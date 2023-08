Lato w pełni, choć zimno i pada… Co tam jednak w technologii? SpaceX wyniosło dużą satelitę na orbitę, kilka samochodów na pewnym statku było zapłonęło, a do tego jak wieść gminna niesie, prąd będzie coraz droższy. Oto kilka newsów z 13. odcinka SięKlika.

Za jakiś miesiąc premiera Starfielda. I to najlepszy news, jaki dla was mam.

Nie no, żart. Rower elektryczny od KTM mam w testach, tak na ukończeniu i słuchawki od Sony, takie topowe budsy też mam w testach. I też na ukończeniu. Wniosek, coś tam się w tej technologii na benchmarku dzieje!

Ej! SięKlika #13 czeka na YouTube!

Słońce znowu to zrobiło

Wiedzieliście, że Ziemia zmaga się z burzą geomagnetyczną? Ja wiedziałem, bo przeczytałem newsa Kasi. Jak do tego doszło? Ano był se rozbłysk na powierzchni Słońca, to i jest burza. Proste.

Kasia dokładnie wam opisała, o co chodzi, to nie będę powtarzał. Zaznaczę tylko, że… raczej żadnych strasznych konsekwencji tej burzy geomagnetycznej nie będzie. No, chyba że mieszamy gdzieś w rejonach polarnych, to wtedy np. przerw w dostawach prądu możemy doświadczyć.

Płonące samochody… Na statku

Jakiś czas temu świat obiegła informacja o statku, który płonął sobie w najlepsze jakieś 30 kilometrów od wybrzeża Holandii. Rzecz sama w sobie jest już niepokojąca, a jak dodamy do tego, że na statku tym znajdowało się 25 samochodów elektrycznych, to wiecie, wiadomo, co spowodowało pożar!

Na statku było prawie 3 tysiące samochodów, w tym 25 elektryków. Choć gdzieś wyczytałem, że aut było prawie 4 tysiące, a elektryków 498… Jak było na prawdę, pojęcia nie mam. Zaufam Norbertowi, bo to rzetelny chłop jest.

Ważne, że sytuację jako tako udało się opanować, statek został odholowany i w ogóle świat się nie skończył. O co więc cała ta drama? Cóż, problemem były samochody elektryczne, które palą się inaczej niż spalinówki - baterie litowo-jonowe gromadzą dużo energii w niewielkim objętościowo ogniwie i uwalniając tę energię, stopniowo mogą prowadzić do ponownego zapłonu.

Europa mówi wprost: wolimy elektryki od Diesla

Europejczycy wolą elektryki od Diesla! Serio, serio... W czerwcu zarejestrowano w Europie 158 252 samochody elektryczne. W tym samym czerwcu zarejestrowano w Europie jakieś 135,5 tysiąca samochodów z silnikiem Diesla. Rzecz jasna ciągle najwięcej rejestruje się benzyniaków - prawie 380 tysięcy, ale widać wyraźnie, że zielona rewolucja w motoryzacji rozbujała się na dobre.

Po dokładne statystyki, wyliczenia i takie tam odsyłam do tekstu Norberta.

SpaceX z największą satelitą komunikacyjną w dziejach

SpaceX udało się wynieść na orbitę okołoziemską największą satelitę komunikacyjną w historii! Rakieta Falcon Heavy wytransportowała, gdzie miała satelitę Jupiter 3, a potem dwa jej elementy powróciły na Ziemię, a trzeci roztrzaskał się w oceanie. Spokojnie, wszystko było pod kontrolą - człon ten miał mniej paliwka, po to, by ładunek - satelita, bezpiecznie została dostarczona tam, gdzie miała być dostarczona.

Dodam jeszcze, że Jupiter 3 waży nieco ponad 9 ton, a po rozłożeniu będzie miał rozpiętość skrzydeł porównywalną z komercyjnym samolotem pasażerskim. Kawał satelity, ot co.

Drogi prąd będzie… droższy

A to nowina! W przyszłym roku cena prądu znacznie wzrośnie. O ile? No kurde bele, o dużo, nawet tak dwukrotnie! Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, bo już w Polsce za 1 megawatogodzinę płaci się jakieś 120 euro, a średnio w Unii Europejskiej jakieś 90 euro. Dodajmy do tego starą infrastrukturę energetyczną i mamy nieszczególnie pozytywny obraz cen energii elektrycznej w 2024 roku.

Czy gracze pokochają procesor AMD Ryzen 5 7500F?

Jak wieść gminna niesie procesor AMD Ryzen 5 7500F będzie hitem wśród graczy. Układ oferuje podobną specyfikację do modelu AMD Ryzen 5 7600, będąc tanim procesorem do płyt głównych AM5.

Testy wydajności nowej 5-tki pokazują, że procek może mieć sporo sensu. Dla tych, co lubią numerki, cyferki i inne takie, szybkie podsumowanko. Mamy tu 6 rdzeni, 12 wątków Zen 4, 32 MB pamięci podręcznej L3 i 2-kanałowy kontroler pamięci z natywnym wsparciem dla modułów DDR5-5200. Cena? AMD Ryzen 5 7500F powinien kosztować jakieś 850 zł.

I to już koniec #13

Cytując klasyka, znowu udało się doczekać końca. A skoro koniec, to wspomnę, że Musk ciągle coś tam wywija z Twitterem, co jest tak absurdalne, że nie chce mi się o tym gadać w sumie…

A! Dodam też, że trzeci Baldur`s Gate ujrzał światło dzienne. I fajnie, bo to podobno obłędnie dobry tytuł jest!

No i trzeci sezon Wiedźmina od Netfliksa się skończył. I bardzo dobrze!