OnePlus Nord 3 zapowiadał się bardzo dobrze, by nie powiedzieć - prześwietnie! Na papierze prezentuje się jak smartfon aspirujący do (chyba już oklepanego?) miana zabójcy flagowców. Jak jest w rzeczywistości?

4,8/5

Dosłownie przed momentem testowałem Xiaomi 13 Lite, który był dobrym smartfonem, ale nie dość dobrym. Dobrym tak za 1500 zł. I jak wróciłem, w sensie jak przesiadłem się z powrotem na swojego starego Pixela, do czystego Androida, to byłem szczęśliwy. Po testach OnePlusa Nord 3 już mi się jednak tak przyjemnie do prywatnego telefonu nie wracało, bo ten średniopółkowiec udowadnia, że zaprojektowanie i wyprodukowanie zasadniczo niedrogiego smartfona, który we wszystkim w zasadzie będzie zasługiwał na 4 z plusem, jest dziś w pełni możliwe.

Co potrafi OnePlus Nord 3?

Co potrafi ten Nord 3? Praktycznie wszystko, cytując klasyka. Mamy tu całkiem mocną specyfikację, której najważniejsze aspekty wrzucę wam poniżej, a do tego minimalistyczny design, niezłe możliwości foto-wideo i… Nie, po kolei, bez “spoilerów”.

Trzeci Nord “wnosi na wagę”:

Ekran Fluid AMOLED, 1,5 K, 120 Hz o przekątnej 6,74 cala,

16 GB pamięci RAM,

Główny aparacik o rozdzielczości 50 Mpix - sensor IMX890 z optyczną stabilizacją,

Procesor MediaTek Dimensity 9000,

Ładowanie na poziomie 80 Watów i,

256 GB pamięci na dane.

OnePlus Nord 3: jest dobrze i jest ładnie!

Rameczki wokół ekranu są praktycznie niezauważalne, a ekran ten zajmuje podobno jakieś 90% frontu i to widać, i to jest fajne. Na prawym boku znajdziemy OnePlusowy suwaczek co to wycisza nam telefon - genialna rzecz, którą zawsze doceniałem w telefonach tej marki. Do tego Always on Display, który możemy sobie skonfigurować i… Dużo by wymieniać.

Skupmy się więc na designie, który jest super oszczędny. Obudowa z tworzywa jest jakby lekko brokatowa? Mieni się troszeczkę, ale prezentuje bardzo elegancko, minimalistycznie, super estetycznie. Niestety jest nieco śliska, ale coś za coś - nienaganna stylówa musi mieć jakieś konsekwencje.

Ważna sprawa w sumie - na filmie i w niniejszym teście nie pokażę wam benchmarków, bo zwykle ich nie pokazuję, chyba że ktoś mi każe. Dla mnie liczy się płynność, odczucie z używania telefonu, to jak zachowuje się on na co dzień i jak się z nim obcuje, jak się z nim żyje tak od poniedziałku do piątku, a nawet i w weekend.

Jak z baterią?

Bateria ma pojemność 5000 mAh i starcza… W sumie to nie wiem, na jak długo. Nie sprawdzałem SOT, nie cisnąłem go do oporu w grach, żeby wydrenować baterię, a to dlatego, że nie tak się używa telefonu. Nie używamy smartfona, sprawdzając jego wytrzymałość, a po prostu korzystamy z niego i ja też w teście uznałem, że skupię się na normalnym, codziennym korzystaniu z telefonu.

I tak, podczas normalnego użytkowania bateria w trzecim Nordzie spokojnie wystarcza na cały dzień pracy. Wystarcza, to znaczy, że wieczorem bez problemu mamy w ogniwie tyle prądu, by zamówić Ubera albo jedzenie na chatę, a jak zapomnimy podłączyć telefon do ładowarki na noc, to i tak rano obudzi nas ustawiony wcześniej Alarm.

Innymi słowy, obstawiam, że dwa dni spokojnej pracy, spokojnego użytkowania, Nord 3 przeżyje bez zadyszki, skoro jeden super intensywny dzień, gdzie jest dzwonione, gdzie leci Spotify i YouTube, gdzie Instagram się odpala (bo Rolki są śmieszne), a w tramwaju to nawet Asphalt 9 ląduje na ekranie, by umilić podróż - Nord znosi dzielnie.

Bateria dostaje ode mnie okejkę, a szybkie ładowanie… Też dostaje okejkę.

Multimedia, muzyka, filmy, takie tam

Telefon z tak dużym i fajnym i ładnym ekranem, to musi być kocur, kiedy przychodzi na oglądanie filmów, prawda? No i jest. Jest naprawdę spoko. Wiadomo, nie jest to Samsung Galaxy S23 Ultra i nie jest Xiaomi 13 Ultra. Nie te bebechy. Mimo tego jednak jest super.

Ekran fajnie reprodukuje, a raczej podbija kolory, pozwala na zwiększenie ostrości, kontrastu, czy tam symulowanie pewnego HDR w filmach i serialach. Wygląda to nieźle, wideo ogląda się świetnie i jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do topowych smartfonów, tych za 6, czy więcej tysięcy złotych, to będzie z Norda trzeciego zadowolony. Albo zadowolona.

Nieco gorzej Nord 3 wypada pod względem dźwięku. Do filmów i seriali głośniki są bardzo okej, bo grają głośno i wyraźnie, ale poza tym - są płaskie, płytkie takie i chłodnawe. Jeśli jednak ktoś woli słuchać muzyki na słuchawkach, bo odpalanie awangardy w autobusie na pełny regulator go nie jara, to Nord w parze z dobrymi słuchawkami robi świetną robotę. Bawiłem się nim razem z Technicsami AZ60M2 i urządzenia te tworzyły genialny muzyczny duet.

Skoro przy muzyce, a w sumie to dźwięku jesteśmy, to o rozmowach słów kilka. Dobrze się przez Norda rozmawia, słychać nas wyraźnie, a i my brzmimy okej. Nie topowo, bo też jest tu jakby nieco chłodnawo, ale mocne 4 na 5 i tego w sumie można było się spodziewać.

Na koniec gry. Sam nie gram jakoś nagminnie na smartfonach, ale jak coś już odpalam, to chcę, by było to proste, (może być nawet głupie), przyjemne i lekkostrawne. I taki jest Asphalt 9, który na Nordzie 3 wygląda świetnie i działa jak marzenie.

Software się broni?

OnePlus Nord 3 bazuje na autorskiej nakładce, która ma pewne cechy klasyczne, typowe dla launcherów ze wschodnim rodowodem, ale nie jest to jakoś super irytujące. W systemie, w interfejsie ciągle sporo można zmienić, by spersonalizować telefon i ustawić pod siebie i estetycznie nie jest to moja bajka, ale OxygenOS w wersji 13.1 to i tak fajna, zaskakująco lekka i przyjemnie działająca nakładka. Estetycznie mi nie gra, ale za kulturę pracy należy się plus.

Co z fotografią i co z nagrywaniem filmów?

Jeśli chodzi o wideo, to powiem tak - 4K, 60 klatek. Jest super szczegółowo, płynnie, nawet dźwiękowo nieźle. Z ultrastabilizacją, która naprawdę stabilizuje obraz przy FullHD podobnie: płynnie i szczegółowo. I teraz tak, jeśli ktoś stawia na najwyższą jakość nagrań, no to nie ma zmiłuj, lepszy będzie iPhone 14 Pro, czy tam inny Pro Max i Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, może ten topowy Huawei, ale nie wiem, nie miałem go w łapach. Jeśli ktoś na taką jakość nie stawia - to filmy z Norda 3 zaskoczą tego kogoś bardzo pozytywnie.

Zdjęcia? Tu mamy podobną sytuację. Nord 3 pokazuje, że OnePlus już potrafi implementować aparaty do swoich smartfonów i te, które znalazły się na pokładzie są bardzo przyjemnie prawie flagowe, a na pewno na poziomie średniej półki z dużym plusem. Fotograficznie Nord 3 zjada na śniadanie np. Xiaomi 13 Lite, a jak na moje to i z Samsungiem A54 sobie pogrywa dzielnie.

Jest szczegółowość, jest podobna kolorystyka wszystkich modułów, jest nawet powtarzalność, którą bardzo sobie cenię. Tylko tryb macro jest od czapy i w sumie mogłoby go nie być, ale można to trochę oszukać i strzelać takie prawie macro głównym aparatem. Z przodu zaś mamy aparat na poziomie - “Instagram będzie zadowolony”. A poważnie, selfiaki są super poprawne, ładnie doświetlone, wyraźne, przyjemne dla oka.

Co do zdjęć nocnych z kolei, to jak na słuchawkę za 2500 zł, to muszę rzec, że jestem impressed. Jest cudnie! Szczegółowość na dobrym poziomie, możliwie mało flar i nawet balans bieli jakoś sobie radzi. Postarano się tu, oj postarano.

Dobry ten OnePlus Nord 3? Warto nabyć go drogą kupna?

Telefon jest piekielnie szybki w codziennym użytkowaniu, robi zdjęcia i filmy na więcej niż dobrym, ba, na więcej niż bardzo dobrym poziomie, ma świetny ekran, szybki czytnik linii papilarnych, genialną, doskonałą haptykę, czyli wiecie, wibracje różniste - w moim przekonaniu prawie na poziomie Pixeli od Google, jest świetnie wykonany i super ładny, choć oszczędny stylistycznie.

Wszystko tu się zgadza. Nie ma tu wad, słabych stron, niedoróbek i niedbalstwa. Nawet cena jest świetna, bo 2500 zł za takie bebechy, takie możliwości foto i taki ogólny feeling z użytkowania to jest sztos.

Nooo świetny jest ten telefon, zrobił na mnie mega dobre wrażenie, nie zdenerwował mnie ani pół raza i był tym, czego ja od telefonu oczekuję - solidnym, bardzo dobrym we wszystkich aspektach urządzeniem. Wiecie, on w niczym nie jest najlepszy, ale we wszystkim zasługuje na mocne 4+ na 5, a w benchmarkowej skali na 4.8 na 5.

Odpowiadam więc: tak, warto kupić OnePlusa Norda Trzeciego. Zdecydowanie warto.

Opinia o OnePlus Nord 3 Plusy świetny ekran,

płynność i szybkość działania,

bardzo dobre możliwości foto-wideo,

genialna jak na tę półkę cenową haptyka!,

solidne wykonanie,

OnePlusowy suwak!,

wrażenie obcowania z telefonem droższym niż w rzeczywistości, Minusy dźwięk taki płaski ciut i metaliczny,

estetyka OxygenOS 13.1 mi nie leży,

ekran mógłby być nieco mniejszy

Ekran: 4.8 / 4.8

Audio: 4.3 /

Jakość wykonania: 4.8 /

Oprogramowanie: 4.5 /



Ocena OnePlus Nord 3 96% 4.8/5