Marka realme, młoda dość, ale rozpoznawalna, która najmocniej rozpycha się chyba na średniej półce cenowej. Brzmi znajomo? No, to dostałem do testów dwa telefony realme 11 Pro i 11 Pro Plus i pomyślałem, że sprawdzę, ile są warte i podpowiem wam, który wybrać.

ocena redakcji:









4,2/5

Co potrafią realme 11 Pro i realme 11 Pro Plus?

Oba smartfony pracują pod kontrolą MediaTeka Dimensity 7050, oba mają AMOLED-owe ekrany o przekątnej 6,7 cala i odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Oba mają baterie o pojemności 5000 mAh i szybkie - 100 W ładowanie. Tak, mamy tu dzień pracy spokojnie, z rezerwą prądu na wieczór/noc i na oko jakieś 6 godzin SOT, choć nie mierzyłem tego ze stoperem, a tak w głowie, na szybko - ale precyzyjnie, nie ma to tamto!

Do tego takie same wymiary, waga 185 i 183 gramy, takie tam. Oba działają po wyjęciu z pudełka na Androidzie 13. Różnią się dyskiem - Pro ma 256 GB w standardzie lub 512, zaś Pro Plus - 256, 512 lub 1000 GB. Różnią się też pamięcią RAM - Pro ma jej 8 lub 12 GB, a Pro Plus 12 GB.

Nieco inaczej prezentują się też możliwości foto-wideo. Model realme 11 Pro ma 100 megapikselowy aparat główny i dodatkowe oczko do macro, zaś realme 11 Pro Plus 200 megapikselowy aparat główny i dodatkowe oczko szerokokątne oraz 4-krotny zoom. Zoom podobno bezstratny i ten podwójny faktycznie niemal bezstratny jest, ale ten poczwórny, to tak średnio bym powiedział. Oba telefony nagrywają wideo w 4K, ale tylko w 30 klatkach, ale jest to dobre wideo. Tak w 4K, jak i w Full HD. Tak dobre, że na Instagram podejdzie spokojnie.

Sprawdź realme 11 Pro i realme 11 Pro Plus na naszym wideo!

Zalety realme 11 Pro i 11 Pro Plus

Jeśli chodzi o zalety obu modeli, to zacznijmy od ogólników. Są całkiem wydajne, radzą sobie niezgorzej z grami i naprawdę fajnie ogląda się na nich filmy. Telefony wypadają też całkiem przyzwoicie pod kątem fotograficznym - przyzwoicie, ale nie jakoś wybitnie. Autofocus ładnie ostrzy, HDR ładnie podbija tony, a szczegółowość jest naprawdę super okej.

W dobrym świetle to dobre smartfony fotograficzne, z tym zastrzeżeniem, że 11 Pro Plus jest na takim poziomie dobrym z plusem. A, no i nawet zdjęcia nocne są spoko. Znaczy, coś na nich widać, a jak jest w okolicy dużo światła i uda się stanąć tak, by kadrując unikać flar - to aparaty zasługują na mocne 4 na 5.

Uogólniając, dobra, solidna średnia półka i choć np. taki OnePlus Nord 3, a do niego porównam te modele, bo miałem go ostatnio na chacie, jest pod względem foto lepszy, to i tak obie 11 można polecić. A, no i ten, przyzwoicie grają. Średnio, ale przyzwoicie, bo, donośnie. Do słuchania muzyki na ogrodzie lub w autobusie będą idealne.

realme 11 Pro i realme 11 Pro Plus mają jedną cechę, która zdecydowanie wyróżnia je na tle konkurencji. Konkurencji, która to jest raczej nudna. Mowa o designie. Wariant z imitacją skóry na plecach to jest coś aż przesadnie ładnego. W dotyku to jest super, z daleka to jest super, a jak się człowiek przyjrzy paskowi, który sobie leci przez sam środek plecków, to dojrzy, że tam jakaś taka strukturalna zabawa powstała, jakieś takie efekty 3D, co to się świecą i mienią. No wygląda to cudnie.

Mają wady?

Jak dla mnie - soft. Nie lubię go, nie lubiłem tej nakładki nigdy i nie przekonam się do niej. Nie podoba mi się też to, że domyślnie mamy tam mnóstwo śmieciowych gier i aplikacji. Wiadomo, że to nie przekreśla telefonu - ot ściąga się Nova Launcher czy coś i jazda, problem załatwiony.

Wadą jest dla mnie też ekran, który zasadniczo jest naprawdę spoko, wystarczająco jasny, wystarczająco kolorowy, ale zagięty po bokach. Nie jestem fanem takich ekranów, więc to dla mnie minus. Obiektywnie nie ma w tym nic złego, ale test, recenzja czy opinia to zawsze rzecz subiektywna, więc tu wlepiam minus.

Nie podobało mi się też w obu telefonach okazjonalne rwanie animacji, które jest czymś dziwnym i wysoce niepożądanym. To jednak dość wydajne telefony, takie przyzwoicie wydajne, a czasem zdarzało się, że potrafiły dostać zadyszki podczas przeglądania listy aplikacji czy odpalania ekranu z Googlowymi newsami. Pewnie wina softu, pewnie to się zmieni, ale ciągle jest to dla mnie oczywistą wadą.

Wybieramy: realne 11 Pro czy realme 11 Pro Plus?

No dobra, to który telefon wybrać skoro oba to takie plus minus 4 na 5?

Lepiej wybrać wersję z plusem, bo ma lepszą haptykę. No tak mi się wydaje. Nie wiem, może zmyślam, może coś tam w konfiguracji się podziało, ale w Plusie te wrażenia z wibrowania, ta informacja zwrotna przekazywana przez smartfon była lepsza.

Lepiej wybrać wersję z Plusem, bo ma lepszy ekran. I znowu, ja wiem, może to kwestia tych egzemplarzy, co to je miałem, ale przy tych samych ustawieniach, tych samych trybach kolorystycznych, ekran w Plusie był ciut, minimalnie cieplejszy i przyjemniejszy dla oka, nawet w tych, ten, neutralnych ustawieniach barwowych.

Lepiej wziąć wersję z Plusem, bo RAM-u ma więcej, a wiadomo - lepiej, jak jest więcej.

Lepiej wiąż wersję z Plusem, bo jest lepsza fotograficznie. Pod każdym względem, od 4-krotnego przybliżenia, po szeroki kąt.

Lepiej wziąć wersję bez Plusa, bo jest tańsza, a to super ważne jest, by wydawać mniej zamiast więcej.

Lepiej wziąć wersję ze skórą bez względu na to, czy to Pro czy Plus. Te plecki ze sztucznej skóry z tymi przeszyciami to jest sztos. Szef Apartu spokojnie mógłby mieć tak wykończony telefon!

Czy realme 11 Pro i realme 11 Pro Plus to telefony, na które warto postawić?

Ocenię sobie te smartfony, bo jednak trochę testowej zabawy z nimi było. realme 11 Pro zasługuje na takie 4.1 w naszej skali, zaś realme 11 Pro Plus na 4.2. I to jest uczciwa ocena, tak sobie myślę, bo to dobre średniaki z kilkoma świetnymi detalami (jak ta imitacja skóry na pleckach!), ale do bardzo dobrych ciut im brakuje. Są ładne. Są duże. Są dość atrakcyjne cenowo, mają fajne ekrany i niezłe aparaty.

Dodam jeszcze, że ja bym brał wersję z Plusem, bo fotograficznie jest lepsza i wydaje się, że będzie starzała się z większą gracją.

