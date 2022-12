Najlepsze szczoteczki soniczne i rotacyjne potrafią usuwać nawet kilka razy więcej płytki nazębnej niż ich tradycyjne odpowiedniczki. Nie oznacza to jednak, że wybór jest prosty. Dlatego też powstał ten ranking, w którym podpowiadam, jaką szczoteczkę elektryczną wybrać.

Jaka szczoteczka soniczna? Ranking przynosi odpowiedź

Dobra szczoteczka soniczna potrafi sprawić, że dbanie o higienę jamy ustnej będzie nie tylko wygodniejsze, ale przede wszystkim efektywniejsze. Już po kilku dniach można zauważyć pozytywne efekty: czystsze zęby, zdrowsze dziąsła i bielszy uśmiech. W sklepach możesz znaleźć dziesiątki różnych urządzeń i nie każde jest równie warte zakupu. A więc jaką szczoteczkę soniczną wybrać? A może w ogóle lepsza będzie szczoteczka rotacyjna? W rankingu znalazło się miejsce dla reprezentantek obu tych kategorii.

Najlepsze szczoteczki elektryczne – ranking:

Jaka szczoteczka elektryczna? Soniczna czy rotacyjna?

Wspomniałem już o tym, ale podkreślę, że dostępne obecnie na rynku szczoteczki elektryczne dzielą się zasadniczo na dwie kategorie: rotacyjne oraz soniczne. Te pierwsze mają główki, które bardzo szybko się obracają (a często towarzyszą im też ruchy w kilku osiach). Podstawą działania tych drugich natomiast są bardzo szybkie drgania.

Spory o to, które z tych rozwiązań jest lepsze, nie milkną, więc trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, którą wybrać. Eksperci jednak zdają się coraz częściej stawiać na technologię soniczną. Widać to także we wzroście popularności takich urządzeń: użytkownicy coraz częściej je wybierają, a producenci – wprowadzają do swoich ofert.

Ile kosztuje szczoteczka elektryczna?

Ceny tych urządzeń rozpoczynają się już od kilkudziesięciu złotych. Za naprawdę dobrą szczoteczkę rotacyjną lub soniczną musisz już jednak zapłacić około 150 – 250 złotych. Coraz częściej zdarzają się też lepiej wyposażone modele, których ceny potrafią sięgać nawet 1000 zł (a czasem i przekraczają tę granicę) – są one kierowane do najbardziej wymagających użytkowników, oczekujących błyskawicznych efektów i szerokich opcji personalizacji.



Philips Sonicare DiamondClean 9000 to wypasiona szczoteczka z łącznością Bluetooth.

Pamiętaj także, że do ceny samej szczoteczki należy dodać także koszt wymiany końcówek. Główkę wymienia się mniej więcej co trzy miesiące, a jej cena zwykle mieści się granicach 20 – 40 złotych. Najbardziej opłaca się kupować paczki po 2-4 sztuki, wówczas cena jednostkowa jest mniejsza.

Oto co oferują najlepsze szczoteczki soniczne na rynku

Co powinna mieć dobra szczoteczka elektryczna? Po pierwsze: powinna być wydajna (oferować prędkość od kilku tysięcy obrotów na minutę – dla rotacyjnych, do kilkudziesięciu tysięcy ruchów na minutę – dla sonicznych). Po drugie: mieć wygodną rączkę i przycisk o pewnym oporze (aby nie wciskać go przypadkowo). Po trzecie: wytrzymywać przynajmniej te dwa tygodnie między ładowaniami (przy dwóch myciach dziennie, po dwie minuty każde). Oczywiście okres ten ulegnie więc skróceniu, gdy z jednego urządzenia będzie korzystać więcej osób.

Dobrze też, gdy szczoteczka elektryczna oferuje kilka trybów działania. Oprócz tego, który jest przeznaczony do codziennego czyszczenia, może to być na przykład specjalny tryb wybielający albo też delikatny – dla osób z nadwrażliwością dziąseł i zębów. Osobno może być dostępna regulacja samej intensywności drgań.



Szczoteczka OROMED Oro-Brush oferuje pięć trybów mycia zębów. Wybór sygnalizowany jest diodą na rączce.

Bajery – jakich można oczekiwać od urządzeń z wyższej półki – to czujnik siły nacisku (informujący, gdy robimy to za mocno lub za słabo), zintegrowany minutnik (odmierzający 4 razy po pół minuty) oraz wyświetlacz i aplikacja na telefon (dzięki którym możemy poprawić jakość szczotkowania).

A więc jaką szczoteczkę elektryczną wybrać? Oto polecane modele

Postanowiłem rozpocząć ranking trochę nietypowo, bo od odpowiedzi na pytanie:

Jaka szczoteczka elektryczna dla dzieci?

Dla tych najmniejszych dzieci optymalnym wyborem będzie Seysso Baby Penguin. Przyjazna, przypominająca pingwinka obudowa skutecznie zachęca do mycia ząbków i pomaga w budowaniu dobrych nawyków. Dla nieco większych natomiast dobrą opcją jest Oral-B Kids Vitality 100 – to po prostu wzbogacona o bajkowy motyw (z Krainy Lodu, Spider-Mana czy Gwiezdnych wojen) wersja pierwszej szczoteczki w faktycznym zestawieniu, czyli…

Oral-B Vitality 100 – dobra i tania szczoteczka elektryczna Oral-B Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli interesuje cię możliwie tania, a przy tym dobra szczoteczka elektryczna, to Oral-B Vitality 100 powinna być tą, którą wybierzesz. Zapłacisz za nią jakąś stówkę, a w zamian otrzymasz dobrze wykonane i skutecznie działające urządzenie. Niektórzy skarżą się na zbyt krótki czas działania między ładowaniami, a także na zbyt niską prędkość obrotową. W tej cenie nie można mieć jednak wszystkiego, a poza tym nawet pomimo swoich minusów wciąż jest to najlepszy model, jaki można kupić za około 100 złotych. Jeśli więc masz ograniczony budżet albo też nie masz pewności, czy szczoteczka elektryczna to coś dla ciebie, Vitality 100 stanowi dobrą odpowiedź. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów oscylacyjne, rotacyjne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości nie

Czas pracy bezprzewodowej 32 min

Czas ładowania 720 min

Oral-B Pro 750 – bardzo dobra szczoteczka elektryczna dla każdego Ocena benchmark.pl









4,6/5 Oral-B Pro 750 Cross Action to jedna z najpopularniejszych szczoteczek elektrycznych w kraju nad Wisłą. Nikogo nie powinno to dziwić, bo przy bardzo niskiej cenie oferuje bardzo wysoką jakość. Nie ma tu zbyt wielu dodatków, ale ze swojego podstawowego zadania wywiązuje się jak należy. Wykorzystując ruchy rotacyjne, oscylacyjne i pulsacyjne jest w stanie skutecznie usuwać zanieczyszczenia z całej jamy ustnej i każdego zęba osobno. Jedną ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest timer odmierzający 2-minutowy czas mycia zębów (rekomendowany przez dentystów). Rączka dobre leży w dłoni, a czas pracy (w okolicach 10 dni po naładowaniu akumulatora do pełna) jest jak najbardziej akceptowalny. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów oscylacyjne, pulsacyjne, rotacyjne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości nie

Czas pracy bezprzewodowej 40 min

Choć da się kupić także droższe i lepiej wyposażone szczoteczki rotacyjne, przejdźmy już do skuteczniejszych i częściej polecanych modeli sonicznych. To dobry moment, bo też w okolicach 150 złotych rozpoczynają się godne polecenia urządzenia wykonane w tej właśnie technologii. Na przykład…

OROMED Oro-Brush – tania szczoteczka soniczna z regulacją pracy Ocena benchmark.pl









4,6/5 To zdumiewające, jak wiele jest w stanie zaoferować OROMED Oro-Brush, biorąc pod uwagę jej cenę. Polskiemu producentowi udało się stworzyć niedrogą, a przy tym nieprzeciętnie zaawansowaną szczoteczkę soniczną. Łącznie może pracować na 15 różnych sposobów, jako że intensywność drgań można regulować w zakresie 3 stopni dla każdego z 5 programów: codziennego, wybielającego, delikatnego, masującego i polerującego. Możesz więc idealnie dostosować parametry do swoich potrzeb. Na plus trzeba zaliczyć także dwuminutowy timer i pojemny akumulator, dzięki któremu pełne ładowanie pozwala korzystać ze szczoteczki nawet przez 40 dni. Jakby tego wszystkiego było mało, producent dorzuca jeszcze do zestawu główkę na wymianę i podróżne etui. Minusem dla niektórych może być zaś stosunkowo niewielka liczba ruchów na minutę: 38 000. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości tak

Czas pracy bezprzewodowej 160 min

Czas ładowania 720 min

Vitammy Symphony – bardzo skuteczna szczoteczka soniczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Vitammy Symphony kosztuje nieco więcej (szczególnie, że w zestawie nie znajdziemy drugiej końcówki), a do tego nie oferuje regulacji intensywności drgań. Mimo to można ją w rankingu uplasować wyżej. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na bardzo wysoką wydajność, sięgającą 82 000 ruchów drgających na minutę, a także jeszcze dłuższy czas działania: dochodzący do 45 dni na jednym ładowaniu. Do tego urządzenie pozwala wybierać spomiędzy 5 trybów (czyszczący, wybielający, polerujący, delikatny i masujący) i nie zabrakło tu też timera, który co 30 sekund informuje, że czas przejść do kolejnej części jamy ustnej. Dodatkowym atutem jest ładowarka USB, dzięki czemu swoją szczoteczkę naładujesz nawet przez powerbank. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości nie

Czas pracy bezprzewodowej 180 min

Czas ładowania 1320 min

Philips Sonicare 2100 – bardzo dobra szczoteczka soniczna na start Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sonicare to jedna z najpopularniejszych, a zarazem najlepiej ocenianych rodzin szczoteczek sonicznych. Philips Sonicare 2100 natomiast jest modelem podstawowym – pozbawionym wodotrysków, ale wciąż zdecydowanie godnym polecenia. To szczególnie interesująca opcja dla osób, które dopiero chcą zamienić swoją manualną szczoteczkę na elektryczną. Funkcja Easy-Start pomaga przyzwyczaić się do technologii sonicznej, stopniowo zwiększając intensywność drgań przez pierwsze dwa tygodnie. Jest bezpieczna i delikatna dla dziąseł, a jej ergonomiczna konstrukcja zapewnia pewny chwyt. Nie zabrakło też, naturalnie, timera (z podziałem na 4 sekcje po 30 sekund), a 14-dniowy czas działania może i nie zachwyca, ale jest jak najbardziej w porządku. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości nie

Czas pracy bezprzewodowej 56 min

Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 – szczoteczka delikatna a skuteczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej może być soniczna szczoteczka Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000. Zbiera równie pozytywne opinie, a podstawy jej specyfikacji różnią się niewiele. Tu także możemy liczyć na równocześnie skuteczne i delikatne działanie, na sygnalizator czasu mycia czy też na dwa tygodnie działania między ładowaniami. Są też jednak atuty przemawiające za wyborem właśnie tego urządzenia. Przede wszystkim jest to większa liczba ruchów sonicznych na minutę (78 000 vs 31 000), a dodatkową korzyścią jest drugi tryb działania, z którego warto skorzystać wtedy, gdy priorytetem jest wybielanie zębów. Rączka dobrze leży w dłoni, a smukła główka to gwarancja wygodnego i komfortowego szczotkowania. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości nie

Czas pracy bezprzewodowej 56 min

Czas ładowania 1020 min

Oclean X Pro Elite – dobra szczoteczka elektryczna z aplikacją i ekranem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gdy po raz pierwszy usłyszałem o szczoteczce typu smart, miałem mieszane odczucia. Zresztą nie tylko ja w benchmarku byłem sceptyczny. Testy rozwiały jednak nasze wątpliwości – to naprawdę fajna i przede wszystkim motywująca rzecz. Urządzenie – takie jak Oclean X Pro Elite – monitoruje to jak myjemy zęby i pomaga nam robić to lepiej. Poza tą warstwą „inteligentną” (reprezentowaną przez wbudowany wyświetlacz i aplikację na telefon) to wciąż świetna szczoteczka o wysokiej wydajności i wielu trybach mycia. Można ją dostosować do swoich potrzeb i preferencji. Ciche działanie, długi czas pracy, bezprzewodowe ładowanie i wygodna konstrukcja stanowią idealne dopełnienie całości. To praktyczne akcesorium, a zarazem super gadżet. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości tak

Czas pracy bezprzewodowej ok. 140 min

Czas ładowania 180 min Zobacz recenzję

Smilesonic GO – superszybka szczoteczka soniczna dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nawet 96 000 ruchów sonicznych na minutę jest w stanie wykonywać szczoteczka Smilesonic GO. Tak duża szybkość sprawia, że w niezwykle krótkim czasie potrafi ona usunąć płytkę bakteryjną i wybielić zęby użytkownika. To właśnie w trybie wybielającym osiąga taką efektywność, poza nim możemy jeszcze wybrać tryb czyszczący (z prędkością 82 000 ruchów na minutę) i delikatny (62 000). Na dobrze leżącej w dłoni rączce znajdziemy także cztery diody. Trzy z nich informują o wybranym trybie działania, ostatnia zaś komunikuje nam konieczność naładowania akumulatora. Ta jednak zapala się niezwykle rzadko, bo czas pracy tego urządzenia sięga nawet 45 dni. Warto też wspomnieć o dodatkowej główce w zestawie. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości tak

Czas pracy bezprzewodowej 180 min

Seysso Oxygen O-Sonic – ta soniczna szczoteczka zatroszczy się o ciebie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Podobną efektywnością (do 96 000 ruchów sonicznych na minutę) charakteryzuje się szczoteczka Seysso Oxygen O-Sonic. To zresztą niejedyna cecha wspólna tego i poprzedniego urządzenia. Tu także mamy do wyboru 3 tryby działania, funkcję sygnalizatora czasu mycia i wskaźnik naładowania. W tym modelu dioda ta zapala się nawet rzadziej, bo jedno pełne ładowanie zapewnia nawet do dwóch miesięcy korzystania. Najważniejszą cechą jest tu natomiast Dynamic Cleaning Technology+, czyli rozwiązanie odpowiadające za tak wysoką skuteczność przy zachowaniu delikatności. W pudełku znajdziemy też bogaty zestaw akcesoriów: dodatkową końcówkę, etui, ładowarkę i nakładki ochronne. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości tak

Czas pracy bezprzewodowej 240 min

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 – szczoteczka z czujnikiem nacisku Ocena benchmark.pl









4,6/5 W zestawieniu przyszedł czas na kolejnego reprezentanta serii Sonicare, ale tym razem to już zdecydowanie bardziej zaawansowany model. Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 oferuje nawet 62 tysiące ruchów na minutę, 3 programy szczotkowania i 3 poziomy intensywności drgań. Możesz także skorzystać z dwuminutowego timera, a dodatkowym atutem jest czujnik nacisku, który poinformuje cię, jeśli będziesz zbyt mocno dociskać główkę do zębów. Urządzenie dobrze sprawdza się zarówno wtedy, gdy szukasz po prostu szczoteczki do codziennego dbania o higienę, jak i w sytuacji, gdy twoim celem jest bielszy uśmiech – pierwsze efekty można zauważyć już po tygodniu użytkowania. W tym czasie – dodajmy – akumulator rozładuje się tylko do połowy. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości tak

Czas pracy bezprzewodowej 56 min

Oczywiście między modelami 2100 a 6100, o których wspominam w tym rankingu, jest też kilka pośrednich: 3100, 4300 czy 5100 – każdy z nich również jest godny polecenia i jeśli szukasz czegoś pośredniego, to zainteresuj się właśnie nimi. Dla jeszcze bardziej wymagających użytkowników powstała natomiast seria…

Philips Sonicare DiamondClean 9000 – szczoteczka soniczna klasy premium Ocena benchmark.pl









4,6/5 Philips Sonicare DiamondClean 9000 to już sprzęt klasy premium. Widać to po cenie, ale też specyfikacji. Do trzech standardowych trybów producent dorzucił tu jeszcze program głębokiego czyszczenia, który skutecznie usuwa nawet 10 razy więcej płytki nazębnej niż tradycyjna szczoteczka. Co więcej, urządzenie samo dopasuje odpowiedni tryb, w zależności od tego, jaką końcówkę zamontujesz. Jest tu też oczywiście sygnalizator czasu mycia i jest czujnik nacisku, a do tego mamy tu jeszcze moduł Bluetooth, dzięki któremu kluczowe informacje i spersonalizowane wskazówki otrzymujemy prosto na telefon. Klasę premium poczujemy także po otwarciu pudełka, w którym znajdziemy między innymi etui podróżne z kabelkiem USB i stylową szklankę pełniącą funkcję ładowarki. Najważniejsze cechy: Rodzaj obrotów soniczne

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości tak

Czas pracy bezprzewodowej 56 min

Czas ładowania 840 min

Oral-B iO 9 – intrygująca alternatywa, czyli szczoteczka magnetyczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Magnetyczna szczoteczka elektryczna to zupełna nowość na rynku, a Oral-B iO Series 9 stanowi pełen pokaz możliwości tej technologii. Napęd magnetyczny wprawiający główkę w delikatne mikrowibracje zapewnia wyśmienite efekty szczotkowania i jest przy tym wyjątkowo delikatny. Jak na szczoteczkę klasy premium przystało można też liczyć na czujnik siły nacisku (wykrywający nie tylko za mocne, ale też za słabe dociskanie), aplikację mobilną z podpowiedziami oraz aż 7 trybów działania. Rączka jest wygodna, a zintegrowany z nią kolorowy wyświetlacz ułatwia i uprzyjemnia codzienne mycie zębów. Dopełnieniem całości jest akumulator, którego pełne naładowanie zapewnia około 2 tygodni działania, co jest jak najbardziej przyzwoitym wynikiem. Najważniejsze cechy: Rodzaj zasilania akumulatorowe

Regulacja prędkości tak

Czas pracy bezprzewodowej ok. 60 min

Czas ładowania 180 min

Jeśli zainteresowała cię technologia magnetyczna, ale cena tego modelu jest dla ciebie nie do przeskoczenia, to sprawdź też tańsze modele z rodziny iO. Szczoteczki z numerami 4, 5, 6, 7 czy 8 oferują nieco mniej, ale i tak zasługują na to, by dać im szansę.

Warto też na koniec wspomnieć o szczoteczkach Panasonic, które może i nie cieszą się takim zainteresowaniem jak modele Oral-B czy Philips, ale ci, którzy decydują się na ich zakup zwykle nie są ani trochę mniej zadowoleni – szczególnie interesujące są modele EW-DM81 oraz EW-DL75.

A z jakiej szczoteczki elektrycznej ty korzystasz na co dzień?