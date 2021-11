Czy warto kupić Teufel Boomster? Dla mnie to nawet nie jest pytanie. Używałem go i wiem, że to mógłby być mój jedyny głośnik do domu, na ogród i nad jezioro. Gra po prostu fenomenalnie, imponuje basem, mocą i czystością brzmienia. Zapraszam do recenzji Teufel Boomster.

Ależ ten głośnik ma bas! Recenzja Teufel Boomster (2021)

Teufel Boomster to fenomenalnie grający głośnik bezprzewodowy, z fantastycznym, miękkim, mocnym basem, radiem DAB+ oraz FM, opcjonalną łącznością przewodową, pilotem, funkcją powerbanku i bardzo dobrą baterią. A wszystko to zamknięte w wodoodpornej obudowie, w dwóch kolorach: czarnym lub piaskowym (Sand White).

Pod względem dźwięku jestem w nim absolutnie zakochany i uważam, że pomimo niemałej ceny około 1700 zł, jest wart każdej złotówki. mamy tutaj nie tylko moc i miękkość, ale też czystość, szczegółowość i po prostu jakość. Zapraszam do wideorecenzji głośnika Teufel Boomster w najnowszej wersji 2021.

W kompaktowej, odpornej na zachlapania obudowie (IPx5) mieści się aż siedem przetworników - pięć aktywnych i dwa pasywne. Wszystkie aktywne skierowane są do przodu i umieszczone pod metalową maskownicą. Na bokach są głośniki wysokotonowe, bliżej środka średniotonowe, a w centrum umieszczono subwoofer. Generuje on mięsiste, dociążone tony niskie i jednocześnie napędza dwie dodatkowe membrany pasywne, które umieszczone są wewnątrz obudowy, po bokach. Mają one istotny wpływ na odtwarzanie miękkich basów, od niskiej, aż do wysokiej głośności. Łączna moc jest taka, że wystarczy do nagłośnienia całego mieszkania i to wcale nie małego.

Teufel Boomster ma uszczelnione przyciski i złącza. Bez problemu wytrzyma deszcz, ma pilot zdalnego sterowania i bardzo dobrą baterię. Jest idealnym przenośnym głośnikiem nie tylko do domu, ale też an ogród i na wycieczkę poza miasto.

Teufel Boomster ma również dwa tunery radiowe. Jeden klasyczny FM oraz jeden nowoczesny, cyfrowy DAB+. Radio cyfrowe ma jakość podobną do radia internetowego i o wiele lepszą od radia FM, ale wciąż nie ma takiego zasięgu w Polsce, jak stacje analogowe. Dlatego Teufel Boomster wyposażony jest w oba tunery. Możemy słuchać radia niezależnie od tego czy jesteśmy w mieście, czy wyjechaliśmy w Bieszczady.

Teufel Boomster - ocena

potężny bas jak na głośnik przenośny

bardzo dobra głośność, moc i jakość dźwięku

wodoodporna obudowa IPx5

pilot zdalnego sterowania

długi czas pracy na baterii

funkcja powerbanku

radio DAB+ oraz FM, składana antena

wysoka jakość wykonania i łatwe przenoszenie