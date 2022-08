Na testy trafił kontroler HyperX Clutch zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych Android oraz kompatybilny z komputerami uzbrojonymi w systemem Windows. Co z tego połączenia wynikło? Pora sprawdzić.

HyperX Clutch - ogólne wrażenia

Gamepad zaprojektowany przez ekipę HyperX pod względem ergonomii nie stara się wynaleźć koła na nowo i zasadniczo kopiuje styl dobrze znany z konsol Xbox. Układ a nawet oznaczenia większości przycisków są tożsame z tym, co oferuje rozwiązanie Microsoftu. Centralny punkt kontrolera stanowi przyciski Start i Select oraz Home służący do wybudzenia urządzenia ze stanu uśpienia lub przełączenia go w tryb parowania Bluetooth.

W czym dostrzeżemy pierwszą różnicę względem konsoli Xbox to obecność przycisku Turbo i Clear, a także małego przełącznika u podstawy gamepada służącego do zmiany łączności – USB, 2.4GHz lub Bluetooth. Ponadto HyperX Clutch wyposażono w akumulator litowo-jonowy, który wd. zapewnień producenta ma gwarantować do 19 godzin ciągłej gry na jednym ładowaniu. Osobiście wykręciłem jakieś 16 godzin z hakiem na tym kontrolerze do gier.

Po pierwszym chwyceniu w dłoń pad zaskakuje lekką wagą, co oczywiście ma swoje uzasadnienie, biorąc pod uwagę docelowy profil użytkownika. Sam w sobie został wykonany solidnie, przy użyciu tworzywa sztucznego mogącego wytrwać długie lata zabawy i cykliczne rage quity. Całkiem nieźle sprawują się także chropowate gumowe uchwyty po obu stronach, acz co do ich żywotności akurat można mieć pewne wątpliwości.

W zestawie znajduje się kabel USB-C o długości trzech metrów. Służy on do ładowania lub podłączania gamepada do komputera w celu przewodowej rozgrywki. Do tego mamy jeszcze bezprzewodowy adapter 2.4 GHz dla urządzeń PC. Jednocześnie w pakiecie nie mogło zabraknąć dedykowanego uchwytu dla smartfonów – w końcu HyperX Clutch ma przede wszystkim zainteresować graczy mobilnych.

Łączność gamepada z urządzeniami

Tak, HyperX Clutch w pierwszej kolejności przygotowano z myślą o telefonach i tabletach z systemem Android. Niestety gamepad wg deklaracji producenta nie posiada wsparcia dla urządzeń iOS. Niestety nie mam iPhone’a, aby to potwierdzić. Od strony mobilnej używamy standardu komunikacji Bluetooth.

Istotną część zestawu stanowi klip do telefonu w postaci ramienia. Użytkujemy go w dwojaki sposób. Po pierwsze może on stanowić samodzielną podstawę pod nasz telefon, którą to kładziemy wygodnie na stole. Drugą opcją jest przymocowanie ramienia do gniazda w tylnej części kontrolera, co sygnalizuje satysfakcjonujące kliknięcie. Całość sprawia solidne wrażenie, a rozszerzane ramię zmieści nawet sporych rozmiarów telefon – w moim przypadku był to Redmi Note 8 Pro. Ramię posiada pojedynczy kąt 45 stopni widzenia dla urządzenia mobilnego. Po zakończeniu gry można je złożyć na powierzchni kontrolera lub całkowicie usunąć.

Parowanie z komputerem realizujemy na dwa sposoby: po kablu lub adapterem. W każdym z tych przypadków Windows 10 nie miał problemu z rozpoznaniem urządzenia, jako HyperX Clutch. Co więcej, gamepad nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych sterowników czy oprogramowania. Każda dowolna gra widzi go, jako standardowy kontroler konsoli Xbox. Bezprzewodowy adapter 2,4 GHz to niewielka dyskretna kostka wpinana do dowolnego portu USB.

Gaming z HyperX Clutch

Na pierwszym miejscu sprawdziłem, jak wygląda użytkowanie pada z urządzeniem mobilnym. Parowanie z telefonem Redmi Note 8 Pro przeszło bez najmniejszych przeszkód i zasadniczo w nawigowaniu po menu i kontrolowaniu postacią w samej grze także nie dopatrzyłem się większych problemów w postaci opóźnień. Sięgnąłem po dość popularny i łopatologiczny w swojej mechanice rozgrywki tytuł Asphalt 9. Niestety mobile gry pozostają daleko poza orbitą moich zainteresowań, ale wraz HyperX Clutch widzę spory potencjał na polu emulacji starych konsol Nintendo, Segi czy nawet PSXa. Czyżbym wyczuwał powrót do Chrono Trigger?

Osobiście dla mnie ważniejszy jest gaming pecetowy. Na tym polu sięgnąłem po dwa aktualnie ogrywane tytuły: Star Wars Jedi: Fallen Order oraz Forza Horizon 5. W grze akcji drążki reagują żwawo, a uchwyt z twardą teksturą faktycznie daje radę. Gamepad pod kątem gry mobilnej musi być lekki, szczególnie jeśli decydujemy się na montaż ramienia z telefonem. Siadając przed ekranem komputera mam jednak wrażenie, że przydałoby się kilka gram więcej - przyzwyczajenie do kontrolera Xbox 360 i XOne daje o sobie znać. Do rozmiaru też trzeba się przyzwyczaić, bo HyperX Clutch jest nieco mniejszy względem odpowiednika z konsoli Microsoftu.

Ogółem w Fallen Order przyciski XYBA oraz spusty działały prawidłowo, biorąc pod uwagę, że potrzebna była szybka, wręcz zero-jedynkowa reakcja. Zauważyłem jednak, że szybkie ruchy przesuwające po D-Padzie nie były rejestrowane, co może stanowić niemały problem choćby dla wielbicieli bijatyk. Lekkie podnoszenie kciuka przed wykonaniem akcji poniekąd rozwiązuje ten problem. Niestety w Forzie kontroler w porównaniu do alternatywy Microsoftu wypadł fatalnie. Spusty dolne i górne HyperX Clutch działają dość siermiężnie i nie gwarantują potrzebnej precyzji w wyścigach. Forza Horizon to tytuł bardziej aracadowy niż sim a mimo tego Clutch poległ po całości, uniemożliwiając płynne przyspieszanie i hamowanie.

Do tego napomknę jeszcze, że przyciski Turbo i Clear nigdy nie działały poprawnie - w sumie to trudno mi rozgryźć, po co one są. Po prawdzie to nawet sama instrukcja nie wyjaśnia ich przeznaczenia, a dla mnie osobiście symbolizują relikt z trochę innej epoki kontrolerów.

Czy warto kupić HyperX Clutch?

HyperX Clutch to wydatek około dwustu dwudziestu złotych, co kwotą małą wcale nie jest. Prawie dwadzieścia godzin zabawy na jednym ładowaniu, solidne wykonanie oraz bezproblemowa współpraca z urządzeniami Android to ważne atuty w oczach graczy, dla których priorytetem będzie gaming mobilny. A co z komputerami? Tutaj opcję tę traktowałbym jako dodatek, ponieważ gamepad sprawdza się w akcyjniakach, ale wyścigi czy innej maści symulatory to jego zdecydowana pięta achillesowa. W tym wypadku nie ma, co bawić się w półśrodki a po prostu kupić niewiele droższy kontroler konsoli Xbox.

