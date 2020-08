Microsoft od dłuższego czasu podkreśla, że wsteczna kompatybilność Xbox Series X będzie wyglądała imponująco nie tylko w przypadku gier, ale też akcesoriów. Właśnie o tym przypomniał, w nieprzypadkowym momencie.

Pady z Xbox One zadziałają na Xbox Series X

Sony ostatecznie wyjaśniło, jak będzie wyglądać współpraca DualShock 4 z PlayStation 5 i okazuje się, że gracze muszą być przygotowani na zauważalne ograniczenia. Microsoft szybko pokusił o odpowiednią kontrę i zaproszenie graczy do siebie. Xbox Series X będzie cechował się pełnym wsparciem kontrolerów z Xbox One.

I celowo pada tutaj określenie mówiące o kontrolerach, a nie jednym konkretnym padzie. Na nowej konsoli przygotowanej przez Microsoft można będzie korzystać nie tylko z jego oficjalnych kontrolerów do Xbox One, ale również z tych, które przygotował Scuf. I to we wszystkich grach.

ICYMI: Xbox Series X is compatible with ALL Xbox One controllers across ALL games:



Official Xbox One Controllers

Xbox Adaptive Controller

Xbox Elite Wireless Controllers

‘Designed for Xbox’ third-party Xbox One Controllers and headsets pic.twitter.com/V8e2RLzxa2 — Xbox (@Xbox) August 3, 2020

Nowy pad również będzie bardzo funkcjonalny

Podobnie sytuacja wygląda w drugą stronę. Mając pada z zestawu z Xbox Series X można będzie podłączyć go również do innych urządzeń. I tu lista jest pokaźna. Obejmuje nie tylko wszystkie konsole Xbox One, ale też komputery czy urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS.

Plus the new Xbox Series X controller is compatible with:



All Xbox One consoles

Windows PCs

Android and iOS

Project xCloud and @XboxGamePass



Next-gen compatibility with the most powerful console ever. pic.twitter.com/8KVb8YKK4l — Xbox (@Xbox) August 3, 2020

Microsoft ma nad Sony przewagę? A może jest odwrotnie?

Argumentując swoją decyzję Sony podało, iż chce, aby w nowych grach można było wykorzystać elementy wprowadzane przez DualSense, których jest faktycznie całkiem sporo. Pad do Xbox Series X również róźni się od swojego poprzednika, ale chyba nieco mniej niż w przypadku Sony. Fani obydwu obozów mają zatem spore pole do dyskusji na temat tego, który z producentów wypada tu lepiej.

