tak dużym samochodzie jak Jeep Wrangler Unlimited. Co istotne, choć w zastawie z 70mai A810 dostępna jest wtyczka do gniazda zapalniczki z dwoma portami USB, by skorzystać z zaawansowanych funkcji trybu parkingowego tego modelu niezbędne jest dokupienie opcjonalnego modemu 70mai 4G Hardware Kit UP04. Pozwala on podłączyć wideorejestrator do elektryki samochodu, a także, po zaktualizowaniu oprogramowania co wyznaczone jest na październik 2023 roku, aktywować zdalne monitorowanie naszego pojazdu z przesyłaniem nagrań do chmury.



Choć modem 70mai 4G Hardware Kit jest opcjonalny, jego przydatność jest nie do przecenienia

Tryb parkingowy jak inteligentny monitoring domowy

Nowoczesne wideorejestratory, szczególnie te z wyższej półki coraz częściej oferują zaawansowane tryby parkingowe, w których kamera uruchamia się automatycznie już w momencie wykrycia ruchu przed maską pojazdu. Niby ma to zabezpieczyć nas przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami takimi jak choćby próby kradzieży. Problem w tym, że wzbudzanie nagrywania samym ruchem potrafi generować liczne fałszywe alarmy, a chyba nikt za bardzo nie ma czasu, żeby przeglądać setki zarejestrowanych klipów, nawet tak wygodnie jak w przypadku 70mai A810 – na ekranie smartfona, poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

Dlatego właśnie w testowanym modelu aktywny tryb parkingowy wspomagany jest algorytmami sztucznej inteligencji, która rozpoznaje osoby w polu widzenia kamery i uruchamia nagrywanie tylko wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki. Czy to działa? Tak, działa i to całkiem nieźle. Przetestowałem ten tryb na postoju pod centrum handlowym i na ruchliwym parkingu przed sklepem. Za każdym razem po powrocie do auta otrzymywałem powiadomienia o nowych nagrania z nadzoru parkingowego, ale skupiały się one na tym co działo się maksymalnie 3-4 metry z przodu bądź z tyłu mojego auta.



Tryb parkingowy - aktywacja ruchem z przodu auta



Tryb parkingowy - wykryty ruch na tylnej kamerze

HDR robi robotę

Chyba nikt nie zaprzeczy, że jakość nagranych przez 70mai A810 filmów robi świetne wrażenie. Szeroka rozpiętość tonalna, czyli HDR pozwala tu wydobyć z kadru znacznie więcej szczegółów, a w słabszych warunkach oświetleniowych zwiększa czytelność tablic mijanych pojazdów. Zresztą możecie zobaczyć to w ruchu na naszym filmie powyżej – gorąco zachęcamy do jego obejrzenia. Na wszelki wypadek dorzucamy jednak kilka pojedynczych kadrów z zarejestrowanych nagrań – w czasie mocnej porannej mgły, wschodu słońca oraz pogodnego popołudnia (po kliknięciu w obrazek mozecie zobaczyć je w pełnej rozdzielczości 4K).

Co ciekawe wsparcie HDR oferuje też dedykowana temu wideorejestratorowi tylna kamerka 70mai RC12. Co prawda rejestruje ona obraz „jedynie” w rozdzielczości 1080p, ale do nagrania tablic zbliżających się do nas pojazdów w zupełności wystarcza. Wiadomo, problemy mogą się pojawić w takich sytuacjach jak mgła, zmierzch czy noc – wówczas RC12 radzi sobie gorzej, szczególnie w większych odległościach. Podczas normalnej, codziennej jazdy tylna na nagrania z tylnej kamery raczej nie będziemy narzekać.

Inteligentny asystent kierowcy

Doskonałym uzupełnieniem oferowanych tu opcji jest ADAS, czyli system wsparcia kierowcy, który monitoruje sytuacje rozgrywającą się przed maską naszego samochodu i ostrzega nas głosowo o potencjalnych zagrożeniach. Co prawda funkcja ta była już obecna w poprzednich modelach flagowca 70mai, ale dopiero teraz zyskała ona potężne wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.

A co nam to daje? Poza dotychczasowym asystentem pasa ruchu, który każdorazowo informuje nas o przekroczeniu linii oraz przydatnymi w korkach komunikatami o ruszeniu pojazdu przed nami, system ten potrafi teraz wykryć także pojawiających się nam na drodze pieszych i rowerzystów, a także ostrzec przed niebezpiecznym zbliżaniem się do poprzedzającego samochodu.

Podkreślam „potrafi”, bo nie zawsze to robi. Podczas moich testów zauważyłem, że w mieście, mimo dużego natężenia ruchu, korków i częstego przepuszczania pieszych na pasach, system ADAS aktywował się stosunkowo rzadko. W pewnej chwili myślałem nawet, że jego przydatność jest znikoma. Wszystko jednak zmieniło się, gdy musiałem odbyć nocną podróż do Gdańska, a zaraz potem wrócić do Poznania. Nagle system ten pokazał mi swoją praktyczną stronę. Gdy w drodze powrotnej kilkukrotnie zdarzyło mi się niechcący delikatnie wyjechać poza linie swojego pasa (wiem, wiem, to nie powinno się zdarzyć, nawet jeśli zmęczenie brało górę) ADAS głośnym komunikatem szybko stawiał mnie do pionu.



To w jaki sposób system ADAS monitoruje otoczenie można zobaczyć na ekranie wideorejestratora, po aktywowaniu stosownej opcji

Co ciekawe, dane z systemu ADAS przy wsparciu sztucznej inteligencji mogą posłużyć też do wygenerowania materiału wideo, w którym na nagrany przez nas klip nałożone zostaną dodatkowe efekty graficzne dokumentujące nie tylko naszą szybkość czy położenie geograficzne, ale także odległości dzielące nas od innych pojazdów. Efektowne, ale czy przydane? Kto wie, może jako materiał poglądowy dokładniej opisujący jakieś potencjalnie niebezpieczne zdarzenie.

70mai 4K A810 HDR – czy warto kupić?

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się narzekać na jakość nagranego przez wideorejestrator zdarzenia to znasz już odpowiedź na postawione powyżej pytanie. 70mai A810 ze świetnej jakości sensorem optycznym i wsparciem HDR w kwestii rejestracji obrazu faktycznie potrafi zrobić różnice. Czy na tyle, by zainwestować prawie 1000 zł w zestaw wideorejestrator z tylną kamerką?

Cóż, tu decydować już będą dodatkowe funkcje ze świetnym systemem parkingowym na czele. Jeśli więc szukasz dla siebie kamerki samochodowej z segmentu Premium, dzięki której będziesz miał „spokojniejszą głowę” zarówno podczas długich podróży jak i w trakcie postoju na parkingu 70mai 4K A810 HDR powinno znaleźć się na Twojej liście do sprawdzenia. To naprawdę udany wideorejestrator.

