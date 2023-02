Szczoteczki soniczne to urządzenia, które wyprzedzają tradycyjne szczoteczki do zębów o eony! Są diabelnie skuteczne, bardzo zaawansowane i wygodne w użytkowaniu, a model Philips Sonicare Prestige 9900 to prawdziwa ekstraklasa w świecie szczoteczek sonicznych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Philips.

Philips Sonicare Prestige 9900 - szczoteczka „wszystkomająca”?

O tym, co potrafi Philips Sonicare Prestige 9900 mógłby powstać osobny artykuł. Dosłownie! Technologiczne zaawansowanie tego sprzętu i jego skuteczność to nowa jakość w świecie szczoteczek do zębów. Ba! Więcej nawet - gdyby szczoteczki do zębów zawiązały własne, niepodległe państwo, to Sonicare Prestige 9900 byłaby prezydentem… No, to skoro już wiecie, że tu nie ma miękkiej gry, czas zarysować co kryje się w tej subtelnej, niewielkiej, takiej przyjemnej w dotyku i miłej dla oka szczoteczce sonicznej.

Zacznijmy od tego, że Philips Sonicare Prestige 9900 to szczoteczka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Ot, pierwszy mocny strzał. Jej skuteczność potwierdzają badania kliniczne, a 62 000 ruchów włókien na minutę w parze z końcówką Premium All-In-One zapewnia do 20% mniej płytki bakteryjnej i do 100% mniej przebarwień w porównaniu do szczoteczki manualnej. Jakby tego było mało, precyzyjny układ włókien sprawia, że zyskujemy do 15 razy zdrowsze dziąsła w porównaniu do szczoteczki manualnej. Ponadto podczas szczotkowania wytwarzane są mikrobąbelki docierające do trudno dostępnych miejsc, w przestrzenie międzyzębowe i wzdłuż linii dziąseł.

Dodajmy do tego jeszcze system Sense IQ, który na bieżąco, w czasie rzeczywistym znaczy się, monitoruje nasze szczotkowanie zębów, przesyłając nam wskazówki do aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie. A no właśnie, nie wspomniałem o tym! Szczoteczka ma wbudowaną łączność Bluetooth i łączy się ze smartfonami.

Innymi słowy, ta szczoteczka ma wszystko, co potencjalnie szczoteczka mogłaby mieć. Znaczy, wszystkie topowe technologie, wszystkie rozwiązania wspomagające nas w dbaniu o zdrowe zęby. Nawet ci, którzy noszą aparat na zęby czy cierpią na wrażliwe zęby niczym nie muszą się martwić - włókna delikatnie doczyszczają przestrzenie w aparacie, a system Sense IQ daje znać, kiedy za mocno przyciskamy końcówkę, co pomaga w komfortowym myciu wspomnianych wrażliwych zębów.

Specyfikacja produktu Philips Sonicare 9900 Prestige HX9992/12 Rodzaj obrotów soniczne

Ilość końcówek 1

Wskaźnik naładowania tak

Regulacja strumienia wody nie dotyczy

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Czas ładowania 960 min

Maksymalna liczba obrotów/drgań 62000 /min (drgania soniczne) rozwiń

Wykonanie topowe. Zestaw akcesoriów - też topowy

Jak przystało na klasę premium, Philips Sonicare Prestige 9900 jest nie tylko doskonale wykonana, ale i przychodzi do nas z kilkoma jakże miłymi dodatkami. Po kolei jednak! Sama szczoteczka robi doskonałe wrażenie. Jest lekka, mała, pokryta przyjemnym w dotyku matowym tworzywem. Nie oszczędzano tu ani na technologii, co już wiecie, ani na materiałach i to po prostu czuć.

Kiedy tylko bierze się tę szczoteczkę do ręki, od razu ma się wrażenie, że żarty się skończyły, że to prawdziwa ekstraklasa wśród szczoteczek do zębów w ogóle, od tych tradycyjnych, po soniczne, rotacyjne i wszystkie inne. O tym, czy to wrażenie utrzymuje się podczas codziennego użytkowania, to przeczytacie sobie poniżej - tu po prostu trzeba zaznaczyć z całą mocą, jakiej klasy jest to sprzęt.

Na brawa zasługuje również zawartość pudełka, gdyż obok szczoteczki i końcówki A3 (najwyższego modelu z oferty producenta) znajdziemy jeszcze miłe, super estetyczne skórkowe etui podróżne, w moim przypadku takie ciemnogranatowe, grafitowe, czarne - trudno określić wprost kolorystykę. Etui jest nie tylko bardzo elekganckie, ale i pomyślane, bo za jego pomocą możemy ładować szczoteczkę. No właśnie, ładowarki! Otrzymujemy dwie, jedną stacjonarną z podpórką na szczoteczkę oraz jedną podróżną, umożliwiającą ładowanie urządzenia za pomocą etui, o czym wspomniałem przed chwileczką.

Aplikacja mobilna robi robotę!

Cieszy, że Philips Sonicare Prestige 9900 współpracuje z aplikacją mobilną Sonicare, gdyż dzięki temu możemy ze szczoteczki wycisnąć więcej! Całość działa zresztą śpiewająco dobrze. Parowanie trwa moment, ot pobieramy aplikację, łączymy szczoteczkę, weryfikujemy poprzez e-mail konto i już, możemy działać. Na początku aplikacja przeprowadza nas przez drobny samouczek, w którym uczymy się obsługi i poznajemy możliwości urządzenia. Po czasie w aplikacji będziemy widzieli podpowiedzi na temat samego procesu szczotkowania.

Soft pozwala nam na wybranie intensywności szczotkowania lub włączenie trybu adaptacyjnego, a także na wybór programu pracy szczoteczki:

Clean: 2 minuty, program główny,

White+: 2 minuty i 40 sekund, program dla kawoszy,

Gum health: 3 minuty i 20 sekund, program troszczący się o nasze dziąsła,

Deep clean: 3 minuty, rozszerzona wersja programu Clean,

Sensitive: 2 minuty, program dla wrażliwych zębów i dziąseł.

Topowa szczoteczka soniczna vs. tradycyjna szczoteczka do zębów. Czy czuć różnicę?

Uwaga, będzie żenująco oczywiste wprowadzenie do tej sekcji tekstu. Philips Sonicare Prestige 9900 dosłownie dewastuje tradycyjne szczoteczki do zębów pod kątem przyjemności użytkowania, znaczy się - szczotkowania zębów i uczucia czystości zębów. Przepaść między klasyczną szczoteczką a tym sonicznym cudem jest obłędna, trudna do wyrażenia słowami.

Po szczotkowaniu za pomocą Sonicare ma się wrażenie zębów czystych jak po wizycie u dentysty, wiecie takiej wizycie, podczas której dentysta ściąga kamień z zębów, czy co tam robi zaawansowanego i kosztującego duże pieniądze i raz na czas przydatnego. Rzecz jasna Philips Sonicare Prestige 9900 dentysty nie zastąpi, ale po samym wrażeniu po szczotkowaniu można odnieść wrażenie (powtórzenie zamierzone!), że te wizyty odbywać będziemy zdecydowanie rzadziej.

Wrażenie czystości to jedno - poza nim mamy jednak cały szereg zalet wynikających z technologicznego zaawansowania testowanej szczoteczki. Wspominałem o tym na początku artykułu, więc nie ma sensu tego powtarzać. Zaakcentować można za to fakt, że uczucie po szczotkowaniu zębów każe domniemywać, że te wszystkie korzyści, za którymi stoją rzetelne badania, są w pełni realne. Innymi słowy, Philips Sonicare Prestige 9900 to szczoteczka napakowana technologią, super zaawansowana i zaawansowanie to widać, czuć w codziennym użytkowaniu. Ja tam byłem zachwycony.

Na plus, bo trudno tu wskazać jakieś wady, jakieś minusy testowanego sprzętu, również wygoda korzystania ze szczoteczki. Philips Sonicare Prestige 9900 faktycznie analizuje nasz sposób szczotkowania zębów, sczytuje sobie takie informacje, jak ruch końcówki, siłę nacisku, stopień pokrycia, czas oraz częstotliwość i pokazuje nam w aplikacji mobilnej, czy wykonujemy dobrą robotę.

Aplikacja na smartfony to w ogóle genialna wartość dodana i coś, co polubią ci drobiazgowi, ci naprawdę przykładający się do higieny jamy ustnej. Podczas mycia zębów w aplikacji widzimy, że przegapiliśmy jakieś miejsce, a do tego dostajemy wskazówki od szczoteczki, pozwalające na podniesienie efektywności szczotkowania. Za całą tę analizę odpowiada autorskie rozwiązanie Sense IQ, które to właśnie pobiera dane, analizuje je i przekazuje nam wskazówki. Taki asystent ds. szczotkowania zębów.

Warto, nie warto i… dlaczego warto?

Jeśli ktoś ma na tyle gruby portfel, że kupno Philips Sonicare Prestige 9900 jest dla niego w pełni osiągalne i jeszcze nie ma w domu szczoteczki sonicznej tej klasy - nie powinien się nad zakupem nawet zastanawiać. To genialne urządzenie, prawdziwy trendsetter wśród szczoteczek do zębów, który w ciągu 2 minut szczotkowania wykona więcej ruchów włókien niż końcówka tradycyjnej szczoteczki do zębów w ciągu miesiąca systematycznego szczotkowania.

Jeszcze słowem podsumowania, tak cobyśmy mieli jasność. Czasem wpadają w moje ręce urządzenia, w których wad, minusów, słabych stron muszę się doszukiwać. Muszę je na siłę wynajdywać. W tym przypadku nie zamierzam. Może niższe modele szczoteczek z serii Sonicare faktycznie mogłyby mieć jakieś minusy, jakieś ograniczenia względem topowych modeli, ale Philips Sonicare Prestige 9900 to świetny wybór dla każdego, kto może sobie na taką szczoteczkę pozwolić. Dziękuję za uwagę, idę wyszczotkować zęby!

Opinia o Philips Sonicare 9900 Prestige HX9992/12 Plusy obłędne wrażenie czystości zębów po szczotkowaniu,

aplikacja mobilna,

super wygodne ładowanie,

etui podróżne z możliwością ładowania.

doskonała jakość wykonania,

wygoda i przyjemność codziennej obsługi, Minusy nie jest to tania rzecz i trzeba się z tym liczyć...