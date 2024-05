Zastanawiałeś się kiedyś, jak by to było, gdyby móc mieć jedno urządzenie, które zastąpi laptopa, tablet i komputer stacjonarny? Możesz przestać się zastanawiać - po prostu przeczytaj nasz test Lenovo ThinPad X1 Fold 16. Czy tak i sprzęt jest dobry, zły, czy brzydki?

4,3/5

Laptopy są nudne. Tablety są nudne. Nic się nie dzieje. No bo w końcu, co tu jeszcze można wymyślić, prawda? Otóż, zdaje się, że jest pewien kierunek. Można by na przykład spróbować skonstruować urządzenie, które będzie jednocześnie czymś na kształt malutkieg o komputera All-in-One, rodzajem ogromnego tabletu i zarazem, małym laptopem. Dobry pomysł?

Wszystkie zalety Lenovo ThinkPad X1 Fold

Pora wyjaśnić, o co w ogóle chodzi z tym urządzeniem. Otóż, jest to przenośny komputer ze składanym, dotykowym ekranem - coś przypominającego wielki, składany smartfon. To dalece nie pierwsza taka konstrukcja - dwa lata temu komputery zbudowane zgodnie z tą ideą pokazało i samo Lenovo i Asus, a później do imprezy dołączył jeszcze HP. Dwa lata w świecie technologii to cała epoka i to doskonale widać po tegorocznym ThinkPadzie X1 Fold, który okazuje się znacznie dojrzalszy, chociaż… ale o tym potem.

Lenovo ThinPad X1 Fold 16 w roli AiO, z ekranem pionowo i poziomo

Tymczasem pierwsza dobra, a wręcz wspaniała cecha Lenovo ThinkPad X1 Fold: jego ekran. To ekran, w którym można się zakochać. Czemu? Jest wykonany w technologii OLED, co daje mu nieskończony kontrast, a jeśli chodzi o kolory, to pokrywa w całości przestrzenie barwowe DCI-P3 oraz sRGB. Jasność osiąga trochę powyżej 500 nitów, zapewniając całkiem znośną użyteczność na zewnątrz. Ale to detale. Najważniejsze w tym ekranie są dwie rzeczy: po pierwsze, jego rozmiar, wyznaczany nie tylko przez przekątną długości 16,3", ale przede wszystkim przez faktem, że proporcje jego boków to 4:3, co zapewnia ogromną powierzchnię roboczą. Czytanie czegokolwiek na takim ekranie, praca z wieloma oknami czy zadania graficzne to po prostu rozkosz. A druga najważniejsza rzecz to to, że ten ekran się składa na pół.

Ekran Lenovo ThinPad X1 Fold 16 jest wielki i piękny, ale po złożeniu widać różnicę kolorów w zależności od kąta patrzenia

I tu drugie wielkie dobro ThinkPada X1 Fold 16, czyli jego bardzo kompaktowe rozmiary. Rozłożony ma niecałe 9 mm grubości, co po złożeniu daje 17 i pół mm. I ani trochę więcej, bo w odróżnieniu od testowanego przeze mnie Zenbooka Fold, komputer od Lenovo składa się całkiem na płasko, nie zostawiając żadnej przestrzeni między zamkniętymi połówkami. Super!

Lenovo ThinPad X1 Fold 16 to wymarzone urzadzenie do czytania komiksów i szkicowania dużych rzeczy

Obudowa, jak przystało na ThinkPada czarna, została pokryta tworzywem przypominającym fakturą płótno, przez co leżąc na biurku wygląda zupełnie jak notes, tylko trochę większy od typowego rozmiaru zeszytu szkolnego, a waga urządzenia wynosi rozsądne 1,3 kg.

W obudowie znalazło się miejsce na trzy gniazda USB-C, które zostały rozmieszczone po jednym na trzech bokach komputera - to bardzo ułatwia życie, bo jak by go nie wziąć i nie ustawić, zawsze któreś będzie dostępne. Dwa z nich obsługują standard Thunderbolt, podczas gdy trzecie działa w standardzie USB 3.2 Gen 2, natomiast wszystkie trzy obsługują też Display Port i oczywiście umożliwiają ładowanie. Zdecydowanie dobrze. Jak już mowa o łączności, to na wzmiankę (i pochwałę) zasługuje też wbudowany modem LTE z gniazdkiem Nano SIM - masz internet gdzie chcesz. Czyli też plus.

Kolejne fazy zmieniania Lenovo ThinPad X1 Fold 16 z tabletu w laptop

Jednostkę główną, będącą de facto składanym tabletem z systemem Windows, uzupełnia mocowana magnetycznie, regulowana podstawka-podpórka, oraz bezprzewodowa klawiatura. I ta klawiatura to kolejna dobra cecha, o której chcę wam opowiedzieć. Jest - jak to u Lenovo w linii ThinkPadów - wspaniała. Bardzo wygodna, mimo niewielkiego rozmiaru, pozwala pisać szybko i pewnie, a dzięki wyposażeniu w trackpoint pozwala operować myszą bez zdejmowania dłoni z klawiszy. Zestaw magnesów pozwala zamocować ją na komputerze, co powoduje automatyczne wyłączenie połowy ekranu, pozostawiając pozostałe 12" do dyspozycji użytkownika, zupełnie jakbyśmy mieli do czynienia z małym notebookiem. W ten sposób możesz na ThinkPadzie X1 Fold 16 wygodnie pisać w podróży bez konieczności rozglądania się za stolikiem.

Cieniutka obudowa Lenovo ThinPad X1 Fold 16 robi wrażenie, podobnie jak fakt, że zamyka się bez żadnej przerwy między połówkami

Trzeba powiedzieć jeszcze o tym, że składany ThinkPad jest chłodzony całkowicie pasywnie, więc twojej koncentracji nie będzie zaburzać żaden szum - co ogromnie doceniam, a także o tym, że w komplecie z komputerem znajduje się rysik, dzięki któremu możesz używać ogromnego ekranu składaka Lenovo jak wielkiego szkicownika. Notatki? Jakie tam notatki! Na tym można by rozrysować dokładne plany Gwiazdy Śmierci!

Jakie wady ma Lenovo ThinkPad X1 Fold 16?

Jak na tak mobilne urządzenie, czas pracy na baterii który jak sprawdziłem nie przekracza 6 godzin to nie za wiele. Oczywiście, ma to mocne uzasadnienie w postaci wielkiego ekranu, ale trzeba o tym wiedzieć. A co do ekranu, to coś dziwnego dzieje się po częściowym złożeniu komputera. Wraz ze zmianą kąta patrzenia zmieniają się kolory, więc pół wyświetlacza wygląda inaczej, niż drugie pół - głupia sytuacja.

Procesor dwie generacje wstecz? W kopmuterze za świerć setki tysięcy złotych? Nie wygląda to dobrze. Lenovo ThinPad X1 Fold 16 jest lekki, póki nie doda się do niego klawiatury i podstawki

O ile sam komputer waży wspomniane już rozsądne 1,3 kilograma, o tyle po dodaniu podstawki i klawiatury robi się z tego już niemal 2 kilogramy - waga dużego notebooka gamingowego - a co gorsza, przenoszenie tych akcesoriów jest po prostu nieporęczne (chociaż Lenovo starało się pomóc, dodając magnetyczne mocowanie do komputera).

Podstawka jest dobrze pomyślana i wygodna, łączy się z komputerem magnetycznie - ale tylko przy ustawieniu ekranu w pionie

Wspaniała klawiatura ThinkPada ma bardzo mały touchpad, a zainstalowany w klawiaturze czytnik odcisków palców, który budzi moje wątpliwości: czy przesyłanie danych weryfikujących tożsamość przez Bluetooth jest bezpieczne? Nie wiem, nie znam się.

Klawiatura Lenovo ThinPad X1 Fold 16 jest, jak to u ThinkPadów, bardzo wygodna, natomiast czytnik odcisków palców przesyłający dane autoryzacyjne przez Bluetooth? No nie wiem, czy to dobry pomysł...

W końcu, ThinkPad X1 Fold ma 32 GB pamięci RAM i jest napędzany jest ultraniskonapięciowym Core i7 12-tej generacji, który zapewnia mu dość wydajności do wszystkich biurowych zadań, ale jednak użycie chipu sprzed dwóch lat nie wygląda najlepiej…

Dlaczego nie kupisz ThinkPada X1 Fold 16?

Cechy brzydkie to te, które mogą sprawić, że nie kupisz danego urządzenia, takie dealbreakery. W przypadku Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 jest nim niewątpliwie cena, mogąca wynosić, w zależności od wersji nawet powyżej 23 tysięcy złotych... Auć.

W komplecie z Lenovo ThinPad X1 Fold 16 dostajemy też rysik, a na pokładzie jest modem LTE

Specyfikacja produktu Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 (21ES0013PB) System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1260U

Wyświetlacz (przekątna) 16,3 cale/cali

Pamięć RAM 32 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1.30 kg

Złącza 1x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4

Wymiary (wys/sz/gł) 17,4 x 176,2 x 276,2 mm (złożony)

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x2024 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e

Typ ekranu błyszczący (glare) rozwiń

OPNIA: Czy warto kupić Lenovo ThinkPad X1 Fold 16?

To bardzo niezwykły komputer, innowacyjny, oferujący możliwości, jakich nie daje żaden inny rodzaj laptopa. W zasadzie, można by powiedzieć, że tak naprawdę to trzy komputery w jednym: przenośny All-In-One do pracy stacjonarnej, ogromny tablet do konsumpcji treści oraz szkicowania i rysowania, oraz mikro-notebook w podróż. Jestem przekonany, że kierunek, jaki wyznacza Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 to właśnie kierunek przyszłości, że tak będą wyglądały laptopy które będziemy kupować wszyscy za kilka lat. No właśnie, za kilka lat, jak cena spadnie czterokrotnie.

Pokrycie obudowy sprawia, że Lenovo ThinPad X1 Fold 16 przypomina notes

Opinia o Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 (21ES0013PB) Plusy Ogromny ekran o doskonałych proporcjach

Bardzo cienka obudowa, niska waga

Zamyka się bez żadnej przerwy

Niesamowita elastyczność zastosowań

Wydajność spokojnie wystarczająca do pracy biurowej

Fantastyczna klawiatura, podświetlana, z trackpointem

Całkowita cisza w czasie pracy

Dwa złącza Thunderbolt i jedno USB-C, wszystkie z obsługą Display Port

Obsługa rysika

Wbudowany modem LTE Minusy Krótki jak na dzisiejsze standardy czas pracy na baterii (do ok. 6 godzin)

Ekran wrażliwy na kąty patrzenia, po złożeniu wygląda dziwnie

Duża waga i nieporęczność całego zestawu

Podstawka nie trzyma się magnetycznie przy ustawieniu poziomym ekranu

Jako laptop jest bardzo mały. Za mały

Bardzo mały touchpad

Czytnik odcisków palców jest w klawiaturze łączącej się z komputerem przez Bluetooth

Procesor 12 generacji

Ocena końcowa Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 86% 4.3/5

Niezależna opinia redakcji. Komputer do testu został bezpłatnie udostępniony przez firmę Lenovo.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.