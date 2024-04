Czy komputery All-in-One nadają się tylko do pracy biurowej? All-In-One HP Envy Move 24 pokazuje, że nie będąc designerskim, a przy tym szalenie funkcjonalnym i mobilnym (!) komputerem. Popracowałem sobie na nim, potestowałem go sobie i przyznaję - zrobił na mnie wrażenie.

4,7/5

Płatna współpraca z marką HP.

All-In-One HP Envy Move 24: kiedy design spotyka funkcjonalność

Kiedy All-In-One HP Envy Move 24 wpadł na testy, to przyznaję bez bicia, nie wiedziałem czego się spodziewać. Czytałem sobie o jego mobilności i nie mogłem wymyślić, jak komputer typu All-In-One ma być jakoś wybitnie mobilny. Oszczędność miejsca na biurku - jasne! Pewna uniwersalność w kontekście pracy i rozrywki - pewnie. Ale mobilność? Jak tylko wyciągnąłem sprzęt z kartonu, szybko zweryfikowałem swoje przemyślenia i wątpliwości.

Konkrety zacznijmy od estetyki, bo ta jest obłędna! To cudownie wykonany komputer i tak zaprojektowany, że głowa mała! Świetnie spasowana obudowa, piękny mleczny kolor i materiałowe dodatki - jak maskownica głośnika czy kieszonka na dołączoną do zestawu klawiaturę umieszczona na pleckach komputera - to wszystko sprawia, że All-In-One HP Envy Move 24 po prostu musi się podobać. W parze z designem poszły tu praktyczne rozwiązania, jak wspomniana kieszonka na klawiaturę. Świetna jest też rączka do przenoszenia komputera, która złożona magnetycznie skleja się z pleckami urządzenia.

No i te nóżki/podstawki. Kiedy komputer podniesiemy, to składają się i chowają wzdłuż obudowy i wyglądają niepozornie. Wystarczy jednak po prostu postawić komputer na blacie, a nóżki same rozkładają się i pełnią funkcję zaskakująco solidnej podstawy. Mają wewnątrz trzpień, który podczas nacisku, kiedy komputer jest ustawiany do pracy, rozkłada opisywane nóżki. Genialnie pomyślana rzecz! Dodam tu jeszcze, że mimo tak oryginalnie rozwiązanej podstawy, ekran możemy wychylać o 10 stopni w tył czy tam w przód i to w ogóle mnie pozytywnie zaskoczyło, zszokowało nawet!

O czym jeszcze warto wspomnieć? Na szczycie ekranu znajdziemy kamerkę, na lewym boku obudowy porty USB-A i USB-C oraz przycisk regulacji głośności, a na prawym - gniazdo zasilania, port HDMI, przycisk regulujący jasność ekranu, przycisk pozwalający na wybór źródła (przydatny podczas używania komputera jako zewnętrznego monitora) oraz przycisk zasilania z małą diodą LED. Wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, wszystko estetycznie spójne.

Na froncie wdzięczą się z kolei głośniki Bang & Olufsen skryte za materiałową maskownicą. Jak grają? Bardzo dobrze! Dźwięk jest dość ciepły, ma przyjemny dla ucha bas i ogólnie jest to naprawdę dynamicznie grająca rzecz. Jako nagłośnienie do słuchania Spotify podczas pracy czy oglądania seriali po godzinach nadaje się doskonale. Miło mnie te głośniki zaskoczyły, bo zostawiają w tyle znaczną, ale to znaczną większość laptopowych rozwiązań audio - wspominam o tym, bo to wszak również mobilny komputer, prawda?

Specyfikacja produktu All-In-One HP Envy Move 24

Wymiary (wys/sz/gł) 552 × 149 × 367 mm

Waga 4.10 kg

System operacyjny Windows 11 Home

Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Wyświetlacz (technologia) IPS LCD

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1335U

Pamięć RAM 16 GB

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, USB typu C, 1 x USB-A

Inne cechy AIO klawiatura w zestawie

Głośniki 2x 5W

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3

Karta graficzna Intel UHD

Ekran dotykowy Tak

Dysk twardy SSD 1 TB rozwiń

Doskonała rzecz do wygodnej pracy!

Wiem, że są wśród nas miłośnicy cyferek i wykresów i wszyscy oni powinni być w przypadku testowanego All-In-One HP Envy Move 24 usatysfakcjonowani informacją, że Intel® Core™ i5-1335U wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5-4800 MHz śmiga sobie dziarsko tak w normalnych, biurowych zastosowaniach, jak i w bardziej wymagających tematach. Ot choćby retusz fotografii, a dokładnie RAW-ów ważących po 30 MB nie jest dla tego tandemu wyzwaniem. Wszystko działa tu płynnie i stabilnie, w czym swoje zasługi ma też dysk SSD 512 GB PCIe NVMe M.2. I to tyle, bo choć komputer jest szybki i cichutki podczas pracy, to nie czarujmy się - nie jest to sprzęt do grania w Cyberpunk 2077 na wypasach, czy do montowania filmów w 4K.

All-In-One HP Envy Move 24 sprawdza się wybitnie dobrze w zadaniach, do których został stworzony, czyli do wszelkiej formy operacji na dokumentach, czy arkuszach kalkulacyjnych. Do pracy kreatywnej, jak np. retusz fotografii, czy do korporacyjnego wymieniania dziesiątek wiadomości email. W tym obszarze sam z testowanego sprzętu korzystałem i mogę go jednoznacznie pochwalić. Do rozrywki też jest super: seriale, filmy, YouTube (np. ukazujące się cyklicznie odcinki SięKlika) czy Spotify - rewelacja.

Kultura pracy - na plus, bo w pracy z tekstem czy dokumentami, nawet jak działamy na dwóch pulpitach i odpalimy sobie kilkadziesiąt kart w zasobożernym Chrome, komputer pozostaje cichy, nie zwalnia, nie wykazuje niestabilności. Na ładnym, jasnym ekranie IPS, który potrafi automatycznie regulować jasność, pracuje się z przyjemnością, a dołączana klawiatura z dużym i wygodnym touchpadem to arcymiły dodatek.

Coby poruszyć wszystkie technikalia, dodam jeszcze kilka istotnych informacji, które wpływają na komfort pracy na All-In-One HP Envy Move 24. Po pierwsze, bardzo przyjemna matryca IPS o przekątnej 23,8 cala i rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Jasność to 300 nitów, pokrycie skali sRGB zaś - 99%. Ot, ładny, równomiernie świecący panel z opcjami ograniczającymi emisję niebieskiego światła - certyfikat Eyesafe® spełniający wymagania TÜV.

Po drugie, dotykowy ekran. Choć zwykle nie jest to dla mnie jakoś super istotne, to w komputerze tego typu, kiedy ekran możemy ustawić sobie blisko nas, dotyk działa wyśmienicie, sprawdzając się w poruszaniu się po rozbudowanych arkuszach kalkulacyjnych czy pomagając podczas pracy kreatywnej, choćby w trakcie retuszowania fotografii.

Po trzecie, kamera na podczerwień rozpoznająca twarz - przydatna rzecz w erze mody na zabezpieczenia biometryczne wszelkiej maści. Po czwarte, możliwość pracy na baterii - wbudowany akumulator spokojnie wystarcza na 4 godziny normalnego użytkowania komputera - no ile komputerów All-In-One to potrafi?

Nieoczywiste zalety

All-In-One HP Envy Move 24 pokazuje swoje możliwości - i to nieprzeciętne - w nieoczywistych obszarach. Już wyjaśniam, co to za enigmatyczne stwierdzenie. Na przykładach. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracujemy sobie wygodnie w biurze, aż tu nagle wpada szef i mówi, że:

trzeba się spotkać w sali konferencyjnej,

trzeba pogadać o czymś super ważnym,

zarząd chce sobaczyć projekt, nad którym pracujemy…

No, co? Każda z tych sytuacji może mieć miejsce w normalny wtorek w biurze, tak po 11:00. W klasycznym wydaniu bralibyśmy laptopa i siedzieli potem w sali konferencyjnej, pracując na małym ekranie. Mając All-In-One HP Envy Move 24 po prostu odłączamy komputer od zasilacza, chwytamy go za uchwyt/rączkę, bierzemy ze sobą klawiaturę, którą wkładamy w kieszonkę na pleckach komputera, a później tak uzbrojeni siadamy wygodnie w sali konferencyjnej.

I co? I pracujemy w komforcie! Mamy baterii na spokojne 4 godziny wyświetlania prezentacji czy arkuszy, czy projektu, możemy pokazać zarządowi dokładnie to, co chciałby zobaczyć, bo dotykowy ekran pozwala na łatwe przybliżanie obrazu, a jak przyjdzie pracować na żywo nad danym tematem - robimy to na dużym ekranie. Pełni stylu i gracji.

Wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację. Pracujemy z domu, ale raz na czas musimy jechać do biura, które znajduje się w innym mieście. Jeździmy tam raz na miesiąc i spędzamy kilka dni, by popracować z zespołem. All-In-One od HP daje się zapakować w torbę, wrzucić do bagażnika, a później łatwo zanieść do firmy, gdzie pracujemy sobie na dużym ekranie, wygodnie i efektywnie, nie musząc męczyć się z małym wyświetlaczem mobilnego laptopa. Jeszcze kilka lat temu, kiedy trochę pracowałem w Poznaniu, a trochę we Wrocławiu, wiele bym dał za taki komputer.

Zresztą, mobilność i możliwość naprawdę długiej pracy na baterii - jak na gabaryty tego sprzętu - to też super opcja w pracy wakacyjnej, kiedy wyjeżdżamy sobie za miasto, ale wiemy, że będziemy musieli usiąść do jakiegoś ważnego projektu. All-In-One HP Envy Move 24 nie zajmuje wiele miejsca w bagażniku samochodu, więc zabranie go na wyjazd nie stanowi problemu. Mało tego, możemy zrobić sobie z tego komputera zewnętrzny monitor, podłączając poprzez HDMI jakiś super wydajny sprzęt.

Zresztą, co ja o tej pracy! Zabierając ten sprzęt na wakacje możemy zrobić z niego centrum rozrywki - wygodnie obejrzeć serial na Netfliksie, czy podłączyć konsolę i pograć ze znajomymi, ot takiego Nintendo Switcha choćby czy mniejszą z konsol Microsoftu, którą łatwiej wrzucić do torby, czyli Xbox Series S. Ktoś tu naprawdę pomyślał, projektując ten sprzęt i chcąc zrobić z niego nie tylko coś stylowego, ale i coś szalenie funkcjonalnego, tak wielopoziomowo funkcjonalnego wręcz.

Wady? No dobra, coś znajdę!

Jestem All-In-One HP Envy Move 24 dosłownie zauroczony, bo to piękny i świetnie przemyślany komputer, ale uznałem, że spróbuję poszukać w nim jakichś wad. I poszukałem, ale przyznaję bez bicia - poszedłem w mocne czepialstwo. Mały minus dałbym klawiaturze. Chciałbym, by była podświetlana i bardziej responsywna, szybsza, o lepszej ergonomii. Jest ona zaś ładna, ale mocno plastikowa, ugina się lekko pod naciskiem i dla marudnych nie dorasta do topowych klawiatur do pracy.

Co ciekawe, do touchpada się nie przyczepiam, bo jest po prostu bardzo dobry. I teraz, cobyśmy mieli jasność - kilka tekstów na tej klawiaturze napisałem i zasadniczo po godzince czy dwóch wymienione cechy w ogóle przestały mi przeszkadzać, ale warto mieć na względzie jej plastikowość i nieresponsywność, tak jak i piękny, minimalistyczny design.

Kolejnym minusem będzie mała liczba portów. Znajdziemy tu raptem jeden port USB-A, jeden USB-C i złącze HDMI. Chciałoby się więcej. Fajnie jednak, że są to porty szybkie, o przepustowości 10 Gb/s. Szkoda też, że nie naładujemy komputera z gniazda USB-C, HP zamiast tego postawiło na autorskie rozwiązanie.

To byłoby na tyle, jeśli chodzi o minusy. W pracy kreatywnej, a tak starałem się podejść do testów tego komputera, więcej wad w nim po prostu nie znajduję. To zwyczajnie świetny sprzęt, który sprawdzi się wybitnie dobrze w niejednej agencji kreatywnej, choć przyznam szczerze, że gdybym miał taki komputer na redakcyjnym biurku, też bym nie narzekał. Dodam tu jeszcze, że cena również nie należy do wad, bo to po prostu dobrze wyceniony sprzęt. Oferuje bardzo dużo, wygląda świetnie, sprawdza się w pracy i śmiga na solidnych podzespołach, ot uczciwie zaksięgowany sprzęt.

Jednoznacznie pozytywne wrażenia i polecajka

Przy podsumowaniu rzucę oczywistym stwierdzeniem, że nie jest to komputer dla każdego. Nie jest najwydajniejszym komputerem za nieco ponad 6000 zł i nie jest najbardziej mobilnym komputerem za nieco ponad 6000 zł - stacjonarna maszyna będzie szybsza, a mały laptop jeszcze łatwiejszy w przenoszeniu. Jest to jednak sprzęt, który stanowi jeden z najlepszych kompromisów między wydajnością, funkcjonalnością, mobilnością i wygodą pracy, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia.

Komu mogę polecić ten sprzęt? Doskonale odnajdzie się w biurze, czy to agencji kreatywnej, czy jako sprzęt dla ludzi pracujących na arkuszach kalkulacyjnych - tu dotykowy ekran robi świetną robotę! To też dobry wybór dla tych, którzy zarabiają na życie pisaniem lub pracują gdzieś w managemencie - tak mobilny i wdzięczny przy pracy w różnych warunkach sprzęt to game changer.

To wreszcie świetny komputer domowy - wystarczająco wydajny do nauki, kreatywnej pracy czy gier online i pokazujący pazur podczas wyjazdów - kiedy nie tylko pozwala na komfortowe oglądanie filmów czy seriali, ale też może służyć za przenośny monitor do konsoli. Innymi słowy - świetny, designerski i gruntownie przemyślany sprzęt!

Opinia o All-In-One HP Envy Move 24 Plusy obłędny design!

możliwość długiej pracy na baterii

genialna mobilność - łatwość przenoszenia

dotykowy ekran

przyjemna dla oka matryca IPS o rozdzielczości QHD

dołączana klawiatura z touchpadem

możliwość pracy jako zewnętrzny monitor

dobre głośniki

wysoka kultura pracy Minusy klawiatura mogłaby być wygodniejsza

przydałoby się więcej portów USB-A i USB-C

Ocena HP Envy Move All-In-One 94% 4.7/5

