System mesh Mercusys Halo H70X to w teorii prosty sposób na zwiększenie zasięgu Wi-Fi w domu i biurze. Urządzenie ma być rozwiązaniem na problem z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej.

4,5/5

Czym jest Mercusys Halo H70X? Co to jest system mesh?

Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, czym tak w ogóle jest Mercusys Halo H70X. Do użytku domowego najczęściej wykorzystuje się jeden router. Podobnie jest w małych firmach. Kiedyś takie rozwiązanie było optymalne. Dziś sprawy wyglądają nieco inaczej. Pojedynczy router nierzadko musi połączyć w spójną i sprawną sieć klika, czy nawet kilkadziesiąt urządzeń, w czym usilnie przeszkadzają mu różnego rodzaju bariery naturalne, sztuczne (np. ściany, kondygnacje) oraz liczne bezprzewodowe sieci okupujące przestrzeń wokół nas. Nierzadko pod wątpliwość trzeba także poddawać jakość modułu Wi-Fi w urządzeniu docelowym

W tych warunkach z pomocą przychodzi system mesh. Czasem używa się też nazwy sieć kratowa. Jest to sieć nieustannie ze sobą współpracujących stacji Wi-Fi. Oznacza to, że użytkownik przemieszczający się po mieszkaniu lub biurze korzystając z jednej sieci na laptopie, lub smartfonie w praktyce płynnie przełącza się między różnymi urządzeniami dostępowymi.

System mesh a routery i repeatery

W skrócie system mesh ma za zadanie zwiększenie zasięgu Internetu w całym dom. Identyczne zadanie spełniają wzmacniacze sygnału, czyli repeatery i extendery. Plusem repeaterów jest raczej bezproblemowa współpraca ze standardowymi routerami. Natomiast w przypadku extenderów konfiguracja nie należy do najłatwiejszych, a przełączanie się pomiędzy urządzeniami sieciowymi przebiega mniej płynnie. Konfiguracja systemu mesh jest bardzo prosta, plus użytkownik otrzymuje możliwość bezproblemowego zarządzania centralnego, bo wszystkie urządzenia tworzą jedną wspólną sieć.

Mercusys Halo H70X

Halo H70X działa w oparciu o technologię Mercusys Mesh w celu utworzenia jednolitej sieci bezprzewodowej. W opisywanym pakiecie znajdziemy trzy jednostki Mercusys Halo H70X. Do tego system można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo. Wypada wspomnieć, że producent w swojej ofercie ma także tańszy wariant w postaci dwupaku.

W pudełku znajdziemy: 3 zasilacze, pojedynczy kabel Ethernet RJ45 oraz skróconą instrukcję na papierze. Urządzenia wykonano z matowego białego tworzywa sztucznego. Spód i góra są wentylowane. W praktyce po 48 h pracy stacje pozostawały chłodne. Na froncie w obudowę wkomponowano pojedynczą diodę informującą o stanie urządzenia. Sprzęt nie posiada żadnego przycisku on/off.

Natomiast z tyłu modułów zobaczymy trzy gniazda Gigabit Ethernet, gniazdo zasilające oraz dyskretnie ukryty przycisk resetu. Niestety brakuje portu USB, co wyklucza podłączenie drukarki albo dowolnego masowego nośnika pamięci. Ponadto moduły Halo H70X postawimy wyłącznie na płaskiej powierzchni. Nie ma opcji zawieszenia ich na ścianie, co w przypadku typowych routerów jest niejako pewnym standardem.

Specyfikacja Mercusys Halo H70X

Porty: 3 Gigabitowe porty na jednostkę (automatyczne wykrywanie źródła WAN/LAN),

Dostępne sieci bezprzewodowe: Wi-Fi 6 - 1800 Mb/s, 5 GHz - 1201 Mb/s, 2,4 GHz - 574 Mb/s,

Obsługiwane standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11n,

Zarządzanie: Zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne, wieloosobowe zarządzanie,

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3,

Sieć WAN: Dynamiczny adres IP/Statyczny adres IP/PPPoE/L2TP/PPTP,

Wymiary i materiał: 128 × 81 × 83,7 mm / tworzywo sztuczne,

Oprogramowanie: Router, Access Point,

Zapora sieciowa: SPI Firewall,

Protokoły: Obsługa IPv4 i IPv6.

Parametry Mercusys Halo H70X

Sieć bezprzewodowa wykonaniu Mercusys Halo H70X obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię do 550 m², zezwalając na stabilne połączenia dla 150 urządzeń. Gigabitowe porty w ilości łącznie dziewięciu sztuk powinny wystarczyć przeciętnemu użytkownikowi.

Trochę szkoda, że żadna stacja nie została doposażona w choć jedno gniazdo 2.5 Gigabit. Miałoby to szczególną wartość w kontekście użytkowania NAS-a do celów domowych lub biurowych. W teorii oczywiście można jeszcze spróbować agregacji łącza, czyli podłączenia dwóch Gigabitowych gniazd do NAS-a.

A co z siecią bezprzewodową? Mercusys Halo H70X pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i oferuje szybkie połączenia o prędkości do 1,8 Gb/s. Natomiast w paśmie 5 GHz do 1200 Mb/s a standardzie 2,4 GHz do 580 Mb/s. Urządzenia Halo H70X doposażono także w technologię MU-MIMO oraz Beamforming, która poprawia zasięg i stabilność Wi-Fi poprzez ukierunkowanie wiązki sygnału w stronę podłączonych urządzeń.

Natomiast zastosowanie kolorowania BSS, celem redukcji zakłóceń, pozwala urządzeniom H70X ignorować transmisje z sąsiadujących sieci. Na koniec OFDMA umożliwia wysyłanie wielu paczek danych do dużej ilości urządzeń w tym samym czasie, gdzie Wi-Fi 802.11ac pozwala na wyłączenie transport tylko jednej paczki na raz.

Konfiguracja Mercusys Halo H70X

Konfigurację i zarządzanie Mercusys Halo H70X ogarniamy z poziomu smartfonu, pobierając darmową aplikację producenta na urządzenie Android albo iOS. Wcześniej jednak Halo H70X podłączamy do prądu, dając dłuższą chwilę na uruchomienie. Na początek wystarczy zainicjować jedno z trzech dostępnych urządzeń. Kolejne dwa z pakietu można dodać później. Proces ten jest całkowicie zautomatyzowany.

Aplikacja mobilna prowadzi użytkownika przez cały proces konfiguracji za rękę, wybierając optymalne parametry dla świeżo uruchomionej sieci mesh. Jedyne co musimy zrobić to wybrać nazwę nowej sieci, hasło oraz zaznaczyć proste opcje, jak np. gdzie znajduje się aktualnie konfigurowany moduł Halo. Później z poziomu apki można każdy z modułów swobodnie przemianować, nadając nazwę pokroju pokój dzienny, gabinet itd. Oczywiście całość została należycie spolszczona, więc przeciętny Kowalski nie będzie mieć problemu z ogarnięciem tematu, co akurat się dzieje na ekranie. Później oczywiście jest opcja zabawy dokładnymi ustawieniami z poziomu apki.

Do swojej sieci mesh damy radę także zalogować się korzystając z adresu IP wpisanego w przeglądarkę w telefonie lub na desktopie. Również i ten interface użytkownika nie jest skomplikowany, choć w całości podany w wersji angielskiej. Co więcej, etykieta pod każdym modułem zawiera tylko adres MAC oraz fabryczny SSID urządzenia. Nie ma podanego adresu IP; takowy uzyskałem dopiero po pełnej konfiguracji w aplikacji mobilnej.

Korzystanie z systemu Wi-Fi Mesh nie różni się niczym od podłączenia do typowego routera, czy punktu dostępowego. Zresztą aplikacja pozwala zdefiniować rolę, jaką ma pełnić nasze urządzenie. Wygodnym jest także fakt, że założona sieć Wi-Fi dostępna jest pod jedną nazwą SSID dla obu pasm transmisji 2,4 oraz 5 GHz. W praktyce oznacza to, że sprzęt płynnie optymalizuje działania w obrębie sieci względem obciążenia i dostępnych urządzeń. Jednocześnie, jeśli zajdzie taka potrzeba bez przeszkód nadamy priorytet konkretnemu urządzeniu, ręcznie definiując górne limity pobierania i wysyłania danych (zakładka QoS).

Użytkowanie Halo H70X

W głównym oknie aplikacji mobilnej mamy dwie sekcje: główne ustawienia routera i dodatkowe ustawienia. Klikając na Wi-Fi, czyli pierwszą ikonę, podejrzymy aktualnie aktywne sieci oraz mamy sposobność uruchomienia osobnej dla gości.

Następnie Optymalizacja Sieci to funkcja przypominająca optymalizację dostępną w telefonach Android. Służy pewnie do czyszczenia pamięci podręcznej Halo oraz szybkiego dostosowania najważniejszych funkcji do panujących warunków w sieci. Czy faktycznie daje radę a może jest to tylko efekt placebo - trudno powiedzieć.

Z głównego okna możemy też od razu zaktualizować firmware (do testów trafił sprzęt z najnowszym oprogramowaniem). Oczywiście nie zapomniano o bardziej zaawansowanych ustawieniach, pozwalających zdefiniować poszczególne parametry sieci wedle uznania użytkownika. Z innych opcji mamy możliwość stworzenia czarnej listy urządzeń, kontroli rodzicielskiej czy dostęp do miesięcznych raportów.

Co do mapy rozłożenia trójpaku Halo H70X program nie proponuje nic wyszukanego. Ot wybieramy ile kondygnacji ma budynek (między jeden a trzy) a uproszczona mapa poglądowa pokazuje, jak mniej więcej umieścić każde z urządzeń.

Różnica w użytkowaniu sieci bezprzewodowej wykonaniu H70X a typowego routera jest wyczuwalna z miejsca, szczególnie jeśli idzie o budownictwo, gdzie nie szczędzono zbrojenia w stropach. Do tego, jeśli na jednej z jednostek Halo wystąpi błąd, system automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia, aby nie dopuścić do utraty sygnału i przerwy w dostępie do sieci.

Warto postawić na Mercusys Halo H70X?

Mercusys Halo H70X można zakupić w cenie 850 zł, choć póki co dostępność wydaje się być dość ograniczona. Jest to z pewnością ciekawy sprzęt, który pozwala w prosty sposób rozwiązać problemy związane z martwymi strefami Wi-Fi. Niewątpliwymi plusami będzie łatwość konfiguracji, całkiem spory zasięg oraz stabilne prędkości łącza.Innymi słowy, to realna konkurencja nawet dla topowych polecanych routerów.

Sprzęt bardzo dobrze sprawdza się w domu, choć przy sugerowanej cenie producenta ofertą powinni zainteresować także właściciele mniejszych firm, gdzie potrzeba z korzystania Wi-Fi na wielu urządzeniach będzie dużo większa.

Opinia o Mercusys Halo H70X Plusy prosta obsługa i konfiguracja,

stabilne łącze,

mnogość funkcji, Minusy brak portu USB,

przydałoby się gniazdo 2.5 Gigabitowe