Topowy odkurzacz pionowy z AI. Co potrafi Samsung Bespoke AI Jet Ultra?

Samsung Bespoke AI Jet Ultra to topowy odkurzacz marki Samsung, który według deklaracji producenta jest super mocny, tak samo skuteczny, a do tego inteligentny, bo upchnięto weń AI. Jak rzecz sprawdza się w boju? Sprawdziłem jego możliwości w trudnych warunkach.

Wyjaśnijmy sobie coś już teraz. Z Samsung Bespoke AI Jet Ultra nie ma żartów. To absolutnie topowy odkurzacz i jak to bywa z urządzeniami tej klasy - większość z nas nie potrzebuje takiego sprzętu. Jest drogo i to okrutnie, bo 5500 zł za odkurzacz to potężne pieniądze. Co otrzymujemy w tej kasie?

Z Samsung Bespoke AI Jet Ultra nie ma żartów

Samsung otwarcie chwali się, że Bespoke AI Jet Ultra to najmocniejszy odkurzacz pionowy.

Rzecz jasna mamy w tym odkurzaczu AI, a nawet AI 2.0, które to ma inteligentnie dopasowywać tryb pracy odkurzacza do aktualnie sprzątanej powierzchni - gdy mamy podpiętą elektroszczotkę Active Dual. Mamy też filtr skuteczny HEPA i 5-stopniową filtrację oraz aż 100 minut pracy na jednym ładowaniu.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra wyróżnia się też stacją dokującą, która zdejmuje z nas obowiązek czyszczenia odkurzacza oraz kilkoma dobrze przemyślanymi końcówkami, jak elektroszczotka Slim LED AI odnajdująca się na twardych podłogach, czy elektroszczotka Pet Tool+ do walki z sierścią 4-nożnych domowników.

Co dalej? Przyjemna obsługa, łatwość czyszczenia - gdy przyjdzie nam ręcznie raz na jakiś czas wyczyścić pojemnik na kurz, to wystarczy, że go sobie umyjemy pod bieżącą wodą oraz współpraca ze SmartThings od Samsunga… Dlaczego to ostatnie wymieniam jako wyróżnik tego odkurzacza? Ponieważ, gdyż, możemy sobie podejrzeć na wyświetlaczu urządzenia informację o np. przychodzących do nas połączeniach. Czy to fajne? Pewnie, że tak. Czy potrzebne i warte każdych pieniędzy? No bądźmy poważni.

Jakość materiałów

Spasowanie i wykonanie poszczególnych elementów jest topowe. Mamy tu dobre plastiki, przemyślany sposób wymiany końcówek i… No co się będę rozpisywał? Samsung nie lubi przesadnych udziwnień i widać to w tym odkurzaczu. Wszystko tu jest zadbane, dobrze wykonane, a do tego relatywnie dobrze przemyślane.

Co z tym AI?

Czas na coś, na co wszyscy czekali - na sztuczną inteligencję zaprzęgniętą do roboty i wywiązującą się z trudnego zadania utrzymania naszych mieszkań w czystości. Działa to? Owszem, działa. Odkurzacz sprawnie dopasowuje tryb pracy do sprzątanej akurat powierzchni. Inaczej pracuje na dywanie, będąc jednym z nielicznych odkurzaczy radzących sobie jakoś na dywanach ze względnie dłuższym włosem, a inaczej na podłogach twardych. Tryby, a raczej sposoby pracy odkurzacza zmieniają się też szybko - całość jest responsywna i system dobrze “kuma”, kiedy czego od niego wymagamy.

Osobnym wątkiem jest zasadność szumnego rzucania terminem AI tu i ówdzie, i reklamowanie tego odkurzacza jako urządzenie z AI w nazwie, gdyż odkurzacze pionowe od lat potrafią dopasowywać swoją pracę do aktualnie sprzątanych powierzchni i nie drzemie za tym jakaś kosmiczna technologia ani AI, które w wolnych chwilach, kiedy akurat nie analizuje sprzątanej powierzchni, może pograć z nami w mahjonga. Cóż jednak począć, przyszło nam żyć w czasach AI, więc nie ma co marudzić na nazewnictwo.

Dodajmy, że poza tym mitycznym AI, mamy tu też szereg, powiedzmy “smart” funkcji. Odkurzacz ogarnia Wi-Fi, łączy się z aplikacją SmartThings, pozwala sobie na autodiagnostykę raz na czas oraz podobno obsługuje sterowanie głosowe - podobno, bo o języku polskim w Samsungu nie słyszeli.

Wrażenia z użytkowania

Wcześniej wspomniałem o głównych końcówkach, które znajdziemy w zestawie z odkurzaczem, więc teraz nieco to rozwinę. Najpierw o dalsze dodatki, jak końcówka szczelinowa, która działa jak każda inna końcówka szczelinowa na świecie czy końcówka elastyczna, która pozwala poodkurzać w trudnodostępnych miejscach. Te mniej spektakularne dodatki sprawdzają się na co dzień równie dobrze, co szczotki, które zasłużyły na własną nazwę.

O skuteczności wypowiem się za chwilę - pozostańmy jeszcze w wątku wrażeń z użytkowania oraz wygody obsługi. Pod oboma względami Samsung Bespoke AI Jet Ultra jest super. Obcowanie ze sprzętem tej klasy to czysta przyjemność, zwłaszcza że wszystko jest tu świetnie przemyślane.

Przyjemna, wygodna po prostu obsługa i podgląd ustawień odkurzacza na miłym dla oka wyświetlaczu uprzyjemniają pracę. Ustawień, których nie ma wiele - ot tryby pracy, od najsłabszego po Jet oraz AI. No dobra, wyświetlacz poinformuje nas jeszcze o błędach, podpowie jak ustawić język przy pierwszym uruchomieniu, ale próżno tu szukać jakichś gadżeciarskich wątków, czy kosmicznych trybów pracy.

A, AI! “Sztuczno-inteligenckie” zapędy Samsunga są oczywiste dla wszystkich, więc AI znalazło się i w testowanym odkurzaczu - i to nie tylko w nazwie! AI analizuje sprzątaną powierzchnię i odpowiednio ustawia sposób pracy odkurzacza. Żeby to jednak robiło, by AI faktycznie się aktywowało, trzeba sprzęt sparować z aplikacją SmartThings, o której nie będę się rozpisywał, bo ustawień odkurzacza jest tam, jak na lekarstwo… I dobrze, bo to odkurzacz, a nie kosmodrom.

Innymi słowy, gdybym miał oceniać ten odkurzacz tylko z perspektywy wrażeń z codziennego użytkowania, na które składają się wygoda obsługi, łatwość czyszczenia czy zasadnicza bezobsługowość - póki stacja dokująca nie zapcha się zanieczyszczeniami - Samsung Bespoke AI Jet Ultra byłby na samiutkim szczycie mojej prywatnej listy odkurzaczy, które chętnie bym kupił, ale na które mnie nie stać.

Jak to sprząta?

Ostrożny jestem w wydawaniu opinii możliwie jednostronnych (bo świat technologii to świat skomplikowany), ale Samsung Bespoke AI Jet Ultra to jeden z najlepszych odkurzaczy, jakie testowałem, a pewnie i najlepszy spośród tych, które pojawiły się w moim mieszkaniu w tym roku. Skuteczność zasysania wszystkiego, co elektroszczotka napotka na swojej drodze, jest absolutna. Psia sierść, kurz, piach, zaschnięte błoto, siano, które wypadło królikowi z klatki (nie zmyślam, mam królika) - Samsung Bespoke AI Jet Ultra łyka wszystko i prosi o więcej.

Uwaga mały minus i plus zarazem. Minus - szkoda, że elektroszczotki są raczej węższe niż szersze, bo trzeba się namachać przy odkurzaniu. Plus - dobrze, że są węższe raczej niż szersze, gdyż z łatwością się nimi manewruje i po prostu odkurzanie pod meblami jest naprawdę wygodne.

I to w sumie tyle, jeśli chodzi o skuteczność odkurzania, czyli najważniejszą cechę każdego odkurzacza. Rozpisałbym się może i bardziej, bo czuję, że wypada, ale - przekornie nad wyraz - nie zrobię tego. Jestem fanem korzystnej relacji ceny do jakości i na wszystko, co romansuje choćby z progiem cenowym, w którym uwidocznia się podatek od prestiżu, spoglądam z ukosa. Niemniej, Samsung Bespoke AI Jet Ultra zasługuje na topową ocenę, gdyż pod względem skuteczności odkurzania twardych podłóg i dywanów z umiarkowanie długim włosiem, jest po prostu kozakiem. Koniec, rzekłem.

Warto postawić na Samsung Bespoke AI Jet Ultra?

Klasycznie na zakończenie segmenty “warto - niewarto”. Samsung Bespoke AI Jet Ultra to świetny odkurzacz, skuteczny tudzież efektywny, a do tego efektowny, którym można się pochwalić przed znajomymi. Trudno się do niego przyczepić. Tak jak trudno też polecić go jednoznacznie komuś mieszkającemu na 30 m2 z kotem, kto chciałby “łyknąć” go sobie w 30 ratach 0 proc.

Warto kupić, jeżeli

Czytelniku! Apel do ciebie! Jeśli chcesz najlepszy odkurzacz pionowy na rynku, bo akurat skończył ci się leasing na topową Kię Stinger i musisz wydać na szybko dużo pieniędzy, to Samsung Bespoke AI Jet Ultra będzie jednym z kilku urządzeń, które w ciemno możesz wrzucić do koszyka. Powiem więcej, na dziś, z moim stanem wiedzy o odkurzaczach wszelakich, szukając po prostu najlepszego sprzętu, wybrałbym testowany model od Samsunga. Innymi słowy, jeśli dla kogoś cena nie gra roli, to nie widzę sytuacji, w której ten ktoś mógłby być z tego odkurzacza niezadowolony.

Nie warto kupować, jeżeli

Każdy, kto lubi sprzęt o możliwie najlepszej relacji ceny do jakości, spokojnie może sobie ten odkurzacz odpuścić. Z jakością jest tu super, tylko z ceną, cóż, niekoniecznie.

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Samsung. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.