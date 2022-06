TP-Link Deco X20-4G to wyjątkowa propozycja, łącząca najnowszy standard Wi-Fi 6 z modemem LTE cat. 6. Co więcej, bez najmniejszego problemu można tu sieć Wi-Fi rozbudować o kolejne węzły mesh. Od dawna na taki sprzęt czekaliśmy, a teraz w końcu możemy przetestować go w praktyce!

4,5/5

Mimo iż szerokopasmowy dostęp do Internetu jest coraz powszechniej dostępny w Polsce, to nadal na większości terenów naszego kraju pozostaje w sferze marzeń. W takim przypadku zwykle najlepszą alternatywą będzie właśnie Internet mobilny, zwłaszcza iż obecnie można już zaopatrzyć się w kontrakt bez limitu przetransferowanych danych. Do tego jednak konieczny jest router z wbudowanym modemem LTE (lub z obsługą modemów na USB) i dziś właśnie taki model będziemy testować – TP-Link Deco X20-4G. Jest to również pierwszy taki router (przynajmniej tego producenta) dedykowany do pracy w sieci mesh, która idealnie pasuje do dużych domów.

Rodzina Deco wychodzi dobrze nie tylko na zdjęciach

Naturalnie router TP-Link Deco X20-4G sprzedawany jest w „1-packu” – ostatecznie raczej nikt nie potrzebuje dwóch punktów z aktywnym połączeniem LTE. Aby jednak sprawdzić pełen potencjał nowego routera, do testu dosztukowaliśmy również zestaw dwóch Deco X20 (który można zakupić w konfiguracji jedno, dwu oraz trzywęzłowej). Tu nieco zaskoczył nas nieco inny kształt routera z modemem.



Deco X20-4G jest 5 cm wyższy od swojego odpowiednika bez modemu LTE.

W opakowaniu poza samym routerem znajdziemy standardowo kabel (taśmę) sieciowy oraz zasilacz o nieco większej mocy (18 W) niż w przypadku klasycznych punktów Deco X20 (14,4 W). Ponadto TP-Link w zestawie dostarcza dwa adaptery antenowe TS5-SMA, dzięki którym możemy wyprowadzić sygnał z modemu do standardowego kabla antenowego.



Taki adapter to istotna wartość dodana, o której często inni producenci zapominają.

Router Deco X20-4G (a także zwykły X20) to konstrukcja o kształcie walca z podstawą o średnicy 11 cm. Zwykły model jest również mniej więcej takiej wysokości, podczas gdy X20-4G mierzy ponad 16 cm wysokości, za co odpowiadają ukryte w środku nieco większe anteny sieci komórkowej. Ostatecznie jednak oba urządzenia są raczej dosyć kompaktowe, choć przy tym całkiem masywne – odpowiednio 505 g dla modelu Deco X20-4G oraz 455 g dla zwykłego Deco X20.



Co ciekawe, mimo zbieżności nazwy, Deco X20-4G wyraźnie różni się wyglądem od Deco X20.

Routery są podobne, ale zdecydowanie nie identyczne w kwestii designu. O ile obła powierzchnia boczna walca w obu routerach prezentuje się tak samo, tak różnią się one mocno podstawą. Deco X20-4G posiada nieco szybciej ścięty bok, odsłaniając więcej użebrowania wentylacyjnego. Użebrowanie to stanowi również jego podstawę, podczas gdy Deco X20 oferuje cztery gumowe nóżki, dzięki którym stabilniej stoi na podłożu.



Od spodu, poza przyciskiem resetowania, ukryto slot na kartę nanoSIM – oczywiście obecny jest tylko w Deco X20-4G.

Różnią się również szczyty konstrukcji – Deco X20-4G posiada w tym miejscu błyszczący plastik z okrągłym wzorem, podczas gdy Deco X20 wyposażono w identyczny, co reszta konstrukcji, matowy szczyt ze wzorem znanym nam z serii Deco M5. Ogólnie nieco dziwi ten brak konsekwencji, ale ostatecznie nie ma większego znaczenia – punkty nigdy nie będą stać obok siebie, aby te różnice rzucały się w oczy.



Zdjęcie dobrze tego nie oddaje, ale zewnętrzny okrąg na szczycie Deco X20-4G jest w istocie wklęsły.

Deco X20-4G nie oszczędza przesadnie na złączach

Z tyłu (choć to rzecz dyskusyjna) routera Deco X20-4G odnajdziemy aż trzy złącza RJ45, z czego jedno z nich pełni jednocześnie rolę LAN i WAN. Piszemy „aż trzy”, gdyż w systemach mesh częściej widuje się dwa tego typu porty – tak jak w przypadku klasycznego Deco X20. Wszystkie te złącza oferują przepustowość pełnego gigabita na sekundę, co świetnie koresponduje ze standardem AX 1800, który jest oferowany przez obie konstrukcje w przypadku łączności bezprzewodowej.



Złącza RJ45 w Deco X20-4G posiadają diodkę sygnalizującą stan oraz prędkość połączenia – to funkcja, jaką obecnie coraz rzadziej spotykamy i zwykłe Deco X20 jej nie oferują.

Nad portami umieszczono jeszcze wnękę zakrytą zaślepką. Po zdjęciu zaślepki ujrzymy dwa złącza antenowe do opcjonalnego podłączenia anteny zewnętrznej (np. na maszcie na dachu, ta jednak nie jest dołączona w zestawie). Do tych złącz pasują wcześniej wspomniane adaptery.



Teoretycznie adapter może służyć za antenę, ale radzimy w ten sposób ich nie używać – zasięg będzie gorszy niż na wbudowanych w router antenach wewnętrznych.

Specyfikacja routera TP-Link Deco X20-4G

Standard sieci: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Anteny LTE: 2 wewnętrzne dokólne Anteny Wi-Fi: 2 wewnętrzne dokólne Prędkość transmisji (teoretyczna): Wi-Fi: 574 Mbps w paśmie 2,4 GHz, 1200 Mbps w paśmie 5 GHz;

LTE: Pobieranie 300 Mbps, wysyłanie 50 Mbps Szerokość kanałów

Wi-Fi: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2; WPS Typy sieci GSM: 4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB;

4G TDD-LTE:Band38/Band40;

3G WCDMA:B1/B2/B5/B8 Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond Porty: 3 x RJ45 LAN/WAN (1000 Mb/s), 1 x nanoSIM Przyciski: Reset/Restart Wymiary: 164 mm (wysokość) x 110 mm (średnica);

waga: 505 g Zarządzanie: Kontrola zarządzaniem lokalnym, kontrola przez aplikację (LAN) Przekierowanie portów: ALG, Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Kontrola rodzicielska;

Virtual Server(UPnP/DMZ/Port Forwarding);

DDNS;

Firewall;

QOS;

IPV4/IPV6 VPN: PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server Cena w dni testu: 969 zł

Deco X20-4G i Deco X20 - podobne tylko z nazwy

Pod względem sprzętowym Deco X20-4G różni się znacząco od zwykłego Deco X20. Oba modele korzystają z 4-rdzeniowego procesora Qualcomm, ale Deco X20-4G osiąga wyższe o 500 MHz taktowanie (1,5 GHz). W obu przypadkach procesor wspiera zaskakująco w tym segmencie obszerne 512 MB RAM. Różnice dotyczą również konfiguracji anten – oba modele posiadają w środku ukryte 4 anteny dookólne, przy czym Deco X20-4G dwie z tych anten używa do komunikacji z nadajnikiem GSM, podczas gdy zwykłe X20 wszystkie cztery anteny wykorzystuje do obsługi ruchu w sieci Wi-Fi.



Warto pamiętać, że urządzenia z serii Deco można praktycznie dowolnie ze sobą łączyć – Deco X20-4G zadziała również ze starszymi zestawami, takimi jak Deco M4R.

Ostatecznie jednak pod względem standardu Wi-Fi oba routery oferują praktycznie to samo, czyli standard Wi-Fi 6 z przepustowością 1200 Mbps dla zakresu 5 GHz i 574 Mbps dla 2,4 GHz. Jest tu jednak jedno „ale”, ponieważ model X20-4G dla obu zakresów używa tej samej pary anten, podczas gdy zwykły Deco X20 dla każdego pasma dysponuje osobną parą. Normalnie nie byłaby to krytyczna różnica, ale w przypadku zestawu mesh może mieć to istotne znaczenie w kwestii bezprzewodowej komunikacji węzłów – ostatecznie nie ma tu trzeciego, dedykowanego do tego zakresu, jak np. w droższym Deco X90, którego testowaliśmy w zeszłym roku.

Aplikacja Deco niespodziewanie mocno rozbudowana pod kątem obsługi modemu LTE

Tajemnicą już raczej nie jest, że routery z rodziny TP-Link Deco nie pozwalają na konfigurację i zarządzanie przez panel w przeglądarce (ten istnieje, ale służy rolę tylko informacyjną). Aplikację mobilną opisywaliśmy już dosyć dokładnie przy okazji chociażby niedawno testowanego Deco X68, zatem skupimy się tylko na tym, co doszło w przypadku modelu z modem LTE.



Typowo dla urządzeń Deco możemy wykupić subskrypcję, aby odblokować wszystkie dodatkowe funkcje routera... Mowa o usłudze HomeShield.

Już na wstępie mamy cały osobny bloczek z informacją o zużytym transferze (oraz procent limitu, jeżeli taki sobie ustawiliśmy). Na górze również dodatkowo widzimy typ połączenia (3G/4G) oraz siłę sygnału. Klikając w bloczek z informacją o transferze możemy od razu przejść do zarządzania tym parametrem, gdzie można również aktywować powiadomienie przez SMS o kończącym się zapasie transferu, jaki ustawimy – wiadomość zostanie wysłana z karty SIM umieszczonej w routerze na wskazany przez nas numer telefonu.



Ustawienia zaawansowane modemu LTE są zaskakująco zaawansowane, jak na to, do czego przyzwyczaiła nas aplikacja Deco.

W ustawieniach zaawansowanych pojawia się dodatkowa pozycja SMS, gdzie możemy odczytywać odebrane oraz wysłane wiadomości, a także pisać nowe. Przycisk ustawień transmisji danych przenosi nas do wcześniej opisanego menu transferu, a więcej nowości czeka na nas w panelu ustawień zaawansowanych. Tu poza aktywacją zewnętrznych anten możemy również edytować ustawienia APN oraz podejrzeć parametry połączenia (takie jak RSRP, RSRQ oraz SNR sygnału). Najbardziej jednak zaskoczyła nas możliwość ręcznego wybrania zakresów pasma, z jakiego modem ma korzystać! To funkcja zupełnie niedostępna w konkurencyjnych rozwiązaniach lub dostępna poprzez zmodyfikowane oprogramowanie.

Testy modemów obecnych w TP-Link Deco X20-4G

Nasze pomiary rozpoczęliśmy oczywiście od sprawdzenia, jak radzi sobie najważniejszy element całego zestawu – modem LTE. Testy wykonaliśmy, jak zwykle, w dwóch geolokalizacjach - jednej kilkadziesiąt metrów od masztu oraz drugiej oddalonej 2 kilometry od niego, za ścianą lasu i wzgórz, blokujących bezpośredni kontakt routera z nadajnikiem. W drugiej lokalizacji sprawdziliśmy też wydajność po zastosowaniu masztu z anteną kierunkową – testy wykonywaliśmy w środku nocy, aby wykluczyć wpływ obciążenia BTS, a to w naszej okolicy potrafiło skutecznie nawet dwukrotnie obniżyć osiągane wyniki. Korzystaliśmy tutaj z powszechnie dostępnego testu szybkości Internetu.

Pomiar wydajności modemu LTE w Deco X20-4G [Mbps]

Geolokalizacja 1 Pobieranie

Anteny fabryczne Deco X20-4G

Tenda 4G07

Tenda 4G09

Iphone 13 mini (5G) 187,4

69,6

157,6

296,2 Wysyłanie

Anteny fabryczne Deco X20-4G

Tenda 4G07

Tenda 4G09

Iphone 13 mini (5G) 29,5

23,6

28,7

25,1 Geolokalizacja 2 Pobieranie

Anteny fabryczne Deco X20-4G

Tenda 4G07

Tenda 4G09

TP-Link Archer MR600

Huawei B525S

Iphone 13 mini (4G) 10,4

3,9

9,8

8,5

3,2

1,8 Wysyłanie

Anteny fabryczne Deco X20-4G

Tenda 4G07

Tenda 4G09

TP-Link Archer MR600

Huawei B525S

Iphone 13 mini (4G) 6,9

5,1

5,5

6,1

2,8

0,7 Pobieranie

Antena kierunkowa Deco X20-4G

Tenda 4G07

Tenda 4G09

TP-Link Archer MR600

Huawei B525S 55,2

23,7

49,6

39,6

29,7 Wysyłanie

Antena kierunkowa Deco X20-4G

Tenda 4G07

Tenda 4G09

TP-Link Archer MR600

Huawei B525S 21,4

15,5

17,8

19,5

15,6

Rezultaty są bardzo dobre – najwyższe spośród testowanych przez nas dotychczas routerów z modemem LTE 6. kategorii. Nawet bez zewnętrznych anten router oferuje blisko 2x lepszy transfer niż hot spot z telefonu, zatem świetnie spełnia swoją rolę. Agregacja dwóch pasm pozwala osiągać już bardzo przyzwoite prędkości, które mogą okazać się nawet kilkukrotnie wyższe od tego, co oferują lokalni dostawcy Internetu na łączach DSL.

Pomiar przepustowości LAN/WAN Deco X20-4G [Mbps]

WAN Download 936 WAN Upload 920 LAN->LAN 896

Dobrą wiadomością jest również wysoki wynik pomiaru przepustowości portu WAN – jeżeli w przyszłości zawita do Was światło(wód), to bez obaw możecie pozostawić zestaw Deco i do niego wpiąć przewód z konwertera GPON. Przepustowość sieci lokalnej również nie budzi żadnych zastrzeżeń, co pozwoli na bezproblemową komunikację routera z węzłami (bo najlepiej do tego wykorzystać właśnie złącza LAN).

Pomiary szybkości Wi-Fi – Deco X20-4G dobrze radzi sobie w pojedynkę, ale w zestawie raźniej

Testy Wi-Fi wykonaliśmy w naszej mniejszej lokalizacji, aby zachować spójność z wcześniej testowanymi routerami LTE (oraz częścią mniejszych zestawów mesh). Nie zmieniły się również urządzenia pomiarowe – testy zasięgu i przepustowości w różnych lokalizacjach wykonaliśmy z użyciem nowoczesnego ultrabooka HP Spectre x360 14, wyposażonego w układ Intel AX201, umożliwiający komunikację w standardzie Wi-Fi 6 do 2400 Mbps. Testy szybkości transferu mniejszych plików wykonaliśmy z użyciem nowszego układu Intel AX210E, zintegrowanego z naszą platformą testową.



Deco X20-4G umieszczono na piętrze - oznaczono go na pomarańczowo w lokalizacji nr 7. Węzeł Deco X20 połączony przewodowo oznaczono na niebiesko, a drugi podłączony bezprzewodowo na zielono.

Testy wykonaliśmy początkowo dla samego Deco X20-4G a następnie dołożyliśmy do niego jeden punkt Deco X20 w dwóch wariantach połączenia – przewodowo oraz bezprzewodowo. W każdym przypadku inna była lokalizacja drugiego punktu – tak, aby maksymalnie zoptymalizować działanie sieci. W żadnym momencie nie testowaliśmy zestawu 3 punktów!

Zasięg obu zakresów Wi-Fi Deco X20-4G [dBm]

Odczyt pomiarów dla węzłów, gdy wynik lepszy niż w przypadku samego Deco X20-4G

Lokalizacja testowa nr 1 -40

-49 Lokalizacja testowa nr 2 -53

-57 Lokalizacja testowa nr 3 -64

-71

-57

-56 Lokalizacja testowa nr 4 -66

-73

-43

-45 Lokalizacja testowa nr 5 -69

-77

-40

-44

-70

-73 Lokalizacja testowa nr 6 -72

-84

-49

-56 Lokalizacja testowa nr 7 -41

-38 Lokalizacja testowa nr 8 -53

-52

-49

-43 Lokalizacja testowa nr 9 -69

-72

-46

-44 Legenda: Deco X20-4G 5 GHz

Deco X20-4G 2,4 GHz

mesh przewodowo 5 GHz

mesh przewodowo 2,4 GHz

mesh bezprzewodowo 5 GHz

mesh bezprzewodowo 2,4 GHz

Samodzielny router okazuje się z pewnym trudem, ale jednak, cały budynek zaopatrywać w Internet. Dołożenie drugiego punktu przewodowo po przeciwnej stronie budynku sprawia, że praktycznie w całym obiekcie mamy zawsze pełen zasięg Wi-Fi. Punkt dołożony bezprzewodowo, w miejscu, które jeszcze nie ograniczało komunikacji między węzłami, niestety takiego komfortu nie daje, a pamiętajmy, że Deco nie łączą się łańcuchowo – każdy węzeł musi mieć kontakt z głównym routerem!

Przepustowość LAN -> Wi-Fi obu zakresów Wi-Fi Deco X20-4G [Mbps]

Odczyt pomiarów dla węzłów, gdy wynik lepszy niż w przypadku samego Deco X20-4G

Lokalizacja testowa nr 1 724

367 Lokalizacja testowa nr 2 542

378 Lokalizacja testowa nr 3 293

186

592

378 Lokalizacja testowa nr 4 271

130

766

474 Lokalizacja testowa nr 5 126

53

790

501

141

70 Lokalizacja testowa nr 6 43

26

620

414 Lokalizacja testowa nr 7 790

554 Lokalizacja testowa nr 8 442

271

217

226 Lokalizacja testowa nr 9 261

147

237

217 Legenda: Deco X20-4G pobieranie

Deco X20-4G wysyłanie

mesh przewodowo pobieranie

mesh przewodowo wysyłanie

mesh bezprzewodowo pobieranie

mesh bezprzewodowo wysyłanie

Deco nie pozwalają rozdzielić pracy zakresów, zatem powyższy wykres dotyczy trybu automatycznego – w praktyce dopiero w lokalizacji nr 6 następowało przełączenie na zakres 2,4 GHz (z wyjątkiem testów z drugim węzłem, podłączonym przewodowo). Przepustowość jest bardzo wysoka, nawet jak na router AX1800. Wysoka optymalizacja Wi-Fi 6 pozwala niemalże zrównać się z prędkością łącza przewodowego w bezpośrednim otoczeniu punktów, a dla konfiguracji z węzłem łączonym przewodowo w najgorszym wypadku przepustowość spada tylko o połowę.

Deco X20-4G pozwala nawet w sporym domu jednorodzinnym rozprowadzić poprzez Wi-Fi pełną przepustowość łącza LTE, jaką zapewnia wbudowany w niego modem 4G+”

Niestety niewiele dobrego można powiedzieć o bezprzewodowej pracy węzłów. Te zdają się komunikować ze sobą w zakresie 2,4 GHz, co z automatu ogranicza je do maksymalnie 30 MB/s (a w przypadku lokalizacji, w której był węzeł łączony przewodowo, było to niespełna 10 MB/s, czyli rząd wielkości mniej niż komunikacja poprzez kabel). Trudno jednak było oczekiwać lepszych rezultatów od dwuzakresowego systemu mesh.

Test kopiowania mniejszych plików przez Wi-Fi [Mbps]

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 898

802

651

347 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 730

605

450

292 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 56

47

46

27 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 20

14

13

8 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

Deco X20-4G to świeża konstrukcja i to widać po powyższych wynikach. Router dobrze radzi sobie z dużym ruchem, również gdy z Wi-Fi jednocześnie korzysta wiele urządzeń (co dodatkowo można rozładować dokładając kolejne węzły). Deco X20 pod tym względem wypadł tylko minimalnie gorzej.

Deco to również całkiem oszczędne urządzenia

Na koniec tradycyjnie zmierzyliśmy zapotrzebowanie na prąd obu modeli. Naturalnie router z aktywnym modemem LTE zużywa więcej energii, ale ostatecznie oba są pod tym względem ekonomiczne.

Pobór energii [W]

WAN przewodowy

spoczynek: 4

4 WAN przewodowy

obciążenie: 7

6 Tryb LTE

spoczynek: 6 Tryb LTE

obciążenie: 8 Legenda: Deco X20-4G

Deco X20

Czy warto kupić router TP-Link Deco X20-4G?

Routery z wbudowanym modemem LTE to specyficzne konstrukcje i w zasadzie można by rozwodzić się nad sensem polecania modelu zgodnego z kategorią 6., skoro dostępne są też (odpowiednio droższe) routery z kategorią 12. lub 18. (oferujące wyższą przepustowość pobierania). W praktyce jednak, te najwyższe prędkości osiągalne są tylko w dużych miastach i tylko blisko nadajnika. W realnych scenariuszach zwykle i tak nadajnik nie pozwala agregować więcej niż 2 zakresów, a do tego operator nakłada limit prędkości łącza na umowy bez limitu przetransferowanych danych. Okazuje się zatem, że kategoria 6., w jaką wyposażono Deco X20-4G, to nadal taki złoty środek i bardzo racjonalny wybór.



Zawsze można router unieść wysoko nad głowę, aby zwiększyć prędkość o 0,67 Mbps ;)

Bardzo spodobała nam się idea połączenia taniego domowego systemu mesh właśnie z routerem LTE – ostatecznie to właśnie duże domy, które potrzebują sieci mesh najczęściej stawia się w miejscach, w których cywilizacja w formie światłowodu jeszcze nie dotarła. Pochwalić też Deco należy za rozbudowany moduł sterowania konfiguracją modemu, w tym wybór zakresów komunikacji z BTS oraz możliwość ręcznej agregacji łącza.

Deco X20 dobrze sprawdza się jako mesh tylko, gdy punkty łączymy przewodowo!

Wydajność samego routera z modemem również oceniamy bardzo dobrze i jedyne zastrzeżenia mamy do wydajności bezprzewodowej komunikacji pomiędzy węzłami mesh – często lepszy wynik uzyskiwaliśmy testując samodzielnie Deco X20-4G niż po dołożeniu drugiego punktu (oddalonego o 8 metrów i jedną ścianę działową), połączonego bezprzewodowo.



Deco X20-4G dobrze prezentuje się również w przestrzeni dziennej – nie straszy odstającymi antenkami.

Nieco wysoka może wydawać się cena – około 1000 zł za router LTE Cat 6. z obsługą Wi-Fi mesh to z pewnością nie jest nadzwyczajna okazja, ale też trudno określić to zawyżoną ceną – ot, produkt dobrze wyceniony względem swoich możliwości. Dobrą wiadomością jest to, że punkty Deco X20 (bez modemu LTE) można dokupić za mniej więcej 400 zł od sztuki, zatem poniżej 1500 zł możemy nasz dom wyposażyć w bardzo nowoczesną, wydajną i prostą w obsłudze przez aplikację sieć Wi-Fi, rozpowszechniającą połączenie z Internetem mobilnym. Nam się podoba.

Opinia o TP-Link Deco X20-4G Plusy wysoka przepustowość modemu na wbudowanych antenach LTE,

wyprowadzenie złącza TS5 na zewnętrzne anteny (MIMO 2x2) + adapter na SMA,

przyjazny interfejs z rozbudowaną konfiguracją łącza LTE,

przyzwoita przepustowość Wi-Fi 6,

trzy złącza 1GbE RJ45,

możliwość pracy w systemie mesh,

atrakcyjny desing. Minusy sterowanie tylko przez aplikację mobilną,

część funkcji dostępnych za dodatkową opłatą (subskrypcją),

brak możliwości rozdzielenia zakresów pracy Wi-Fi,

brak trzeciego zakresu do komunikacji bezprzewodowej w sieci mesh,

wysoka cena, jeżeli nie potrzebujemy korzystać z mesh.

Nasza ocena TP-Link Deco X20-4G w średnim segmencie routerów LTE: 90% 4.5/5

Opinia o TP-Link Deco X20 (3-pack) Plusy Wysoka wydajność Wi-Fi 6 AX1800,

przyjazny i w pełni po polsku interfejs aplikacji mobilnej,

niski pobór energii. Minusy Niska przepustowość Wi-Fi mesh przy bezprzewodowej łączności węzłów,

część funkcji dostępna tylko za dodatkową opłatą (subskrypcją),

sterowanie tylko przez aplikację mobilną.

Nasza ocena TP-Link Deco X20 w średnim segmencie zestawow Wi-Fi mesh 80% 4/5

Sprzęt do testów dostarczył producent - TP-Link.