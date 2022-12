Jest stalowy. Jest cichy. Jest super elegancki. Jest technologicznie zaawansowany… I parzy doskonałą kawę! Mało tego - pozwala na przygotowanie przepisów na kawy na zimno! Tak opisać można ekspres KRUPS Intuition Experience+. Ekspres, który - literalnie - potrafi wszystko!

KRUPS Intuition Experience+ ma moc 1550 Watów, ciśnienie 15 barów, 3-litrowy pojemnik na wodę, który podobnie jak pojemnik na ziarna jest podświetlany i sygnalizuje konieczność napełnienia oraz stalowy, żarnowy młynek. W tym ekspresie przygotujemy 21 różnego rodzaju przepisów, od klasycznego espresso po mrożoną frappe, a nawet kawę przelewową. Rzecz jasna, mnogość napojów do przygotowania to ukłon w stronę miłośników kaw mlecznych, którzy za dotknięciem ekranu dotykowego mogą przygotować sobie swoją ulubioną kawkę.

Ekspres, jak przystało na jeden z konsumenckich, topowych ekspresów do kawy, wiadomo, automatycznie się wyłącza, czyści i sygnalizuje, kiedy trzeba dodać ziaren, czy dokonać czynności konserwacyjnych. Klasyka. Sygnalizuje w ogóle sporo, bo nie tylko dodanie ziaren czy konieczność wyrzucenia fusów - nawet podczas parzenia kawy KRUPS Intuition Experience+ pokazuje nam na wyświetlaczu cały proces, jakby prowadził nas przezeń krok po kroku.

Estetyka i wygoda użytkowania na OLBRZYMI plus!

KRUPS Intuition Experience+ to obłędnie ładne urządzenie! Jeśli ktoś lubi oszczędny design, trochę taki korpo nawet, to ten ekspres podejdzie temu komuś z miejsca. Stal nierdzewna, ładne szlify, prosta modernistyczna bryła - to musi się podobać. Nie ma tu wodotrysków, nie ma dyskoteki - to coś dla ascetycznych estetów!

Estetyka estetyką, ale pod kątem wygody obsługi i możliwości personalizacji KRUPS Intuition Experience+ to top topów. Mamy tu aż 8 profili użytkownika, do których przypisać można ulubione napoje, a do tego możliwość wyboru wielkości kawy czy jednego z 4 ustawień mocy naparu. Ten ekspres faktycznie pokazuje, że zrobienie swojej ulubionej kawy może potrwać dosłownie moment, takie przysłowiowe mgnienie oka.

Na to, jak wygodnie korzysta się z tego ekspresu wpływ na dotykowy wyświetlacz, który jest taki trochę smartfonowy. Ten ekran to nie tylko panele, czyli przyciski z określonymi funkcjami, ale naprawdę intuicyjny interfejs, po którym śmiga się szybko i przyjemnie. I to się chwali! Taka implementacja nowych technologii w urządzenia AGD zasługuje na brawa, uznanie, a nawet zdjęcie kapelusza w geście podziwu.

Doskonały kompan na co dzień - nie tylko dla niepoprawnego kawosza!

W codziennym użytkowaniu docenimy to, jak cichym i przyjemnie dyskretnym urządzeniem jest KRUPS Intuition Experience+. Młynek jest w tym ekspresie znacznie bardziej cywilizowany niż w moim domowym sprzęcie, który to jakieś, no tak na oko, 7 lat kosztował nie mało i ma ceramiczny młynek. Innymi słowy, KRUPS wykonał kawał genialnej roboty, projektując ciche, introwertyczne wręcz urządzenie, takie bardzo domowe, można by rzec!

Co ważne, do jakości naparu nie można mieć żadnych zastrzeżeń! Ten jest tak dobry, jak tylko dobra jest kawa, którą wsypiemy do ekspresu, do pojemnika na kawę. Sam ekspres z parzeniem obchodzi się delikatnie, precyzyjnie, jakby całował siostrę. Swoją siostrę! Nic tu nie pryska, nie kapie poza kubek czy inną filiżankę, a ciśnienie nie ucieka bokami, ani nie zmyka przez szczeliny obudowy skrywające zaparzacz - poważnie, widziałem takie urządzenia, z których para leci wszystkimi otworami… Solidna konstrukcja, taka postarana!

Komu KRUPS Intuition Experience+?

Kto powinien się ekspresem KRUPS Intuition Experience+ zainteresować? Przede wszystkim każdy miłośnik kawy - tu możliwość parzenia kawy przelewowej jest super opcją, ale i, też przede wszystkim w sumie, albo nawet bardziej przede wszystkim niż w przypadku po prostu miłośników kawy - miłośnicy mlecznych kaw. Tym, którym w żyłach płynie cappuccino i którzy latte popijają do maślanych rogalików czy innych frykasów - KRUPS Intuition Experience+ zrobi dzień! Zostanie ich najlepszym przyjacielem, zaraz za psem i przed małżonką, małżonkiem, partnerem, partnerką, listonoszem, kurierem DHL.

